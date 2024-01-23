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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 3, 23 января / Перекрёсток мнений
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№3, 23 января 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 17-01-2024 #3[ru]

Если обобщить все высказывания Владимира Путина по главному политическому вопросу президентских выборов 2024 года, то его позиция сводится к следующему: «У россиян денег куры не клюют до такой степени, что пропали даже яйца». По-моему, это тянет на нобелевку по экономике.

Аноним, 17-01-2024 #6[ru]

Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Аслин снова объявился в зоне СВО. Это как? Приговорённый, с айфоном от Абрамовича, британец Аслин снова в зоне СВО? Это чё? Наш разведчик? Опять обманули Вову! Ну ё-моё... Саечку за враньё...

Аноним, 17-01-2024 #8[ru]

Путин заявил, что главный приоритет страны – максимальное удовлетворение потребностей «героев СВО». То есть насильников, убийц и педофилов, помилованных Путиным. Начинайте готовить своих детей к удовлетворению их потребностей. Надо объяснять, каких именно?

Аноним, 17-01-2024 #9[ru]

Путин о возвращающихся с СВО и их отношении к «голой вечеринке»: «Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать». «Без ног, без рук на вечеринках не попрыгаешь», – добавил он.

Аноним, 17-01-2024 #10[ru]

Они реально все чокнулись на туалетной теме... Ну не знаю, у нас в типовой советской школе тоже было три типа туалетов. Для мальчиков, для девочек и для учителей. Вот этот последний был гендерно-нейтральным.

Аноним, 18-01-2024 #14[ru]

Начал с «мочить в сортире» и заканчивает «россиянами, которые возвращаются на родину из-за общих туалетов для мальчиков и девочек». И это тот, кто в последние годы справляет нужду в чемодан... Что же за травму такую он получил в туалете?

Свежий анекдот

Аноним, 17-01-2024 #1[ru]

«Где заканчиваются границы Европы?» – спросил мальчик Мирослав у дедушки Путина. «Границы Европы не заканчиваются нигде», – ответил дедушка, вспомнив про замерзающий Новосибирск.

Аноним, 17-01-2024 #2[ru]

– Наше кредо, что мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств! – отрезал Сергей Лавров. Задавший вопрос иностранный корреспондент так и просидел до конца пресс-конференции с отвисшей челюстью.

Замерзающий Климовск как символ дееспособности России

Аноним, 17-01-2024 #2[ru]

Всё в точку! Депутат и почётный гражданин Подольска по кличке Лучок, в баньке с Воробьёвым не парится? Или бывший путинский министр Иванюженков. По кличке Ротан. Тоже из Подольских. Оба депутаты. Оба от народа. Оба при власти и в путинском почёте. Получите и распишитесь. В марте не забудьте проголосовать за них.

Аноним, 17-01-2024 #3[ru]

Зима чуть холоднее обычной, и уже в большом числе регионов катастрофа с ЖКХ. Люди просто замерзают. Видимо, результаты имитации деятельности и воровства копились до критических величин – вот теперь и прорвало. А дополнительных денег нет – все уходит на борьбу с НАТО.

Аноним, 17-01-2024 #4[ru]

Россию затопило дерьмом. Сначала оно текло со всех телеканалов, теперь течет с потолков. Совпадение? Не думаю!

Аноним, 17-01-2024 #7[ru]

Скажите, а в Швеции, Норвегии или Финляндии сейчас наблюдаются массовые отключения отопления, прорывы теплотрасс и перебои с электричеством? Или там климат другой?

Аноним, 17-01-2024 #8[ru]

В Кызыле одна придурошная порезала собутыльника. Мэрия наказала за это пивной магазин, который расположен в 500 метрах от медицинского учреждения. Придурки во власти.

Аноним, 17-01-2024 #9[ru]

Судя по тому, как долго и упорно российские власти и пропаганда рассказывали нам о том, что Европа вот-вот замерзнет, закрадываются смутные подозрения, что, как минимум, Подмосковье как-то тайно вступило в ЕС...

Аноним, 17-01-2024 #10[ru]

Более 26 тысяч человек подписали петицию за освобождение арестованного начальника котельной в Подольске Александра Чикова. Петицию создали его родственники. «Он работал на котельной 13 лет и все это время звонил во все колокола о том, что котельная неисправна. Но эти колокола никто не слышал. До начала отопительного сезона (летом 2023 года) он направлял своему руководству письма о неисправности оборудования. Из-за неисправности он не подписал акт о вводе котельной в эксплуатацию. Со дня аварии и до дня задержания Александр Чиков жил на котельной. Он взял свои лекарства на неделю и поехал ее чинить. Поехал сделать все, чтобы дать людям тепло в дома. Никто не хочет смотреть на то, что Чиков Александр никак не мог повлиять на ремонт котельного оборудования. И что решение этого вопроса от него не зависело».

Аноним, 17-01-2024 #11[ru]

Думаю, пора вводить административную и уголовную ответственность за фейки о ЖКХ. Написал, что в квартире нет отопления и горячей воды – административка, второй раз повторил – уголовка.

Аноним, 18-01-2024 #24[ru]

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил решить проблемы ЖКХ поднятием тарифов на 15%... Яйца подорожали, потому что россияне стали их много есть, а трубы прорывает, потому что россияне за ЖКХ мало платят. Короче, как ни крути, во всех проблемах, в которых нет вины НАТО, виноваты сами россияне!

Аноним, 19-01-2024 #27[ru]

Коммунальные аварии в Кызыле не редкость! Слава богу, что не порывы тепла! А вот порывы говна в подвалах это, пожалуйста, сколько душе угодно! Особенно в домах, которые обслуживает ООО УК Столица, директором которой является родственница одного большого чиновника в городе...

Аноним, 19-01-2024 #29[ru]

Кто такая Донгак Айлана Владимировна, чья она родственница? По чьей команде разрешается засирать дома горожан?

Коротко

Аноним, 17-01-2024 #3[ru]

Ко дню журналистики, глядя на встречу «журнализдов» с губернатором: «Свободная пресса бывает хорошей или плохой, это верно. Но еще более верно то, что несвободная пресса бывает только плохой» (Альбер Камю).

Аноним, 18-01-2024 #6[ru]

#3, посмотрел тот сюжет ВГТРК-Тыва про день журналистики и встречу с губернатором. Ховалыг зачем-то начал рассказывать про то, как он строит новые школы, и журналисты естественно всё это протранслировали в сюжете про свой праздник. Заодно бесплатно пропиарив своего хозяина. Это примерно как проститутки отмечали бы День проституции, и на нем приглашенные гости этих проституток по привычке отымели во все щели, но в этот раз – бесплатно! Праздник же!

Аноним, 18-01-2024 #7[ru]

В продолжение к №6. В том же сюжете ведущий с телеканала (не помню фамилию – русская пропитая рожа) в разговоре с Ховалыгом рассказывал, как надо запрещать всякую «мерзость», как ему не нравится 90% фильмов и т.д. Причем говорил косноязычно, с запинками – явно без телесуфлера с бегущей строкой текста совсем отвык говорить. Чтобы озвучивать написанные в пресс-службе правительства тексты, мозги не нужны. Дядя, тебе бы идти работать в роскомпозор со своей жаждой запретов и ограничений. Чего ты делаешь в журналистике? Хотя настоящих журналистов там никогда и не было...

Обзор прессы

Аноним, 17-01-2024 #1[ru]

Ха-ха-ха... Вас, Дябкиных-Тяпкиных, настоящих уродов, люди и боятся. Вы, твари повернёте всё так, что человек честный станет виновным. И с работы вылетит, и детей в школе затравят, и родню заклюют... Вас тварей самих судить нужно...

Сергей Конвиз: В мире всегда найдётся место для применения оружия

Аноним, 17-01-2024 #1[ru]

Подполковник Ирек Магасумов, награжденный Путиным «Золотой звездой», через 9 дней после награждения убил в Луганске 18-летнюю девушку и угнал автомобиль у младшего по званию. Эх, рано Владимир Владимирович награду вручил. Еще бы 10 дней подождал – и можно было бы сразу две звезды давать такому герою. И руководящую должность!

Аноним, 17-01-2024 #4[ru]

Беглов обнаружил новую цель войны с Украиной – это борьба с «гендерно нейтральными» сортирами: «Те, кто с автоматом в руках прошёл украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем». Смерть, оторванные конечности и разрушенные жизни миллионов людей – всё это ради туалетов, отвечающих российским традиционным ценностям!

Аноним, 17-01-2024 #5[ru]

Наверное, отрадно осознавать, что ты не просто так кровь проливаешь. Что ты льёшь её за то, чтобы в Украине было два туалета вместо трёх... За Родину, за Путина, за туалет! Слёзы счастья на глазах. Каждое слово прямо в сердечко!

Аноним, 18-01-2024 #14[ru]

В СССР была формулировка: «столько-то лет лагерей с конфискацией имущества». За что это имущество конфисковывали, никто объяснить не мог, потому что в лагерь зачастую отправляли совершенно случайных людей. В том числе за то, что они просто говорили правду. Сегодня история себя повторяет: единороссы предложили конфисковывать имущество за фейки об армии, а правительство это предложение поддержало. Закон пока не принят, но кажется, что всё идет к этому. Грабить вновь собираются за то, что люди говорят правду. А их добро вновь пойдет не в компенсацию за ущерб (которого просто не было), а в фонд благосостояния тиранов и кровопийц.

Аноним, 18-01-2024 #15[ru]

Нигер совместно с Россией скоро начнет деятельность по наращиванию потенциала своих вооруженных сил, – сообщает РИА Новости. Нигер – одна из самых бедных стран мира, стабильно занимающая одно из последних мест по индексу человеческого развития. Грамотность населения – около 28% (43% мужчин, 15% женщин), оценка 2005 года. Гойда!

Аноним, 19-01-2024 #17[ru]

Владимир Путин поручил ввести наказание за «дискредитацию» учителей. Другими словами, теперь, если ты скажешь, что школьный учитель «Разговоров о важном» – душегуб, насильник и торговец наркотиками – тебя посадят. А его – повысят до завуча.

Аноним, 19-01-2024 #18[ru]

Путин потребовал, чтобы до сентября 2024 г. в России появились новые ученые мирового уровня в области искусственного интеллекта! С учетом того, что с начала войны Россию покинули около 2,5 тысяч ученых, а расходы бюджета на федеральный проект «Искусственный интеллект» в 2024 году будут сокращены почти на 20%, учеными мирового уровня будут просто назначать. Причем назначать их будут, само собой, из числа «героев» СВО и помилованных Владимиром Владимировичем.

Перекрёсток мнений

Аноним, 17-01-2024 #1[ru]

«Солдат из Тывы рассказал о том, что он и его земляки оказались приписаны к воинской части ДНР. Донецкое командование оскорбляет бойцов, называет «узкоглазыми», издевается над ними и месяцами не отпускает с передовой». Обратись, солдат, к своему земляку-тывинцу Шойгу. Пускай он порешает.

Сиротский плач по картонному дому

Аноним, 17-01-2024 #1[ru]

Первые трое по списку подконтрольные Чпокерту его подчиненные кадры, которые по его команде выполняют любую прихоть своего шефа, бедные дети-сироты, из-за таких негодяев страдают! Ну а Чпокерт, что Чпокерт, разбогател на 90 млн. и купил себе элитное жилье в Новосибирске и Москва-Сити.

Аноним, 18-01-2024 #2[ru]

Помнится как п...ас Якушев обобрал детей сирот и ни фига не сел в тюрьму.

Аноним, 18-01-2024 #3[ru]

Этот Якушев хыйма, даже у детей ворует. Вот сука конченая, гореть ему в аду!

Аноним, 19-01-2024 #4[ru]

Якушев избежал тюрьмы потому что друг Кара-оола.

Аноним, 19-01-2024 #5[ru]

В их понятиях нет слова друг. «Подельник» будет правильно. Почему ещё живой? Потому что помалкивает. Откроет рот – замочат. Вот и вся «дружба».

Аноним, 19-01-2024 #6[ru]

Якушев – душонка мерзкая, приспособленец. Теперь бегает и кричит всем направо и налево, что Кара-оол – его лютейший враг.

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Открыл дырокол, оттуда высыпалась целая куча дырок.

Шутка 2010 года

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