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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 3, 23 января / Коротко
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№3, 23 января 2024 года.
    Коротко

В Госдуме предложили резко поднять тарифы ЖКХ после аварий в каждом втором регионе

Депутат Андрей Гурулев предложил решить проблему аварий в системе ЖКХ резким повышением тарифов. По его словам, в Забайкалье (регион, от которого он избирался) тарифы не росли 5 лет и их надо поднять минимум на 15%: «Тарифы для населения на теплоснабжение и водоснабжение практически не менялись, а то и понижались... экономическую составляющую никто не отменял», – написал он в своем телеграм-канале.

Вопреки словам депутата, тарифы поднимают ежегодно – их рост в 2024 году в среднем по России составит 9,8%.

Отключения тепла, воды и света этой зимой охватили половину регионов России. Коммунальные аварии, оставившие сотни тысяч россиян без тепла, воды, электричества и газа, затронули как минимум 43 субъекта.

Несмотря на критический износ и череду аварий, российские власти планируют радикальное сокращение расходов на ЖКХ. Согласно бюджету на 2024–2026 годы, финансирование сферы из казны будет урезано более чем вдвое. С 2025 года, согласно закону о бюджете, начнется резкий секвестр расходов на ЖКХ: они будут урезаны на 43%, до 506 млрд. руб. Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, сожмется в 2,3 раза, до минимума за 6 лет.

Пока армия России борется с «гендерно-нейтральными» туалетами на Украине, в половине школ Тувы нет канализации

Накануне Владимир Путин заявил, что многие россияне возвращаются из эмиграции из-за того, что их традиционные ценности не выдерживают общих туалетов для мальчиков и девочек за рубежом. Так президент России продолжил мысль губернатора Петербурга Александра Беглова – тот посетил раненых бойцов в госпитале и заявил, что российские военные отдают жизнь в борьбе против гендерно-нейтральных туалетов на Донбассе.

«Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», – написал он в своем телеграм-канале.

При этом, согласно последним данным Минпросвещения, в каждом 11-м школьном здании России нет канализации. Речь идет именно об учебных корпусах – в одной школе их может быть несколько. В Туве, Дагестане и Якутии туалетов нет в более чем половине зданий. В Калмыкии и Ненецком автономном округе – в 42% и 43% школьных корпусов соответственно. В Карачаево-Черкесии и Бурятии – более 20% школьных зданий не оборудованы туалетами.

Сенатор Нарусова возмутилась, что сироты в Туве замерзают в новых домах из-за бездействия чиновников

Сироты в селе Дурген в Республике Тыва замерзают в домах, выделенных им государством три года назад. По данным общественной организации «Народный фронт», новое жилье получили 44 нуждающиеся семьи. Однако находятся в этих домах лишь несколько сирот, которым попросту некуда переехать.

По мнению сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой, Министерству строительства следует провести экспертизу и выяснить, почему людям дали непригодные для проживания дома: «Там такие щели! Холодно. Мне одна девочка написала, что она легла спать, а ночью у нее волосы примерзли к подушке. Можете себе представить, какой там холод?!»

Она уже обратилась в Министерство строительства и попросила, чтобы специалисты провели экспертизу этих домов и выяснили в порядке прокурорского надзора, кто подписывал акты приемки.

«Вот это очень важно. Как могли подписать акт приемки здания, которое непригодно для жилья? – задалась вопросом Нарусова. – Но влиять на то, каких брать строителей-подрядчиков, я, естественно, не могу. Это компетенция руководства строительной отрасли республики». Однако, заверила сенатор от региона, она будет «не только следить за развитием этой ситуации», но и «вмешиваться активно».

О ситуации в селе Дурген Тандинского района Республики Тыва стало известно на прямой линии президента. Сироты пожаловались, что в их домах без фундамента зимой невозможно находиться: тонкие стены трескаются, пол гниет, вентиляции нет, а с электроэнергией и водой перебои. Люди рискуют здоровьем и жизнью, находясь в жилище, превращающемся в холодильник.

На странице местного отделения «Народного фронта» во «ВКонтакте» сообщается, что активисты движения вместе с жителями Дургена оформляют исковое заявление в суд для проведения независимой экспертизы состояния этих домов. Люди также обратились в прокуратуру республики с просьбой взять вопрос на контроль.

В Госдуме призвали приравнять национальные общины и диаспоры к мафии

Национальные общины представляют угрозу для России, поскольку живут по «своим законам», вне правового поля страны, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он усмотрел криминал в деятельности таких организаций.

«Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти «землячества» лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, «отмазывают» собственных боевиков, «крышуют» полулегальный бизнес и запугивают всех остальных», – сказал Толстой. Он призвал покончить с «межнациональным либерализмом» и ликвидировать подобные объединения.

Таким образом Толстой отреагировал на уголовное дело по факту оскорбления участников СВО в Украине против президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Он разместил в соцсети пост с картинкой облезлой курицы, которая отказывалась нестись до тех пор, пока ей не вернут «петухов с фронта».

Песков заявил, что в Башкортостане не было массовых беспорядков. Потому что они не массовые. И это даже не беспорядки, а «отдельные проявления»

В Кремле не считают акции в Башкортостане, которые проходят в связи с вынесением приговора Фаилю Алсынову, массовыми беспорядками – по версии Кремля, эти акции не были массовыми.

«Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля отметил, что в Башкортостане есть «отдельные проявления, которые скорее относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка», и подчеркнул, что «категорически» не согласен с их массовостью.

Когда журналисты спросили Пескова, как его слова соотносятся с тем, что СК накануне завел дело по статье о массовых беспорядках, он ответил, что «в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие».

Дело против Фаиля Алсынова возбудили из-за его высказываний, сделанных на народном сходе в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкортостана, прошедшем 28 апреля 2023 года. Акцию организовали из-за планов начать возле села добычу золота вблизи Ишмурзино. По версии следствия, Алсынов «выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются» «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне». Дело против Алсынова возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова.

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risk-inform.ru/article_10850.html

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Открыл дырокол, оттуда высыпалась целая куча дырок.

Шутка 2010 года

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