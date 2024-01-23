Россия сегодня: Правоохранители и коммунальщики создают Путину проблемы накануне выборов

Спецоперация в Украине всё больше накладывает свой отпечаток на жизнь не только в России, но и во всём остальном мире. Начнём с тревожных новостей в нашей стране. В России многие с чувством будущих положительных эмоций ждали, когда замёрзнет Европа. Но этого так и не дождались. Но зато случилось непредвиденное: вместо Европы капитально замерзает Россия. Причём не где-нибудь в Якутии на полюсе холода, а повсеместно. От Москвы до Хабаровска.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЧИНОВНИКОВ ПОРОЖДАЕТ НОВЫЕ КАТАСТРОФЫ

В предыдущем номере «РИСК» поделился своими ощущениями от коммунальной катастрофы в Климовске Московской области, где в результате сбоя в электроснабжении вышла из строя котельная, это повлекло цепочку разрывов на магистральной сети теплотрассы. В результате чего была разморожена половина города численностью в 40 тыс. жителей. Силами аварийщиков всего Подмосковья под руководством отозванного с Мальдивских островов губернатора Воробьёва многочисленные бригады коммунальщиков не сумели ликвидировать последствия аварии даже за неделю. Причём кардинальным способом решения этой локальной проблемы стало решение национализировать оборонный завод, у которого и имеется эта котельная. Поразительный по изобретательности способ решения проблем ЖКХ в отдельно взятом городе!

Но разве таким способом можно решить коммунальный коллапс в масштабах всей страны? Конечно, нет. Ситуация в Климовске – типичная для сегодняшней России, в которой губернаторы являются опорой федеральной власти и фактически не несут никакой ответственности за последствия своего бездействия. Точно такая же ситуация случилась и в Туве, когда из-за бездействия республиканской власти случилась авария на ТЭЦ в райцентре Хову-Аксы. Глава региона Кара-оол допустил гуманитарную катастрофу, в которой пострадали тысячи хову-аксынцев, вынужденных бросить свои размороженные дома и разъехаться по родственникам по всей республике. Тогда случился невероятный конфуз: в разгар катастрофы в республику прилетел из Москвы зампред правительства РФ Дворкович, и тут выяснилось, что губернатор региона отсутствует на месте, поскольку отдыхает где-то на Мальдивах. В нормальном государстве такого главу наверняка бы с треском выгнали с работы и отдали под суд. Но в Туве ничего подобного не случилось. Более того, Шойгу затем пристроил Кара-оола девятым заместителем председателя Госдумы. И он теперь, не моргнув глазом, с высоты своего нового положения публично пытается учить всех, как нужно поступать в случае коммунальных катаклизмов в регионе. Всё это говорит о системном кризисе управления страной, которую по этой причине неизбежно ждут подобные ситуации и в будущем.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС РАСПОЛЗСЯ ОТ СТОЛИЦЫ РОССИИ ДО СТОЛИЦЫ СИБИРИ

Не первую неделю по очереди замерзают дома и социальные объекты Новосибирска, где термометр показал минус 15 градусов Цельсия. Для Сибири это весьма комфортная погода. 10 января как минимум 124 жилых дома и десять социальных объектов остались без тепла и горячей воды в результате крупной аварии на магистральной теплосети в Ленинском районе города. Несколько человек обварились кипятком. А когда готовился этот номер, случилась уже пятая авария на тепловых сетях Новосибирска.

Но на этом список аварий в Новосибирске не заканчивается. Жители города продолжают сообщать об отключениях не только в Ленинском, но и в Кировском районе города. Без отопления остались жители некоторых домов по улицам Петухова и Зорге на Затулинке, на улице Мира, а также в жилмассиве Матрёшкин двор, подтверждают участники сообщества «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте». Кроме того, тепла нет в центральной части Ленинского района вокруг площади Маркса, а также на Немировича-Данченко, хотя официально на сайте мэрии об этих отключениях не сообщается. В то же время власти признали, что под отключение попали более 20 школ.

В правительстве Новосибирской области утверждают, что «ситуация находится на контроле министерства ЖКХ и энергетики», и обещают восстановить теплоснабжение в домах в течение ближайших дней. Следственный комитет стандартно объявил о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Несколько больниц левобережья Новосибирска приостановили плановую госпитализацию и оказание плановой хирургической помощи пациентам. В Кировском районе города приостановлена работа трамваев.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Новосибирской области ввела в Новосибирске режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением. Глава региона Травников сообщил, что режим чрезвычайной ситуации ввели из-за аварии, произошедшей в системе теплоснабжения Ленинского района Новосибирска. В ночь на 19 января на улице Петропавловской произошёл третий прорыв трубопровода, из-за чего жилые дома остались без отопления и горячей воды. И только тогда после введения режима ЧС устранением аварии занялись региональные власти, оперативный штаб возглавил вице-губернатор Сергей Семка. Кроме того, как сообщает «Интерфакс», в Новосибирске продолжают ремонтировать два участка теплосетей в правобережной части города, где накануне вода разлилась по улице Лазурной и улице Чаплыгина, а без отопления остались 15 домов.

Не обошли стороной коммунальные проблемы и Дальний Восток. «Авария на теплотрассе в Хабаровске оставила без тепла и горячей воды дома и соцобъекты в трёх районах города. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края. Проводится проверка. В связи с повреждением теплотрассы на улице Некрасова, 89, в городе Хабаровске без отопления и горячего водоснабжения остались 72 жилых дома и 20 социально значимых учреждений в Центральном, Кировском и Железнодорожном районах», – говорится в сообщении. Следом приблизительно в 12 часов 24 декабря порядка 30 жилых домов в центре Хабаровска остались без отопления и горячей воды. Кроме того, коммунальные блага отключены в двух детсадах, Перинатальном центре и ещё одном медучреждении. Причина все та же – авария на теплотрассе.

И так практически по всей нашей необъятной стране. В этом плане Тува, к счастью, выглядит весьма благополучным регионом. Предприятия жизнеобеспечения республики Кызылская ТЭЦ, «Водоканал» и «Тываэнерго» демонстрируют высокую мобильность при возникновении аварийных ситуаций и ответственность перед жителями республики. Кстати, перед самым Новым годом директор АО «Кызылская ТЭЦ» Андрей Троцан был отмечен высоким званием «Заслуженный энергетик России». Следует отметить: как и в случае с директором АО «Тываэнерго» Антоном Лукиным и директором ООО «Водоканал-Сервис» Владимиром Фалалеевым руководству республики и в целом населению региона очень повезло. Им удаётся в непростое сложное время, невзирая на наши специфические трудности, связанные с неплатежами за оказанные услуги, удерживать жизнеобеспечивающие системы Тувы в работоспособном состоянии.

МОЖНО ЛИ ПОДНЯТЬ РОССИЮ С КОЛЕН С ПОМОЩЬЮ ГНИЛЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ?

А тем временем Россия движется к эпохальному для страны событию – очередным перевыборам президента Владимира Путина, которые должны состояться 15-17 марта 2024 года. Благодаря изменениям в Конституции России, предложенным космонавтом Терешковой, Путину дозволено ещё как минимум дважды, баллотироваться на президентский срок. В связи с этим позволю себе некоторые размышления. Как известно, Владимир Путин – выходец из КГБ-ФСБ. И так уже сложилось, что он в своей кадровой политике в основном опирается на своих сослуживцев из ФСБ. Несмотря на то, что они частенько своего бывшего коллегу подводят.

Самый свежий тому пример. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что трое офицеров управления «М» ФСБ уличены в покушении на получение взяток на общую сумму более 5 млрд. рублей. Обвинение в отношении сотрудников ФСБ связано с делом компании «Merlion». Под домоклов меч коллег попали чекисты Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. Им также предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, что подпадает под ч.3 ст. 210 УК РФ. Первые двое во всём признались и находятся под домашним арестом – они заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Ушаков упирается, отвергая все обвинения, и потому взят под стражу. По версии следствия, Ушаков пытался получить три взятки по 5 млрд. рублей с каждого совладельца компании «Merlion» в обмен на прекращение дела, в соответствии с которым бизнесменов безосновательно обвиняли в покушении на убийство, чего они на самом деле не совершали.

Следствие в отношении бизнесменов вели следователи СКР РФ. По делу «Merlion» были задержаны и допрошены бывший руководитель СУ по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве Сергей Ромодановский и экс-руководитель Хорошевского отдела СК Рустам Юсупов. По делу также проходят бывший следователь Андрей Жирютин и следователь СК Алексей Неснов, чьим руководителем был Ромодановский. Неснов руководил расследованием сфабрикованного дела о «покушении» на бывшего генерального директора «Merlion» Вячеслава Симоненко. Тогда же суд арестовал Юсупова, Ромодановского и Жирютина. В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании, незаконном возбуждении уголовного дела. Неснов объявлен в розыск.

Этот прискорбный случай наглядно показывает, что сотрудники СКР и ФСБ в состоянии работать в тесной связке, чётко координируя свои действия. Оперативники ФСБ «находят» признаки преступления, которого на самом деле нет, и передают дела в СКР, где следователи «успешно» эти дела «расследуют». И тут подходит черёд другим оперативникам ФСБ, которые за мзду предлагают услуги за прекращение уголовных дел. Ну а затем, когда деньги обрели своих новых хозяев, дела можно без проблем прекращать, поскольку при их возбуждении никаких законных оснований не было. Печально, но именно такие порядки в ФСБ и СКР «высветила» эта история.

Но не всем сотрудникам ФСБ удаётся получать такой солидный куш – по 5 млрд. рублей с фигуранта уголовного дела. В другом случае два офицера ФСБ – Евгений Лобанов и Денис Карманов – уже признали вину по делу о взятке в размере почти 20 млн. рублей, полученной от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен по соседству с центральным офисом ФСБ РФ на Малой Лубянке в Москве. Правда, при этом Лобанов и Карманов не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Они просят судить их всего лишь за мошенничество. Согласно фабуле вменяемого двум полковникам второй службы ФСБ России преступления, с марта по октябрь 2023 года они получили от настоятеля римско-католического храма взятку, пообещав взяткодателю принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Каким образом ФСБ управляет в России судами – большая загадка.

Полковники ФСБ находятся под стражей в столичном СИЗО, а срок следствия по их делу установлен до середины марта этого года. Примечательно, что Евгений Лобанов до работы в ФСБ России курировал управление собственной безопасности МВД и ранее в суде в рамках рассмотрения уголовного дело в отношении бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко был допрошен в качестве свидетеля. Ничего не скажешь – хороший свидетель по громкому коррупционному делу...

ПРОКУРОР КАК ИСТОЧНИК КОРРУПЦИИ

Правоохранительная система России устроена так, что за законностью в МВД и ФСБ надзирает прокуратура. Но о том, насколько эффективен прокурорский надзор, можно судить по другому уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников прокуратуры. Судите сами. Совсем недавно Ленинский районный суд Барнаула признал бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева виновным в получении взяток в особо крупном размере, что подпадает под ч.6 ст.290 УК РФ. И назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафу 5,7 млн. рублей. Как сообщается, общая сумма откатов, полученных прокурором региона от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового, оценивалась в 10,9 млн. рублей. Но, как передаёт «Амител», суд счёл недоказанным один из эпизодов.

Владимир Фалилеев вину не признал, заявив, что предприниматель его оговорил и просил вернуть дело в прокуратуру: «Это всё оговор со стороны взяткодателя Ярового, который сделал с целью освобождения его из-под стражи по своему уголовному делу, а также с целью освобождения его от строгой уголовной ответственности. Часть показаний выдуманы, а часть срежиссированны с оперативными сотрудниками таким образом, чтобы это выглядело как взятка», – заявил подсудимый прокурор.

Сообщается, что Фалилеев до перевода в Новосибирск в 2015 году возглавлял прокуратуру Забайкалья. В 2018 году он был отправлен в отставку по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей нарушения в работе ведомства в Новосибирской области. В феврале 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и бизнеса. Под следствием оказалась и еще одна заместительница Фалилеева Любовь Кузьменок – она тоже обвиняется в коррупции.

Ранее в отношении бизнесмена Олега Ярового уже были вынесены два приговора. Его признали виновным в мошенничестве и назначили четыре года условно, обязав возместить ущерб на сумму свыше 130 млн. рублей. И тут тоже интересная деталь – предприниматель брал деньги со знакомого якобы на урегулирование проблем с правоохранительными органами – проще говоря, на «подкуп».

Приведённые выше примеры наглядно показывают, в каком состоянии находится правоохранительная система страны. Точно в таком же, как и жилищно-коммунальная. Но не все коррупционеры попадают под домоклов меч Фемиды. Некоторым удаётся уйти от ответственности. Хотя, по сути, мало кто сомневается в их виновности. А мы возмущаемся, узнав, как прокурор Тувы Боровков безосновательно отозвал из суда свои требования о возврате в бюджет 66 млн. рублей, полученных отцом и сыном Крапивиными по договору, признанному судом недействительным. Зная прокурорские порядки, вряд ли можно прийти к выводу, что он это совершил безвозмездно. Только перечисленные чекисты и прокуроры находятся в тюрьме, а Боровкову удалось тихо смыться в Красноярск, оставив в Туве «на хозяйстве» своего бывшего первого заместителя Дябкина и тем самым спрятав «концы в воду».

Но как поётся в известной песне: «а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо»!

Кондрат Пчёлкин