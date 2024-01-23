«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 118
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 32
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 3, 23 января / Россия сегодня: Правоохранители и коммунальщики создают Путину проблемы накануне выборов
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№3, 23 января 2024 года.

Россия сегодня: Правоохранители и коммунальщики создают Путину проблемы накануне выборов

Россия сегодня: Правоохранители и коммунальщики создают Путину проблемы накануне выборов

Спецоперация в Украине всё больше накладывает свой отпечаток на жизнь не только в России, но и во всём остальном мире. Начнём с тревожных новостей в нашей стране. В России многие с чувством будущих положительных эмоций ждали, когда замёрзнет Европа. Но этого так и не дождались. Но зато случилось непредвиденное: вместо Европы капитально замерзает Россия. Причём не где-нибудь в Якутии на полюсе холода, а повсеместно. От Москвы до Хабаровска.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЧИНОВНИКОВ ПОРОЖДАЕТ НОВЫЕ КАТАСТРОФЫ

В предыдущем номере «РИСК» поделился своими ощущениями от коммунальной катастрофы в Климовске Московской области, где в результате сбоя в электроснабжении вышла из строя котельная, это повлекло цепочку разрывов на магистральной сети теплотрассы. В результате чего была разморожена половина города численностью в 40 тыс. жителей. Силами аварийщиков всего Подмосковья под руководством отозванного с Мальдивских островов губернатора Воробьёва многочисленные бригады коммунальщиков не сумели ликвидировать последствия аварии даже за неделю. Причём кардинальным способом решения этой локальной проблемы стало решение национализировать оборонный завод, у которого и имеется эта котельная. Поразительный по изобретательности способ решения проблем ЖКХ в отдельно взятом городе!

Но разве таким способом можно решить коммунальный коллапс в масштабах всей страны? Конечно, нет. Ситуация в Климовске – типичная для сегодняшней России, в которой губернаторы являются опорой федеральной власти и фактически не несут никакой ответственности за последствия своего бездействия. Точно такая же ситуация случилась и в Туве, когда из-за бездействия республиканской власти случилась авария на ТЭЦ в райцентре Хову-Аксы. Глава региона Кара-оол допустил гуманитарную катастрофу, в которой пострадали тысячи хову-аксынцев, вынужденных бросить свои размороженные дома и разъехаться по родственникам по всей республике. Тогда случился невероятный конфуз: в разгар катастрофы в республику прилетел из Москвы зампред правительства РФ Дворкович, и тут выяснилось, что губернатор региона отсутствует на месте, поскольку отдыхает где-то на Мальдивах. В нормальном государстве такого главу наверняка бы с треском выгнали с работы и отдали под суд. Но в Туве ничего подобного не случилось. Более того, Шойгу затем пристроил Кара-оола девятым заместителем председателя Госдумы. И он теперь, не моргнув глазом, с высоты своего нового положения публично пытается учить всех, как нужно поступать в случае коммунальных катаклизмов в регионе. Всё это говорит о системном кризисе управления страной, которую по этой причине неизбежно ждут подобные ситуации и в будущем.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС РАСПОЛЗСЯ ОТ СТОЛИЦЫ РОССИИ ДО СТОЛИЦЫ СИБИРИ

Не первую неделю по очереди замерзают дома и социальные объекты Новосибирска, где термометр показал минус 15 градусов Цельсия. Для Сибири это весьма комфортная погода. 10 января как минимум 124 жилых дома и десять социальных объектов остались без тепла и горячей воды в результате крупной аварии на магистральной теплосети в Ленинском районе города. Несколько человек обварились кипятком. А когда готовился этот номер, случилась уже пятая авария на тепловых сетях Новосибирска.

Но на этом список аварий в Новосибирске не заканчивается. Жители города продолжают сообщать об отключениях не только в Ленинском, но и в Кировском районе города. Без отопления остались жители некоторых домов по улицам Петухова и Зорге на Затулинке, на улице Мира, а также в жилмассиве Матрёшкин двор, подтверждают участники сообщества «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте». Кроме того, тепла нет в центральной части Ленинского района вокруг площади Маркса, а также на Немировича-Данченко, хотя официально на сайте мэрии об этих отключениях не сообщается. В то же время власти признали, что под отключение попали более 20 школ.

В правительстве Новосибирской области утверждают, что «ситуация находится на контроле министерства ЖКХ и энергетики», и обещают восстановить теплоснабжение в домах в течение ближайших дней. Следственный комитет стандартно объявил о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Несколько больниц левобережья Новосибирска приостановили плановую госпитализацию и оказание плановой хирургической помощи пациентам. В Кировском районе города приостановлена работа трамваев.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Новосибирской области ввела в Новосибирске режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением. Глава региона Травников сообщил, что режим чрезвычайной ситуации ввели из-за аварии, произошедшей в системе теплоснабжения Ленинского района Новосибирска. В ночь на 19 января на улице Петропавловской произошёл третий прорыв трубопровода, из-за чего жилые дома остались без отопления и горячей воды. И только тогда после введения режима ЧС устранением аварии занялись региональные власти, оперативный штаб возглавил вице-губернатор Сергей Семка. Кроме того, как сообщает «Интерфакс», в Новосибирске продолжают ремонтировать два участка теплосетей в правобережной части города, где накануне вода разлилась по улице Лазурной и улице Чаплыгина, а без отопления остались 15 домов.

Не обошли стороной коммунальные проблемы и Дальний Восток. «Авария на теплотрассе в Хабаровске оставила без тепла и горячей воды дома и соцобъекты в трёх районах города. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края. Проводится проверка. В связи с повреждением теплотрассы на улице Некрасова, 89, в городе Хабаровске без отопления и горячего водоснабжения остались 72 жилых дома и 20 социально значимых учреждений в Центральном, Кировском и Железнодорожном районах», – говорится в сообщении. Следом приблизительно в 12 часов 24 декабря порядка 30 жилых домов в центре Хабаровска остались без отопления и горячей воды. Кроме того, коммунальные блага отключены в двух детсадах, Перинатальном центре и ещё одном медучреждении. Причина все та же – авария на теплотрассе.

И так практически по всей нашей необъятной стране. В этом плане Тува, к счастью, выглядит весьма благополучным регионом. Предприятия жизнеобеспечения республики Кызылская ТЭЦ, «Водоканал» и «Тываэнерго» демонстрируют высокую мобильность при возникновении аварийных ситуаций и ответственность перед жителями республики. Кстати, перед самым Новым годом директор АО «Кызылская ТЭЦ» Андрей Троцан был отмечен высоким званием «Заслуженный энергетик России». Следует отметить: как и в случае с директором АО «Тываэнерго» Антоном Лукиным и директором ООО «Водоканал-Сервис» Владимиром Фалалеевым руководству республики и в целом населению региона очень повезло. Им удаётся в непростое сложное время, невзирая на наши специфические трудности, связанные с неплатежами за оказанные услуги, удерживать жизнеобеспечивающие системы Тувы в работоспособном состоянии.

МОЖНО ЛИ ПОДНЯТЬ РОССИЮ С КОЛЕН С ПОМОЩЬЮ ГНИЛЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ?

А тем временем Россия движется к эпохальному для страны событию – очередным перевыборам президента Владимира Путина, которые должны состояться 15-17 марта 2024 года. Благодаря изменениям в Конституции России, предложенным космонавтом Терешковой, Путину дозволено ещё как минимум дважды, баллотироваться на президентский срок. В связи с этим позволю себе некоторые размышления. Как известно, Владимир Путин – выходец из КГБ-ФСБ. И так уже сложилось, что он в своей кадровой политике в основном опирается на своих сослуживцев из ФСБ. Несмотря на то, что они частенько своего бывшего коллегу подводят.

Самый свежий тому пример. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что трое офицеров управления «М» ФСБ уличены в покушении на получение взяток на общую сумму более 5 млрд. рублей. Обвинение в отношении сотрудников ФСБ связано с делом компании «Merlion». Под домоклов меч коллег попали чекисты Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. Им также предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, что подпадает под ч.3 ст. 210 УК РФ. Первые двое во всём признались и находятся под домашним арестом – они заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Ушаков упирается, отвергая все обвинения, и потому взят под стражу. По версии следствия, Ушаков пытался получить три взятки по 5 млрд. рублей с каждого совладельца компании «Merlion» в обмен на прекращение дела, в соответствии с которым бизнесменов безосновательно обвиняли в покушении на убийство, чего они на самом деле не совершали.

Следствие в отношении бизнесменов вели следователи СКР РФ. По делу «Merlion» были задержаны и допрошены бывший руководитель СУ по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве Сергей Ромодановский и экс-руководитель Хорошевского отдела СК Рустам Юсупов. По делу также проходят бывший следователь Андрей Жирютин и следователь СК Алексей Неснов, чьим руководителем был Ромодановский. Неснов руководил расследованием сфабрикованного дела о «покушении» на бывшего генерального директора «Merlion» Вячеслава Симоненко. Тогда же суд арестовал Юсупова, Ромодановского и Жирютина. В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании, незаконном возбуждении уголовного дела. Неснов объявлен в розыск.

Этот прискорбный случай наглядно показывает, что сотрудники СКР и ФСБ в состоянии работать в тесной связке, чётко координируя свои действия. Оперативники ФСБ «находят» признаки преступления, которого на самом деле нет, и передают дела в СКР, где следователи «успешно» эти дела «расследуют». И тут подходит черёд другим оперативникам ФСБ, которые за мзду предлагают услуги за прекращение уголовных дел. Ну а затем, когда деньги обрели своих новых хозяев, дела можно без проблем прекращать, поскольку при их возбуждении никаких законных оснований не было. Печально, но именно такие порядки в ФСБ и СКР «высветила» эта история.

Но не всем сотрудникам ФСБ удаётся получать такой солидный куш – по 5 млрд. рублей с фигуранта уголовного дела. В другом случае два офицера ФСБ – Евгений Лобанов и Денис Карманов – уже признали вину по делу о взятке в размере почти 20 млн. рублей, полученной от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен по соседству с центральным офисом ФСБ РФ на Малой Лубянке в Москве. Правда, при этом Лобанов и Карманов не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Они просят судить их всего лишь за мошенничество. Согласно фабуле вменяемого двум полковникам второй службы ФСБ России преступления, с марта по октябрь 2023 года они получили от настоятеля римско-католического храма взятку, пообещав взяткодателю принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Каким образом ФСБ управляет в России судами – большая загадка.

Полковники ФСБ находятся под стражей в столичном СИЗО, а срок следствия по их делу установлен до середины марта этого года. Примечательно, что Евгений Лобанов до работы в ФСБ России курировал управление собственной безопасности МВД и ранее в суде в рамках рассмотрения уголовного дело в отношении бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко был допрошен в качестве свидетеля. Ничего не скажешь – хороший свидетель по громкому коррупционному делу...

ПРОКУРОР КАК ИСТОЧНИК КОРРУПЦИИ

Правоохранительная система России устроена так, что за законностью в МВД и ФСБ надзирает прокуратура. Но о том, насколько эффективен прокурорский надзор, можно судить по другому уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников прокуратуры. Судите сами. Совсем недавно Ленинский районный суд Барнаула признал бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева виновным в получении взяток в особо крупном размере, что подпадает под ч.6 ст.290 УК РФ. И назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафу 5,7 млн. рублей. Как сообщается, общая сумма откатов, полученных прокурором региона от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового, оценивалась в 10,9 млн. рублей. Но, как передаёт «Амител», суд счёл недоказанным один из эпизодов.

Владимир Фалилеев вину не признал, заявив, что предприниматель его оговорил и просил вернуть дело в прокуратуру: «Это всё оговор со стороны взяткодателя Ярового, который сделал с целью освобождения его из-под стражи по своему уголовному делу, а также с целью освобождения его от строгой уголовной ответственности. Часть показаний выдуманы, а часть срежиссированны с оперативными сотрудниками таким образом, чтобы это выглядело как взятка», – заявил подсудимый прокурор.

Сообщается, что Фалилеев до перевода в Новосибирск в 2015 году возглавлял прокуратуру Забайкалья. В 2018 году он был отправлен в отставку по результатам проверки Генпрокуратуры РФ, выявившей нарушения в работе ведомства в Новосибирской области. В феврале 2022 года Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взяток от представителей криминальных кругов и бизнеса. Под следствием оказалась и еще одна заместительница Фалилеева Любовь Кузьменок – она тоже обвиняется в коррупции.

Ранее в отношении бизнесмена Олега Ярового уже были вынесены два приговора. Его признали виновным в мошенничестве и назначили четыре года условно, обязав возместить ущерб на сумму свыше 130 млн. рублей. И тут тоже интересная деталь – предприниматель брал деньги со знакомого якобы на урегулирование проблем с правоохранительными органами – проще говоря, на «подкуп».

Приведённые выше примеры наглядно показывают, в каком состоянии находится правоохранительная система страны. Точно в таком же, как и жилищно-коммунальная. Но не все коррупционеры попадают под домоклов меч Фемиды. Некоторым удаётся уйти от ответственности. Хотя, по сути, мало кто сомневается в их виновности. А мы возмущаемся, узнав, как прокурор Тувы Боровков безосновательно отозвал из суда свои требования о возврате в бюджет 66 млн. рублей, полученных отцом и сыном Крапивиными по договору, признанному судом недействительным. Зная прокурорские порядки, вряд ли можно прийти к выводу, что он это совершил безвозмездно. Только перечисленные чекисты и прокуроры находятся в тюрьме, а Боровкову удалось тихо смыться в Красноярск, оставив в Туве «на хозяйстве» своего бывшего первого заместителя Дябкина и тем самым спрятав «концы в воду».

Но как поётся в известной песне: «а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо»!

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 271 раз)

+5
risk-inform.ru/article_10849.html

Остальные материалы номера 3:
Материалы по теме:
» Обзор прессы (№2, 16 января)
» Замерзающий Климовск как символ дееспособности России (№2, 16 января)
» Кому на Руси жить хорошо в суровую годину? (№1, 9 января)
» Что такое русская культура? (№43, 21 ноября)
» Сергей Конвиз: Чего стоит в России человеческая жизнь? (№42, 14 ноября)
» Прокурор и его ручные жулики (№42, 14 ноября)
» В России возродились еврейские погромы? (№40, 31 октября)
» Спорт – в массы! (№39, 24 октября)
» Жизнь в аду: можно ли упасть ниже? (№27, 11 июля)
» Сергей Конвиз: Автопробег штурмовиков ЧВК ударил по коррупции и выявил слабость власти (№26, 4 июля)
» Сергей Конвиз: Марш справедливости Пригожина – это атака не столько на Шойгу... (№25, 27 июня)
» Сергей Конвиз: Как отличить победу от поражения в СВО? (№24, 20 июня)
» Как живёт Россия во время СВО? (№12, 28 марта)
Прокурор Боровков и его игры в прятки с преступностью

Открыл дырокол, оттуда высыпалась целая куча дырок.

Шутка 2010 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru