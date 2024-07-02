Кто и зачем тормозит следствие по делу Хертек?

Публикация в газете о ситуации вокруг воровства государственных земель в столице Тувы получила массовый отклик и большую редакционную почту. Нужно отметить: читателям газеты показалось странным, что к земельным аферам Евгении Хертек могут быть причастны зампреды правительства Тувы Куулар и Бартына-Сады, а также замминистра Оюн. При этом следует иметь в виду, что Куулар – это в недавнем прошлом бывший начальник ГУВД Кызыла и первый замминистра внутренних дел республики. По роду своей милицейской деятельности он имел (и имеет сейчас) доступ ко всей информации, касающейся противоправной деятельности этой женщины. Мало кто верит, что средствами, собранными ею за земельные участки как минимум (по некоторым подсчётам) не менее 263 млн. рублей, она могла распорядиться в одиночку. И охотно верится в то, что, скорее всего, какие-то денежные знаки могли осесть в карманах Кара-оола, который, похоже, активно прикрывал её сомнительную деятельность.

Кроме того, читатели обращают внимание и на сомнительное поведение так называемых «потерпевших», в обход закона приобретавших у Хертек земельные участки, на владение которыми у неё не было никаких законных прав и оснований. По сути дела, все эти более 100 лиц, участвовавших в реализации преступных схем, являются никем иными, как соучастниками преступления. Получая от Хертек по фиктивным, порой откровенно фальсифицированным бумажкам право владение землёй и строительство двухэтажных строений, они не могли не осознавать, что фактически по сути своей скупают краденое. Их крокодиловы слёзы по поводу нарушенных гражданских прав – это только попытка выдать желаемое за действительное.

Редакция продолжает собственное журналистское расследование этого дела. И ей на сегодняшний день удалось выяснить следующее.

Евгения Хертек занималась мошеннической спекуляцией не принадлежащих ей земельных участков достаточно давно – почти сразу, как только Шолбан Кара-оол стал главой республики. При этом ранее ей удавалось в правительстве Тувы решать вопрос легализации прав на якобы «бесхозные» земельные участки, которые она успешно реализовала. Но легализовать земли в Кызыле южнее улицы Магистральной она по каким-то причинам не сумела, пока Кара-оол ещё руководил республикой. А при новой власти её аферы с землей застопорились, хотя она уже получила за эти земельные участки деньги под видом договоров о намерениях, соглашений о кадастровых работах и по договорам займов. И даже, наверное, уже частично поделилась ими с Кара-оолом. По некоторым сведениям, она могла передать «наверх» до 100 млн. рублей. Так что теперь Хертек в своей борьбе за эти земли далеко не одинока. Отсюда и появление в этой истории приятеля Кара-оола – Пиманова и его бравых ребят из программы «Человек и Закон».

А теперь несколько слов о предполагаемом «вымогательстве», якобы за которое Хертек по официальной версии и томится в СИЗО. История здесь довольно простая. Ещё при Кара-ооле Хертек подавала заявки на аренду земель, что расположены в Кызыле южнее улицы Магистральной. Но тогда оформить нужные для легализации документы они не успели – в республике внезапно, как снег на голову в июле, сменилась власть, о чём они до этого не подозревали. А затем правительство начало реализацию программы строительства коммерческого жилья в Кызыле, в которую вошли юридические лица-застройщики «Восток», «Трансстрой», «Энергострой» и «Бастион». Все они получили под эту программы земельные массивы в Кызыле, на которых взяли на себя обязательства строить жильё на внебюджетные средства. И так уж случилось, что часть земли, выделенной ООО «Бастион», оказалась занятой самовольщиками, которым эту землю без каких-либо прав на неё «передала» Хертек.

По некоторым подсчётам, там получилось что-то около 100 участков. Тогда Хертек обратилась в Арбитражный суд Тувы с требованием признать постановление правительства о выделении этой земли под комплексную застройку незаконным. Третьим лицом в деле было привлечено ООО «Бастион». Но когда началось судебное разбирательство, Хертек вдруг «передумала» судиться с правительством и «Бастионом». И свой иск отозвала. Поэтому арбитражное дело было судьёй Чамзы-Ооржак прекращено. В соответствии с законом, лицо, отозвавшее свой иск, далее не может по этому же вопросу обращаться в суд повторно. Таким образом, не вдаваясь в то, права была Хертек или нет, можно констатировать: она сама отрезала себе путь к законному получению этой территории, даже если бы у неё было какое-то право на эти участки. Короче говоря, правовых оснований для получения земель южнее улицы Магистральной в г.Кызыле у неё больше не осталось. И вряд ли когда появятся.

Давайте приоткроем новую страницу этой истории. Поскольку законных оснований когда-нибудь получить право на эту землю она лишилась, Хертек решила эти земли «вымутить», как говорится, «не нытьем, так катаньем». Она по требованию обманутых ею покупателей начала изыскивать пути оформления распроданных земель. Для начала она со своими подельниками, «купившими» у неё земельные участки, образовала некий жилищно-строительный кооператив, который сама же и возглавила. Таким образом, она юридически оформила преступное сообщество, целью деятельности которого является незаконное присвоение государственных земель. Кстати, почему-то до сих пор следствием не дана юридическая оценка созданию ею с участием самозахватчиков земли преступного сообщества. Да и вообще, следует отметить, что следствие, у которого практически нет «белых пятен», откровенно «буксует». Это косвенно указывает на вмешательство неких третьих лиц в ход расследования. Об этом же говорит и глупейший визит правоохранителей в офис газеты «РИСК», который кроме неприятности самим визитёрам ничего не дал.

Это может быть логично объяснено тем, что Хертек, попав на нары в СИЗО, активизировала большую группу поддержки из числа правоохранителей, которые в её интересах пытаются «совать палки в колёса» следствию. К примеру, она подключила свою родственницу – действующего уполномоченного Главы Республики Тыва в судебных органах Анжелику Октай-ооловну – их мужья приходятся друг другу двоюродными братьями. (Муж Евгении Радимир является двоюродным братом мужа Анжелики Кудера). Она – бывшая сотрудница СУ СК по РТ, которая, видимо, для оказания давления на руководство ООО «Бастион» подключила свои знакомства в лице работников прокуратуры Тувы – Донгак Чодуруу Уртун-ооловну и Минчей Валерию Валерьевну. Дополнительно Хертек удалось подключить к давлению на «Бастион» свою семейную подругу – заместителя прокурора г. Кызыла Ирину Ховалыг. Тут же, как бы «случайно», были срочно инициированы многочисленные проверки деятельности этого предприятия, в рамках которых были арестованы все банковские счета. И, надо сказать, достаточно эффективно. Им даже удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество» при отсутствии в уголовном деле потерпевшего. По некоторым сведениям, которые, впрочем, нуждаются в проверке следствием, в знак благодарности Хертек Е.А. одарила своих помощников теми самыми самовольно захваченными земельными участками южнее улицы Магистральная, которые получили названия улиц Чагытайская и Уютная. Думается, следствию или Службе собственной безопасности не составит труда этот факт проверить.

Но очень скоро Хертек и её подельникам из т.н. ЖСК пришло осознание, что такими путями им вряд ли удастся легализовать самовольно захваченные земельные участки. Тогда Хертек вовлекла в процедуру давления на руководство застройщика и Минземимущество известную в республике и за её пределами давнюю знакомую, владелицу телеграм-канала Алефтину Донгур-оол. По некоторым сведениям, она пообещала ей ежемесячно платить за оказанные информационные услуги до 50 тыс. рублей. Но платила или нет – достоверно неизвестно.

Хертек и Донгур-оол со 2 мая находятся в СИЗО. Но следствие за всё это время не продвинулось ни на шаг. И понятно – почему. Пока наивные опера и коррумпированные следователи гадают, кто у кого что украл и полагают, что они реально владеют ситуацией, подруга Евгении Хертек В.Минчей, досконально знакомая с материалами уголовного дела, скорее всего, уже давно всё «слила» адвокатам своей подружки. А может быть, дала Хертек ценные указания, как вести себя, чтобы выпутаться из сложившейся ситуации.

Совершенно очевидно: пока заместители прокурора г. Кызыла Ирина Ховалыг и Чодураа Донгак и действующий сотрудник СУ СК по РТ Кан Ховалыг, а также начальник отдела Прокуратуры РТ Валерия Минчей, которые с Евгенией Хертек давно дружат семьями и были замечены в сделках с землёй в Вавилинском затоне, имеют доступ к материалам дела и возможность влиять на ход расследования, «прижать» земляных мошенников будет очень сложно. К тому же все выше перечисленные лица не сидят сложа руки, а действуют скоординировано. К примеру, на днях в офисе «Бастиона» произошёл обыск с выемками бухгалтерской документации. А бывшему директору пытаются пришить взятку. Таким образом, похоже, одни правоохранители пытаются компенсировать уголовное дело, возбуждённое в отношении Хертек, на какое-нибудь другое дело, чтобы впоследствии замять оба. А фактически происходит давление на бизнес. И все понимают, зачем всё это делается...

Однако самое интересное состоит в том, что во всём этом принимает самое активное участие министр Кондрашов. Правда, пока трудно понять, на чьей стороне.

Мы ещё вернёмся к этой теме. Оно обещает быть чрезвычайно интересным и поучительным. Как говаривал герой культового фильма Глеб Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме». Впрочем, Евгения Хертек уже там.

Редакция