    Свежий анекдот

Экс-начальник угрозыска Кызыла, заживо сжёгший задержанного, уехал из колонии на СВО. Он не отбыл и 3-х месяцев из назначенных 18 лет.Даже любопытно, когда уже из цепочки «Преступление-наказание» уберут такую ненужную и несущественную деталь, как исправительные учреждения и всех самых отъявленных подонков начнут сразу же награждать отправкой на СВО с автоматическим снятием судимости?

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В связи с неуклонным процветанием и улучшением жизни в России и по многочисленным просьбам граждан с 1 июля подорожают газ, свет, вода, ну, и всё остальное.Бесплатными пока остаются воздух, осадки и гравитация.