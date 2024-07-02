Свежий анекдот
Экс-начальник угрозыска Кызыла, заживо сжёгший задержанного, уехал из колонии на СВО. Он не отбыл и 3-х месяцев из назначенных 18 лет.
Даже любопытно, когда уже из цепочки «Преступление-наказание» уберут такую ненужную и несущественную деталь, как исправительные учреждения и всех самых отъявленных подонков начнут сразу же награждать отправкой на СВО с автоматическим снятием судимости?
Бесплатными пока остаются воздух, осадки и гравитация.
Даже любопытно, когда уже из цепочки «Преступление-наказание» уберут такую ненужную и несущественную деталь, как исправительные учреждения и всех самых отъявленных подонков начнут сразу же награждать отправкой на СВО с автоматическим снятием судимости?
* * *В связи с неуклонным процветанием и улучшением жизни в России и по многочисленным просьбам граждан с 1 июля подорожают газ, свет, вода, ну, и всё остальное.
Бесплатными пока остаются воздух, осадки и гравитация.
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