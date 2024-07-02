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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 1, 2 июля / Свежий анекдот
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№1, 2 июля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЭкс-начальник угрозыска Кызыла, заживо сжёгший задержанного, уехал из колонии на СВО. Он не отбыл и 3-х месяцев из назначенных 18 лет.
Даже любопытно, когда уже из цепочки «Преступление-наказание» уберут такую ненужную и несущественную деталь, как исправительные учреждения и всех самых отъявленных подонков начнут сразу же награждать отправкой на СВО с автоматическим снятием судимости?

* * *

В связи с неуклонным процветанием и улучшением жизни в России и по многочисленным просьбам граждан с 1 июля подорожают газ, свет, вода, ну, и всё остальное.
Бесплатными пока остаются воздух, осадки и гравитация.

(прочитано 517 раз)

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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Остальные материалы номера 1:

На Новый год надела белые колготки, белое платье, короче нарядилась снежинкой. Подошла к зеркалу – ни фига себе сугроб!

Шутка 2017 года

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