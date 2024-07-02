Как семейка русофобов уничтожала медицину Тувы

В БОРЬБЕ С РУССКИМИ КАДРАМИ, НЕ ПОЖАЛЕЛ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Мерген Суктер-оолович Тюлюш оказался в фокусе внимания редакции газеты «РИСК» в далёком 2015 году, когда он, заступив в должность и.о. гл. врача, с одобрения Кара-оола тут же принялся «зачищать» это бюджетное учреждение от русских. И в этом ему очень помогало близкое родство с главой республики, который сделал Тюлюша недосягаемым для правоохранительных органов. Как следствие, и.о. главного врача распоясался окончательно. За очень короткий срок он «выдавил» почти всех русских работников. Камнем преткновения стала только районная станция Скорой помощи, где из 30 сотрудников 24 были русскими, в том числе и заведующая «скорой» Валентина Астанина. И чтобы «зачистить» станцию от «орусов», Тюлюшу для начала было необходимо избавиться от Астаниной, которая проявив характер, категорически отказалась оставлять свой коллектив и уходить с работы «по собственному желанию». Мало того: она обратилась за поддержкой в Правительство Тувы, подробно описав весь беспредел, который учинил и.о. гл. врача Тюлюш, освобождая рабочие места больницы от русских. Но реакция Кара-оола оказалась поразительной – вместо того, чтобы призвать своего родственника к порядку и защитить русских работников, его со статуса «исполняющего обязанности» перевели в главные врачи. То есть фактически поощрили его противоправную шовинистическую деятельность. В связи с чем Валентина Викторовна вынуждена была обратиться за поддержкой в Союз русскоязычных граждан Тувы, где нашла юридическую и моральную поддержку.

И тогда нашла коса на камень. Надменный руководитель, не скрывая своих помыслов, принялся её откровенно травить. Тут, на его счастье, Валентина Викторовна попала в ДТП и вследствие травмы не работала семь месяцев. Её обязанности исполняла фельдшер, которой Астанина передала ключи от склада медикаментов. Но однажды по распоряжению Тюлюша замки на складе были взломаны, а склад разорён. Уже тогда у Астаниной возникли подозрения на счёт нездорового интереса Тюлюша к казённым медикаментам. После болезни заведующая вышла на работу 9 ноября. Уже через неделю она получает выговор. Ещё через две недели – второй. А под конец года 25 декабря Тюлюш влепил ей третий выговор, тем самым подготовив почву для увольнения. Она все эти выговоры успешно оспорила в суде. Тогда Тюлюш не только уволил её, но обратился в суд, обвинив её в клевете на него, которая якобы содержалась в заявлении правительству РТ.

При этом следует отметить, что ни одна инстанция: ни прокуратура, ни Минздрав, ни трудинспекция, ни профсоюз – никакой реакции на происходящее не проявляли. Астанина за год шесть раз была на приёме у министра здравоохранения Донгака О.Э. Но ничего добиться не могла. Стало ясно, что позиция жуликоватого главного врача – это, по всей вероятности, согласованные на самом верху действия, направленные на очищение больницы от русских. И только в суде при помощи настойчивого и высокопрофессионального адвоката А.Язева она нашла поддержку. Как потом пояснит Александр Аркадьевич, дело по восстановлению на работе Астаниной было несложным, поскольку при её увольнении Тюлюш невообразимым образом, будучи уверенным в поддержке Кара-оола, нарушил все существующие нормы законодательства о труде. Как этого не замечали в прокуратуре, трудинспекции и профсоюзе, одному Богу известно.

Но когда решение суда вступило в законную силу, гл. врач Тюлюш, министр здравоохранения Донгак и глава правительства Кара-оол решились на крайнюю меру. Чтобы не восстанавливать Астанину в должности заведующей станции «Скорой помощи», они взяли и ликвидировали саму станцию, передав её полномочия в «Скорую» по г. Кызылу. А затем, соответственно, выгнали с работы и всех русских, что работали в «Скорой». И это в учреждении, основанном в 1975 году. В нём в 1988 году была построена и открыта новая поликлиника на 300 посещений в смену. Больница является одной из крупнейших в республике. Но ничто не могло препятствовать Шолбану Кара-оолу в наведении порядка в районной больнице, каким он ему виделся.

Тогда Астанина обратилась к министру Донгаку с просьбой трудоустроить её как специалиста-медика в другой должности в системе Минздрава Тувы. И получила ответ, что «в её услугах не нуждаются». Кстати, когда страну накрыла эпидемия Ковида, Дальний Каа-хем остался без скорой медицинской помощи, что привело к большой смертности населения. Но это уже не волновало ни районную больницу, ни Минздрав, ни правительство. Главное было осуществлено – районное звено здравоохранения было «зачищено» от «орусов». И никто за это не понёс наказание. Астаниной не оставалось ничего другого, как покинуть республику. А вы спрашиваете: почему в Туве стало так мало некоренного населения. И кто в этом виноват?

Следует отметить, что Валентина Викторовна Астанина – человек весьма заслуженный и компетентный. За время работы она создала хороший, интернациональный, работоспособный коллектив. В течение 12 лет она являлась депутатом Хурала Представителей Кызылского кожууна, дважды избиралась председателем объединённого профсоюзного комитета ЦКБ. Она – ветеран труда. Награждена Почётной грамотой МЗ РФ, Почётными грамотами МЗ РТ, почётной медалью профсоюзов РФ, Почётными грамотами Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва и т.д. Имеет высшую аттестационную категорию врача СМП. За время всей её работы по вине сотрудников «скорой» не погиб ни один больной. И такого человека Тюлюш не побоялся выжить с работы только за то, что у него неправильный разрез глаз и выработанный жизнью принцип «не укради» и «не навреди»?

Теперь становится очевидным, что «выдавливал» Тюлюш её с работы не только за то, что она русская, а ещё и за то, что она мешала ему воровать бюджетные деньги, предназначенные для приобретения лекарств.

УБИЙЦА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКАЗАЛСЯ БАНАЛЬНЫМ ВОРОМ

И вот – последняя новость из Кызылского городского суда, где была осуждена группа расхитителей медикаментов во главе с гл. врачом районной больницы Тюлюшом.

В ходе судебного разбирательства были признаны виновными по ст. 159 УК РФ в совершении преступлений гл. врач больницы Тюлюш, его жена и дочь, а также гл. бухгалтер больницы, которые похитили бюджетные средства в размере 25 млн. рублей, выделенные на приобретение лекарств. Как сообщается, «судом установлено, что в период с конца 2015 года (когда Тюлюш «зачистил» районную больницу от русских) по февраль 2017-го обвиняемые похитили бюджетные денежные средства в общей сумме свыше 25 млн. рублей путём заключения фиктивных договоров и составления счетов-фактур, товарных накладных о поставке лекарственных средств, расходных медицинских препаратов и мягкого инвентаря в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», на основании которых произведена их оплата без фактической поставки в учреждение».

Действовали мошенники примитивно и просто. Тюлюш подыскал некоего предпринимателя, у которого больница якобы приобретала лекарства. Затем больным выписывали и фиктивно применяли при лечении эти несуществующие медикаменты. А на самом деле больным никаких препаратов не выдавали, поскольку их не было в природе. Следствие установило, что предприниматель, который якобы поставлял районной больнице лекарства, ничего подобного нигде не приобретал. Поставки были фиктивными. А люди, оставленные без медицинской помощи, просто умирали. И всё это – на глазах у Минздрава и правительства Тувы, в котором зампредом по социальным вопросам, а затем и министром здравоохранения трудился бывший прокурор республики Анатолий Дамба-Хуурак.

В итоге Тюлюш получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 850 тыс. руб., его жена – 5 лет колонии с отбыванием в исправительной колонии общего режима, дочь Тюлюша наказана мягче – она получила 2 года 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 500 000 рублей; провизор получил 2 года лишения свободы условно, индивидуальный предприниматель, давший следствию признательные показания и все расклады хищения денег, приговорен к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 000 рублей. Арестовано имущество осуждённых на сумму 9,8 млн. рублей. Условные сроки были вынесены тем мошенникам, кто активно сотрудничал со следствием, помогая уличить в мошенничестве гл. врача районной больницы Мергена Суктер-ооловича Тюлюша.

Ни министры Донгак и Дамба-Хуурак, ни сам глава правительства Кара-оол никакого наказания не понесли, хотя именно они прикрывали преступную шайку, обворовывавшую больных. При этом не могу не отметить, что Тюлюшу при активной поддержке Кара-оола в короткий срок удалось так переформатировать коллектив больницы, что никто не посмел сообщить, куда следует, о том, что деньги разворовываются, а больные оставлены на произвол судьбы. НИКТО! Успешно действовал принцип круговой поруки. И такое положение формировалось по всей республике.

КОГДА ПРАВОСУДИЕ НАСТИГНЕТ ИСТИННОГО ВИНОВНИКА РАЗРУХИ?

Впрочем, история с мошенником гл. врачом больницы Тюлюшом – это не какой-то досадный случай. Это типичный пример деятельности экс-главы республики Шолбана Кара-оола по криминализации органов управления республики и «выживания» из региона русских специалистов. Для ясности вернусь к истории восхождения родственника Кара-оола Мергена Тюлюша. По профессии врач-уролог, он никогда звёзд с неба не хватал. Но врачом, говорят, был неплохим. Его звёздный час пробил, когда Кара-оол по воле случая при активной поддержке федерального министра Сергея Шойгу занял кресло главы республики. И тогда Шолбан Валерьевич принялся переформатировать руководство всех подразделений, пристраивая своих родственников в руководящие кресла различного уровня. Они затем очень активно принялись «зачищать» республику от специалистов не коренной национальности, попутно налаживая воровские схемы по разворовыванию бюджета республики. Кстати, в связи с этим республика за очень короткий период прочно заняла последнее место в стране по уровню жизни, смертности, преступности и другим показателям. И то, как Тюлюш разворовал районную больницу, указывает на то, что, скорее всего, и во всех других медицинских учреждениях ситуация с воровством медикаментов была аналогичной. Просто в других больницах осторожничали и воровали не все деньги, предназначенные для приобретения лекарств. Вот они пока и не попались правоохранителям с поличным.

Но вернёмся к личности Тюлюша и его «звёздному часу». Когда Кара-оол занял кресло главного чиновника региона, в республике функционировал курорт «Чедер». Нельзя сказать, что это был какой-то особенный курорт. Но население пользовалось его услугами, учитывая уникальные лечебные свойства тамошних грязей и вполне сносные условия проживания. Руководил курортом известный в республике человек – Калиндуу Монгуш. Кстати, бывший полпред президента Ельцина в Туве. Но у него был один недостаток – он не был ничем обязан Кара-оолу. И потому в смысле «навара» был для него совершенно бесполезен. К тому же у Кара-оола уже тогда появились мысли о грандиозной реконструкции уникального курорта и передачи его в надёжные частные руки. А Калиндуу Чадамбаевич к этой роли не подходил. И Кара-оол распорядился от него избавиться.

Не будем вдаваться в подробности, сообщим только, что на место уволенного К.Монгуша Минздрав Тувы назначил руководителем курорта близкого родственника главы республики Мергена Суктер-ооловича Тюлюша. Он немедленно назначил заместителем свою дочь, а завхозом – жену. И покатило... Несмотря на то, что правительство влило 250 млн. рублей на реконструкцию курорта, тот стал разваливаться на глазах. Тюлюш немедленно прекратил платить за свет и медикаменты, людям перестали выдавать зарплату.

Калиндуу Чадамбаевич – тёртый калач. Он не подчинился воли Кара-оола и обратился в суд, который признал увольнение незаконным. И восстановил его в должности. Но тогда его уволили вновь. И так – пять(!) раз подряд. А за это время Тюлюш, невзирая на денежный дождь, который вылился на курорт, успел разорить курорт и полностью развалить его лечебное хозяйство. Так что когда Монгуша в пятый(!) раз восстановили в должности, возвращаться ему было уже некуда – ранее успешно функционирующий курорт был признан банкротом. Вот тогда-то Кара-оол и пристроил своего родственника на хлебное место главного врача районной больницы, где тот немедленно организовал системное масштабное хищение, которое и привело его на скамью подсудимых.

Что же до курорта, то после его полного разрушения Кара-оол выделил своему другу Роберту Доржу как минимум 800 млн. рублей бюджетных средств из программы ИПСЭР. Деньги Р.Доржу успешно «освоены». Срок окончания работ дважды незаконно продлялся. Курорта как не было, так и нет. И теперь на повестке дня стоит вопрос о привлечении к уголовной ответственности другого подельника Кара-оола – бизнесмена Роберта Доржу. Его, наверное, ждёт более суровое наказание, чем то, которым отделался Тюлюш.

Как видите, трудовой криминальный путь Мергена Тюлюша по протекции Шолбана Кара-олола от заведования курортом до управления районной больницей – это последовательное движение беспринципного злобного самовлюблённого человека, дававшего когда-то клятву Гиппократа и в своей деятельности многократно последовательно и сознательно нарушавшего её. Никто точно не знает, сколько людей сгубил этот негодяй, лишив больных необходимого им лечения. Но феномен криминального врача-уголовника Тюлюша – это совсем не случайность. Это безусловная закономерность итога деятельности экс-главы республики Кара-оола. И те криминальные порядки, что внедрил Кара-оол за 14 лет, республике выкорчёвывать придётся долго.

Кондрат Пчёлкин