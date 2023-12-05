Убийцы рулят городом и «выдавливают русских»?

Уважаемая редакция газеты «РИСК»!

Обратиться к Вам заставила ситуация, связанная с игнорированием прав русскоязычного населения Кызылским городским Хуралом представителей при рассмотрении заявки на изменение назначения земельного участка в столице республики. История достаточно типичная.

Несколько лиц обратились в Городской Хурал с заявлением об изменении назначения применения земельного участка, находящегося в собственности. Их было много. 1 ноября 2023 года комиссия под председательством зампреда хурала Аяса Лопсана удовлетворила заявки тувинцев и отказала русскому предпринимателю, сославшись на то, что перевод назначения земельного участка площадью в 37 кв. метров по ул. Буренской д.2 с ИЖС на обеспечение занятий спортом противоречит интересам города Кызыла. При этом инициатором отказа явился председатель комиссии Лопсан. Тот самый Лопсан, о котором писали в СМИ как о пьянице и вероятном убийце сына министра образования Тувы. Получается какая-то странная ситуация – делами в городском хурале заправляют вероятные нетрезвые убийцы.

Да и не в этом даже дело. Тувинцев часто обвиняют в национализме, ссылаясь на то, что из-за их отношения к русскоязычным за последние 30 лет доля русских в республике упала с 30 до 6%. При этом всегда указывают пальцем на шовиниста Бичелдея и его Народный фронт «Хостуг Тыва». Но это всё в прошлом. Сегодня антирусской кампанией рулят бандиты из 90-х, о которых известно как об убийцах. И Аяс Лопсан, судя по всему – один из них.

Нет сомнения – все эти отказы гражданам вызваны совсем не заботой об интересах горожан. И целью имеют не столько продолжение политики тихого «выдавливания» из Кызыла русских, сколько личной корыстью депутата Лопсана, который, судя по всему, имеет в этом собственный интерес. Ведь открытие частного спортзала в Кызыле – это не только появление рабочих мест и налогов в городскую казну без траты бюджетных средств. Это создание нормальных условий для жизни людей. Напишите об этом, пожалуйста. Пусть, если не этим шовинистам, так их покровителям, по крайней мере, будет стыдно.

И. Веденеев

От редакции.

Не имея на руках документов, трудно судить о законности или незаконности принятого решения об отказе в переводе находящегося в частной собственности земельного участка на окраине города площадью в 37(!) кв. метра из ИЖС на обеспечение занятий спортом. Хотя совсем не секрет, что при нашем действующем законодательстве чиновный беспредел возведён в ранг закона. Найти причину для отказа для власть предержащих – дело пустяковое. Нередко только взятка может склонить того или иного чиновника к разрешению проблемы простого человека.

Не секрет, что глава города Казанцева – это всего лишь ничего не понимающая попка, занимающая место. И на решение конкретных вопросов она в хурале совсем не влияет. Основное её занятие – это подписание открыток с поздравлениями к очередному празднику. Её и главой-то поставили только потому, что она – никто. И звать её – никак. На самом деле хуралом управляет Лопсан. И, судя по всему, он имеет с этого свой немалый «гешефт». Жаль, что на его сомнительную деятельность не обращают внимания правоохранители. Иначе он, наверное, давно бы шил тапочки в местах не столь отдалённых.

Мало кто сомневается, что любые его действия носят совершено конкретный коррупционный характер. Но что можно взять с обычного гражданина, который решил за свой счёт на клочке в 37 кв. метров организовать занятие спортом? Бутылка коньяка в лучшем случае. А Лопсан хоть и чрезвычайно пьющий человек, но бутылкой коньяка его вряд ли можно убедить. Ерунда. Вероятно, на этого депутата, которого действительно подозревали в убийстве, управы нет.

Но этот вопрос, из-за которого люди обращаются в газету, совсем не частный. В республике действительно весьма остро стоит т.н. «русский вопрос». Правительство республики под давлением Кремля вопреки устремлениям шовинистически настроенной большой части населения предпринимает меры для сохранения русского потенциала, для создания условий, при которых русским было бы комфортно жить в Туве.

Этот совершенно частный случай, когда простому русскому человеку на принадлежащем ему на праве собственности клочке земли городские власти в лице какого-то криминального депутата искусственно создают трудности, фактически вынуждая покинуть республику, должен получить принципиальную оценку. Нужно, чтобы в Туве горела земля под ногами продолжателей дела Бичелдея и его Народного Фронта «Хостуг Тыва». Необходимо, чтобы власти не на словах, а на деле предпринимали меры по созданию условий, по крайней мере, сохраняющих русский потенциал в республике. Просто должна быть официальная установка всех уровней власти на решение этой проблемы. И на решительное пресечение попыток чиновников причинять ущерб русским. А то скоро усилия по сохранению русской диаспоры в Туве потеряют всякий смысл из-за отсутствия в республике православного народа.

27-28 ноября в Москве прошёл Всемирный русский народный собор, в проведении которого участвовал президент РФ В.Путин. Среди задач Собора – духовное возрождение России, помощь в преодолении межнациональной розни, укреплении здоровья нации, а также защита русского языка, прав и интересов русских, в том числе проживающих за пределами России. Конечно же, речь идёт и о тех русских, что находятся в меньшинстве в национальных регионах Российской Федерации.

И в это же время в Кызыле продолжается «выдавливание» русских, которое приняло обвальный характер и порождает новые проблемы, связанные с массовым оттоком из Тувы не только русских, но и наиболее профессиональных специалистов коренной национальности. Лучшие врачи, учителя и инженеры кто временно, а кто на ПМЖ покидают регион, перебираясь в Абакан, Красноярск, Новосибирск, Дальний Восток, Питер и Москву. А вот такие никчемные люди, как Аяс Лопсан – остаются. И продолжают своё чёрное дело.

Приведённый выше частный случай на самом деле совсем не частный. Сначала русские реже выходят в тёмное время суток из дома, затем им не дают приличной работы в госучреждениях, а следом уже на собственном клочке земли не позволяют организовать свою работу. Всё это – часть большого плана по «зачистке» Тувы от русских. А смотреть, как в рамках этого зловещего плана какой-то бандит из прошлого становится «политиком», осуществляющим в российском регионе геноцид русских, непозволительно. Глава республики В.Ховалыг во имя будущего Тувы обязан пресечь подобные случаи. А задача самих русских – ему в этом помочь.

Газета возьмёт под свой контроль деятельность этой комиссии городского хурала, унижающей русских и не позволяющей развиваться Кызылу. Наша задача в том, чтобы каждый случай унижения русских или ущемления их прав становился предметом общественного рассмотрения и получал соответствующую оценку вышестоящих властей. Мы не позволим нас унижать и превращать в людей второго сорта. Правда – за нами. Будет за нами и власть.