    Коротко

Чудеса тувинской медицины: В республике нет ни одного заболевшего гриппом

В Туве эпидемический сезон пока проходит без случаев заболевания гриппом, об этом говорится на официальном портале республиканского правительства. Согласно информации, представленной Роспотребнадзором региона, в республике регистрируются в основном случаи ОРВИ – на 27 ноября их 324. В сравнении с предыдущей неделей прирост заболеваемости составил 6,2%. За неделю госпитализировано 53 больных или 16,4% заболевших.

Правда стоит отметить, что в республике продолжает буйствовать коронавирусная инфекция. Так, на минувшей неделе COVID-19 диагностирован у 29 человек, из которых 15 взрослые и 14 – дети. К предыдущей неделе заболеваемость ковидом выросла на 11.5%.

На настоящий момент от гриппа в Туве вакцинировано 160,2 тысячи человек и это почти половина всего населения, утверждают чиновники.

В Туве резко выросла заболеваемость туберкулезом

Эпидемия туберкулеза может выйти из-под контроля в Туве. По официальной информации республиканского минздрава, в регионе наблюдается увеличение заболеваемости туберкулезом на 84,6%, что соответствует росту с 71,6 до 132,2 случаев на 100 тысяч человек, или с 86 до 163 случаев в общей сложности.

На данный момент под наблюдением фтизиатра находятся 444 пациента с активной формой заболевания, из которых 165 человек с заразными формами и 112 человек с множественной лекарственной устойчивостью, представляющие наибольшую эпидемиологическую опасность.

Военные набросились с ножами на знакомых в Туве

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел в ноябре сразу два уголовных дела о нападении военнослужащих на мирных жителей в Туве.

По первому делу проходил мобилизованный Алаш Болат-оол, который после мобилизации подписал контракт с Минобороны. Вечером 5 декабря 2022 года он, по версии следствия, напал с ножом на знакомого в селе Хайыракан. Он был недоволен тем, что тот «ранее в их встречу прервал его общение с другими лицами». Болат-оол ударил мужчину ножом в грудь. Суд признал его виновным в причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия (пункт «в», ч. 2 ст. 115 УК), приговорив к 10 месяцам ограничений по службе и удержания 15% довольствия в пользу государства.

Другой тувинский контрактник Чаян Хунажик был в отпуске по ранению весной 2023 года. Вечером 23 апреля он жарил шашлыки в ограде дома своего друга в селе Хадын. Военный уже было хотел выпить, но во двор вдруг зашли двое мужчин, с одним из которых у него продолжался конфликт уже несколько лет, сказано в решении суда. Они снова начали ругаться, за оппонента Хунажика вступился второй мужчина. Тогда Хунажик, «желая причинить боль и наказать последнего за грубость», вытащил нож, который купил в Луганске, и ударил его в грудь сверху вниз. Контрактника обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК), но суд переквалифицировали преступление на причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия (пункт «з», ч. 2 ст. 111 УК). Хунажика приговорили к 3,5 годам условно.

Никогда такого не было, и вот опять: МВД Тувы опровергло слухи об избиениях по национальному признаку

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, в соцсетях и мессенджерах среди жителей региона разошлись посты с видео с насильственными действиями с участием жителей Тувы в городе Абакане. Видео сопровождается комментариями пользователей, которые направлены на разжигание межнациональной розни. Полицейские установили, что конфликт произошел на бытовой почве и был связан со съемным жильем.

В России внесли изменения в правила воинского учёта – уже с 2024 года под призыв попадут на 2 млн. больше российских мужчин

Правительство РФ своим постановлением внесло изменения в нормативную базу в области воинского учета в связи с поправками о повышении призывного возраста, принятыми Госдумой летом. После внесения изменений с 1 января 2024 года начнут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. До сих пор максимальный возраст призывников составлял 27 лет.

С новыми возрастными границами под призыв попадут 9,14 млн. человек вместо 6,8 млн., подсчитал научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов.

Изначально предполагалось, что будет повышен не только верхний предел призывного возраста, но и нижний – с 18 до 21 года. Но на стадии голосования в Госдуме от этого отказались.

Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте после пожара в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали

Ранее российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что причиной пожара стало замыкание проводки, однако украинские СМИ и CNN писали, что это спецоперация СБУ.

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном», – сообщил источник «Коммерсанта».

После пожара, который произошел в ночь на 30 ноября, часть рельсов была разрушена, и поезда пустили по объездному пути через т.н. Чертов мост, однако на следующий день он был тоже взорван.

Напомним, что это фактически единственный путь, который связывает РФ и Китай, и используется в том числе и для военных поставок.

Овощи и фрукты в Сибири подорожали почти на 30% за год

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Сибири в октябре увеличился до 6,37% после 4,94% в сентябре. Это во многом связано с произошедшим ранее ослаблением рубля, сообщает СГУ Банка России.

При этом некоторые товары показывают резкий рост стоимости в последние месяцы – так, плодовоовощная продукция с августа показывает динамику в 20% и более каждый месяц к тому же периоду 2022 года. В октябре цены увеличились на 27,86%.

СГУ Банка России также сообщает об ускорении роста цен на яйца, мясо и продукты его переработки, так как увеличились затраты животноводов на закупку импортных компонентов кормов и переработчиков на обслуживание импортного оборудования.

Подорожали молоко и молочная продукция, в предыдущие пять месяцев они были дешевле, чем годом ранее.

Повысились издержки переработчиков сельхозкультур: производственные – из-за увеличения стоимости содержания импортного оборудования, транспортные – из-за роста цен на моторное топливо в предыдущие месяцы. В результате цены на муку, подсолнечное масло, крупы и бобовые в годовом выражении снижались медленнее, чем в сентябре.