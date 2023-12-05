    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-11-2023 #1[ru]

Путин подписал закон, уточняющий требования к качеству и безопасности меда. Слава богу, наконец-то!

Аноним, 30-11-2023 #2[ru]

Из откровения Пал/Василича стало понятно – денег нет и не будет. Учитесь кормить детей жизненными ориентирами, любовью, доверием и прочной нравственной опорой. Иначе «демографические вызовы», в которые он нас втолкнул за десятилетия своей несменяемости, не преодолеть...

Аноним, 30-11-2023 #3[ru]

Путин: «Никому не позволим делить Россию, она у нас одна». Всё уже поделено до вас.

Аноним, 01-12-2023 #4[ru]

«Запретить невозможно, всё равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только, вот и всё». Ой и вправду, Вова! Я вот второй год не могу электричество подключить к дому. И договор есть, и Антимонопольная Служба проверяла, прокуратура содействовала, конца и края не видно! Предложили заплатить кому надо – и будет свет! Вот так. Может, Вова, вы разрешите взятки, подношения, подарки, благодарности и пр. и др. А то иначе мы отстанем в развитии. Сам же говоришь «запретить невозможно». Ну так пускай твоя Госдума напишет, примет, утвердит – а ты подпишешь. И все будете в деле (доле).

Аноним, 01-12-2023 #7[ru]

Путин: «На Западе становится ненужным классическое образование. Вместо этого там изучают «гендерные науки». Но в нашем современном образовании лженаукам не место. Мы открыты для всего передового, а именно, для военно-патриотического воспитания и движения наставничества [попов]». Кхе-кхе: когда знаешь, что несёшь, но не можешь остановиться...

Аноним, 01-12-2023 #8[ru]

Путин на Соборе не присутствовал. Его лик парил над сценой как икона. И когда он вдруг заговорил со стоящим на сцене Патриархом, все можно было принять за косплей беседы Бога с Моисеем. В этот момент стало совершенно понятно, что Путин довел-таки до логического конца восстановление русского архетипа власти, в котором Царь является ex officio и главой церкви в качестве живого божества. Тем более мрачным и тяжёлым будет расставание с ним. Одно дело – просто лишиться вождя, другое – потерять идола для поклонения. Вот где будет фрустрация.

Аноним, 01-12-2023 #10[ru]

Умножьте всё, что сейчас происходит в России на 10 – это и будет послевыборная Россия.

Аноним, 02-12-2023 #12[ru]

Вместо легендарного адвоката Генри Резника и публициста Леонида Никитинского в Совет по правам человека Путин назначил новых персонажей, в том числе профессионального доносчика Александра Ионова. Вырождение должно быть полным, кинематографично совершенным. Люди, его олицетворяющие – законченными бездарностями и мерзавцами. Песни, законы, дела, его сопровождающие – полнейшим отстоем. Так и происходит.

Аноним, 29-11-2023 #1[ru]

«Россия построит газопровод и заплатит за поставки газа» – так это же не анекдот, а реальная новость: «Китай предложил России самостоятельно оплатить строительство «Силы Сибири – 2» и потребовал новых скидок на газ».

Аноним, 01-12-2023 #4[ru]

«Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот. Несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими, а ХАМАСу устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла бы уже стошнило от перенасыщения. Напоминаю, что за домашнее насилие у нас всё еще просто штрафы». Дочь пропагандиста Соловьева от второго брака Екатерина выступила против признания экстремистским «движения ЛГБТ» (запрещённая российскими властями экстремистская организация). Ранее она так же выступала против СВО и призывала помочь россиянам, которые скрываются от мобилизации. Как же Рудольфыч теперь будет орать, что все хакеры мира взломали всё на свете, и на самом деле дочери у него никогда не было?

Аноним, 02-12-2023 #8[ru]

Сначала Государство залезло в карман гражданина, потом в семью, позже в постель, а сейчас проникает буквально уже во все щели: РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ ПРОВЕРЯТЬ ДЕТОРОДНУЮ ФУНКЦИЮ СОТРУДНИКОВ. Делать это будут в рамках вводимого в 2024 году диспансерного наблюдения за работниками.

Аноним, 02-12-2023 #9[ru]

... власть уверовала, что все у нее получится, стоит только захотеть – и поворот рек, и отворот голов... Это воистину уже салтыков-щедринский размах. Они поверили, что могут запретить всё. Это просто прекрасно. Мой вам совет: не тратьте время на депрессию и склоки – занимайтесь спортом, сосредоточьтесь на здоровье. Оно всем понадобится. В России надо жить долго. И тогда мимо вас пронесут какой-нибудь труп.

Аноним, 29-11-2023 #2[ru]

Фальсификация, подделка, утеря нужных документов и фактов происходит сплошь и рядом. Вынесение заведомо незаконных судебных решений – это обычное дело. Лишь бы угодить вышегадящим «карликам». Такова система. Мог бы привести живой пример из своей жизненной практики. Но не стану. Во исполнение незаконного решения суда продолжается воровство и коррупционная связь на предприятии. И об этом прекрасно знают те, кто это безобразие «крышует». А «крышуется» у нас такое с улицы Красных Партизан.

Аноним, 29-11-2023 #3[ru]

Тыва – конченый регион. Здесь бессмысленно что-либо развивать. И что-либо делать. Все разворуют и угробят на корню... А блогеру-политику все нипочем: живет припеваючи, катается как сыр в масле, по заграницам ездит. А народ его республики живет в полном дерьме! Тува ни кого не привлекает для жизни. И это прискорбно. Обладая такой красивой природой и природными богатствами, умудриться так все загадить и устроить ад для населения...

Аноним, 29-11-2023 #4[ru]

На всероссийской выставке в Москве: «У павильона «Тува» посетителей встречает шаман и чучело коня! Ну и конечно же вездесующая блондинистая пионэрвожатая Дина Раздвижная и мумия Бичелдея-нацика. Инноваторы так сказать. Всё. Занавес! Вот такие достижения. СТЫДОБУШКА кромешная...

Аноним, 29-11-2023 #5[ru]

Полная Кара-жопа творится в Туве. И нет конца и края этому черному беспределу.

Аноним, 30-11-2023 #7[ru]

Кара-колу кто пил? Как на вкус? Говорят то еще Г...

Аноним, 30-11-2023 #8[ru]

Следственные органы должны срочно проверить строительство Турбазы на станции Тайга, куда засунул свою руку чпокерт, после чего он стал сказочно богат. А народ получил кукиш с маслом!

Аноним, 29-11-2023 #1[ru]

«Российское правительство намерено возложить прямую ответственность за бюджетный дефицит на глав Чечни, Дагестана, Ингушетии и Тувы, а также четырех «новых регионов» на территории Украины». Василич пошёл в разнос. При живом Путине такого не было!

Аноним, 29-11-2023 #2[ru]

Глава Пензы Александр Басенко предложил приостановить установку мемориальных досок в честь выпускников школ, погибших на «спецоперации». «Я с величайшим уважением отношусь к участникам специальной военной операции. Но я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это, прежде всего, образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите: там дети, у них психика еще не устоявшаяся». Чтобы не перепугать детей, значит. Да, что-то слишком много павших героев получается... Но ведь это явная дискредитация! Басенко, придется извиняться.

Аноним, 01-12-2023 #6[ru]

Бюджет Омска на 2024 год – 37 млрд. рублей. Бюджет Москвы – 4,8 трлн. рублей. Население Омска меньше населения Москвы в 13 раз, а бюджет меньше в 130 раз. На москвича тратится в 10 раз больше, чем на омича. Вот такая «единая» страна Россия.

Аноним, 01-12-2023 #8[ru]

«Жители Северного Кавказа начали массово разводиться из-за пособия в 5-14 тысяч рублей». Триумф «семейных ценностей» и очевидное свидетельство роста уровня жизни в виде массовых фиктивных разводов ради получения пособия размером в 5-14 тысяч рублей. В Туве, кстати, эти пособия тоже один из основных источников дохода.

Аноним, 29-11-2023 #1[ru]

Эксперты никак не могут найти объяснение тому упорству, с которым МО РФ ведет наступление на Авдеевку, где Россия в очередной раз штурмует в лоб хорошо укрепленную и глубоко эшелонированную оборону ВСУ, неся значительные потери. Мне кажется, что тут мог бы помочь хороший психоаналитик. Все объясняется коллективным комплексом неполноценности русского Генштаба. Ведь Пригожин Бахмут взял, несмотря ни на что, значит, и принявшее его наследство Минобороны должно взять Авдеевку во что бы то ни стало. Они соревнуются теперь уже с тенью Пригожина. Он не может остаться самым крутым героем в мифологии этой войны. Авдеевка должна затмить Бахмут. В некотором смысле, возможно, так оно и будет. По числу трупов.

Аноним, 29-11-2023 #2[ru]

Ватные паблики: ВПК делает танки в три смены; границы НАТО 1997 года – это уже план-минимум; Россия разогналась, её уже не остановить. Реальность: Россия разогналась, но убилась об Авдеевку! Авдеевка стала огромным кладбищем для солдат...

Аноним, 30-11-2023 #4[ru]

История с перемещением комплексов ПВО из Калининграда в Украину наглядно демонстрирует истинное отношение российского руководства к угрозе со стороны НАТО. Если бы в Кремле действительно боялись нападения альянса, то оголять свою территорию они бы не стали. Дело, однако, в том, что они точно знают: НАТО на Россию не нападет, поэтому они могут себе позволить бросать все свои силы на Украину, не сильно напрягаясь из-за незащищенных границ на остальных направлениях. Вспомните об этом, когда в очередной раз услышите заклинание про «агрессивный блок НАТО».

Аноним, 01-12-2023 #6[ru]

Дмитрий Песков: «Россия заинтересована в налаживании добрых отношений со всеми, кто к этому готов». На данный момент список тех, кто хочет добрых отношений с Россией и «готов», по странному стечению обстоятельств почти полностью совпадает со списком международных террористических организаций и диктаторских режимов...

Аноним, 01-12-2023 #8[ru]

В дополнении к одному россиянину, освобожденному позавчера, ХАМАС пообещал сегодня освободить еще двоих. Официальная формулировка: «В знак признательности за позицию президента Путина». Всё бы хорошо, но граждан России в плену у хамасовцев около десяти. Соответственно, возникает вопрос: а почему признательность носит столь ограниченный характер? Почему выпускают только двоих, а не всех десятерых? Почему выпускают только сейчас – полтора месяца спустя после того, как они попали в плен? Разве «позиция президента России», о которой говорит ХАМАС, не стала известна в первые же дни после начала войны?

Аноним, 29-11-2023 #1[ru]

Про помилование и возвращение домой людоедов говорить особо нечего, тут всё ясно, президент их не миловал, но пришлось в результате деструктивной политики запада и лично англосаксов. Но кое-что знаю точно... Раскаявшихся убийц, что резали людей во имя какого-то Бога или чёрта, ели человеческую плоть или испытывающих вину насильников, я не встречал. Людоедство, равно как насилие сексуальное – это порождение состояния стабильного и тотального. Раскаяния и сомнений оно влечь не может. Не может быть изнасилования в состоянии аффекта. Невозможно во временно болезненном состоянии сделать тушенку из соседа и кормить ею собутыльников. Это суть человеческая. Они так живут. Они будут точно также жить, как жили и до помилования.