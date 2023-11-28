    Коротко

Пир во время чумы: Сибирские регионы потратили сотни миллионов рублей на выставку «Россия»

Власти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выделили сотни миллионов рублей из дефицитных региональных бюджетов на участие в московской выставке «Россия». На ней, согласно описанию, показывают «главные достижения страны». На организацию всей выставки из федерального бюджета выделили два миллиарда рублей.

Власти Новосибирской области заплатили руководству выставки 34,4 млн. рублей. При этом бюджет Новосибирской области на 2023 год был принят с дефицитом 46,4 млрд. рублей.

Власти Томской области заключили контракты почти на 92 млн. рублей. Дефицит бюджета региона на 2024 год – 987 млн. рублей.

Еще более 21 млн. рублей на выставку потратили госучреждения Иркутской области. Дефицит бюджета региона – 19,4 млрд. рублей.

Бюджету Омской области «Россия» обошлась более чем в 37 млн. рублей. Дефицит бюджета региона на 2023 год составил 13,6 млрд. рублей.

Власти Кузбасса, принявшие бюджет на 2023 год с дефицитом в 56,5 млрд. рублей, на выставку выделили 22,7 млн. рублей.

Республика Алтай потратила на «Россию» 15 млн. рублей из регионального бюджета, принятого с дефицитом 407,6 млн. рублей.

Бюджет Алтайского края, принятый с дефицитом в 13,6 млрд., нашел на выставку как минимум 23,5 млн. рублей.

Из бюджета Тувы, принятого с дефицитом 1,2 млрд. рублей, выделили не менее 14 млн. рублей.

Бюджет России в первой половине 2023 года был исполнен с дефицитом в размере 2,35 триллиона рублей, хотя планировали его профицитным. Это произошло из-за увеличения затрат на СВО, связанных с ней санкций и волн эмиграции.

Правительство резко сократило помощь регионам из бюджета

Российские регионы в третьем квартале 2023 года столкнулись с резким сокращением финансовой помощи из федерального бюджета, следует из данных, которые в обзоре приводит Институт Гайдара.

По итогам июля – сентября объем трансфертов в казну субъектов обвалился на 23,2% год к году – рекордно среди всех статей доходов региональных правительств.

«Под нож» попали почти все виды трансфертов, на которые приходится каждый шестой рубль региональных бюджетов. Дотации на сбалансированность сократились на 77,3%, субсидии – на 15%, субвенции – на 43,5%, «иные межбюджетные трансферты» – на 47,5%. Лишь дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности остались на уровне прошлого года, следует из подсчетов Института Гайдара.

Правительство сокращает вливания в регионы по мере того, как все больше средств из федеральной казны «съедают» силовые структуры и армия, брошенная на покорение Украины. По итогам 2023 года расходы бюджета на «национальную оборону» могут составить 6,8 трлн. рублей, что вдвое выше уровней довоенного 2021-го.

В 2024 году правительство намерено увеличить оборонные расходы еще почти на 60% и довести их до беспрецедентных 10,8 трлн. рублей. Доля трат на армию в бюджете – почти 30% – станет рекордной со времен СССР.

Минфин РФ хочет заставить главу Тувы лично отвечать за дефицит бюджета

Российское правительство намерено возложить прямую ответственность за бюджетный дефицит на глав Чечни, Дагестана, Ингушетии и Тувы, а также четырех «новых регионов» на территории Украины.

Минфин разработал проект постановления, увязывающего перечисления субъектам РФ федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов.

Подписать соглашения или отказаться от дотаций все получающие их губернаторы должны до 18 декабря.

Владимир Путин присвоил почётное звание тувинскому педагогу. Поздравляем!

Согласно Указу Президента РФ № 870 от 22 ноября 2023 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации» почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено 14 педагогам России. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди награждённых также отмечена и педагог из Тувы. Это – Зинаида Васильевна Дехтяр – учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 15 имени Героя Советского Союза Н.Н. Макаренко города Кызыла Республики Тыва».

Зинаида Дехтяр – учитель высшей категории, всю жизнь посвятивший работе в образовании, лауреат Государственной премии Президента РФ В. Путина в области образования (2000 год), заслуженный работник Республики Тыва, почетный работник общего образования РФ.

МВД не нашло экстремизма в словах Маргариты Симоньян, предложившей устроить ядерный взрыв над Сибирью

Правоохранительные органы не выявили нарушений законодательства РФ в заявлении пропагандистки Маргариты Симоньян, предлагавшей устроить ядерный взрыв над Сибирью. Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

«В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» не выявлено», – сказано в документе, копию которого Ступин опубликовал в своем телеграм-канале.

«Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить», – прокомментировал депутат, имея в виду антивоенную акцию художницы Саши Скочиленко, за которую ее приговорили к семи годам колонии.

В октябре 2023 года Маргарита Симоньян заявила в эфире RT, что «где-нибудь над Сибирью», как говорил ее знакомый инженер-радиоэлектроник, можно устроить «термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв», и это не приведет к последствиям на земле. По словам Симоньян, такой взрыв станет «ядерным ультиматумом», который поможет в борьбе с Западом, который «руками Украины» пытается «задушить Россию».

Повода для включения ХАМАСа в списки террористов по-прежнему нет

Атака ХАМАС 7 октября унесла жизни 16 россиян, не менее восьми оказались в заложниках. Однако в ФСБ ответили отказом на запрос петербургского мундепа Сергея Самусева, просившего провести расследование.

«Предоставленная информация принята к сведению, вместе с тем оснований для принятия органами федеральной службы безопасности мер реагирования в настоящее время не имеется», – ответили в ФСБ.

На детей, забросавших снегом «Вечный огонь», завели уголовное дело

В Норильске возбудили уголовное дело о порче мемориала в отношении двух школьников младшего возраста. Они «из любопытства» потушили Вечный огонь снегом. Сперва полиция ограничилась профилактической беседой с мальчиками и их родителями, но потом делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он посчитал, что одной беседы для детей 10 и 11 лет будет мало.

Несовершеннолетних обвинили по статье об уничтожении или повреждении мемориальных сооружений, а также объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Сейчас Вечный огонь, как сообщили в СК, восстановлен, сооружение находится «в исправном состоянии». О каком ущербе в таком случае идет речь, силовые структуры не уточняют.

В России предложили за счёт населения создать единую систему видеонаблюдения

Министерство цифрового развития РФ предложило создать «платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения» в городах России. Об этом говорится в презентации главы министерства Максута Шадаева, которую изучил «Коммерсант».

В ведомстве рассчитывают, что платформа получит доступ к региональным системам видеонаблюдения, а также к камерам в подъездах многоквартирных домов, которые установят за счет средств на капремонт. «Отдельные категории собственников», уточнили в министерстве, обяжут устанавливать и подключать видеокамеры за свой счет. В министерстве рассчитывают, что в 2030 году в России будет уже пять миллионов камер наблюдения, а весь видеопоток с них будет анализировать искусственный интеллект.

При этом накануне прокуратура России сообщила, что на системе слежки за россиянами украли почти все деньги, выделенные на её модернизацию.

Объем хищений оценивается в 620 млн. рублей – это почти вся сумма, выделенная в том числе дочке «Ростеха» из бюджета на модернизацию системы «Безопасный город», объединяющей умные камеры, способные распознавать лица. Со стороны МЧС разработку проекта ранее курировал заместитель глав МЧС Шойгу и Зиничева, в марте этого года он уволился.

Дерипаска сравнил ситуацию с российским бюджетом «ударом попы об лёд»

«Продолжается то, что в мире называется «мягкая посадка» (softlanding), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн. руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лёд», – написал миллиардер Олег Дерипаска в своём телеграм-канале.

Бизнесмен считает, что при значительном снижении цен на все основные экспортные товары бюджет РФ может не досчитаться 10-12 трлн. рублей.

«И не в последнюю очередь из-за задавленного экономического роста и самодурства госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии. В общем, капкан, выход из которого – только серьезные экономические изменения, на которые, по-видимому, нет пока воли», – добавил Дерипаска.

Китай вводит безвизовый въезд для шести стран. В списке есть Германия, но нет России

Пекин объявил, что с 1 декабря граждане Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут въехать в Китай без визы на срок до 15 дней. Пробная программа будет действовать в течение одного года, рассказал официальный представитель МИД Мао Нин.

Ранее Китай разрешал гражданам Брунея, Японии и Сингапура въезд без визы, но приостановил это решение после вспышки COVID-19. В июле безвизовый въезд был возобновлен для брунейцев и граждан Сингапура.

После трех лет ограничений туристический поток в Китай не вернулся к допандемическому уровню. За первые шесть месяцев 2023 года в Китае было зарегистрировано 8,4 миллиона въездов иностранцев. За весь 2019 год, последний год перед пандемией, их было 977 миллионов, напоминает Associated Press.