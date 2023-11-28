    Перекрёсток мнений

Аноним, 22-11-2023 #1[ru]

Редкое по откровенности заявление Путина про выборы. И нет, я не про то, что выборы нужны с целью легитимизации власти – это нечто само собой разумеющееся. Я про то, что неправильные наблюдатели на выборах – это те, кто получает денежку в другом месте. Значит ли это, что правильными могут считаться только те наблюдатели, которые получают денежку в нужном месте? Если да, можно ли сразу назвать адреса, чтоб было понятно, куда бежать регистрироваться?

Аноним, 22-11-2023 #3[ru]

Есть Тулеев – есть Кузбасс! Нет Тулеева – нет Кузбасса! – только так и не иначе воспринималась Кемеровская область каких-то 5 лет назад. Весь набор: вывел из кризиса!, поднял с колен!, глыба!, навёл порядок!, никто, кроме него! – в полной мере в обязательном порядке служил приправой ко всему, что касалось этого человека. Перед ним ползали на коленях, тряслись от одного взгляда и лезли из кожи вон, чтобы обрести благосклонность. Вчера он умер, удостоившись скромных, коротеньких заметок, а сегодня об этом уже все забыли. Будто и не было ничего. Был да сплыл – вот общий фон отношения к этому событию у рядовых кузбассовцев. Все, кто всего несколько лет назад лизали сапоги Тулееву, лишь на мгновение отвлеклись от лизания цивилёвского сапога, услышав новость о кончине бывшего кумира. Это всё, что нужно знать о дутом величии и имидже, построенном на дешёвой пропаганде.

Аноним, 23-11-2023 #4[ru]

Следующий год в России будет Годом семьи, объявил Путин. – А чем вам вдовы с безотцовщиной не семьи? Мама, «Лада», я – счастливая семья», – пошутил наш остроумный президент.

Аноним, 23-11-2023 #5[ru]

Сергей Миронов: «мы должны опираться на наши духовные ценности, во главе которых находится семья». Его жена незаконно вывезла из Украины 10-месячную девочку, а затем они тайно удочерили ее, сменив и ФИО, и место рождения ребёнка. Вообще-то, это считается геноцидом и нарушает пункт «е» ст. 2 Конвенции «О предупреждении геноцида»: насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Рецепт духовных ценностей от депутата Миронова: 1) развестись 4 раза. 2) отправить пятую жену в чужую страну, чтобы вывезти оттуда ребёнка. Всё. Теперь вы – настоящий хранитель ценностей и примерный семьянин. Можете сколько угодно заседать в Госдуме, баллотироваться в президенты и учить россиян жизни.

Аноним, 22-11-2023 #1[ru]

Депутат Милонов: «Это бессмысленная семья – сожительство с резиновыми куклами в семье без детей. Если всё нормально, почему не имеют детей? Они живут не для себя, они живут совершенно для других ценностей – для чёрта они живут». Так уж заведено в этой стране – рожать детей требуют престарелые тетки, выжившие из ума стариканы и гомосексуалисты на крючке у спецслужб.

Аноним, 23-11-2023 #3[ru]

«В чем реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребенок – это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок – билет в один конец в нищету. У нас катастрофа в сфере здравоохранения. Вторая вещь – отсутствие смысла жизни. Что может нам предложить сегодня одичалая бюрократия? «Ребята, мы будем воровать, а вы – терпеть». Редчайший случай – депутат Госдумы, в данном случае Михаил Делягин, сказал что-то дельное. Только вот не уточнил, из-за кого такая ситуация.

Аноним, 23-11-2023 #5[ru]

В Калининградской области ввели штрафы за «склонение женщины к аборту». При этом штрафовать будут вне зависимости от того, был совершен аборт или нет. А зарплата для молодой учительницы в 20 тысяч рублей – это ли не склонение к аборту?

Аноним, 24-11-2023 #6[ru]

Священник РПЦ считает изнасилование одним из методов повышения демографии. В РПЦ сравнили ребенка, рождённого в результате изнасилования, с ребенком, взятым из детдома. «Ребенок же не виноват, каким образом он был зачат. В утробе человек, который не является частью тела матери. Берут же детей из детдома», – прокомментировал проблему иерей Роман Колеснев в эфире телеканала «Крым 24». Дойдут до того, что и осеменять будут принудительно...

Аноним, 22-11-2023 #3[ru]

Не надо писать грязь про Крапивиных. Дмитрий – достойный сын своего отца. Все «недостроители», прощелыги им завидуют. А кто-то аж лишившись всего, винит Дмитрия во всех бедах. И уж тем более грязными уговорами подговаривает пидовок из ОНФ, для дачи ложных показаний. Но кукиш им! Строят они хорошо отличное и доступное жилье.

Аноним, 22-11-2023 #4[ru]

Чпокерт похитил деньги от Станции Тайга, скоро все раскроется.

Аноним, 23-11-2023 #6[ru]

Да Тыва скатывается в наркоманию и токсикоманию. Всяких суррогатных искусственных наркотиков полно. Молодёжь вовсю их принимает. Полиция делает вид, что этого пока мало. Но их – огромное количество! А токсикомания – это вообще бич. Бедное население очень много употребляет всякого ацетона, таблеток. Пока не будет нормальной экономики в республике, так и будет продолжаться.

Аноним, 25-11-2023 #10[ru]

Дремучий Кызыл. Нормальную водку вечером купить невозможно.

Аноним, 22-11-2023 #5[ru]

Новые герои страны – убийцы, насильники, маньяки, пачками почти ежедневно возвращаются «уважаемыми людьми». Есть какая-то злая ирония в том, что мобилизованные уже год как не могут вернуться домой, их командировка на войну бессрочна. А маньяки и убийцы уже через полгода на свободе...

Аноним, 23-11-2023 #6[ru]

История с помилованными Путиным насильниками и убийцами – она гораздо глубже, чем нам кажется... Это характеризует, в первую очередь, самого президента. Это говорит о том, что именно насильники и убийцы в некотором роде являются опорой Путина. И, следовательно, мы можем говорить о том, что Путин относится именно к этому контингенту.

Аноним, 23-11-2023 #8[ru]

Судебные приставы возбудили почти 20 исполнительных производств в отношении поп-исполнителя Данилы Шебунова, обратил внимание «МО». Все – из-за его неумной тяге к быстрой езде. Шебунов известен как певец Sheba, а также – как внебрачный сын Сергея Шойгу.

Аноним, 23-11-2023 #10[ru]

Скоро людоедов на свободе будет больше, чем ветеранов. Так что в общественном транспорте им придется место уступать...

Аноним, 22-11-2023 #1[ru]

Число жертв от употребления дешёвых наркотиков в Астрахани растет. Дорогой алкоголь в Кызыле, особенно вечером, который вообще не купить, это тоже легкий путь к наркотикам, которые становятся доступнее.

Аноним, 22-11-2023 #1[ru]

В Судане уже 7 месяцев война. Десятки тысяч погибших. Миллионы беженцев. Вы видели по этому поводу массовые протесты на улицах городов Европы и США? Вы слышали, чтобы ООН «выражало озабоченность»? Вы слышали, чтобы генсек ООН Гутьерриш ныл про то, что там «гуманитарная катастрофа»? Вы вообще что-нибудь слышали про эту войну? Нет! Там мусульмане убивают друг друга. Там нет евреев. Поэтому Эрдоган не кричит, арабский мир не возмущается, западным левакам всё равно, исламистские активисты в соцсетях не льют крокодиловы слёзы над убитыми суданскими детьми, и даже в Дагестане не ищут суданцев в турбинах. Им всем наплевать. Наплевать на миллионы жизней. Это железное доказательство, что весь дикий вой по поводу Газы порождён одной-единственной штукой – животным антисемитизмом.

Аноним, 22-11-2023 #2[ru]

В последние годы БАПОР (Агентство ООН по делам палестинских беженцев) получал от ООН для помощи палестинцам 1,6 миллиарда долларов ежегодно. При этом весь бюджет ООН составлял 3,0 миллиарда (а в следующем году ООН планирует израсходовать 3,3 млрд.). То есть на все остальное человечество, на все другие ооновские программы, включая борьбу с голодом и здравоохранение, в последние годы оставалась половина, а то и меньше. Сейчас мы примерно представляем, куда ушли эти деньги. ХАМАС построил на них не имеющий аналогов подземный город-крепость, вооружился до зубов, обучил боевиков, а его лидеры, живущие в благополучных странах, стали долларовыми миллиардерами.

Аноним, 22-11-2023 #3[ru]

Байден: «И Путин, и ХАМАС стремятся к тому, чтобы стереть с карты мира соседнее демократическое государство. И Путин, и ХАМАС надеются на крах региональной стабильности и интеграции и получить преимущество за счёт распространения хаоса. Америка не может позволить этому случиться и не позволит».

Аноним, 23-11-2023 #7[ru]

Письма с пожеланиями на Новый год написали пенсионеры в Сургуте. По словам руководителя общественной организации «Круг надежд» Надежды Сергаевой, в письмах пенсионеры попросили мясные изделия, сладости или стандартные продуктовые наборы с базовыми продуктами. Одна из самых грустных новостей уходящего года...

Аноним, 23-11-2023 #8[ru]

Поясните, является ли дискредитацией российской армии утверждение, что в её рядах официально воюют каннибалы, серийные насильники и убийцы?

Аноним, 24-11-2023 #9[ru]

В Дублине, посреди бела дня возле школы неизвестный начал резать людей ножом. Трое детей и двое взрослых ранены и доставлены в больницу. Девочка от ранений скончалась. Позже выяснилось, что нападавший – уроженец Алжира. В городе начались «протесты» и столкновения с полицией... Недовольство мигрантами вылилось в поведение, схожее с поведением этих самых мигрантов. Местные «правые» громят витрины и все подряд. Очевидно, что организация пропалестинских демонстраций помогла исламистам восстановить против Израиля полмира. Но в то же время исламисты «расшифровались». Европейцы поняли, как их много, и сильно напуганы их агрессией. Если до сих пор ислам завоевывал запад хитро, вкрадчиво, прося милостыню и тихо размножаясь, то теперь он показал хозяевам Европы (прежним) зубы. Внезапно европейцы поняли, что враг живёт среди них и надо что-то делать. Начать говорить о проблеме вслух, а не на кухнях. Найдется ли в ЕС хоть один политик, способный решить вопрос? Или хотя бы публично признать проблему, не боясь показаться «фашистом»? Большой вопрос.

Аноним, 22-11-2023 #1[ru]

Экс-следователь осужден за изнасилование и убийство девочки, которое сам же и расследовал. На его счету более 30 преступлений. 15-летняя девочка из Балаганска Иркутской области в марте 2007 года собиралась с подружкой на дискотеку, однако так и не дошла туда. Подросток исчезла. Ее искали всем селом и нашли мертвой на следующий день в одном из огородов, вспоминал в беседе с «РИА Новости» экс-участковый Александр Прокопьев. Школьницу изнасиловали и задушили. Было возбуждено уголовное дело, расследовал которое поначалу сотрудник прокуратуры Алексей Тороп. Спустя 13 лет Тороп сам будет задержан за это преступление. Он признан виновным в совершении 30 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием), сообщили в СК. Уголовное дело рассматривалось присяжными, на основании их вердикта суд назначил бывшему адвокату 22 года колонии строгого режима. Его подельник приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Аноним, 22-11-2023 #1[ru]

Глава СК РФ Бастрыкин предложил сформулировать государственную идеологию и прописать ее в Конституции. Предлагаю варианты идеологий для Бастрыкина: • Лизни верхнего, столкни ближнего, насри на нижнего. • Не пойман – не вор. • Бей своих, чтобы чужие боялись. • Деньги – нам, гробы – вам!

Аноним, 22-11-2023 #2[ru]

К работе над идеологией будет привлечен специалист Д. Оруэлл

Аноним, 23-11-2023 #3[ru]

Конституция РФ, статья 13: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».