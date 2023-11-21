    Коротко

Тува в тройке лидеров по росту числа погибших в ДТП

ГИБДД опубликовала статистику аварийности на дорогах за период январь – октябрь 2023 года. За указанный срок количество ДТП в России относительно аналогичного периода 2022-го увеличилось на 5,1% – до 110 тысяч аварий. Число погибших, увы, также возросло – до 11,8 тысячи человек (рост на 2,5%), раненых – до 137,7 тысячи (рост на 4,5%).

Регионы с максимальным приростом числа погибших в ДТП: Карелия (+80%), Калмыкия (+61,4%), Тува (+50%), Ярославская (+43,7%) и Ивановская (+36,8%) области.

48,5 тысячи из всех ДТП – это столкновения, 3,69 тысячи – опрокидывания, 5,34 тысячи – наезды на препятствия.

Среди основных причин ухудшения статистики аварийности в ГИБДД называют перенаправление грузопотоков с запада на восток и рост популярности автотуризма. Иными словами, увеличилась загрузка автотрасс.

Солдаты из Тувы с автоматами покинули воинскую часть близ границы с Украиной. Их нашли за два часа

Шестеро военнослужащих с автоматами покинули расположение воинской части в Брянской области. К розыску шести уроженцев республики Тыва был привлечен личный состав регионального главка МВД, сообщает Regnum со ссылкой на источник. По данным агентства, военнослужащих нашли спустя два часа.

Как пишет Regnum, среди покинувших место несения службы военных оказались родные братья-близнецы 2003 года рождения. Они и четверо их сослуживцев самовольно оставили позиции в пяти километрах от границы с Украиной в Суземском районе. Все военные были вооружены автоматами Калашникова.

Управление МВД России по Брянской области после побега военных объявило план «Сирена» и собрало личный состав для поиска бойцов. По информации агентства, через два часа местоположение солдат удалось установить. Причины их действий выясняются.

Бюджет РФ милитаризируется – в 2024 году расходы на оборону впервые превысят социальную сферу

Проект бюджета Госдума РФ принят во втором чтении 15 ноября. В целом планируется потратить 36,6 трлн. рублей, из них около 30% (10,8 трлн. или 6% ВВП) – на оборону, еще 3,4 трлн. – на нацбезопасность и правоохранительную деятельность.

При этом на социальную политику пойдет 21% (7,7 трлн. рублей). Фактически ее доля в общей структуре расходной части окажется минимальной с 2011 года. Затраты на оборону резко вырастут в 2024 году – на 68% по сравнению с 2023‑м, когда они составляли 6,4 трлн. рублей.

По мнению одного из основателей Высшей школы экономики, ныне работающего в Гарварде Андрея Яковлева, уже в 2025 году в РФ могут возникнуть серьезные макроэкономические риски, связанные с высокой инфляцией. «Кремль пугает страшными 1990-ми, но сам же сейчас подталкивает экономику к этому», – полагает Яковлев.

Правительство России выделит регионам-банкротам деньги на социалку

Тува, Хакасия, Удмуртия и Карелия получат срочную финансовую поддержку правительства РФ на выплаты зарплат бюджетникам и ежемесячных пособий на рождение и воспитание ребенка. Всего на эти нужды были направлены почти 5,7 млрд. рублей.

Тува получит наибольшую помощь – более 1,9 млрд. Следующими по сумме финансирования стали Удмуртия и Хакасия, которым выделены по 1,5 млрд. рублей. Наименьшая сумма, около 700 млн. рублей, досталась Карелии.

Эти меры правительства свидетельствуют о серьезных финансовых проблемах, с которыми сталкиваются отдельные регионы, неспособные справиться с выполнением социальных обязательств.

Франция выдала ордер на арест Башара Асада. Его подозревают в соучастии в преступлениях против человечности из-за химических атак в Сирии

Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, которого в Париже обвиняют в соучастии в преступлениях против человечности в связи с химическими атаками в Сирии летом 2013 года. Об этом со ссылкой на источники сообщили французские СМИ, в том числе телеканал France 24.

Международные ордера также были выданы на арест брата Асада – Махера Асада, который фактически командует сирийским элитным военным подразделением Республиканской гвардией Сирии – и сирийских генералов Гасана Аббаса, директора отделения 450 Центра научных исследований (CERS), и Бассама аль-Асада, главы службы безопасности президента. Их также подозревают в преступлениях против человечности.

Расследование последовало за жалобой Сирийского центра СМИ и свободы выражения мнений (SCM), Правовой инициативы открытого общества (OSJI) и Сирийского архива, который документирует нарушения прав человека в Сирии.

«Это решение представляет собой исторический юридический прецедент. Это новая победа жертв, их семей и выживших людей, а также шаг к справедливости и прочному миру в Сирии», – цитирует Le Figaro заявление основателя SCM Мазена Дарвиша.

По его словам, обвинения против Башара Асада подкрепляются свидетельствами очевидцев «из первых рук» и глубоким анализом системы управления сирийскими вооруженными силами.

Иск, в рамках которого Франция выдала ордер на арест Асада, касается химических атак, совершенных в Сирии с использованием газа зарин, пишет Le Figaro. В частности, речь идет об атаке 21 августа 2013 года в Восточной Гуте близ Дамаска, в результате, которой по сведениям американской разведки, погибли более тысячи человек.

Издание отмечает, что в октябре по другому делу – о взрыве в городе Дераа – были выданы ордера на арест четырех бывших высокопоставленных офицеров сирийской армии.

В середине 2012 года власти Сирии официально признали, что обладают значительными запасами химического оружия. Они обещали никогда не использовать его против мирного населения. Россия, которая проводит в Сирии военную операцию и поддерживает режим Асада, стала посредником в химическом разоружении Сирии.

В 2014 году арабская страна присоединилась к международной Конвенции о запрещении химического оружия и, как утверждалось, вывезла со своей территории все его запасы под контролем экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химоружия). О его полном уничтожении было объявлено в 2016 году. Однако сообщения о новых химических атаках появляться не перестали.

«Это не приговор, а расправа»: Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии

Художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти.

Прокуратура требовала для девушки восемь лет колонии. Поводом для дела стала акция художницы с заменой ценников в магазине «Перекресток» в Петербурге. С апреля 2022 года художница находится в СИЗО. У Скочиленко диагностированы целиакия, киста в яичнике, порок сердца, ПТСР и биполярное расстройство. Защита художницы неоднократно сообщала, что медперсонал в СИЗО не может оказать ей должную медицинскую помощь.

Художница выступила с большой речью: она указала на многочисленные несостыковки в позиции обвинения и заявила, что ею двигало только сострадание и желание прекратить боевые действия. В последнем слове она отметила: «Когда человек поднимает военный мятеж, который нанес нашей стране огромный ущерб, уголовное дело на него возбуждают и закрывают через день. От моего деяния не пострадал никто, почему же я содержусь под стражей уже больше полутора лет – вместе с убийцами, ворами, совратителями несовершеннолетних и организаторами занятий проституцией. Неужели мой поступок сопоставим с этими преступлениями?». «Вы судите не террористку. Вы судите не экстремистку. Вы судите даже не политическую активистку. Вы судите пацифистку... Война идет по инициативе воинов, но мир наступает благодаря пацифистам. И когда вы сажаете пацифистов, вы отдаляете долгожданный день мира».

«Это не приговор, а расправа, и только так к нему и можно относиться. Я надеюсь, что этот срок Александра не пробудет, потому что настанут другие времена. Такие, когда осудят тех, кто ее преследуют», – сказал побывавший на процессе петербургский депутат-яблочник Борис Вишневский.

Арестованных адвокатов Алексея Навального внесли в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг внес в перечень «террористов и экстремистов» трех адвокатов Алексея Навального – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. В реестр включают фигурантов уголовных дел об экстремизме или терроризме. Их счета блокируются.

13 октября суд арестовал Кобзева, Липцера и Сергунина. Их обвиняют по делу об участии в деятельности экстремистского сообщества (часть 2 статьи 282.1 УК).

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов (признан российскими властями иностранным агентом) рассказывал, что адвокатов обвинили в участии в «экстремистском сообществе» из-за того, что они передавали информацию от Навального его команде. В материалах дела говорится, что адвокаты, «используя свой статус при оказании юридической помощи, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России объявили структуры Алексея Навального, в том числе ФБК.