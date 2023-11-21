На какие преступления готовы пойти цепные правоохранители?

Многие, наверное, помнят крылатое выражение героя фильма «Берегись автомобиля!», которого блестяще сыграл Анатолий Папанов: «Тебя посодют, а ты не воруй!». Золотые слова. Только они применимы к той, советской эпохе. Теперь времена иные. В реальности мы часто сталкиваемся с другим. Кто-то ворует и мошенничает безбожно, в чём особого секрета нет, но остаётся безнаказанным. А кто-то работает, не покладая рук, но в итоге без вины виноватый попадает на скамью подсудимых. И таких примеров – море.

КОНВЕЙЕР УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПРОТИВ НЕУГОДНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Самый простой пример безнаказанного недобросовестного ведения бизнеса – руководство ООО «Энергострой» отца и сына Крапивиных. На дельцах клейма ставить некуда, но они до сих пор на свободе, невзирая на то, что уже лет на 15 строгого они «наколбасили» и продолжают это делать при полном покровительстве прокуратуры Тувы. Мало того: один из них дослужился до ордена, а второй несколько созывов просидел в городском парламенте.

А вот их коллеге директору строительной компании ООО «Титан» Эдуарду Бабкину повезло гораздо меньше. 13 июля 2015 года он заключил госконтракт №10-15 на строительство 32 квартир общей площадью 1054 кв. метра стоимостью более 35 млн. рублей с обязанностью предоставить эти квартиры по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Однако ко времени управиться не смог. Что там на самом деле случилось, сейчас сказать трудно. Скорее всего, кому-то не занёс денег. И за это получил уголовное дело №1-96/18. В ноябре 2016 года был задержан и даже арестован.

Кстати, контракт у него заканчивался 31 декабря 2016 года. Так что, каким образом следствие МВД и прокуратура узнали, что он, заключая договор, «заведомо знал, что выполнить его не имеет возможности», и «умышленно, из корыстных соображений, используя своё служебное положение с целью реализации своего преступного умысла, путём обмана» заключил государственный контракт на предоставление 32 квартир – большой вопрос.

Мало того: исполнение подобного договора – это обычный спор хозяйствующих субъектов. Поэтому должен рассматриваться в арбитражном суде, а не в порядке уголовного преследования по ст.159 УК РФ «мошенничество». Однако следствие при активном поощрении со стороны прокуратуры благополучно расследовало все эпизоды «преступной» деятельности предпринимателя и, посчитав, что вина Бабкина очевидна, отправило обвинение прокурору. А тот, спешно, не раздумывая, утвердил его и передал дело в суд. Ну, это такая типичная схема производства по уголовному делу.

Но тут следует остановиться и пояснить, что, пока Бабкина держали под арестом, он всё же умудрился дом достроить и сдать заказчику – ГКУ «Госстройзаказ». И это невзирая на то, что следователь установил, а прокурор его поддержал в обвинении Бабкина в том, что он действовал, «заведомо зная, что выполнить контракт не имеет возможности». То есть следствие и прокурор, отправляя дело в суд, были уверены, что перед ними обыкновенный мошенник, который вознамерился украсть у государства более 35 млн. рублей.

ЧЕСТНЫЙ СУДЬЯ КАК СБОЙ В ОТЛАЖЕННОМ МЕХАНИЗМЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НЕВИНОВНЫ

Но в этот раз произошло невероятное чудо. Уголовное дело приняла к своему производству весьма опытная и самостоятельная судья Кызылского городского суда У.М. Ооржак. Рассмотрев дело и учитывая, что «достоверно подтверждающих доказательств виновности подсудимого в инкриминируемом ему обвинением в материалы уголовного дела не представлено», а «обвинение в адрес подсудимого носят предположительный характер», суд оправдал Бабкина с предоставлением ему права на реабилитацию.

И что вы думаете? В следствии МВД или прокуратуре кто-то застрелился, осознавая, что совершил подлость? Ничего подобного. Все до сих пор живы и здоровы. Хотя, возбуждая уголовное дело, они не могли не знать, что дом строится, невзирая на то, что директор находится под арестом. Что задержка со строительством дома была по вине заказчика, который вовремя не предоставил земельный участок под строительство и в госконтракт включил заведомо нереальную стоимость квадратного метра жилья в 33,8 тыс. рублей.

Когда уголовное дело рассматривалось в суде, уже было известно, что дом сдан и заселён. У заказчика никаких претензий к ООО «Титан» не имелось. Обвинение имело возможность отказаться от надуманного облыжного обвинения в адрес Бабкина, однако, к сожалению, прокурорские амбиции и в этот раз взяли верх над законностью, принципиальностью и профессионализмом. Более того: прокуратура попыталась обжаловать оправдательный абсолютно законный, обоснованный и справедливый приговор. Но неудачно.

Правда, при этом пострадавшей стороной явился сам Эдуард Бабкин – пока он был под арестом, его предприятие ООО «Титан» следствием и прокуратурой было разорено, обанкрочено и ликвидировано. Теперь такой строительной компании в Туве уже нет. Да и Бабкин, наученный горьким опытом, в Туве уже не работает. Теперь он строит в другом регионе, где нет никакого прокурора боровкова, готового по указанию из Белого Дома открыть охоту на предпринимателей.

ЗА НЕОБОСНОВАННЫЕ «ХОТЕЛКИ» ЧИНОВНИКА РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Вот вам два противоположных подхода к рассмотрению похожих ситуаций. Отец и сын Крапивины получили 68 млн. бюджетных средств по контракту, признанному судом преступным, но по решению прокурора Боровкова не вернули их в бюджет, а предприниматель Бабкин, честно и законно выполнивший условия госконтракта, подвергся тотальному прокурорскому надругательству и только чудом избежал обвинительного приговора. Но самое печальное в том, что такая практика необоснованного привлечения к уголовной ответственности руководителей предприятий продолжается. Судья Кызылского городского суда И.И. Успун в настоящее время рассматривает два таких же похожих, как в случае с Бабкиным, уголовных дела.

По одному делу подсудимым является директор ООО «Технология автономных систем» Артём Зяблинцев. Его обвиняют в стандартном: он якобы обманным путём заключил госконтракт на строительство гаража и проходной для котельной п.Хову-Аксы и не выполнил его, присвоив порядка 5 млн. бюджетных средств. При этом потерпевшим признано министерства топлива и энергетики Тувы, хотя договор на строительство заключался с ГУП «Котельная п. Хову-Аксы». Да и оплата производилась не министерством и не из средств бюджета, а из средств предприятия, полученных от реализации жилищно-коммунальных услуг, что и отмечено в платёжном поручении. Более того, директора обвиняют в том, что он обязался, но не построил некий септик, упоминания о котором нет ни в договоре подряда, копия которого приобщена к материалам дела, ни в проектно-сметной документации. При этом все допрошенные свидетели в один голос уверяли суд, что ни о каком септике при заключении договора подряда речи не шло. Это всего лишь «хотелки» бывшего министра, не подкреплённые ни финансами, ни проектно-сметной документацией.

Казалось бы, совершенно очевидно, что обвинение Зяблицева явно несостоятельно, на что указывает защита подсудимого. В деле элементарно неправильно указано министерство в качестве потерпевшего, не имеющее к этой стройке никакого отношения.

Впрочем, проблема в том, что настоящим потерпевшим, если бы имелся ущерб, должно было стать ГУП «Котельная п.Хову-Аксы», заключавшее контракт. Но оно давно ликвидировано в ходе банкротства без правопреемства. И суду это доподлинного известно из материалов дела. Однако судья никак не может дать этому факту должную оценку и вернуть дело прокурору. Как видим, не все судьи настолько самостоятельны, как У.М. Ооржак...

УНИЧТОЖЕНИЕ ПТИЦЕВОДСТВА ТУВЫ ПО ЖЕЛАНИЮ ЛЕВОЙ ПЯТКИ КАРА-ООЛА

Другой, не менее абсурдный случай – это судебный процесс над Саином Оюном, которого обвиняют в попытке хищения имущества ГУПа «Птицефабрика Енисейская». По версии следствия, подсудимый составил неверные формы КС-2 и КС-3 на производство ремонтных работ по восстановлению теплотрассы и реконструкции котельной и хотел получить с предприятия-банкрота более 15 млн. рублей. Правда, ничего не получил. И оказался конкурсным кредитором ГУПа на сумму, превышающую 27 млн. рублей. При этом размер долга ГУПа перед «Агрохолдингом Заря» был утверждён тремя судебными инстанциями и никаких сомнений не вызывает. Однако и на этот раз прокуратура Тувы упорствует, требуя признать Оюна виновным.

А вообще история этого уголовного дела весьма показательна. Началась она с того, что глава Тувы решил возродить птицеводство в республике. А единственная птицефабрика была доведена «до ручки» и не работала. Республика потратила огромные деньги на её восстановление. Но она никак не приходила в себя, поскольку братья главы превратили её в «дойную корову». В конце концов, птицефабрику передали в аренду некоему проходимцу Банникову, который умудрился не только не восстановить производство мяса кур и яиц, но и почему-то стал кредитором птицефабрики с долгом в 5 млн. рублей.

Когда стало понятно, что Банникову предприятия не поднять, Кара-оол предложил заняться птицеводством семье успешного сельхозпроизводителя Василия Оюна. По соглашению сторон ООО «Агрохолдинг Заря», директором которого был назначен Саин Оюн, взяло имущество птицефабрики в аренду и очень быстро восстановило тепло-водо-электроснабжение предприятия, завезло кур и стало производить мясо кур и яйцо. Производство, как и договаривались стороны, дотировалось из бюджета республики. А корма производились в хозяйстве ИП Оюн Ч.Х.-Д. в достаточном количестве. Только за один год агрохолдинг произвёл и поставил на рынок Тувы и Монголии 12 млн. штук куриных яиц. Столько там не производилось, по крайней мере, последние лет 30.

Все: и аграрии, и население, и минсельхоз – были довольны результатами работы хозяйства. Вот только главе республики Кара-оолу было почему-то это не по душе. Те, кто Кара-оола не любят, полагают, что того не устраивало отсутствие его личного интереса в данном деле. Попросту говоря, его беспокоило отсутствие отката от выделенных субсидий. После короткого разговора Кара-оола с прокурором Боровковым на хозяйство Оюна было организовано тотальное давление. Как по мановению палочки на хозяйство ополчились все: и УФАС, и Налоговая служба, и МВД, и Следственный комитет. Все дружно искали нарушения, к которым можно было привязаться. В конце концов, было возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Данзы-Белека, якобы необоснованно выделившего ООО «Агрохолдинг Заря» субсидию в размере 32 млн. рублей.

Однако СКР – это вам не Следственное управление МВД. Поначалу пойдя на поводу прокуратуры, там быстро спохватились, что «перегнули палку», и уголовное преследование министра прекратили. Тогда прокуратура сначала инициировала иск о взыскании с агрохолдинга 32 млн. рублей дотаций, а затем привлечение к уголовной ответственности директора агрохолдинга С. Оюна силами Следственного управления при МВД Тувы. Правда, и тут не всё шло гладко.

В итоге прокуратура арбитражное дело №А69-1462/2018 с треском продула. За это только казна РФ оплатила судебные расходы в размере 594 тыс. рублей. Да и с уголовным делом тоже всё пошло как-то не так. Профессионально подготовленная и достаточно самостоятельная следователь СУ МВД Шахова трижды(!) выносила постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурор Боровков трижды эти постановления отменял. Наконец это ему надоело. Тогда подобрали другого, более покладистого следователя, который заказ исполнил: Саина Оюна привлекли к уголовной ответственности за попытку похитить бюджетные средства путём составления некорректных, на взгляд следователя, форм КС.

И вот дело в суде. По лукавому обстоятельству оно досталось судье И.И. Успуну, которого я упоминал выше.

РАДИ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ГОТОВЫ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА?

Если не вдаваться в подробности, всё дело основано на оценочной экспертизе, которая проводилась за полтора года до возбуждения данного уголовного дела по другому делу. По тому, в котором неудачно пытались привлечь к уголовной ответственности министра сельского хозяйства. Но, так как в то время С.Оюн ни в каком качестве привлечён не был, он не мог быть уведомлен об этой экспертизе, чего категорически требует процессуальный закон. Кроме того, когда защита провела ревизию этой экспертизы, то выявилось ещё множество нарушений, которые не позволяют считать экспертизу надлежащим доказательством. По тем документам, что имеются в деле, они даже не имели права такую экспертизу проводить. При допросе они заявляли, что «там и там имеют место опечатки», что «там и там они ошиблись», а на некоторые вопросы адвокатов Язева и Котовщикова вообще не могли ничего ответить. Однако судья И.И. Успун ходатайство защиты о признании экспертизы недопустимым доказательством удовлетворить не решился, поскольку в этом случае доказательная база следствия и прокуратуры непременно «обнулилась бы».

Но самое интересное случилось, когда защита подсудимого знакомилась с материалами того уголовного дела, по которому пытались привлечь министра и из которого были взяты материалы экспертизы.

В ходе ознакомления вдруг выяснилось, что в уголовном деле по обвинению С.Оюна имеются заверенные следователем материалы, взятые из уголовного дела, возбужденного в отношении министра. Но когда начали знакомиться с этим старым делом, полученным из архива, то выяснилось, что некоторых важных процессуальных документов, заверенные следователем копии которых имеются в новом уголовном деле, в старом деле нет. В том числе имеющих решающее значение таких, как постановление следователя о назначении экспертизы, копии которых каким-то необъяснимым образом оказались в деле Оюна. То есть налицо очевидная фальсификация доказательств по новому уголовному делу. А это уголовно наказуемое деяние.

И теперь важно выяснить: кто, когда и главное зачем фальсифицировал материалы уголовного дела в отношении Саина Оюна. И почему весьма опытная зам. прокурора Тувы Монгуш О.Ю. такой откровенный ляп пропустила в суд, подписав обвинительное заключение, основанное на фальсификации доказательств по делу.

Какова будет правовая позиция судьи И.И. Успуна по это вопросу, станет известно через неделю. К сожалению, суд, как правило, идёт по пути, указываемому обвинением. И плохо понимает защиту подсудимого. Но, думается, такое «бревно» ни в один судейский глаз не войдёт. По крайней мере, опытные специалисты полагают, что восполнить такой ляп ни один прокурор или следователь не в состоянии. А рассматривать материалы экспертизы, если в деле отсутствует оригинал постановления следователя о назначении экспертизы – это парадокс. К тому же при такой защите, какой располагает С.Оюн – уж точно.

Я привёл несколько примеров, по которым можно судить о принципиальности и порядочности как прокуроров и следователей, так и судей. Но это – мир, в котором мы живём. Тем не менее, мы знаем много случаев, когда справедливость и законность восторжествовали. Самые яркие из них – когда были оправданы Эдуард Бабкин, Алла Донгур-оол и Сергей Конвиз. Так что будем следить и за теми, уголовными делами, о которых шла речь.

Кондрат Пчёлкин