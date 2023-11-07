Межнациональный кризис в РФ начался с еврейских погромов

Ранним утром 7 октября 2023 года, в день священного для евреев праздника «Симхат Тора», палестинские террористические группировки, крупнейшей из которых является ХАМАС, начали варварское масштабное вторжение из сектора Газа в Израиль, которое они назвали операцией «Наводнение Аль-Акса». Прорвав барьер между сектором Газа и Израилем, более 2500 боевиков проникли в близлежащие израильские населённые пункты и на военные объекты. Вторжение сопровождалось массированным запуском по Израилю из сектора Газы до 5 тыс. ракет. Не менее 1400 израильтян были убиты, в том числе сотни участников музыкального фестиваля, некоторые из которых были варварски изнасилованы и сожжены. Мировое сообщество содрогнулось, увидев фотографии детей с отрезанными головами.

Сотни гражданских лиц и военнослужащих были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа для создания «живого щита» от действий израильской армии. По последним данным, по крайней мере, у 138 заложников ХАМАС есть иностранное гражданство. В том числе граждан Таиланда – 54 человека, Аргентины – 15 человек, по 12 заложников имеют гражданство США и Германии, ещё по 6 – гражданство Франции и России. Всего, по последней информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС удерживает в секторе Газа 222 человека. Но точных сведений, ни у кого нет. По крайней мере, ХАМАС уже более недели не в состоянии вернуть России её граждан.

Серьёзный по меркам Ближнего Востока успех боевиков обеспечивался с одной стороны, накоплением большого числа оружия, в том числе ракет, а также коварной тактикой демонстрации террористами стремления ХАМАС к миру и экономическому сотрудничеству с Израилем. Как потом выяснилось, более года боевики ХАМАС использовали международную гуманитарную помощь для накопления оружия и строительства подземных тоннелей. Через них они контрабандно ввозили в сектор Газа из Египта закупленное на гуманитарные пожертвования оружие и готовили плацдармы для скрытого проникновения на территорию Израиля.

Однако подобная тактика не смогла уберечь ХАМАС от тотального возмездия со стороны Армии обороны Израиля, которой понадобилось всего несколько часов, чтобы мобилизовать все свои силы для организованного отпора агрессору. Уже к полудню 7 октября 300 тысяч готовых к бою резервистов прибыли к местам службы. За несколько часов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), нейтрализовала боевиков, проникнувших на территорию страны. И немедленно приступила к ракетным и бомбовым ударам по территории сектора Газа для нейтрализации боевого крыла ХАМАС.

Жителей севера Газы власти Израиля убеждали покинуть свои жилища и переместиться на юг анклава. Вообще покинуть сектор Газа они не могут, поскольку Египет заблокировал свою границу с сектором во избежание проникновения на его территорию террористов ХАМАС, выставив в местах возможного прорыва танки и БМП. За три недели активных боевых действий тысячи боевиков ХАМАС, включая большую часть руководства боевиками, уничтожены. Общие потери убитыми оцениваются 10 тыс. человек. Не обошлось и без гуманитарных потерь – среди погибших палестинцев числится более 5 тысяч детей и женщин. Раненых уже не менее 32 тысяч.

АНТИЕВРЕЙСКИЕ НАСТРОЕНИЯ ВЫРВАЛИСЬ НАРУЖУ

Однако, объективно освещая ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, следует отметить, что боевикам, совершившим варварский налёт на мирное население, всё же удалось мобилизовать мировое сообщество на демонстрацию расовой ненависти к евреям. Особенно это касается открытой позиции арабских страны и России, демонстрирующих небывалую жалость к жертвам действий «израильской военщины». Дело дошло до того, что полпред России в ООН Небензя заявил, что, по его мнению, у Израиля нет права на самооборону от действий ХАМАС, поскольку он сам является агрессором. «Всё, на что их хватает, – это твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя, как у оккупирующей державы, у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году».

Впрочем, даже газета «Коммерсант», которую сложно обвинить в нелояльности российской власти, вынуждена признать, что в упоминаемом Небензя заключении суда от 2004 года говорится совсем не об этом. Там речь идёт лишь про то, что возведение Израилем разделительного барьера на палестинской территории является нарушением международного права. А про само право на самооборону в решения суда нет ни слова. В связи с чем постпред Израиля при ООН заметил: «Всем понятно, как бы отреагировала Россия, если бы тысячи её граждан были убиты и похищены террористической организацией. К сожалению, Россия использует террористическую атаку ХАМАС самым извращённым способом, чтобы отвлечь внимание мира от ситуации в Украине». Дипломат также назвал Россию «последней страной, которая может учить Израиль соблюдению международного права», напомнив при этом, что Россию недавно «исключили из Совета ООН по правам человека».

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДАЛИ «ДОБРО» НА ПОГРОМЫ

При этом следует отметить, что Россия – одна из немногих стран, где ХАМАС до сих пор не признан террористической организацией. Более того, уже после начала агрессии ХАМАСа против Израиля, 26 октября, делегация ХАМАСа во главе с членом политбюро группировки Абу Марзуком прилетела с визитом в Москву. Там он отметил, что в настоящее время на Кипре идёт сбор военных из Голландии, Италии, Франции, Великобритании, Германии и США, создаются центры управления на острове Крит. Всё это направлено против ХАМАСа. Одновременно он поблагодарил Россию за поддержку в израильско-палестинском конфликте и считает такую позицию достойной.

Но скандальный визит в Москву одного из лидеров ХАМАСа и неожиданное потепление отношений с Россией не могло не принести свои плоды и остаться без последствий. Уже через два дня, 28 октября, на Северном Кавказе началась серия скоординированных антисемитских акций, которые в течение суток переросли в погромы. Жители Хасавюрта собрались у двух отелей и потребовали выселить оттуда всех евреев. Однако, как оказалось, их там и не было. В Нальчике шовинистически настроенные экстремисты подожгли строящийся еврейский культурный центр. А в Махачкале вечером 29 октября толпа захватила аэропорт, куда прибыл самолёт из Тель-Авива. Ослеплённые злобой, бандиты громили аэропорт, выбежали на лётное поле и требовали отдать им прилетевших из Израиля пассажиров для проверки их национальной принадлежности. Экипаж самолёта авиакомпании Red Wings благоразумно не дал доступа бандитам в салон самолёта, где были, кстати, в основном дагестанские дети, которые прилетели из Израиля в Махачкалу после лечения. В результате еврейского погрома в аэропорту не обошлось без жертв: пострадали 20 человек, среди них есть полицейские. Сообщали даже о гибели одного из полицейских в больнице, но позже в Минздраве Дагестана эту информацию опровергли.

Как теперь известно, протестующие начали собираться у аэропорта Махачкалы заранее около 19:00, предполагая, что «беженцы из Израиля» прилетят рейсом из Тель-Авива. Собралось их около двух тысяч человек. Никто не скрывал своих намерений – бандиты пришли с флагами Палестины и с антиизраильскими плакатами. Силовики им никак не препятствовали – видимо, не было команды. Более того, было очевидно, что к агрессивно настроенным погромщикам у них отношение было вполне лояльное. Эксперты обращают внимание, что о призывах к сбору людей в аэропорту для организации еврейского погрома было известно заранее. Но власти на это никак не среагировали. Никаких мер для предотвращения безобразий не предпринималось. Что, в свою очередь, дало повод экстремистам полагать, что антисемитские беспорядки санкционированы «сверху». Интересна позиция охраны аэропорта в Махачкале. Оказалось, что и там разделяют взгляды террористов. Они не возражали, чтобы те прошли в салон самолёта и проверили паспорта пассажиров на предмет национальности.

Оценивая ситуацию, следует иметь в виду, что в Дагестане живёт 3,4 тыс. горских евреев. И это весьма уважаемые и влиятельные в регионе люди. Там ранее никогда не случалось эксцессов антисемитизма. Точно так же, как, к примеру, в Туве. У нас же даже при очевидном сепаратисте Кара-ооле к евреям никаких претензий не имелось. Потому что понимали: возмездие неминуемо.

Впрочем, эксперты полагают, что сам протест на Кавказе не был направлен против евреев. Просто у людей в связи с СВО, инфляцией, повсеместными кумовством, воровством и коррупцией накопился протестный потенциал, открыто выливать который чревато последствиями. В такой ситуации идти против власти опасно – пересадят. Достаточно вспомнить Кара-Мурзу (признан российскими властями иностранным агентом), которого сначала арестовали на 15 суток за изменение маршрута движения при появлении полицейских, а затем на скорую руку слепили уголовное дело и осудили на 25 лет по статье «госизмена». Вот протестующие, видимо, и решили, что «побузить против жидов» будет безопасно, а может быть, даже полезно, поскольку такая позиция корреспондируется с линией Кремля по Ближнему Востоку. В Дагестане ещё свежи воспоминания о том, как ещё совсем недавно там состоялись протесты против мобилизации на СВО, которые были жестоко подавлены. А против евреев – можно, если внимательно посмотреть на заявления Путина, Кадырова и тон выступлений на ТВ ведущих пропагандистов Соловьёва, Скабеевой и Симоньян. Люди недовольны потерями в Украине, ростом цен и давлением властей на гражданские свободы. А вылилось всё это в протесты против евреев.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, НАГРАДИТЬ!

Официальные российские власти, давая оценку случившимся еврейским погромам, ссылаются на враждебную деятельность неких злобных иностранных сил, включая бандеровцев. При этом погромщиков выставляют чуть ли не жертвами международного заговора против властей РФ. Но это – официальная версия, за которой скрываются истинные причины протестов. У нас такой подход к событиям и людям существовал давно, ещё с советских времён. Достаточно вспомнить про «английского шпиона» Берию, которого расстреляли именно с такой формулировкой. Хотя на самом деле шла борьба за власть. По мнению экспертов, ситуация в Дагестане – это своеобразная «лакмусовая бумажка» для всей страны накануне главных выборов.

И особенно это важно для национальных республик. Таких, как Тува, где влияния и финансовых возможностей Кара-оола, Иргита и им подобных, так удачно присосавшихся к бюджету, вполне достаточно, чтобы запалить в республике межнациональный костёр. «Полыхнуть» может в любом регионе – не случайно президент Путин срочно собрал совещание по этому вопросу. И даже экстренно отозвал из Пекина министра обороны Шойгу.

Тем не менее, строго наказывать громил Дагестана, похоже, не собираются. Ведь они – лояльная власти часть общества. Более 285 человек установлены как зачинщики и провокаторы беспорядков. Всем арестованным погромщикам предложено для искупления вины уйти воевать в Украину. Участников антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы отправили под административный арест всего лишь за то, что они «выражались нецензурной бранью». Во всех случаях речь идёт о статье 20.1 КоАП РФ – «мелкое хулиганство». И только в исключительных случаях действия националистически настроенных вандалов получили оценку по статье 20.2 КоАП – «о нарушении порядка проведения митинга». Как будто они митинговали, а не громили аэропорт, не избивали полицейских и не вылавливали для расправы евреев...

Впрочем, уже заявлено, что степень вины бузотёров будут определять не следствие и суд, а республиканская власть Дагестана. Мало кто сомневается, что сурового наказания бандитам не будет. Мол, что с них взять – «перестарались»... Хотя уже установлены личности более 850 человек, принимавших участие в погромах. Республика закрыта силами Росгвардии. Помимо этого, не решён вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, отвечающих за работу с диаспорами, полицейских, сотрудников цента «Э», командиров Росгвардии и чиновников правительства Дагестана. Глава республики Меликов, по всей видимости, полагает, что санкции и уголовное преследование в ЕС дадут ему индульгенцию в России. Интересно, усидит ли он в своём кресле после такого скандала... Тем более, что знающие ситуацию изнутри полагают, что Дагестан ждёт вторая волна декриминализации и серьёзная зачистка элит.

ВЗРЫВООПАСНАЯ АТМОСФЕРА НЕНАВИСТИ

Да, несомненно, антисемитский погром в Махачкале по сути своей – явление исключительное. Но достаточно вспомнить мятеж ЧВК «Вагнер» 23-24 июня 2023 года, когда по приказу Пригожина произошло вооружённое выступление, направленное против Минобороны РФ и его министра Шойгу. Тогда вооружённые формирования только чудом не взяли Москву. Оно было расценено российскими властями как попытка мятежа. И только посредничество белорусского «батьки» смогло предотвратить наихудший сценарий развития событий.

В этом плане приглашение в Кремль одного из лидеров «Яблока» Григория Явлинского – знаковое событие. Власть всерьёз опасается неконтролируемого развития политического процесса. В связи с чем, похоже, решило рискнуть легализацией известного политика с открытой антивоенной программой. В том числе по отношению СВО в Украине. Прошло уже достаточно времени, но до сих пор не озвучены мотивы, по которым террористы ХАМАС прилетали в Москву. Неизвестно и то, что на это им ответили. Но, вопреки ожиданиям, боевики до сих пор не освободили россиян, которых держат в Газе заложниками. Наверное, экстремисты Дагестана хотели «подыграть» российским властям после того, как в Москве приняли террористов ХАМАСа. Но перестарались. И теперь власти вынуждены «отыгрывать» ситуацию назад. Евреев теперь делят на «хороших», которые стали жертвами ХАМАСа, и «плохих», которые в ответ на это бомбят сектор Газа.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин