    Перекрёсток мнений

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

Японские специалисты по распознаванию лиц и голосовой идентификации подтвердили набирающую популярность теорию о наличии у Владимира Путина «двойников», которые замещают президента России на публичных мероприятиях, пишет британский таблоид The Sun. Проанализировав различные выступления Путина с использованием технологий искусственного интеллекта, японские эксперты пришли к выводу, что у российского президента есть, по крайней мере, один «двойник», а с большой вероятностью – и второй... Совпадение черт Путина в Мариуполе с Путиным на Крымском мосту и вовсе составило лишь 18%, утверждают японские исследователи. Согласно их выводам, ИИ-анализ «ясно указывает» на вероятность, по меньшей мере, «двух двойников».

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

«мы с тревогой, с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле». Ну да, конечно. Именно поэтому подливаем масла в костёр ближневосточного конфликта.

Аноним, 01-11-2023 #5[ru]

№4, конечно. Только евреи искореняют терроризм на своей территории, а мы – в соседнем государстве.

Аноним, 01-11-2023 #8[ru]

Путин: Интересно, знает ли Америка, что Украина за её спиной устраивает еврейские погромы в России? Воины спецоперации борются со злом и угнетением, там решается будущее всего мира, в том числе Палестины.

Аноним, 03-11-2023 #9[ru]

Шаман Габышев считал Путина демоном из ада, который пришел уничтожить Россию и весь мир. Шаман шел на Красную площадь, чтобы провести обряд и вернуть демона в ад. Похоже, Габышев понимал тогда личность Путина лучше всех российских и мировых политологов...

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

Ну, а что за фашизм без еврейских погромов? Это был лишь вопрос времени.

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

В самой неприятной ситуации сейчас находится Владимир Рудольфович. Теперь нужно прятаться не только от агрессивных либералов и украинцев, но и от дагестанцев. Доденацифицировались...

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Несколько месяцев назад вооруженные мятежники практически беспрепятственно прошли половину страны и были почти в столице. Вчера безоружная толпа захватила международный аэропорт, являющийся объектом стратегического значения. Кажется, у страны существует легкая проблема безопасности. Совсем незаметная. Поэтому нужно срочно ужесточить наказание за посты в интернете!

Аноним, 01-11-2023 #8[ru]

Наш мир летит в тартарары – наверно, это Богу нужно, И катится, как хрен с горы, Народов дружба. Игорь Губерман

Аноним, 01-11-2023 #9[ru]

Когда в России кончатся евреи, убивать начнут просто умных. https://t.me/nexta_live/65412

Аноним, 02-11-2023 #14[ru]

Песков: «события в Махачкале не повлияют на празднование Дня народного единства». Погромы – это теперь и есть то самое «единство». Единство в ненависти. Ничего другого правители предложить все равно не могут.

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

Кара-кола – гамно полное

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

Злобный Карлик прицепился и никак не отстанет.

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Каракол уничтожил в Туве все, что можно. Кроме воровства и коррупции ничего не осталось.

Аноним, 01-11-2023 #4[ru]

Это у каракарлика называется «работать девятым заместителем» у Володина??? С*ка. Бездельник махровый. Приспособленец, как и его «старшой». А впрочем, может, Путину такие и нужны?

Аноним, 01-11-2023 #5[ru]

Тыва – самый убогий и депрессивный регион в стране. Люди тут не живут, а выживают. И все это благодаря всем этим каракарликам – русских специалистов выгнали, сами ничего не умеют. Поэтому все развалилось и ничего больше нет. Пустыня, помойка, бомжи, бродячие собаки, криминал, убийцы, пьяные ДТП, алкаши на каждом углу. Кругом харчки и мрак, срач в подъездах и так далее и тому подобное. Одним словом – Кара-разруха.

Аноним, 01-11-2023 #6[ru]

В Туве нет никаких производств, а раньше было много чего разного плана. Бичелдеи-разрушители вернули Туву в первобытное общество, камня на камне не оставили от промышленности и науки. Единственный регион, пожалуй, где все процессы негативные без позитивной динамики. Да и такого количества ворья, как здесь, пожалуй, вряд ли где найдешь. Вот поэтому здесь и пустыня сейчас.

Аноним, 01-11-2023 #7[ru]

Молодец, Семёныч! Хорошо Карлика отделал!

Аноним, 01-11-2023 #8[ru]

Зато бичелдейка заправляет, словно верховный нойон в своём дворце-музее-склепе. Время всё расставит на свои места. Не при жизни, так после смерти чёрная кара настигнет голубого слизняка-тухлятину. Обоссут его могилу, причём его же соратники-уголовники из «Хостуг Тыва».

Аноним, 01-11-2023 #9[ru]

А вы как думаете, Ховалыг об этом, что написал Семёныч, не знает? Тогда что у него аппарат делает?

Аноним, 01-11-2023 #10[ru]

№9 – да всё Ховалыг знает. Просто он панически боится Карлика. А Карлик реально окучивает партии к выборам президента и парламента Тувы. И Карлику помогает Шойгу.

Аноним, 01-11-2023 #11[ru]

Шойгу скоро перестанет помогать Карлику – ему доложили, сколько тот мог спереть денег на строительстве буддийского Храма.

Аноним, 01-11-2023 #13[ru]

А откуда у Шойгу такие деньги? Он что, на паперти их собрал? Или в карты выиграл?

Аноним, 01-11-2023 #14[ru]

При строительстве храма хорошо спи...ли денег, некий байбек аж целый дом достраивает возле набережной.

Аноним, 01-11-2023 #15[ru]

13й, а как вы думаете, у кого осели деньги за 1,5 млн. комплектов обмундирования, которое «пропало» со складов Минобороны?

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

«Власти РФ запретили ГосСМИ писать о преступлениях вернувшихся с СВО» – а про тех, что еще не вернулись, – можно? Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в Волновахе. Следком сообщил, что по подозрению в убийстве 9 человек, среди которых было 2 детей, задержаны 2 военнослужащих с Дальнего Востока... Помнится, Кущевку, где банда убила семью, страна обсуждала несколько месяцев. Сегодня очередная «кущевка» спокойно стоит в общем ряду подобных новостей и нисколько не выделяется – проходное событие безумной страны...

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

На курорте Чедер дела такие, там даже конь не валялся. Какие 90% готовности? Может, 9%? Видно же не вооруженным глазом, что деньги, выделенные по ИПСЭР, освоили не туда. Поэтому из года в год придумывают новые истории. Впрочем, как и с досками, которые «пилил» Иргит. Кормушка для личного обогащения кучки воров.

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

Два ДТП с 9-ю пострадавшими, включая трупы и детей в том числе. Ну и как вам борьба поганого Карлика с алкоголизмом? Причём один из водителей был не только пьян, но и даже без водительских прав! Идиот. Проклятие от Шойги на наши головы.

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Бутлегер Карлик борется с алкоголизмом. Интересно, а его «брат Хамзаев» который ярый трезвенник и борец с бутлегерством, знает, что Каракола споил всю республику?

Аноним, 01-11-2023 #5[ru]

Чедыр и в следующем году не сделают. Скорее всего, растащат опять – руки не от туда растут у тех деятелей, которые взялись за это дело.

Аноним, 01-11-2023 #6[ru]

ИПСЭР тупо разворовали близкие друзья КШВ.

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

Такое впечатление, что в Кремле не знали, как разосраться с Израилем. И не нашли ничего лучше, чем воспользоваться для этого услугами своих недавних гостей. ХАМАС...

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Правильно евреев не любят во всём мире! Отчего они так хорошо живут? Зачем они из пустыни Негев сделали оазис? Не надо так выпячиваться! Надо вести себя скромно.

Аноним, 01-11-2023 #7[ru]

Посмотрите, как живёт в Туве еврей Конвиз. Припеваючи! Считается одним из самых влиятельных людей республики. А кругом – тувинцы! Не замечали? Что вам дался Семёныч? Живёт, никому не мешает. Даже наоборот – помогает!

Аноним, 01-11-2023 #13[ru]

Шолбан Кара-оол пишет: «Герой СВО Чаян Чынан был бы рад видеть своих родителей в хорошем настроении и здравии. «Боевое братство» заботится о них. Да и сами они, молодцы, не падают духом. Александр Андреевич и Надежда Биче-ооловна провели отдых в Сочи...» То есть родители обменяли жизнь своего сына на отдых в Сочи... Хорошая сделка, что тут сказать...

Аноним, 01-11-2023 #14[ru]

«Вы построили 500 км подземных тоннелей, но почему вы не построили бомбоубежища для мирных жителей Газы?» – «О мирных жителях должна заботиться ООН, а не ХАМАС». Один из основателей группировки ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью, что безопасностью гражданских в секторе Газа должна заниматься ООН, а не ХАМАС, который с 2007 г. полностью контролирует территорию сектора.

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

Вечером в дагестанском Хасавюрте местные жители искали евреев, чтобы их наказать: «сотни жителей вышли на улицу, откликнувшись на призыв поджечь отель, в котором якобы остановились израильские беженцы». Это что же надо иметь в голове, чтобы на полном серьезе верить, что кто-нибудь когда-нибудь может подумать о том, чтоб переселиться млять в Хасавюрт?!.. И да – еврейские погромы не за горами...

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Толпа идёт в частное здание проверять, кто там, в здании, еврей. А кто – нет. Полиция толпе не мешает, даже помогает. На здание вешают табличку, что евреев там нет и им вообще туда, в здание, нельзя. Это Бонн, Германия, 1933-й? Нет. Это Хасавюрт, Россия, 2023-й.

Аноним, 01-11-2023 #5[ru]

В Нальчике (Кабардино-Балкария) подожгли еврейский культурный центр. На стене появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» – по-арабски еврей. Геббельс рукоплещет из ада.

Аноним, 01-11-2023 #8[ru]

Склады и магазины аэропорта Махачкалы разграблены. Оргтехника и оборудование торговых залов, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены. Какой примечательный (но совсем не удивительный) штрих к портрету борцов с евреями!

Аноним, 01-11-2023 #9[ru]

Самый известный горский еврей у нас – это Аширов. Управляющий трестом «Саяналюминстрой», построивший г. Саяногорск и алюминиевый завод. Еврей Шойгу у него работал заместителем. Потом, женившись на племяннице секретаря Крайкома, пошёл на повышение. Теперь он министр обороны РФ.

Аноним, 01-11-2023 #11[ru]

№9, Наберите в интернете «Когда в Саяногорске нужно было ускорить ввод Саянского алюминиевого завода, из Ачинска, где только был закончен пуск Нефтеперерабатывающего завода, была приглашена группа из двадцати человек под управлением Олега Доновича Аширова». Он и строил алюминиевый завод. А Стриго – директор завода. Разные люди и разные должности. А Шойгу на стройке работал четвёртым заместителем управляющего по производству. Затем ушёл управляющим треста Абаканвагонстрой. Но проработал недолго – сбежал в ЦК КПСС.

Аноним, 01-11-2023 #12[ru]

Особенно про Шойгу... Прелестно! Прелестно! «А я милого узнаю по походке...»

Аноним, 01-11-2023 #16[ru]

11й, Аширов работал управляющим трестом, находясь «на химии». Фактически он был высококвалифицированным и высокооплачиваемым заключённым. Потом уехал в Москву. Спросите у Шойгу.

Аноним, 01-11-2023 #20[ru]

Не тем еврей стал плох, что ест наш хлеб, А тем, что проживая в нашем доме, Настолько стал бездушен и свиреп, Что стал сопротивляться при погроме! Губерман.

Аноним, 02-11-2023 #25[ru]

Еврейский погром в Махачкале. Преступление на почве национальной ненависти. Разгромлен аэропорт. Ущерб на 300 млн. Полицейские в больнице. Приговор суда задержанным – от 3 до 10 суток административки... А что, оказывается, так можно было?...