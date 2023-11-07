Перекрёсток мнений
Цитаты Владимира Путина
Аноним, 01-11-2023 #2[ru]
Японские специалисты по распознаванию лиц и голосовой идентификации подтвердили набирающую популярность теорию о наличии у Владимира Путина «двойников», которые замещают президента России на публичных мероприятиях, пишет британский таблоид The Sun. Проанализировав различные выступления Путина с использованием технологий искусственного интеллекта, японские эксперты пришли к выводу, что у российского президента есть, по крайней мере, один «двойник», а с большой вероятностью – и второй... Совпадение черт Путина в Мариуполе с Путиным на Крымском мосту и вовсе составило лишь 18%, утверждают японские исследователи. Согласно их выводам, ИИ-анализ «ясно указывает» на вероятность, по меньшей мере, «двух двойников».
Аноним, 01-11-2023 #3[ru]
«мы с тревогой, с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле». Ну да, конечно. Именно поэтому подливаем масла в костёр ближневосточного конфликта.
Аноним, 01-11-2023 #5[ru]
№4, конечно. Только евреи искореняют терроризм на своей территории, а мы – в соседнем государстве.
Аноним, 01-11-2023 #8[ru]
Путин: Интересно, знает ли Америка, что Украина за её спиной устраивает еврейские погромы в России? Воины спецоперации борются со злом и угнетением, там решается будущее всего мира, в том числе Палестины.
Аноним, 03-11-2023 #9[ru]
Шаман Габышев считал Путина демоном из ада, который пришел уничтожить Россию и весь мир. Шаман шел на Красную площадь, чтобы провести обряд и вернуть демона в ад. Похоже, Габышев понимал тогда личность Путина лучше всех российских и мировых политологов...
Свежий анекдот
Аноним, 01-11-2023 #1[ru]
Ну, а что за фашизм без еврейских погромов? Это был лишь вопрос времени.
Аноним, 01-11-2023 #2[ru]
В самой неприятной ситуации сейчас находится Владимир Рудольфович. Теперь нужно прятаться не только от агрессивных либералов и украинцев, но и от дагестанцев. Доденацифицировались...
Аноним, 01-11-2023 #3[ru]
Несколько месяцев назад вооруженные мятежники практически беспрепятственно прошли половину страны и были почти в столице. Вчера безоружная толпа захватила международный аэропорт, являющийся объектом стратегического значения. Кажется, у страны существует легкая проблема безопасности. Совсем незаметная. Поэтому нужно срочно ужесточить наказание за посты в интернете!
Аноним, 01-11-2023 #8[ru]
Наш мир летит в тартарары – наверно, это Богу нужно, И катится, как хрен с горы, Народов дружба. Игорь Губерман
Аноним, 01-11-2023 #9[ru]
Когда в России кончатся евреи, убивать начнут просто умных. https://t.me/nexta_live/65412
Аноним, 02-11-2023 #14[ru]
Песков: «события в Махачкале не повлияют на празднование Дня народного единства». Погромы – это теперь и есть то самое «единство». Единство в ненависти. Ничего другого правители предложить все равно не могут.
Как эффективнее подставить на выборах главу республики?
Аноним, 01-11-2023 #1[ru]
Кара-кола – гамно полное
Аноним, 01-11-2023 #2[ru]
Злобный Карлик прицепился и никак не отстанет.
Аноним, 01-11-2023 #3[ru]
Каракол уничтожил в Туве все, что можно. Кроме воровства и коррупции ничего не осталось.
Аноним, 01-11-2023 #4[ru]
Это у каракарлика называется «работать девятым заместителем» у Володина??? С*ка. Бездельник махровый. Приспособленец, как и его «старшой». А впрочем, может, Путину такие и нужны?
Аноним, 01-11-2023 #5[ru]
Тыва – самый убогий и депрессивный регион в стране. Люди тут не живут, а выживают. И все это благодаря всем этим каракарликам – русских специалистов выгнали, сами ничего не умеют. Поэтому все развалилось и ничего больше нет. Пустыня, помойка, бомжи, бродячие собаки, криминал, убийцы, пьяные ДТП, алкаши на каждом углу. Кругом харчки и мрак, срач в подъездах и так далее и тому подобное. Одним словом – Кара-разруха.
Аноним, 01-11-2023 #6[ru]
В Туве нет никаких производств, а раньше было много чего разного плана. Бичелдеи-разрушители вернули Туву в первобытное общество, камня на камне не оставили от промышленности и науки. Единственный регион, пожалуй, где все процессы негативные без позитивной динамики. Да и такого количества ворья, как здесь, пожалуй, вряд ли где найдешь. Вот поэтому здесь и пустыня сейчас.
Аноним, 01-11-2023 #7[ru]
Молодец, Семёныч! Хорошо Карлика отделал!
Аноним, 01-11-2023 #8[ru]
Зато бичелдейка заправляет, словно верховный нойон в своём дворце-музее-склепе. Время всё расставит на свои места. Не при жизни, так после смерти чёрная кара настигнет голубого слизняка-тухлятину. Обоссут его могилу, причём его же соратники-уголовники из «Хостуг Тыва».
Аноним, 01-11-2023 #9[ru]
А вы как думаете, Ховалыг об этом, что написал Семёныч, не знает? Тогда что у него аппарат делает?
Аноним, 01-11-2023 #10[ru]
№9 – да всё Ховалыг знает. Просто он панически боится Карлика. А Карлик реально окучивает партии к выборам президента и парламента Тувы. И Карлику помогает Шойгу.
Аноним, 01-11-2023 #11[ru]
Шойгу скоро перестанет помогать Карлику – ему доложили, сколько тот мог спереть денег на строительстве буддийского Храма.
Аноним, 01-11-2023 #13[ru]
А откуда у Шойгу такие деньги? Он что, на паперти их собрал? Или в карты выиграл?
Аноним, 01-11-2023 #14[ru]
При строительстве храма хорошо спи...ли денег, некий байбек аж целый дом достраивает возле набережной.
Аноним, 01-11-2023 #15[ru]
13й, а как вы думаете, у кого осели деньги за 1,5 млн. комплектов обмундирования, которое «пропало» со складов Минобороны?
Коротко
Аноним, 01-11-2023 #1[ru]
«Власти РФ запретили ГосСМИ писать о преступлениях вернувшихся с СВО» – а про тех, что еще не вернулись, – можно? Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в Волновахе. Следком сообщил, что по подозрению в убийстве 9 человек, среди которых было 2 детей, задержаны 2 военнослужащих с Дальнего Востока... Помнится, Кущевку, где банда убила семью, страна обсуждала несколько месяцев. Сегодня очередная «кущевка» спокойно стоит в общем ряду подобных новостей и нисколько не выделяется – проходное событие безумной страны...
Обзор прессы
Аноним, 01-11-2023 #1[ru]
На курорте Чедер дела такие, там даже конь не валялся. Какие 90% готовности? Может, 9%? Видно же не вооруженным глазом, что деньги, выделенные по ИПСЭР, освоили не туда. Поэтому из года в год придумывают новые истории. Впрочем, как и с досками, которые «пилил» Иргит. Кормушка для личного обогащения кучки воров.
Аноним, 01-11-2023 #2[ru]
Два ДТП с 9-ю пострадавшими, включая трупы и детей в том числе. Ну и как вам борьба поганого Карлика с алкоголизмом? Причём один из водителей был не только пьян, но и даже без водительских прав! Идиот. Проклятие от Шойги на наши головы.
Аноним, 01-11-2023 #3[ru]
Бутлегер Карлик борется с алкоголизмом. Интересно, а его «брат Хамзаев» который ярый трезвенник и борец с бутлегерством, знает, что Каракола споил всю республику?
Аноним, 01-11-2023 #5[ru]
Чедыр и в следующем году не сделают. Скорее всего, растащат опять – руки не от туда растут у тех деятелей, которые взялись за это дело.
Аноним, 01-11-2023 #6[ru]
ИПСЭР тупо разворовали близкие друзья КШВ.
Сергей Конвиз: Метастазы антисемитизма дотянулись до ООН
Аноним, 01-11-2023 #1[ru]
Такое впечатление, что в Кремле не знали, как разосраться с Израилем. И не нашли ничего лучше, чем воспользоваться для этого услугами своих недавних гостей. ХАМАС...
Аноним, 01-11-2023 #3[ru]
Правильно евреев не любят во всём мире! Отчего они так хорошо живут? Зачем они из пустыни Негев сделали оазис? Не надо так выпячиваться! Надо вести себя скромно.
Аноним, 01-11-2023 #7[ru]
Посмотрите, как живёт в Туве еврей Конвиз. Припеваючи! Считается одним из самых влиятельных людей республики. А кругом – тувинцы! Не замечали? Что вам дался Семёныч? Живёт, никому не мешает. Даже наоборот – помогает!
Аноним, 01-11-2023 #13[ru]
Шолбан Кара-оол пишет: «Герой СВО Чаян Чынан был бы рад видеть своих родителей в хорошем настроении и здравии. «Боевое братство» заботится о них. Да и сами они, молодцы, не падают духом. Александр Андреевич и Надежда Биче-ооловна провели отдых в Сочи...» То есть родители обменяли жизнь своего сына на отдых в Сочи... Хорошая сделка, что тут сказать...
Аноним, 01-11-2023 #14[ru]
«Вы построили 500 км подземных тоннелей, но почему вы не построили бомбоубежища для мирных жителей Газы?» – «О мирных жителях должна заботиться ООН, а не ХАМАС». Один из основателей группировки ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью, что безопасностью гражданских в секторе Газа должна заниматься ООН, а не ХАМАС, который с 2007 г. полностью контролирует территорию сектора.
В России возродились еврейские погромы?
Аноним, 01-11-2023 #2[ru]
Вечером в дагестанском Хасавюрте местные жители искали евреев, чтобы их наказать: «сотни жителей вышли на улицу, откликнувшись на призыв поджечь отель, в котором якобы остановились израильские беженцы». Это что же надо иметь в голове, чтобы на полном серьезе верить, что кто-нибудь когда-нибудь может подумать о том, чтоб переселиться млять в Хасавюрт?!.. И да – еврейские погромы не за горами...
Аноним, 01-11-2023 #3[ru]
Толпа идёт в частное здание проверять, кто там, в здании, еврей. А кто – нет. Полиция толпе не мешает, даже помогает. На здание вешают табличку, что евреев там нет и им вообще туда, в здание, нельзя. Это Бонн, Германия, 1933-й? Нет. Это Хасавюрт, Россия, 2023-й.
Аноним, 01-11-2023 #5[ru]
В Нальчике (Кабардино-Балкария) подожгли еврейский культурный центр. На стене появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» – по-арабски еврей. Геббельс рукоплещет из ада.
Аноним, 01-11-2023 #8[ru]
Склады и магазины аэропорта Махачкалы разграблены. Оргтехника и оборудование торговых залов, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены. Какой примечательный (но совсем не удивительный) штрих к портрету борцов с евреями!
Аноним, 01-11-2023 #9[ru]
Самый известный горский еврей у нас – это Аширов. Управляющий трестом «Саяналюминстрой», построивший г. Саяногорск и алюминиевый завод. Еврей Шойгу у него работал заместителем. Потом, женившись на племяннице секретаря Крайкома, пошёл на повышение. Теперь он министр обороны РФ.
Аноним, 01-11-2023 #11[ru]
№9, Наберите в интернете «Когда в Саяногорске нужно было ускорить ввод Саянского алюминиевого завода, из Ачинска, где только был закончен пуск Нефтеперерабатывающего завода, была приглашена группа из двадцати человек под управлением Олега Доновича Аширова». Он и строил алюминиевый завод. А Стриго – директор завода. Разные люди и разные должности. А Шойгу на стройке работал четвёртым заместителем управляющего по производству. Затем ушёл управляющим треста Абаканвагонстрой. Но проработал недолго – сбежал в ЦК КПСС.
Аноним, 01-11-2023 #12[ru]
Особенно про Шойгу... Прелестно! Прелестно! «А я милого узнаю по походке...»
Аноним, 01-11-2023 #16[ru]
11й, Аширов работал управляющим трестом, находясь «на химии». Фактически он был высококвалифицированным и высокооплачиваемым заключённым. Потом уехал в Москву. Спросите у Шойгу.
Аноним, 01-11-2023 #20[ru]
Не тем еврей стал плох, что ест наш хлеб, А тем, что проживая в нашем доме, Настолько стал бездушен и свиреп, Что стал сопротивляться при погроме! Губерман.
Аноним, 02-11-2023 #25[ru]
Еврейский погром в Махачкале. Преступление на почве национальной ненависти. Разгромлен аэропорт. Ущерб на 300 млн. Полицейские в больнице. Приговор суда задержанным – от 3 до 10 суток административки... А что, оказывается, так можно было?...
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