«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 142
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 44
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 41, 7 ноября / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№41, 7 ноября 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

Японские специалисты по распознаванию лиц и голосовой идентификации подтвердили набирающую популярность теорию о наличии у Владимира Путина «двойников», которые замещают президента России на публичных мероприятиях, пишет британский таблоид The Sun. Проанализировав различные выступления Путина с использованием технологий искусственного интеллекта, японские эксперты пришли к выводу, что у российского президента есть, по крайней мере, один «двойник», а с большой вероятностью – и второй... Совпадение черт Путина в Мариуполе с Путиным на Крымском мосту и вовсе составило лишь 18%, утверждают японские исследователи. Согласно их выводам, ИИ-анализ «ясно указывает» на вероятность, по меньшей мере, «двух двойников».

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

«мы с тревогой, с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле». Ну да, конечно. Именно поэтому подливаем масла в костёр ближневосточного конфликта.

Аноним, 01-11-2023 #5[ru]

№4, конечно. Только евреи искореняют терроризм на своей территории, а мы – в соседнем государстве.

Аноним, 01-11-2023 #8[ru]

Путин: Интересно, знает ли Америка, что Украина за её спиной устраивает еврейские погромы в России? Воины спецоперации борются со злом и угнетением, там решается будущее всего мира, в том числе Палестины.

Аноним, 03-11-2023 #9[ru]

Шаман Габышев считал Путина демоном из ада, который пришел уничтожить Россию и весь мир. Шаман шел на Красную площадь, чтобы провести обряд и вернуть демона в ад. Похоже, Габышев понимал тогда личность Путина лучше всех российских и мировых политологов...

Свежий анекдот

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

Ну, а что за фашизм без еврейских погромов? Это был лишь вопрос времени.

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

В самой неприятной ситуации сейчас находится Владимир Рудольфович. Теперь нужно прятаться не только от агрессивных либералов и украинцев, но и от дагестанцев. Доденацифицировались...

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Несколько месяцев назад вооруженные мятежники практически беспрепятственно прошли половину страны и были почти в столице. Вчера безоружная толпа захватила международный аэропорт, являющийся объектом стратегического значения. Кажется, у страны существует легкая проблема безопасности. Совсем незаметная. Поэтому нужно срочно ужесточить наказание за посты в интернете!

Аноним, 01-11-2023 #8[ru]

Наш мир летит в тартарары – наверно, это Богу нужно, И катится, как хрен с горы, Народов дружба. Игорь Губерман

Аноним, 01-11-2023 #9[ru]

Когда в России кончатся евреи, убивать начнут просто умных. https://t.me/nexta_live/65412

Аноним, 02-11-2023 #14[ru]

Песков: «события в Махачкале не повлияют на празднование Дня народного единства». Погромы – это теперь и есть то самое «единство». Единство в ненависти. Ничего другого правители предложить все равно не могут.

Как эффективнее подставить на выборах главу республики?

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

Кара-кола – гамно полное

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

Злобный Карлик прицепился и никак не отстанет.

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Каракол уничтожил в Туве все, что можно. Кроме воровства и коррупции ничего не осталось.

Аноним, 01-11-2023 #4[ru]

Это у каракарлика называется «работать девятым заместителем» у Володина??? С*ка. Бездельник махровый. Приспособленец, как и его «старшой». А впрочем, может, Путину такие и нужны?

Аноним, 01-11-2023 #5[ru]

Тыва – самый убогий и депрессивный регион в стране. Люди тут не живут, а выживают. И все это благодаря всем этим каракарликам – русских специалистов выгнали, сами ничего не умеют. Поэтому все развалилось и ничего больше нет. Пустыня, помойка, бомжи, бродячие собаки, криминал, убийцы, пьяные ДТП, алкаши на каждом углу. Кругом харчки и мрак, срач в подъездах и так далее и тому подобное. Одним словом – Кара-разруха.

Аноним, 01-11-2023 #6[ru]

В Туве нет никаких производств, а раньше было много чего разного плана. Бичелдеи-разрушители вернули Туву в первобытное общество, камня на камне не оставили от промышленности и науки. Единственный регион, пожалуй, где все процессы негативные без позитивной динамики. Да и такого количества ворья, как здесь, пожалуй, вряд ли где найдешь. Вот поэтому здесь и пустыня сейчас.

Аноним, 01-11-2023 #7[ru]

Молодец, Семёныч! Хорошо Карлика отделал!

Аноним, 01-11-2023 #8[ru]

Зато бичелдейка заправляет, словно верховный нойон в своём дворце-музее-склепе. Время всё расставит на свои места. Не при жизни, так после смерти чёрная кара настигнет голубого слизняка-тухлятину. Обоссут его могилу, причём его же соратники-уголовники из «Хостуг Тыва».

Аноним, 01-11-2023 #9[ru]

А вы как думаете, Ховалыг об этом, что написал Семёныч, не знает? Тогда что у него аппарат делает?

Аноним, 01-11-2023 #10[ru]

№9 – да всё Ховалыг знает. Просто он панически боится Карлика. А Карлик реально окучивает партии к выборам президента и парламента Тувы. И Карлику помогает Шойгу.

Аноним, 01-11-2023 #11[ru]

Шойгу скоро перестанет помогать Карлику – ему доложили, сколько тот мог спереть денег на строительстве буддийского Храма.

Аноним, 01-11-2023 #13[ru]

А откуда у Шойгу такие деньги? Он что, на паперти их собрал? Или в карты выиграл?

Аноним, 01-11-2023 #14[ru]

При строительстве храма хорошо спи...ли денег, некий байбек аж целый дом достраивает возле набережной.

Аноним, 01-11-2023 #15[ru]

13й, а как вы думаете, у кого осели деньги за 1,5 млн. комплектов обмундирования, которое «пропало» со складов Минобороны?

Коротко

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

«Власти РФ запретили ГосСМИ писать о преступлениях вернувшихся с СВО» – а про тех, что еще не вернулись, – можно? Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в Волновахе. Следком сообщил, что по подозрению в убийстве 9 человек, среди которых было 2 детей, задержаны 2 военнослужащих с Дальнего Востока... Помнится, Кущевку, где банда убила семью, страна обсуждала несколько месяцев. Сегодня очередная «кущевка» спокойно стоит в общем ряду подобных новостей и нисколько не выделяется – проходное событие безумной страны...

Обзор прессы

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

На курорте Чедер дела такие, там даже конь не валялся. Какие 90% готовности? Может, 9%? Видно же не вооруженным глазом, что деньги, выделенные по ИПСЭР, освоили не туда. Поэтому из года в год придумывают новые истории. Впрочем, как и с досками, которые «пилил» Иргит. Кормушка для личного обогащения кучки воров.

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

Два ДТП с 9-ю пострадавшими, включая трупы и детей в том числе. Ну и как вам борьба поганого Карлика с алкоголизмом? Причём один из водителей был не только пьян, но и даже без водительских прав! Идиот. Проклятие от Шойги на наши головы.

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Бутлегер Карлик борется с алкоголизмом. Интересно, а его «брат Хамзаев» который ярый трезвенник и борец с бутлегерством, знает, что Каракола споил всю республику?

Аноним, 01-11-2023 #5[ru]

Чедыр и в следующем году не сделают. Скорее всего, растащат опять – руки не от туда растут у тех деятелей, которые взялись за это дело.

Аноним, 01-11-2023 #6[ru]

ИПСЭР тупо разворовали близкие друзья КШВ.

Сергей Конвиз: Метастазы антисемитизма дотянулись до ООН

Аноним, 01-11-2023 #1[ru]

Такое впечатление, что в Кремле не знали, как разосраться с Израилем. И не нашли ничего лучше, чем воспользоваться для этого услугами своих недавних гостей. ХАМАС...

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Правильно евреев не любят во всём мире! Отчего они так хорошо живут? Зачем они из пустыни Негев сделали оазис? Не надо так выпячиваться! Надо вести себя скромно.

Аноним, 01-11-2023 #7[ru]

Посмотрите, как живёт в Туве еврей Конвиз. Припеваючи! Считается одним из самых влиятельных людей республики. А кругом – тувинцы! Не замечали? Что вам дался Семёныч? Живёт, никому не мешает. Даже наоборот – помогает!

Аноним, 01-11-2023 #13[ru]

Шолбан Кара-оол пишет: «Герой СВО Чаян Чынан был бы рад видеть своих родителей в хорошем настроении и здравии. «Боевое братство» заботится о них. Да и сами они, молодцы, не падают духом. Александр Андреевич и Надежда Биче-ооловна провели отдых в Сочи...» То есть родители обменяли жизнь своего сына на отдых в Сочи... Хорошая сделка, что тут сказать...

Аноним, 01-11-2023 #14[ru]

«Вы построили 500 км подземных тоннелей, но почему вы не построили бомбоубежища для мирных жителей Газы?» – «О мирных жителях должна заботиться ООН, а не ХАМАС». Один из основателей группировки ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью, что безопасностью гражданских в секторе Газа должна заниматься ООН, а не ХАМАС, который с 2007 г. полностью контролирует территорию сектора.

В России возродились еврейские погромы?

Аноним, 01-11-2023 #2[ru]

Вечером в дагестанском Хасавюрте местные жители искали евреев, чтобы их наказать: «сотни жителей вышли на улицу, откликнувшись на призыв поджечь отель, в котором якобы остановились израильские беженцы». Это что же надо иметь в голове, чтобы на полном серьезе верить, что кто-нибудь когда-нибудь может подумать о том, чтоб переселиться млять в Хасавюрт?!.. И да – еврейские погромы не за горами...

Аноним, 01-11-2023 #3[ru]

Толпа идёт в частное здание проверять, кто там, в здании, еврей. А кто – нет. Полиция толпе не мешает, даже помогает. На здание вешают табличку, что евреев там нет и им вообще туда, в здание, нельзя. Это Бонн, Германия, 1933-й? Нет. Это Хасавюрт, Россия, 2023-й.

Аноним, 01-11-2023 #5[ru]

В Нальчике (Кабардино-Балкария) подожгли еврейский культурный центр. На стене появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» – по-арабски еврей. Геббельс рукоплещет из ада.

Аноним, 01-11-2023 #8[ru]

Склады и магазины аэропорта Махачкалы разграблены. Оргтехника и оборудование торговых залов, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены. Какой примечательный (но совсем не удивительный) штрих к портрету борцов с евреями!

Аноним, 01-11-2023 #9[ru]

Самый известный горский еврей у нас – это Аширов. Управляющий трестом «Саяналюминстрой», построивший г. Саяногорск и алюминиевый завод. Еврей Шойгу у него работал заместителем. Потом, женившись на племяннице секретаря Крайкома, пошёл на повышение. Теперь он министр обороны РФ.

Аноним, 01-11-2023 #11[ru]

№9, Наберите в интернете «Когда в Саяногорске нужно было ускорить ввод Саянского алюминиевого завода, из Ачинска, где только был закончен пуск Нефтеперерабатывающего завода, была приглашена группа из двадцати человек под управлением Олега Доновича Аширова». Он и строил алюминиевый завод. А Стриго – директор завода. Разные люди и разные должности. А Шойгу на стройке работал четвёртым заместителем управляющего по производству. Затем ушёл управляющим треста Абаканвагонстрой. Но проработал недолго – сбежал в ЦК КПСС.

Аноним, 01-11-2023 #12[ru]

Особенно про Шойгу... Прелестно! Прелестно! «А я милого узнаю по походке...»

Аноним, 01-11-2023 #16[ru]

11й, Аширов работал управляющим трестом, находясь «на химии». Фактически он был высококвалифицированным и высокооплачиваемым заключённым. Потом уехал в Москву. Спросите у Шойгу.

Аноним, 01-11-2023 #20[ru]

Не тем еврей стал плох, что ест наш хлеб, А тем, что проживая в нашем доме, Настолько стал бездушен и свиреп, Что стал сопротивляться при погроме! Губерман.

Аноним, 02-11-2023 #25[ru]

Еврейский погром в Махачкале. Преступление на почве национальной ненависти. Разгромлен аэропорт. Ущерб на 300 млн. Полицейские в больнице. Приговор суда задержанным – от 3 до 10 суток административки... А что, оказывается, так можно было?...

(прочитано 109 раз)

0
risk-inform.ru/article_10759.html

Остальные материалы номера 41:
Материал входит в раздел тематического архива:

Обнаружила в телефоне признаки экстремизма. В нем есть функция «смена режима».

Шутка 2013 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru