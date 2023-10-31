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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 40, 31 октября / Свежий анекдот
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№40, 31 октября 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотХорошо пошли погромы
В нашей федерации.
Это новая ступень
Денацификации.

* * *

Песков: «события в Махачкале не повлияют на празднование Дня народного единства».
Настроение-то праздничное!

* * *

А я вот жду не дождусь, когда в Европе столкнутся интересы мусульман и сексуальных меньшинств. Уж очень хочется посмотреть, на чьей стороне тогда будет толерантность.

* * *

В Госдуме назвали «неотъемлемым правом» депутата Гурулёва его призывы к уничтожению тех, кто не будет голосовать на выборах за Путина.
А вы говорите, что у нас не правовое государство. Опять врёте. У кого надо права есть и какие надо права!

(прочитано 330 раз)

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risk-inform.ru/article_10744.html

Остальные материалы номера 40:
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Чё-то у людей в магазинах такие лица, будто Крым не наш.

Шутка 2016 года

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