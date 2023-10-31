Свежий анекдот
Хорошо пошли погромы
В нашей федерации.
Это новая ступень
Денацификации.
Настроение-то праздничное!
А вы говорите, что у нас не правовое государство. Опять врёте. У кого надо права есть и какие надо права!
В нашей федерации.
Это новая ступень
Денацификации.
* * *Песков: «события в Махачкале не повлияют на празднование Дня народного единства».
Настроение-то праздничное!
* * *А я вот жду не дождусь, когда в Европе столкнутся интересы мусульман и сексуальных меньшинств. Уж очень хочется посмотреть, на чьей стороне тогда будет толерантность.
* * *В Госдуме назвали «неотъемлемым правом» депутата Гурулёва его призывы к уничтожению тех, кто не будет голосовать на выборах за Путина.
А вы говорите, что у нас не правовое государство. Опять врёте. У кого надо права есть и какие надо права!
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