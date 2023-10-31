    Свежий анекдот

Хорошо пошли погромыВ нашей федерации.Это новая ступеньДенацификации.

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Песков: «события в Махачкале не повлияют на празднование Дня народного единства».Настроение-то праздничное!

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А я вот жду не дождусь, когда в Европе столкнутся интересы мусульман и сексуальных меньшинств. Уж очень хочется посмотреть, на чьей стороне тогда будет толерантность.

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В Госдуме назвали «неотъемлемым правом» депутата Гурулёва его призывы к уничтожению тех, кто не будет голосовать на выборах за Путина.А вы говорите, что у нас не правовое государство. Опять врёте. У кого надо права есть и какие надо права!