    Коротко

Минфин Тувы намерен привлечь кредитные линии на 1,8 млрд. рублей

Минфин Республики Тува объявил тендер на привлечение семи кредитных линий суммарно на 1,8 млрд. рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения государственных долговых обязательств, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Региону необходимы две кредитные линии с лимитом по 500 млн. рублей, одна на 300 млн. рублей, одна на 200 млн. рублей и три по 100 млн. рублей.

Ставка – плавающая, не более ключевой ставки Банка России плюс 1 процентный пункт. Срок действия кредитных линий – с 18 декабря 2023 года до 29 февраля 2024 года. Заявки на аукционы принимаются до 3 ноября, сами аукционы назначены на 8 ноября.

Согласно сайту регионального Минфина, доходы бюджета республики на 2023 год составляют 55,49 млрд. рублей, расходы – 56,85 млрд. рублей, дефицит – 1,36 млрд. рублей, или 2,4% от расходов. Госдолг Тувы на 1 октября 2023 года составлял 5,73 млрд. рублей.

Югру и Китай может связать железная дорога. Но не через Туву

Российское правительство утвердило стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года. В ней несколько крупных проектов, но один особенно важен для Югры: он предполагает создание железной дороги, которая свяжет автономный округ с Китаем.

Как сообщают СМИ, речь идет о создании Севсиба: магистраль будет пролегать от Нижневартовска через Белый Яр и Таштагол до Урумчи, городского округа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Ранее говорилось о планах проложить дорогу через Туву.

Предложения для проекта должны быть подготовлены в 2024 году, а обоснование инвестиций – до 2025 года.

В Госдуме заявили об отсутствии денег на повышение зарплат врачам и учителям

Российским регионам не хватает средств для повышения зарплат работникам бюджетных учреждений в 2024 году после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и роста инфляции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заключение комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению на проект федерального бюджета на 2024 год.

«Есть риски, что регионам и муниципалитетам с низкой бюджетной обеспеченностью может не хватить собственных доходов и дотаций из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников», – подтвердил заключение председатель комитета Алексей Диденко.

По его словам, депутаты попросили правительство дополнительно уточнить, хватит ли в связи с этим в бюджете средств на финансовую поддержку регионов в 2024 году. Ответ еще не получен. Однако уже известно, что в 2024 году правительство РФ резко сократит поддержку регионов – трансферты из бюджета федерации в региональные бюджеты снизятся на 16% в 2024 году и на 13% в 2025 году.

Россия опустилась на 113 место в рейтинге верховенства права

Россия за год потеряла шесть позиций и опустилась на 113 место в рейтинге верховенства права от организации World Justice Project (WJP).

Россия занимает соседние места в рейтинге с Мадагаскаром и Либерией, выше РФ находятся, например, Беларусь, Сальвадор, Замбия, Нигер, Кыргызстан и Казахстан. Отмечается, что рейтинг России – самый низкий среди стран бывшего СССР. Наиболее высокое положение занимает Эстония, находящаяся на 9 месте. Рейтинг возглавляют Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Германия, Люксембург, Нидерланды и Новая Зеландия. На трех последний местах – Венесуэла, Камбоджа, Афганистан.

При составлении рейтинга учитывается несколько показателей, каждый из который ранжируется отдельно: в области наличия сдерживающих факторов власти Россия занимает 132 место из 142 стран, по параметру отсутствия коррупции – 92, по открытости правительства – 89, по соблюдению базовых прав граждан – 124, по порядку и безопасности – 101, по правоприменительной практике – 92, по гражданскому и уголовному судопроизводству – 78.

Генпрокуратура РФ не стала признавать ХАМАС террористической организацией

Генеральная прокуратура России отказалась признавать ХАМАС террористической организацией, объяснив это тем, что представителей группировки не судили в России. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос петербургского депутата Сергея Самусеве. Его опубликовал телеграм-канал «Можем объяснить».

В обращении в прокуратуру депутат Самусев писал, что из-за действий ХАМАС погибли тысячи людей в Израиле, сотни были взяты в заложники, а среди них есть и граждане России.

В ответе заместителя генпрокурора Алексея Жафярова говорится, что организация может быть признана террористической и запрещена в России, если есть вступивший в силу приговор в отношении человека, который совершил террористическое преступление и действовал от лица такой организации. Таких сведений у прокуратуры нет, подчеркивается в ответе.

В результате нападения радикальных группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещённая российскими властями террористическая организация) на юг Израиля 7 октября погибли 1400 человек. Более трёх тысяч получили ранения. В заложниках в секторе Газа находятся более 200 человек. Израиль в ответ на нападение начал военную операцию «Железные мечи» против джихадистов.

По данным палестинской стороны, в результате атак со стороны Израиля погибли свыше пяти тысяч жителей Газы, число раненых превышает 15 тысяч.

При атаке ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина России. Еще один числится пропавшим без вести. Об этом заявили в МИД Израиля. Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов подтвердил гибель 20 человек.

Делегация ХАМАС обсудила в Москве «сионистскую агрессию против Газы»

Член политбюро ХАМАС Абу Марзук встретился со спецпредставителем президента России на Ближнем Востоке и в Африке, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, говорится в заявлении движения.

«Делегация движения рассмотрела сионистскую агрессию против сектора Газа и способы остановить сионистские преступления, поддерживаемые Соединенными Штатами и Западом», – говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится о том, что ХАМАС высоко ценит позицию Путина и призывает международное сообщество обратить внимание на «геноцид, который совершает сионистское правительство». Богданов, как сообщается, выразил поддержку прав палестинского народа.

Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву и призвал власти РФ «немедленно изгнать террористов»

Министерство иностранных дел Израиля осудило решение российских властей принять в Москве делегацию движения ХАМАС. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

МИД Израиля призвал российских властей «немедленно изгнать террористов ХАМАСа».

«ХАМАС – террористическая организация, худшая, чем ИГИЛ (запрещённая российскими властями террористическая организация). Руки главарей ХАМАСа запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАСа в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАСа», – говорится в сообщении.

Власти РФ запретили ГосСМИ писать о преступлениях вернувшихся с СВО

Администрация президента попросила пропагандистов не рассказывать о преступлениях, совершённых теми, кто вернулся с СВО против Украины. Об этом пишут СМИ со ссылкой на двух сотрудников изданий, близких к властям.

По их словам, раньше таких рекомендаций не было, и некоторые провластные СМИ публиковали подобные новости, так как они всегда вызывают интерес у читателей и обеспечивают трафик.

Источник, близкий к администрации президента, уточнил, что ограничения назрели, чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками, не боялись их возвращения. Собеседник также сообщил, что по-настоящему патриотичные журналисты, например, из «Комсомольской правды» и «Московского комсомольца» и до рекомендаций Кремля признавали неуместность таких публикаций.

«Есть желание показать, что с фронта возвращаются реально вежливые, чуткие и заботливые люди», – подчеркнул источник.

На фоне продолжающегося российского вторжения в Украину регулярно появляются сообщения о преступлениях, совершённых вернувшимися с СВО участниками боевых действий. Во многих случаях это завербованные в колониях заключённые, которых набирала в свои ряды ЧВК «Вагнер».

Подобных историй становится все больше – они стали учащаться после истечения первых полугодовых контрактов военных и наемников. При этом суды в России регулярно смягчают осужденным наказание за «патриотизм», к смягчающим обстоятельства относят участие в СВО или желание участвовать в СВО.

Вербовка проводилась с лета 2022 года. Заключённым обещали помилование после полугода службы «секретными указами президента». 13 июня 2023 года Владимир Путин подтвердил, что вернувшиеся с фронта бывшие заключенные получают помилование на основании его указов.

В Кремле заявили, что деньги являются главным мотиватором для отправляющихся на СВО россиян

«Речь идет действительно о достаточно внушительном контракте. И поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя подобные решения», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает его слова РБК.

Ранее Путин объяснял большое количество желающих служить по контракту «самыми высокими патриотическими соображениями».