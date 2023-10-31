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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 40, 31 октября / Перекрёсток мнений
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№40, 31 октября 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 25-10-2023 #2[ru]

Пока бункерный выстраивает отношения с Эритреей, глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, поскольку «обе стороны справляются со своими разногласиями и работают вместе, реагируя на глобальные вызовы».

Аноним, 27-10-2023 #5[ru]

Путин: «надо подумать, как в РФ попадает незаконным образом оружие, в том числе с Украины. Надо продумать дополнительные меры, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в РФ». То есть Путин сначала раздает оружие, а потом удивляется, что оно незаконно попадает в Россию?

Свежий анекдот

Аноним, 25-10-2023 #1[ru]

Могуч, конечно, русский язык, но всё же неточен. Вот скажешь «сильно выпивающая шмара» – и всем сразу понятно, кто это. А скажешь – «мелкое слабенькое дерьмо», и в голове всплывают варианты... https://t.me/veraafanasyeva/26868

Прокурорское дело: Добить любой ценой!

Аноним, 25-10-2023 #2[ru]

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, отвечающий за экономику России: «Есть три вида бизнеса: крысить, хрючить и копытить. Крысить – это налетели, съели и побежали на другую кучу, хрючить – это когда корыто есть и все припадают к нему и отгоняют друг друга, а копытить – когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами». – Лично я уже много лет очень успешно хрючу...

Аноним, 25-10-2023 #5[ru]

Инсайт из кремля: очень недовольны работой правительства Тывы, слабый кабинет, региональная экономика в полном провале, отсутствие результатов от малого и среднего местного бизнеса, внутренняя политика не отвечает требованиям. Политическая и бизнес элиты находятся в разрозненном и неконтролируемом состоянии. Коррупция имеет тенденцию к росту. Скоро будут орг... выводы. Ждём.

Аноним, 26-10-2023 #10[ru]

Чпокерт всем говорит что это фотошоп, даже жене врет: говорит что, мол, после поездки в ДНР и ЛНР его стали преследовать и угрожать. Вот теперь вдумайтесь на секунду: кому он такой нужен? И при чем тут ДНР и ЛНР? Каков шалабол, однако! Б***ство за патриотизм выдает, вот шельма!!!

Аноним, 26-10-2023 #11[ru]

Возможным источником заражения могли быть гомосексуальные связи, в йога-клубе практиковалось и такое тоже

Аноним, 26-10-2023 #13[ru]

Полковнику никто не пишет, хех...

Аноним, 26-10-2023 #15[ru]

В мировом «рейтинге верховенства закона» путинизм оказался ниже Нигера и Либерии. Это, конечно, существенный «успех России». Специалисты в Кремле радуются ее 113 месту. Но! Несмотря на то, что всего за год РФ сумела опуститься на целых 4 пункта, радоваться рано. «113» – это хороший уровень, но до полного беззакония еще далеко. А беззаконие России необходимо. Настоящий комфорт уголовной диктатуре обеспечит только 135-138е место. Конечно, идет большая работа. СК, прокуратура, Дума – выкорчевывают останки «права» везде, где оно притаилось. Корчевание проводится успешно, но недостаточно быстро. Дябкин, неуважаемый, работай усерднее! Нужно больше беззакония! Больше посадок!

Аноним, 27-10-2023 #19[ru]

Огласите список всех членов этого йога-клуба на Титова, где регулярно устраивались оргии с извращениями! И велась съемка порно-контента.

Коротко

Аноним, 25-10-2023 #1[ru]

Соловьев сообщил об увольнении ведущего «Соловьев Live» Евгения Сатановского, который назвал Захарову «сильно выпивающей шмарой». О том, что больше не будет приглашать в эфир пьяную физиономию Гурулева, который призвал уничтожить минимум 20% граждан России, Соловьев не сообщил.

Аноним, 25-10-2023 #2[ru]

«Министерство спорта РФ вместе с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж» – то есть Россия собирается официально ввести крепостное право? Для начала для молодых спортсменов...

Аноним, 25-10-2023 #3[ru]

Весь Росстат в одной новости: «Росстат: рождаемость в России начнет расти с 2028 года». И тут же строчкой ниже: «Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 года до 138,77 млн. человек»...

Аноним, 25-10-2023 #4[ru]

Глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов умер от сердечной недостаточности. Ему было 66 лет... Оказывается, председателями совета директоров «Лукойла» работают только больные и очень неосторожные. А вообще, смерть Некрасова стала семнадцатой среди крупных российских топ-менеджеров и десятой среди топ-менеджеров топливно-энергетических и тесно связанных с ними компаний с начала 2022 года.

Аноним, 25-10-2023 #5[ru]

Сын Рамзана Кадырова получил уже три госнаграды – меньше, чем за месяц: В начале октября Адам Кадыров стал героем Чечни, а затем получил по ордену от главы Татарстана Рустама Минниханова и от главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова. Конечно, в деле легализации тюремных истязаний заслуги Кадырова-младшего велики и несомненны. Он сорвал «печать молчания» с темы и первым был награжден «звездой героя» за демонстрацию расправы. Татарстанский феодал решил, что одной звезды – мало и прицепил Адаму вторую. Очень оживились сотрудники тех русских колоний и тюрем, где давно и регулярно практикуются не банальные избиения заключенных «с ноги», а подлинные изощренные пытки... Все на «низком старте», все готовятся рвануть в Казань, чтобы принять ордена «за проявленный садизм и образцовое мучительство».

Аноним, 25-10-2023 #7[ru]

Призыв к истреблению 29 миллионов россиян – это «неотъемлемое право» депутата Гурулева. Так считают в комиссии по депутатской этике. Там заявили, что призывы уничтожить 29 миллионов россиян – это «образные выражения, так называемые фигуры речи», не являющиеся оскорблением, а выражение мнения – это «неотъемлемое право» депутата.

Бабло побеждает зло?

Аноним, 25-10-2023 #1[ru]

«Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа! Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», – так Тунберг подписала фотографию, на которой она с другими активистами подняла плакаты в поддержку Палестины. Грете скоро 21. Хочу пожелать ей, чтобы она вышла замуж за палестинца, уехала жить в Газу и там боролась за климат, чистоту океана, права женщин и сексуальных меньшинств.

Аноним, 25-10-2023 #3[ru]

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался о ситуации в Палестине и Израиле на заседании Совета безопасности. «Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался удушающей оккупации. Они видели, как их земля неуклонно поглощается поселениями и подвергается насилию, их экономика задушена, их люди были перемещены, а их дома снесены. Их надежды на политическое решение их тяжелого положения тают. Но недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАСА. А эти ужасающие нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа. Даже у войны есть правила», – сказал генсек.

Аноним, 27-10-2023 #6[ru]

Хорошая статья в POLITICO, автор которой в щепки разносит теоретиков, обвиняющих Израиль в «непропорциональном применении силы». «Что такое, по вашему, пропорциональное применение силы, – спрашивает он, – вторгнуться ночью в Газу и отрезать головы 40 палестинским младенцам?» Автор пишет, что ни одна армия в мире не предпринимает таких усилий, как израильская, чтобы минимизировать число жертв со стороны гражданского населения... Как точно подметил, приехав в Израиль, британский премьер Сунак: «Террористы сначала убивают израильских детей, а потом бегут и прячутся за спины детей палестинских».

Сергей Конвиз: Мы влипли в эпоху перемен

Аноним, 25-10-2023 #4[ru]

Про «удар по больнице в Газе»: журналисты попросили представителей движения ХАМАС предоставить любые, имеющиеся доказательства в пользу того, что ракета действительно ударила по больнице. «Ракета растворилась, как соль в воде. Она испарилась. Ничего не осталось», – сказал газете высокопоставленный представитель ХАМАС Гази Хамад в ответ на запрос.

Аноним, 25-10-2023 #5[ru]

Путин за год потратит на СВО 10,8 трлн. рублей. Это 29,5 млрд. рублей в день. На эти деньги можно было бы вылечить всех тяжелобольных детей в РФ или строить по три больницы в день.

Аноним, 25-10-2023 #9[ru]

Великий математик всея Руси Шойгу, который не в состоянии сложить 6+6: «у российских военных появились комплексы, которые сбили 24 украинских самолета за пять дней». Так украинской авиации не существует с февраля 2022. Шойгу не читал сводки Конашенкова?! https://t.me/veraafanasyeva/26923 Количество уничтоженных НАТО – 5-6 штук; захваченных авдеевок – 49 штук; уничтоженных установок Himars – 3300 штук; убитых российских солдат – 3.

Аноним, 25-10-2023 #10[ru]

При атаке ХАМАС на Израиль 7 октября погибли 23 россиянина, ещё четверо пропали без вести. Но Генпрокуратура отказалась признавать ХАМАС террористической организацией. Это объясняют отсутствием осуждённых в РФ «хамасовцев», следует из ответа на депутатский запрос... Отписку депутату написал прокурор, добившийся ликвидации «Мемориала» (организация признана российскими властями иностранным агентом) и сравнивший в суде правозащитников с «изменниками родины». Судя по утечке из ФНС, Жафяров зарабатывает не только в Генпрокуратуре. Поговаривают, что деньги он получил и от компании «Центр», проводящей лотерею «Столото», хотя прокурорам запрещено работать по совместительству.

Аноним, 25-10-2023 #11[ru]

Возвращаюсь с рыбалки. Рассказываю тёще, что словил 24 кг рыбы за 5 часов. Она мне: «Тоже мне, Шойгу нашёлся». Я что-то пропустил?

Аноним, 26-10-2023 #13[ru]

№11 А ты на «рыбалку» с Путиным на вертолёте гонял? Если нет, то права твоя тёща. Что это за рыбалка без Путина!?

Аноним, 26-10-2023 #15[ru]

Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН, которая осуждает зверства ХАМАС и массовую резню израильтян 7 октября и поддерживает право Израиля на самооборону. Резолюция призывает не продавать оружие ХАМАС, лишить его финансирования, немедленно освободить заложников. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за поддержку: «Мы высоко оцениваем позицию России и Китая в Совбезе ООН». Все прозрачно.

Аноним, 26-10-2023 #20[ru]

Путин потребовал отправить в армию еще 100 тысяч россиян. В следующем году президент хочет еще один армейский корпус, 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. – А где взять ещё сто тысяч? – Да нет проблем. Алкоголиков миллионы, зэков полно. А если ещё цены поднимем, из нищих регионов просто побегут записываться, отбою не будет. – Действуйте!

Аноним, 27-10-2023 #22[ru]

Россия стала первой и единственной в мире страной, которая после 7 октября приняла официальную делегацию ХАМАС. Не Турция. Не Саудовская Аравия. Даже не Иран...

Спорт – в массы!

Аноним, 25-10-2023 #1[ru]

К вопросу о том, насколько адекватно президент воспринимает реальность. Россияне, оказывается, легко могут поставить в своих квартирах теннисные столы, но почему-то этого не делают. Да и лестничные площадки у них подходящих размеров. Короче, если не хотят есть хлеб, то пусть едят пирожные. Странно, что он не предложил организовывать на садовых участках футбольные поля, но это ещё легка беда начало, у него ведь целых два срока впереди.

Аноним, 25-10-2023 #2[ru]

На моей лестничной площадке теннисный стол можно поставить только вертикально. Но он будет мешать выносить гроб...

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