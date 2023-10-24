    Коротко

Депутат Хамзаев предложил в качестве примера трезвого образа жизни один из самых пьющих регионов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев положительно оценил идею учредить в Туве День пропаганды трезвости. Об этом 20 октября сообщает RT.

«У нас сейчас в целом по стране на один субъект приходится три так называемых дня трезвости. Например, это те дни, когда продажа алкоголя запрещена. В каждых регионах это разные даты. Где-то это День Республики, где-то это День детства, где-то «Последний звонок» и 9 Мая. В этой части у регионов есть такие полномочия, и они обязательно должны это использовать», – отметил Хамзаев.

По мнению депутата, у Тувы большой опыт в подобных инициативах.

«У них в том числе продажа алкоголя в день разрешена только четыре часа. И соответственно, нужно профессионально и грамотно работать в этом направлении. Я приветствую и считаю, что инициативу надо поддержать. И соответственно, если опыт покажет, что успешен, тиражировать», – подытожил Хамзаев.

Напомним, что в 2021 году Тува была признана регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в России. По данным исследования о выраженности алкоголизма и наркомании в России проекта «Если быть точным», в регионе самое высокое число смертей от случайных отравлений – 56,3 случая на 100 тыс. человек в возрасте от 15 до 79 лет. Тува также вошла в четверку лидеров по доле преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 45,5%.

СК в Туве проверяет данные о воспитателе, который пинал детей

Следователи в Туве инициировали проверку после появления в социальных сетях видео, где педагог одного из дошкольных учреждений применяет силу в отношении воспитанников, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.

Ранее в социальных сетях был размещен ролик, на котором воспитатель движется между двух рядов детей с ящиком. Некоторые дети балуются, не стоят на месте, мужчина проходит между ними и пинает двух девочек.

«В социальных медиа размещен видеоролик о применении силы со стороны педагога в отношении малолетних воспитанников одного из дошкольных учреждений города Кызыла республики Тыва. По данному факту... незамедлительно организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении.

Руководство дошкольного учреждения незамедлительно провело служебную проверку, по итогам которой приняло меры в отношении инструктора и воспитателя группы, поскольку по внутренним правилам воспитатель обязан во время урока находиться рядом с детьми.

Инструктор, проработавший в саду один год, полностью признал свою вину и принес извинения родителям детей. Свой поступок объяснил тем, что долго не мог успокоить детей.

К воспитателю применено дисциплинарное взыскание.

Тува оказалась на предпоследнем месте в рейтинге регионов по доходам населения

Издание РИА Новости опубликовало свой последний рейтинг, в котором представлены данные по 85 регионам страны, за исключением новых территорий. Рейтинг был разработан на основе соотношения доходов населения за второй квартал этого года к стоимости фиксированного потребительского набора.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 5,9, при среднедушевых доходах населения в 140,3 тысячи рублей. Республика Тыва оказалась на предпоследнем месте (84 место из 85) с показателем 1,24 и среднедушевым доходом населения 22,7 тыс. рублей в месяц.

Самым низким показателем обладает Карачаево-Черкесская Республика (21,5 тыс. руб).

Российские адвокаты призвали к забастовке

В обращении на сайте Legal Petition говорится, что в практику правоохранительных органов и суда РФ «прочно вошли изощренные методы преследования адвокатов за их профессиональную деятельность по надуманным административным и уголовным обвинениям». Приводятся десятки примеров преследования, в том числе адвокатов Навального – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина.

Авторы петиции делают вывод о «невозможности осуществления на территории Российской Федерации адвокатской деятельности в обстановке, не свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства» и призывают всех своих российских коллег присоединиться к «предупредительной коллективной акции «отказ от участия в судопроизводстве» – т.е. к забастовке.

Авторы петиции потребовали организовать расследование упомянутых в обращении фактов угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства в адвокатскую деятельность, прекратить преследование коллег, а также внести в Уголовный кодекс РФ нормы об ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката.

В Туве участились угоны автомобилей

На позапрошлой неделе в полицию МО МВД России «Улуг-Хемский» с просьбой о помощи обратился 37-летний собственник автомобиля «ВАЗ-21074». Его транспортное средство пропало с парковки возле дома по улице Кускелдей села Хайыракан. После потери ключа владелец заводил свой автомобиль путем замыкания проводов, по такому же способу злоумышленник привёл в действие автомобиль и уехал к себе домой. По пути он бросил «ВАЗ» на дороге, так как он сломался.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские установили и задержали угонщика. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков и повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще один случай угона произошёл в городе Кызыл. В полицию обратились двое местных жителей. У одного со двора дома по улице Лопсанчала злоумышленник похитил «ВАЗ-21101». У второго похитили точно такой же «ВАЗ» из ограды дома левобережного дачного общества. По данным фактам возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными уголовного розыска полиции Кызыла, установлены и задержаны подозреваемые в совершении данных противоправных деяний.

В первом случае в полицию доставлен 18-летний житель пгт. Каа-Хем. Подпадающий под ориентировку автомобиль был остановлен инспекторами ДПС возле дома по улице Шахтерская пгт. Каа-Хем. Подозреваемый в краже автомобиля находился за рулем транспортного средства. Задержанный признал свою вину, а угнанный автомобиль помещено на специализированную стоянку.

Во втором случае в полицию доставлен 20-летний житель села Элегест, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Украденное транспортное средство было обнаружено сожженным в 700 метрах от села Элегест. Задержанный дал признательные показания.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Депутат Госдумы предложил «уничтожить» 20% населения России

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», представляющий регионы Дальнего Востока, генерал Андрей Гурулев предложил «уничтожить» 20% россиян, которые не доверяют президенту страны Владимиру Путину. Это заявление он сделал в эфире государственного телеканала «Россия-1». Он считает, что «уровень сплочения, который есть на сегодня» – 80% доверяющих действующему главе государства граждан.

«И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <...> чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», – заявил Гурулев.

Такую эмоциональную реакцию у депутата Госдумы вызвало исследование государственного ВЦИОМ, согласно которому Путину не доверяют 18% населения страны, или около 30 млн. человек.

Минтруд РФ: половине раненых на СВО в Украине ампутировали конечности

Порядка 54% раненых на СВО против Украины российских военных лишились одной или более конечностей в результате травм, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

По его словам, это только те, кто уже получил статус инвалида с ампутацией конечности. При этом число раненых Вовченко не называет.

«Это действительно яркая проблема, это много. Среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», – сказал Вовченко на круглом столе в Совфеде по вопросам комплексной реабилитации участников войны. По его словам, у 20% ампутированы верхние конечности, у 80% – нижние.

Почти все медико-социальные экспертизы проводятся в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. Военным с ампутациями экспертизу, чтобы получить направление на реабилитацию, делают за три дня, остальным – 10 дней.

84% прошедших медико-социальную экспертизу получили рекомендацию на использование технических средств реабилитации. В среднем им назначается по три протезных изделия – это и протезы, и «коляски различных типов, специальная одежда и ортопедическая обувь», сообщил Вовченко.

На фоне увеличения числа людей с инвалидностью среди военных, в России стало не хватать технических средств реабилитации для гражданских лиц. «Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения. И с компенсациями, и с электронными сертификатами – общая проблема для всей России», – рассказала РБК председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. С этой же проблемой сталкивается и Всероссийское общество инвалидов.

Догоним и перегоним Северную Корею! Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект об отказе от ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Документ был поддержан единогласно.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, а США и Китай не сделали этого. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году, Россия их не проводила ни разу. США делали это в 1992 году. С тех пор в мире было проведено 10 испытаний, в основном этим занимается Северная Корея.

В Татарстане предложили привлекать подростков к труду на вредных и опасных производствах

Такую инициативу о внесении изменений в российский трудовой кодекс подготовил комитет Госсовета Татарстана по социальной политике. Эти поправки также предполагают разрешение использования труда несовершеннолетних на оборонных предприятиях, пояснил «Коммерсанту» глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

По его словам, работа на опасных предприятиях может быть безопаснее, чем пребывание подростков на улице, сама инициатива отвечает «потребностям времени», а привлеченные к труду подростки впоследствии могут быть трудоустроены на оборонные предприятия.

Rostic’s и KFC заявили о дефиците куриного мяса

Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса – в частности, о нехватке сообщили Rostic’s и KFC.

«Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение. В сложившейся непростой ситуации мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества», – сообщили в компании «Юнирест», управляющей брендами Rostic’s и KFC в России, передает «Прайм».

Существование проблемы подтвердил глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро этот вопрос разрешится.

«У нас проблемы с куриным мясом... На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек», – сказал Бухаров.

Производство мяса птицы в России растет, но приоритетным является обеспечение потребностей населения, в том числе через торговые сети, прокомментировали журналистам в Минсельхозе РФ.