Сергей Конвиз: Мы влипли в эпоху перемен

Древняя китайская мудрость гласит, что жить в эпоху перемен трудно. В этом плане сегодняшние времена для большой части населения мира комфортными называть весьма проблематично. Замечу: для БОЛЬШИНСТВА. В том числе и для тех, кто эти «перемены» инициировал.

ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР ПОЖНЁТ БУРЮ

Не думаю, что ошибусь, если скажу, что сегодня даже Путин, заявляющий, что в Украине «всё идёт по плану», вполне может жалеть о том, что начал свою спецоперацию. Если бы только министр Шойгу до 24 февраля 2022 года честно признался, что он не за три дня, не за три недели и даже не за три месяца не сможет взять Киев... Поведал бы о том, что не может завершить операцию по «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны... Вряд ли президент 24 февраля дал отмашку на начало СВО, в горниле которой уже сгорело столько жизней. Думаю, Путину в самом страшном сне не приснилось бы, что он будет просить снаряды у северокорейского лидера Кима и беспилотники у руководства Ирана. И т.н. «частичная мобилизация» россиян для пополнения армии России, воюющей в Украине, ему тоже вряд ли могла бы присниться в том самом ужасном сне.

Не думаю, что до начала спецоперации кто-то предложил бы набирать бойцов для участия в СВО в исправительных колониях. Но ситуация с личным составом такова, что Председатель Следственного комитета России А.Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются участвовать в СВО в Украине. Сообщается, что он предложил это на военно-научной конференции Клуба военачальников России. Мотивировка простая: «Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства». Главный следователь России обратил внимание на то, что «только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство».

Для тех иностранцев, что готовы воевать за РФ, президент Путин ещё в сентябре 2022 года подписал специальный указ об упрощенном предоставлении гражданства «иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в вооружённых силах РФ». Так что, сколько бы Сергей Шойгу ни уверял нас, что добровольцев-россиян, желающих ехать воевать на Украину, вполне достаточно для решения поставленных верховным главнокомандующим РФ задач, веры в подобные заклинания маловато.

Не секрет, что все хозяйствующие субъекты, включая те, что находятся в Москве и Питере, уже сейчас ощущают острую нужду в кадрах. И это вряд ли входило в расчёты Путина при объявлении спецоперации. Но всё это случилось.

Маловероятно, чтобы власти России предполагали настоль активное соучастие в судьбе Украины стран Запада, имея в виду финансирование и поставки современных вооружений. Да и реальная боеспособность нашей армии, и способность министра Шойгу принимать адекватные обстановке решения для руководства страны, скорее всего, стали не очень приятной реальностью. Особенно когда пришлось терять флагман Черноморского флота крейсер «Москва», отводить войска от Киева, Харькова и Одессы, возвращать Украине старинный город Херсон и остров «Змеиный». И восемь месяцев штурмовать небольшой городишко Бахмут, названный Артёмовском.

Так что перемены, вызванные участием наших войск в спецоперации в Украине, вряд ли можно назвать позитивными или хотя бы приятными.

КТО ПОСЛАЛ ДИКАРЕЙ В ОСИНОЕ ГНЕЗДО?

Но подобные перемены происходят не только у нас под боком, но и в других уголках мира. К примеру, попробую проанализировать ситуацию, возникшую после 7 октября на Ближнем Востоке. Я преднамеренно не пишу «в Израиле» или «секторе Газа», поскольку проблема, вызванная атакой боевиков ХАМАСа на мирное население, гораздо шире, чем это казалось сразу.

Для начала проанализируем, почему и в чьих интересах произошло варварское, лишённое всякого практического смысла нападение боевиков на вполне боеспособное государство Израиль. Думаю, многие со мной согласятся, что ни при каких условиях пара тысяч боевиков, даже будучи до зубов вооружённых самым современным оружием, включая тысячи смертоносных ракет, не были в состоянии ликвидировать государство Израиль. Это наверняка не было секретом и для руководства террористической организации. Но почему-то оно пошло на это. Зачем? Они же не полные идиоты, в конце концов. И не могли не понимать, что неудачная попытка шантажировать Израиль может закончиться зачисткой сектора Газа и ликвидацией самого движения ХАМАС как такового. Что, собственно, и происходит на наших глазах.

Думаю, ключ к отгадке этой шарады лежит в плоскости интересов спонсоров ХАМАСа. Здесь может идти речь как минимум о таких государствах, как Иран, Катар или Египет. Судя по всему, сегодняшний палестино-израильский конфликт разгорелся с подачи одного из этих государств. А может, спонсорами конфликта является весь круг названных мною государств. Или даже он более обширен.

У всех на слуху заявление руководства ХАМАСа, прозвучавшее через пару дней после бандитской вылазки боевиков: «Палестинское движение ХАМАС выполнило цели своей операции», «движение открыто к любым обсуждениям». Такое заявление невольно наводит на мысль, что целью атаки ХАМАСа 7 октября на израильские города и кибуцы явилось стремление насиловать и убивать мирное население, в том числе участников музыкального фестиваля, где погибло более 200 человек и десятки были взяты в качестве заложников.

Эксперты обращают внимание на то, что боевики ХАМАС нарочито жестоко обращались с мирным населением Израиля, как бы вызывая в ответ подобные же ответные меры со стороны израильтян. Кстати, в значительной степени это у них получилось: в настоящее время подавляющая часть населения Израиля полно желания мести. Создаётся впечатление, что главной задачей нападавших 2,5 тысяч боевиков было вызвать праведный гнев израильтян такой силы, чтобы весь мир ужаснулся.

Частично эта задача была выполнена: огромная часть мира теперь взывает о прекращении огня в секторе Газа, поминая Израиль чуть ли не как агрессора. Для многих уже как-то не очень важно, кто на кого 7 октября напал. Кто захватил в качестве заложников более 200 мирных граждан Израиля и других стран, включая Россию, Великобританию и США. Сейчас некоторые страны, включая вполне цивилизованные, взывают о надвигающейся гуманитарной катастрофе населения сектора Газа. Об этом же заявляет и ООН. Однако никто не предпринимает никаких мер для разрешения проблемы. Более того, за всё это время ООН так и не приняло резолюцию, осуждающую нападение боевиков ХАМАС на мирное население.

ПОСЛЕДНИЙ СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР ОТ ПОЛНОЦЕННОЙ ВОЙНЫ

Действуют только Израиль и США, которые при посредничества Катара уже освободили двух американских заложников – дочь и мать. Первый планомерно бомбит северную часть сектора Газа, вынуждая население эвакуироваться на юг анклава, а второй пригнал к берегам две авианосные группы, угрожая вступиться за Израиль в случае ввязывания третьих стран в этот конфликт.

Следует признать, что действия США и Израиля демонстрируют решительную эффективность. Север сектора уже фактически превращён в труху, а почти полтора миллиона палестинцев (из 2,5 миллионного анклава) покинули свои жилища и спасаются на юге сектора по соседству с Египтом. И только твёрдая позиция руководства этой страны, не желающего накануне предстоящих выборов появления на его территории миллионов палестинцев, поддерживающих боевое крыло братьев-мусульман – ХАМАС – не позволяет палестинским беженцам покинуть сектор Газа.

Кстати, примечательно, что ни одна арабская страна, особенно из числа тех, кто соседствует с Израилем, на словах так горячо поддерживающих нападение ХАМАСа на Израиль, не дают согласия на приём палестинских беженцев у себя, считая их опасными для общества бандитами. В том числе и Россия, осуждающая действия руководства Израиля в этом палестино-израильском конфликте.

А второй игрок, о котором я помянул – США, направив к берегам Израиля две морские флотилии во главе с авианосцами «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр», дал недвусмысленный намёк на то, что любая страна, которая решится на открытие враждебные по отношению к Израилю действия, будет немедленно атакована американцами. О будущем развитии конфликта можно только гадать, но в настоящее время следует констатировать: предупреждение американцев сыграло положительную роль. Никто из третьих стран, мечтающих о кончине еврейского государства, в этот конфликт открыто до сих пор не ввязался. Думается, что теперь и не ввяжется.

В связи с этим должен напомнить читателям, что представляет собой движение ХАМАС. Для начала отмечу, что движение ХАМАС, как и его «старший брат», «Братья мусульмане», в большинстве стран мира признано террористическим и запрещено. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, странами Европейского Союза, странами Организации американских государств, в Иордании и Египте, а также в ряде других стран. А не признаётся ХАМАС террористической организацией в России, Турции, Китае, Катаре и странах Организации исламского сотрудничества.

ХАМАС в своих программных документах никогда не заявлял о стремлении создания самостоятельного палестинского государства. Его целью всегда было и остаётся исключительно ликвидация еврейского государства путём тотального террора в отношении военных и гражданских лиц. При этом ХАМАС даже с представителями России, оказывающей на деле ему поддержку в Совбезе ООН, действует не цивилизованно. Выше я помянул, что США удалось при посредничестве Катара освободить двух заложников. А вот для российской дипломатии подобное пока не по зубам. Ни один из заложников-россиян до сих пор ХАМАСом не освобождён. В то же время позиция РФ даёт повод бросать на неё тень, объявляя, что ХАМАС и Россия похожи друг на друга, что сделали президент США Байден и Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пока дипломаты России без особого успеха взывают к мировому сообществу о страданиях палестинцев, власти США и Евросоюза призвали Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы при посредничестве Катара продолжить переговоры об освобождении людей, которых боевики ХАМАС взяли в заложники при нападении на Израиль. Когда готовился этот номер, наземной операции в секторе Газа не началась. Что даёт надежду, что можно будет избежать больших жертв среди населения сектора. При этом следует отметить, что позиция Израиля остаётся неизменной и состоит она в том, что, пока ХАМАС не освободит заложников и не прекратит ракетные атаки на города Израиля, обстрелы сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля будут продолжены. Но пока террористы ХАМАС на такое соглашение не идут. Тем не менее, сейчас появляется надежда, что палестинско-израильский конфликт не расширится до полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Тем более, что Израиль и США работают над тем, что при посредничестве ООН и арабских стран формируют временное правительство сектора Газа. Так что не исключено, что скоро там будет с кем разговаривать.

А пока конфликт продолжается. И я к нему ещё вернусь.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.