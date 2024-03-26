Безопасность и стабильность в России развеивается как мираж

Вне всякого сомнения, теракт в Подмосковье стал главным событием ушедшей недели. Огромное число раненых и погибших. Полностью разрушен концертный зал. Огромные имиджевые потери власти в целом и Путина со спецслужбами в частности. Особенно досадно, что американцы предупреждали о том, что будет теракт. И даже давали ориентиры: места скопления людей на концертах и спортивных соревнованиях. Тщетно. Всё высокомерно проигнорировали. И получили то, что получили – полторы сотни раненых и столько же погибших.

Примечательно: те, кто должен был предотвратить теракт или хотя бы спасать людей от террористической атаки прибыли на место преступления позже, чем журналисты: через 1 час и 16 минут после начала бойни. Версия, предложенная спецслужбами, не выдерживает никакой критики. Таджики, на которых показали, по большей части оказались непричастными к преступлению, поскольку с родины в это время не отлучались. Да и у тех, кто в России, имеются алиби. Просто позор. Это имеет свои последствия: если накажут не тех, настоящие преступники продолжат убивать.

Очень симптоматично поведение террористов, которые уже не вступают ни с кем в переговоры, а сразу «мочат», как любит говорить наш президент, всех без разбору. Это говорит о том, что они считают, что переговоры с Путиным бесполезны. Всё это очень печально.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЗОНУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Но не только этим была наполнена неделя. Минобороны РФ сообщило, что военные нанесли 50 групповых и один массированный удар по территории Незалежной. Украина в ответ на обстрел Киева, Одессы и ДнепроГЭСа продолжает разрушать объекты в приграничных областях России. 4 марта в Самарской области повреждён железнодорожный мост. Белгород уже две недели находится под постоянным обстрелом. Губернатор сообщил, что после атак ВСУ повреждено 14 многоквартирных домов. Также были повреждены восемь автомобилей и один пассажирский автобус. По его оценке, с начала марта погибли более 20 человек и около ста получили различные ранения. Продолжается эвакуация 9000 детей в соседние регионы РФ.

Ситуация чрезвычайно напряжена. Под обстрелом как минимум семь приграничных регионов России: Белгородская, Брянская, Курская, Смоленская, Калужская, Московская и даже Саратовская области. Минобороны закрыть небо от украинских беспилотников и обстрела РСЗО пока не в состоянии.

В последние недели ВС Украины сосредоточили свои удары по нефтеперерабатывающим предприятиям России. 13 марта атакам со стороны Украины подверглись три нефтезавода в Рязанской, Ленинградской и Ростовской областях. В результате атаки Новошахтинский НПЗ, крупнейший на юге России, остановил работу. Утром 16 марта пожар возник на территории Сызранского НПЗ в Самарской области из-за атаки украинских беспилотников. 17 марта украинские беспилотники атаковали нефтезавод в Славянском районе Краснодарского края, там возник пожар. Ранее был атакован крупнейший нефтеперерабатывающий завод в России, находящийся в Нижнем Новгороде и принадлежащий Лукойлу. В настоящее время выведены из строя треть крупных производств топлива.

Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаки на нефтезаводы в российских регионах. Как они заявляют, так украинская сторона хочет уменьшить экономический потенциал России и снизить её боеготовность. Ситуация настолько сложна, что были вынуждены вмешаться США, Вашингтон призвал Киев прекратить атаки по российским нефтезаводам из-за опасений роста мировых цен на нефть. Однако Киев ответил отказом, заявляя: «Мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас». Имея в виду, наверное, затягивание принятия закона США о выделении Украине $61 млрд. военной помощи. И нанёс ещё один удар по очередному НПЗ в Саратове. Всё это говорит о том, что ВС Украины продолжат топливный террор России. И нам следует готовиться к неминуемому дефициту и дальнейшему росту стоимости бензина и дизельного топлива.

ПРИШЛО ВРЕМЯ «СТРИЧЬ» ЖИРНЫХ СОБСТВЕННИКОВ

А тем временем «под шумок» в России идёт перераспределение собственности. За два года СВО власти отсудили у 180 частных компаний по 40 искам собственности на более чем 1 трлн. рублей. И этот процесс набирает темп. Только в феврале в российских судах уже зарегистрировано исков больше, чем за несколько предыдущих лет. В основном под контроль государства переходят предприятия ВПК и машиностроения, пищевой и рыбной промышленности, порты, а также недвижимость и земля. Особенно успешно идёт «отжим» предприятий у бизнесменов, которые покинули страну.

Большой резонанс имело решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля, который удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у собственников акций трёх промпредприятий Челябинского электрометаллургического комбината. Генпрокуратура в рамках иска требовала изъять акции Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов, принадлежащих компании «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых. Надзорное ведомство объявило, что приватизация предприятий в 1990-х годах была проведена с нарушениями и, следовательно, Антиповы завладели акциями незаконно.

Срок давности по искам прокуратуры теперь исчисляется с момента, когда прокуратура установила факт незаконной приватизации. То есть теперь фактически никаких сроков давности нет. Отнимать собственность можно в любое время в любом объёме. Сейчас всё чаще говорят о намерении национализировать все металлургические предприятия страны. В том числе и такие, как «Норникель», Новолипецкий меткомбинат» и т.п.

Конечно, причина, по которой прокуратура принялась изымать у «талантливых предпринимателей» заводы, шахты и порты простая – СВО требует денег. Больших денег. Исчисляемых триллионами. Население страны, в том числе и «успешные бизнесмены», в большинстве своём СВО поддержали. Так что им и жаловаться-то некому и не на что.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ ВО ФЛОТЕ: ШИЛО НА МЫЛО

А тем временем ситуация в зоне СВО складывается сложная. Об этом можно судить хотя бы потому, что на днях пришло сообщение о смене главнокомандующего Военно-морским флотом России. Бывший командующий адмирал Евменов отправлен в отставку. А на его место назначен временно исполняющим обязанности бывший командующий Северным флотом адмирал Моисеев. В пресс-службе ВМФ эти перемены не комментируют. Однако эксперты полагают, что эти перестановки связаны с тем, что ВС Украины фактически парализовали боевую службу Черноморского флота, у которого дронами выбито более трети плавсостава. И который был вынужден покинуть Севастополь и уйти в Новороссийск во избежание дальнейших потерь.

Впрочем, кадровая замена не особо изменила ситуацию. 24 марта пресс-служба ВСУ сообщила о поражении ещё двух больших десантных кораблей «Ямал» и «Азов», которые в тот момент находились в порту Севастополя. Минобороны РФ это сообщение не опровергло.

ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ЗАПАДА: ПОМОЧЬ УКРАИНЕ ИЛИ ВОЕВАТЬ САМИМ?

Ещё до выборов президента многие лидеры стран ЕС заявили о том, что Европе следует готовиться к войне с Россией, которая может наступить лет через пять. Затем президент Франции Эммануил Макрон объявил о рассмотрении вопроса направления в Украину контингента войск европейских государств. Поначалу такое заявление показалось бредом. Это вызвало взрыв негодования в Москве и осторожный пессимизм в Венгрии и Словакии. А затем страны втянулись в дискуссию, как это можно реально реализовать. Или, может, лучше вместо солдат отправить Украине деньги и оружие?

А следом в Германии развернулись споры о возможности отправить в Украину дальнобойные крылатые ракеты «TAURUS T». Это специальный вариант ракеты, приспособленный для сброса с военно-транспортных самолётов для проведения атак на дальностях больших, чем позволяет применение тактической истребительной авиации – до 500 км. Ракеты примечательны тем, что их сложно сбить. Власти РФ негативно отнеслись к такой перспективе. Они пригрозили канцлеру ФРГ Шольцу «ответными мерами» в случае передачи и применения этих ракет против объектов в России. Шольц испугался. Но тут же договорился с премьер-министром Великобритании, что Германия поставит ракеты в Англию, а уже та перенаправит их в Украину. Конечно, ракеты туда-сюда возить не станут – всё будет оформлено только на бумаге. Но ракеты «TAURUS T» скоро прибудут в Незалежную, если они уже не там.

Кроме этого, Запад активно обсуждает передачу Украине части средств России, «замороженных» в связи с началом СВО. Или все $300 млрд. – по некоторым подсчётам, именно столько Украине необходимо на ближайшие годы для успешного противостояния России – или хотя бы проценты прибыли, начисленные на них. Это порядка $9 млрд. ежегодно. Наши, естественно, возражают. Только на это никто не обращает внимания. Европа думает просто: если не помочь Украине, придётся отбиваться от русских самостоятельно. Так что лучше дать денег... Остальное президент Зеленский и главнокомандующий Сырский сделают сами. А тем временем в Америке пройдут выборы, и станет ясно, чего ожидать в будущем.

Да, что касается Америки, где в ноябре выборы президента. Как известно, Путин на вопрос о том, кто для нас лучше в качестве президента – Трамп или Байден, ответил: «конечно, Байден». И он, скорее всего, не шутил и не кривил душой. Трамп для нас действительно «твёрдый орешек». Достаточно вспомнить, кто и как двигал НАТО на восток после окончания «холодной войны». Три американских президента, каждый из которых просидел в Белом Доме по два срока, такие решения принимали по разу. А Трамп за четыре года «двинул» структуры НАТО на восток дважды... Вот таков он, «друг России» Трамп. И ждать от него чего-то приятного для нас – дело пустое. В таком случае отношения России и США ещё более ухудшатся, хотя, вроде, и ухудшать их дальше некуда. Трамп – политик импульсивный и непредсказуемый. Он непременно исполнит своё обещание и заставит европейцев платить на содержание НАТО не 2% от ВВП, как он того требовал ранее, а все 3%. Такая милитаристская гонка может разорить Россию, как она в своё время разорила СССР.

Читайте продолжение в следующем номере.

Редакция