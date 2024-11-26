Сергей Конвиз: Ядерный апокалипсис вероятен, если Россия не одолеет Украину

Резонансными событиями ушедшей недели явились заявление президента России В.Путина об изменении ядерной доктрины РФ. Она теперь предусматривает ядерный ответ России на неядерный обстрел её территории. За этим последовал ракетный удар по заводу «Южмаш» в Днепре новой российской ракетой средней дальности «Орешник». Эти события стали российским ответом на разрешение США и стран НАТО Киеву наносить удары западным оружием по территории России. Впрочем, после этого последовали ракетные удары ВСУ с помощью американских комплексов «ATACMS» и английских – «Storm Shadow» по военным объектам в Курской и Брянской областях РФ. Таким образом, Россия инициировала качественно новый виток противостояния с Западом. А затем сам Путин публично обвинил США в раскручивании гонки вооружений выходом из соглашения об ограничении в области ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

ПРИВЫЧНАЯ ЖИЗНЬ С ЯДЕРНОЙ УГРОЗОЙ НАД ГОЛОВОЙ

В России ожидали, что на Западе это воспримут панически. Однако реакция западных политиков на этот ракетный удар оказалась на удивление «нулевой». Лондон официально уведомил Москву, что в случае российского ядерного удара по Великобритании в течение 12 часов от России останется один пепел. А по поводу удара по Днепру США и ЕС заявили, что этот удар был ожидаемым. И он не приведёт к изменениям на театре военных действий. В Пентагоне заявили, что по-прежнему не видят опасности применения Россией ядерного оружия. США не рассматривает вопрос уменьшения объёма военной помощи Украине. Более того: The Washington Post уже на следующий день призвало администрацию Байдена срочно передать Киеву для защиты от России тактическое ядерное оружие.

И что всё это может значить?

Для начала вспомним, что такое ракеты средней и малой дальности. И почему СССР и США в своё время заключили договор РСМД. Баллистические ракеты делятся на ракеты малой дальности от 500 до 1000 километров, средней дальности от 1000 до 5500 километров и межконтинентальные баллистические ракеты дальностью свыше 5500 километров. При этом баллистические ракеты малой и средней дальности в случае их применения времени на раздумья не дают. Новейшая история уже знала два серьёзных кризиса, связанных с этим типом вооружения. Самым острым был Карибский кризис, который чуть было не привёл к ракетно-ядерному столкновению СССР и США в 1962 году. Тогда в ответ на размещение Америкой в Турции наземных баллистических комплексов СССР решил привезти свои ракеты на Кубу. Американцы поставили в Турции ракеты PGM-19 Jupiter, опасаясь за черноморские проливы. Эта ракета летала на расстояние до 2400 км и имела круговое вероятное отклонение в 1,4 км. Мощность ядерной боевой части составляла чуть менее полутора Мт. К счастью для всех, события 1962-го завершились мирным нулевым решением: с Кубы вернули ракеты Р-12, с позиций в Турции сняли «Jupiter».

Прошло меньше двух десятилетий, и в конце 1970-х случился новый серьёзный кризис вокруг так называемых евроракет. С 1977 года СССР приступил к размещению в Европейской части СССР ракетных комплексов РСД-10 «Пионер» дальностью до 5000 км, нёсших в себе три термоядерные боеголовки мощностью по 15 Мт. С такими параметрами она была способна поразить всю европейскую инфраструктуру НАТО до самой Атлантики. США ответили размещением баллистических ракет Pershing-2 с дальностью до 1770 км. Их дополнили сухопутные крылатые ракеты «Tomahawк». Тогда-то, оценив опасность ракетно-ядерного противостояния, СССР и США согласились на Договор о ликвидации баллистических ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), который вступил в силу в 1988 году. Согласно ему страны отказывались производить такие ракеты наземного базирования с диапазоном 500-5500 км и обладать ими. Ракеты для морского и авиационного базирования под запрет не попадали.

В соответствии с Договором стороны обязались в течение трёх лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 километров. Договор предусматривал процедуры проверки инспекторами. В соответствии с ним СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, в том числе мобильные пусковые установки «Пионер» с ракетами, оснащёнными разделяющимися головными частями индивидуального наведения, стационарные ракеты Р-12 и Р-14, крылатые ракеты типа РК-55, оперативно-тактические комплексы «Темп-С» и «Ока». США уничтожили 846 ракетных комплексов с ракетами «Pershing-2», крылатыми ракетами типа «Tomahawк» и оперативно-тактическими ракетами «Pershing-1А».

ОЧЕРЕДНОЙ ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ ПУТИНА УЖЕ НИКОГО НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ

После удара по Днепру Путин заявил, что ракета «Орешник» – это абсолютно новая российская баллистическая гиперзвуковая ракета. Однако эксперты в это верят слабо. Одни полагают, что это всего лишь модифицированная версия ракет РСД-10 «Пионер». Другие вообще допускают, что по Днепру ударили ракетой «Ярс». Впрочем, США ещё с 2008 года подозревали Россию в нарушении договора и испытаниях крылатой ракеты наземного базирования дальностью свыше 500 км. Тогда администрация Обамы дипломатически пыталась решить вопрос с Москвой, но неудачно. В ответ Москва также обвинила США в том, что наземная система «Aegis Ashore» после модернизации в состоянии запускать ракеты средней дальности. В 2019 году президент Трамп сначала потребовал от Путина исполнения договора, пригрозив, что в противном случае он выйдет из него. Но ничего не добившись, юридически вышел из договора. А затем и Россия приостановила исполнение договора, поскольку фактически в 2010 году у нас уже была разработана новая версия «Пионера» – ракета РС-26 «Рубеж». Предполагалось, что ракета имеет дальность полета до 6 тыс. км и может нести четыре ядерных боеголовки с предполагаемой полезной нагрузкой 0,3 Мт каждая. Но её забраковали и потому ставить на вооружение отказались.

Теперь, если верить Путину, пришёл черёд новой модификации – «Орешник». Он заявил, что в мире нет средств ПВО/ПРО, способных уничтожить новую российскую ракету. Эксперты к такому заявлению отнеслись скептически, как и к версии появления у России новой ракеты средней дальности. К тому же полагают, что Москва не может знать, есть ли у западных стран возможности сбивать такие ракеты или нет. Но даже если принять на веру заявления Кремля, что такая ракета в России создана, что она может быть оснащена ядерной боеголовкой, способной нанести противнику ядерный удар, то и в таком случае никаких опасений на Западе не заметно. Там считают, что Путин, имеющий в России неограниченную власть и наслаждающийся тем страхом, который он наводит на своих врагов, слишком любит собственную жизнь, чтобы подвергнуть её риску ядерного апокалипсиса.

Тут пришло сообщение о том, что в Дзержинске Нижегородской области началось серийное производство мобильных укрытий от ядерного удара «КУБ-М». Это может косвенно указывать на подготовку России к ядерной войне, поскольку они «обеспечат защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности». Однако и эта новость никакого впечатления на наших противников не произвела.

ПОСЛЕДНЯЯ КАРТА ПУТИНА: КОГДА ОН НАНЕСЁТ ЯДЕРНЫЙ УДАР?

Но всё-таки, что же в мире случилось после изменения ядерной доктрины России и пуском ракеты «Орешник»? И почему ни США, ни Евросоюз никак не отреагировали на эти угрожающие их безопасности события?

Эксперты сходятся во мнении, что ничего кардинального в мире за это время не поменялось. Россия и до этого использовала против Украины другие потенциальные носители ядерных боеголовок – ракеты «Кинжал», «Циркон», «Искандер», Х-55 и Х-101, утверждают они. На этот раз ударила баллистической ракетой. При этом они не отрицают, что после атаки баллистической ракеты мир реально приблизился к той черте, за которой могут развиваться трудно прогнозируемые военные действия в Европе. Однако из-за этого заставлять президента Зеленского капитулировать перед Путиным они не собираются. Сейчас в Европе уже укрепился консенсус по поводу того, что Путин, переборов Украину, на этом не остановится. Наоборот, это в ближайшем будущем может создать реальные опасности вероятной агрессии для стран Европы. Так что биться за Незалежную, имея в виду собственные интересы, они намерены при любых обстоятельствах. К тому же, говорят они, удар одной ракетой ситуации на театре военных действий в Европе не изменит. Чтобы был эффект, таких ракет должно быть хотя бы сотни. А это, на их взгляд, маловероятно. К тому же пуск баллистической ракеты – очень дорогое удовольствие, а ущерб, который она наносит, в разы меньше её стоимости.

Тут речь может идти, скорее всего, более об информационном эффекте, чем о фактическом нанесении противнику военного урона. При этом они отмечают, что в последние месяцы в информационном пространстве России «рулят» президент Путин и МИД РФ. В то время как министр обороны Белоусов и начальник генштаба Герасимов из него «выпали», уйдя в тень. Даже о снятии с должности командующего группировкой войск «Юг» Геннадия Анашкина и ряда других генералов официальных сообщений не было. И это не случайно. Наши власти исходят из того, что подобные удары ракет будоражат СМИ и общественность, закладывают сомнения и формируют страх. Общественность, в свою очередь, влияет на избранных политиков в странах Запада. Москва надеется, что такая стратегия сработает. Однако то, что удар был нанесён по крупному по площади городу, не имеющего прикрытия ПВО, но не по Киеву, который охраняют американские комплексы «Patriot» и немецкий комплекс «IRIS-T», указывает на очевидную неуверенность генералов в том, что ПВО Украины не способно поразить такую цель. Эксперты указывают на отсутствие боевой цели на заводе «Южмаш», который военную продукцию уже давно не выпускает. Не случайно удар был нанесён ночью – так легче зафиксировать заметные в тёмное время суток эффектные всполохи взрывов.

Нужно признать: изменение ядерной доктрины РФ и применение ранее неизвестной ракеты в отношении Украины должного эффекта на наших противников не произвело. И теперь Путину для подтверждения своих намерений ядерного характера для достижения его целей придётся нанести превентивный ядерный удар по Лондону. Решится ли он на это? Видимо, 2025 год это покажет.

Сергей Конвиз