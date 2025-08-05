Сергей Конвиз: Трамп снова объявил ультиматум своим союзникам

ВЛИЯНИЕ КАПРИЗОВ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НА МИРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Странно, что 47-му президенту США Трампу самому не надоело вести беспорядочную внешнюю политику, запугивая союзников и запутывая врагов. Единственное, пожалуй, в чём он последователен – так это в отношении Ближнего Востока, где его непреклонная воля к борьбе с арабским и персидским экстремизмом уже дала свои положительные результаты: там наступил хоть и не окончательный, но всё же мир. Хотя и не все израильские заложники освобождены палестинскими террористами из заточения. Во всём остальном американский президент ведёт себя крайне непоследовательно, капризно и разрушительно.

То он заявляет о своём желании вывести свои войска из Европы, то отказывается от этого. То он прекращает поставки оружия Украине, но затем оказывается, что никаких приостановок он не осуществлял. Разбомбив ядерные объекты Ирана, он объявил о своей победе, однако на самом деле Иран не капитулировал и по-прежнему угрожает Израилю и США ракетными ударами.

Предложил схему поставок в Украину, включающие 17 американских противоракетных систем «Patriot» за счёт денег европейцев, но затем обусловил это таким количеством ограничений, что в итоге это оказалось блефом. Правда, 2 августа сообщили, что три комплекса «Patriot» из 17 в Украину всё же поступили.

Трамп критикует наследие Байдена и заявляет, что если бы в 2022 году президентом США был он, то «этой войны в Украине бы не было». Это напоминает нам рекламу банка ВТБ, в которой демонстрируются трагические сюжеты 19 века и сообщается, что «этого бы не было, если бы тогда был ВТБ».

Вне всякого сомнения, Дональд Трамп – это неординарная личность хотя бы потому, что он в своей биографии пережил шесть процедур банкротств, но выжил и даже дважды умудрился избраться президентом огромной по численности населения экономически очень состоятельной страны с самой большой в мире армией, оснащённой самым современным оружием. США – мировой лидер по производству и торговле вооружениями, добычи нефти и газа, IT-технологиям, производству чипов и т.д. Это даёт Трампу преимущества на международной арене. Чего стоит один Hollywood, бюджет которого превышает бюджеты Газпрома и Роснефти.

ТАРИФЫ КАК ГЛАВНЫЙ РЫЧАГ ДИПЛОМАТИИ

Но, похоже, Трамп больше всего заигрался с жонглированием тарифов на внешнюю торговлю, то вводя, то отменяя их. Как помнится, 2 апреля он объявил, что вводит торговые пошлины в отношении 180 государств и территорий. Он дал странам три месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений. На это время для всех стран была введена временная ставка в 10%. Этот срок истекал 9 июля, но затем Трамп продлил переговорный процесс до 1 августа. Однако ни Россию, ни Китай, ни Индию, ни Бразилию эти заявления не испугали, что Трампа зацепило. И вот на днях он объявил о введении новых уточнённых пошлин на импорт из 69 стран, которые вступят в силу через неделю – 7 августа. Если он их снова не отменит. Их размер составит от 10% до 41%.

Базовая пошлина для стран, которые поставляют свои товары в США, составит 10% – на уровне, который был введён Трампом ещё 2 апреля. Она коснётся тех стран, с которыми имеется паритет в торговле с США. К тем странам, которые экспортируют больше, чем импортируют из США, ставка будет составлять 15%. Это затронет 40 стран и Евросоюз. Наиболее высокие ставки почему-то установлены для Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), Швейцарии (39%), Ирака и Сербии (по 35%), уровень торговли с ними у США минимален. Отдельным указом Трамп ввёл пошлины до 35% для непокорной Канады, отказавшейся войти в состав США в ранге 51-го штата. Про Данию, отказавшуюся передавать США Гренландию, он почему-то забыл.

Судя по всему, тарифная война Трампа со всем миром ему очень нравится. И он её продолжит, чем отпугнёт последних союзников.

СМОЖЕТ ЛИ ТРАМП ОТОРВАТЬ ОТ РОССИИ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ?

Но главная проблема в этой войне – это позиция Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Именно их Трамп намерен отвратить во внешней торговле от России. В этом плане самая большая в мире страна с 1,5-милиардным населением Индия подаёт некоторые сигналы, говорящие о том, что дружба с США против Китая им подходит. Но чем закончится спор, пока неясно.

Китай твёрдо заявил, что сложившиеся в последние годы отношения с Россией ему очень выгодны. И рисковать ими он не намерен. Его можно понять: воспользовавшись международными санкциями в отношении России и сложной экономической ситуацией в связи с событиями в Украине, Китай чуть ли не полностью подчинил себе экономику РФ. Он по дешёвке потребляет природные богатства России и продаёт ей свою продукцию не очень высокого качества по европейским ценам.

Но проблема в том, что относительно бедная Россия с её 140-миллионным населением – это совсем не те 450 млн. зажиточных европейцев и 350 млн. состоятельных американцев, товарооборот с которыми у КНР «зашкаливает» за $1,5 трлн. В то время как товарооборот Китая с РФ хоть и растёт, но составляет всего лишь $240 млрд. в год. Поэтому Председатель КНР Си Цзиньпин ведёт осторожную политику в отношении вспыльчивого неконтролируемого американского президента Трампа, пытаясь с ним как-то договориться.

Впрочем, главная проблема между двумя странами не РФ, а статус острова Тайвань, который материковый Китай хотел бы присоединить к себе наподобие того, как это сделал Путин с Крымом. Но Тайвань при поддержке США сдаваться не намерен и утрачивать суверенитет не собирается. Тем более, что на острове очень развитая экономика, опирающаяся на самые современные технологии, переданные США, а также боеспособная армия, вооружённая современным американским оружием. На фоне того, что творится четвёртый год в Украине, китайское руководство бросаться за остров в бой сломя голову остерегается. Особенно учитывая печальный исход своей неудачной интервенции во Вьетнам.

Си пригласил на 3 сентября т.г. к себе в гости на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны лидеров США и РФ. Что из этого получится, мы узнаем не ранее, чем через месяц. Но многие эксперты уже сейчас полагают, что такая тройственная встреча маловероятна. С одной стороны, для Путина в этой встрече имеется риск, что МУС, выдавший ордер на его арест, захочет воспользоваться ситуацией и арестовать его силами американских спецслужб. А рисковать российский президент не любит. С другой стороны, для Трампа весьма не комфортно встречаться с двумя другими лидерами, которые выступают единым фронтом против него. К тому же делить мир на сферы влияния между США, КНР и РФ по принципу Ялтинской конференции, судя по всему, Трамп явно не намерен. Но подождём, что произойдёт на самом деле.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

А тем временем становится очевидным, что цели СВО, обозначенные Россией в феврале 2022 года, невзирая на некоторые успехи российской армии, становятся недостижимыми. Что до денацификации, то четвёртый год спецоперации привёл к тому, что теперь в Украине нас ненавидят гораздо больше, чем до 2022 года. И дружбы двух народов, о чём мечталось, нам не видать ещё лет сто. Никакого пророссийского политика поставить во главе Незалежной Москве не удастся. Если вдруг на новых выборах победит не Зеленский, а Залужный, по большому счёту во взаимоотношениях двух стран ничего не изменится. Скорее, наоборот – Залужный, как человек военный, будет ещё более прямолинеен и бескомпромиссен.

По части демилитаризации Украины тоже так себе успехи: по информации из открытых источников, в связи с непоследовательными решениями Трампа, оборонный комплекс Незалежной в настоящее время ежемесячно производит больше артиллерийских систем, чем все европейские страны, вместе взятые. Что касается минометов, то с прошлого года Украина полностью обеспечивает себя не только этими огневыми средствами, но и боеприпасами для них.

К тому же по производству и использованию беспилотников Украина превратилась в мирового лидера. Она не только собирает более миллиона дронов в год, но и преуспела в их применении. В настоящее время Украина фактически превращается в полигон для обучения этому для всех желающих в мире. Более того: в июле Зеленский заявил, что США получат доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе российско-украинского конфликта, в обмен на поставки из США американского оружия. При этом Украина готова делиться с США своим опытом, полученным за три с лишним года боевых действий. Эксперты полагают, что подобное соглашение может значительно усилить военный потенциал США, чьи технологии беспилотников отстают от украинских, израильских, российских и китайских.

Кроме того, один из крупнейших производителей военной техники и оружия, германский оборонный концерн «Rheinmetall AG», переносит часть своего производства в Украину, где будет выпускать оружие для ВСУ. Конечно, такое «демилитаризацией Украины» назвать сложно...

Другой аспект, очень живо комментируемый в России – это скандал с отменой суверенитета антикоррупционных органов в Украине САП и НАБУ. Созданы они были усилиями США и ЕС в 2020 году для наращивания борьбы с коррупцией. Но за пять лет борьбы коррупцию они так и не победили. Более того: их обвинили в работе на РФ. Их переподчинили генеральному прокурору Украины, что вызвало народный гнев. Несмотря на военное время, на улицу вышла молодёжь. В основном – студентки и домохозяйки. Евросоюз объявил, что прекращает финансовую помощь Украине до тех пор, пока Зеленский не вернёт САП и НАБУ независимость от властей страны. И Зеленскому пришлось «отыграть» своё решение назад. Так оно и случилось, что подтверждает утверждение, что в Украине гражданское общество всё же сохранилось, несмотря на военное время. В России по этому поводу пытаются злорадствовать, а напрасно. Чем меньше в Украине будет коррупции, тем она будет более боеспособна.

Сергей Конвиз