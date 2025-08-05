    Перекрёсток мнений

Аноним, 30-07-2025 #1[ru]

Картинка Патрушева, на которой он награждает Путина за большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации медалью «за верность российскому флоту», словно бы взята из эпохи позднего Брежнева. Те тоже любили друг друга награждать...

Аноним, 30-07-2025 #2[ru]

«Верность флоту» – от моряка Патрушева моряку Путину за «Курск» (утонула), «Москву» (потоплен), «Кузнецова» – списан в металлолом...

Аноним, 30-07-2025 #4[ru]

Медведев назвал сенатора Грэма «дедулей». Хорошо, пусть 70-летний Грэм – «дедуля». А кто тогда 72-летний Путин? А 74-летний Патрушев? А 76-летняя Матвиенко? Спикер Совета Федерации у нас, получается, «бабуля»?.. Ставить в повестку тему возраста в стране, которой управляет политбюро, средний возраст членов которого уже превышает возраст политбюро брежневского, – это последнее, что должны делать представители российского режима.

Аноним, 01-08-2025 #7[ru]

«Путин поехал молиться на Валаам после ультиматума Трампа...»

Аноним, 31-07-2025 #6[ru]

В базовой комплектации Lada Iskra за 1,25 млн. рублей нет кондиционера, потому что он не нужен россиянам, заявил главный инженер АвтоВАЗа Виталий Логинов. По его словам, АвтоВАЗ провел исследование и выяснил, что «не все потребители так или иначе пользуются кондиционером».

Аноним, 30-07-2025 #1[ru]

Два подонка Баян и я Ховалыг спелись

Аноним, 30-07-2025 #3[ru]

Развалено все, что только можно было развалить. Республика на самом последнем месте по всем показателям. ИПСЭР разворован. А то, что показывает эта филькина грамота, типа производства Уюсова, нету ничегошеньки. Кызыл превратился в помойку, производств нет, все привозное. Цирк уехал, а клоуны – остались. Фонтан еще какой-то там придумали с музыкой. Почему Кириенко сам не приедет и не посмотрит, что в Тыве происходит?

Аноним, 30-07-2025 #4[ru]

По мне, так если не случится какой-то катастрофы, то Ховалыг усидит в своем кресле. Народ не бунтует, какого-то стратегического интереса Тува ни для кого не представляет. Поэтому «лежит и не воняет» – пусть и дальше лежит, не надо лишний раз трясти. Но вот если что-то случится типа Шагонара, но с большими последствиями... Или очередные криминальные разборки с массовыми погромами. Вот тогда всё возможно.

Аноним, 30-07-2025 #5[ru]

Удивительно, что до сих пор находятся люди, готовые заменить Ховалыга на посту губернатора. Неужели жажда наживы настолько сильна, что перевешивает инстинкт выживания?? Ведь всем же ясно, что уже начинается глобальная чистка чиновного аппарата. Силовики вошли во вкус и сажают чуть ли не ежедневно. Причем невзирая на статусы и степень виновности. Учитывая, что в ближайшие годы страну не ждет ничего хорошего, коммунальная инфраструктура продолжит разваливаться ускоренными темпами. А козлами отпущения станут как раз губернаторы. Неужели не страшно?

tlg_comm, 30-07-2025 #7[ru]

Есть в команде Ховалыга отставной силовик, «чёрный полковник» Шолбан Ким-оолович Хомушку. Почему чёрный, спросите Вы? Приведу аналогию. Когда министром МВД по РТ служил Монгуш С.С.-Б., против него восстали несколько полковников-тувинцев под началом Дансюрюн Д.Х. Тогда центральные органы спецслужб дали им кодовое название «Чёрные полковники». Так вот, этот самый Хомушку, работая высокопоставленным чиновникам внутри Белого дома, ведет подрывную деятельность против своего начальника Тайыча. Собирает на него самого и на членов его команды, всевозможные компрометирующие факты. Благо на это у него ресурсов достаточно. Сам бывший следак, в силу своего характера всегда действовал интригующе и играл двойные игры. В своих хитросплетениях он умело использует и свою супругу, действующего следователя Следственного комитета по РТ Доржукай А.А.

Айдын Чюдюк, самый близкий к семье Ховалыг и доверенный по широким вопросам самой Чечей-ооловны человек, неожиданно выпал из обоймы. Насколько известно, накачал и спустил с него штаны наш вышеназванный Чёрный полковник Хомушку. С неожиданно проснувшимися амбициями Главы республики. Он достаточное время проработал в Аппарате Правительства РТ изучил и увидел все слабые точки своего начальника. И вот и он начал примеряться на его кресло. Также он входит в узкий круг так называемых Южан». Он вырос и воспитывался у дедушки по линии матери в п. Морен Эрзинского района. «Эрзин оглу» Хомушку!

tlg_comm, 30-07-2025 #8[ru]

Тоже может претендовать на ВДЛ республики Тыва.

tlg_comm, 30-07-2025 #9[ru]

Южане наступают с широким фронтом! Как силовую поддержку среди молодёжи, они грамотно забрали Федерацию Бокса РТ Президентом назначили Мергена Сенгин-оол, представителя Эрзинского Литиевого месторождения. Таким образом, уже определен Генеральный спонсор их деятельности.

Киреенко, 31-07-2025 #10[ru]

Для вас мы специально выбирали ленивого, безвольного идиота, которым будут одновременно управлять несколько сил.

Аноним, 31-07-2025 #13[ru]

Получается, он понаставил сам себе и вокруг себя стукачей и завистников. И они его теперь топят по полной.

Аноним, 31-07-2025 #14[ru]

Если Главой может быть Ховалыг, почему бы и мне не стать?! – подумал Радик Баян и поговорил с Робертом Доржу. Роберт Доржу получил разрешение от друга Шолбана К., который получил разрешение от Маршала Ш. И пошла движуха!

Аноним, 31-07-2025 #15[ru]

«Мэр Лопсан» сейчас активно ходит в Белый дом.

Аноним, 31-07-2025 #16[ru]

Единственное, что подвигло назначить Оюму Кошкендей на эту должность, по убеждению и плану Ховалыга и Айланы-силы, контракт на обновление оборудования и техники ГТРК Тыва на сумму от 1.5-2 и более миллиардов рублей, запланированных страной на поддержку регионального телевидения. Потом Оюма уедет в Румынию.

Аноним, 31-07-2025 #17[ru]

Ховалыг: «Поручил сформировать перечень бюджетных организаций, которые будут подключены к центральному водоотведению, особенно в прибрежной зоне. Наши природные объекты не должны страдать от деятельности предприятий. Также под особым вниманием находится вопрос с подключением к централизованному отоплению крупных объектов». Про модернизацию и ремонт Кызылской ТЭЦ даже не заикнулся. Сказочный долбоклюй!

Аноним, 31-07-2025 #18[ru]

Шолбан Кара-оол совсем уже оборзел. Мало того, что напринимал законов, запрещающих искать и читать экстремистские материалы, так к тому же сам же на своей странице выкладывает ссылки на экстремистскую соцсеть! https://t.me/karaoolduma/6787 Выше закона себя возомнил что ли??

Аноним, 01-08-2025 #20[ru]

У Бичелдея, который виновен в изгнании 30 тысяч русских из Тувы, закончился срок трудового договора на должности директора Национального музея Республики Тыва. Министр культуры Чигжит В.С., на которого давит племянник Бичелдея Даваа-Церинг Иргит, руководитель службы советников Главы РТ Ховалыга, ждет команды от вице премьера и руководителя Аппарата правительства Республики Ю.Ю. Ананьина, насчет продления контракта с осужденным за хищение бюджетных средств у детей, бывшего министра образования, лидера Народного фронта Хостуг Тыва Бичелдея.

Аноним, 01-08-2025 #21[ru]

Даваа-церинги, монге-мунге, чигдены-мугдены и прочие националистически настроенные чудаки-мудаки пусть идут в ж... вместе со своим пичилдейлом. Все, что в Туве творится – это его рук дело! И его прихлебателей вроде даваа-церингов всяких.

Аноним, 02-08-2025 #25[ru]

А что за Айдын на черном джипе ездит наличку собирает?

Аноним, 02-08-2025 #26[ru]

Айдын Хуурак, как и Эрес Хуурак – братья Владислава Ховалыга, специалисты по крышам и подвалам.

Аноним, 30-07-2025 #1[ru]

Этот кежик-оол тулуш – очень тупой. Да еще и алкаш. Однажды на турбазе в Ергаках он по пьяни спалил баню предпринимателю Верьясову. Вот такой вот кадр.

Аноним, 30-07-2025 #4[ru]

«В Кызыле возродился знаменитый фонтан» – Если бы вы видели, насколько убого сделан ремонт этого многострадального фонтана, вы бы так не восторгались. Только прокладка электрокабеля чего стоит – валяется прямо поверх пешеходных дорожек, где бегают дети. И это называется, как сказал Ховалыг: «символ нашего общего стремления к развитию и благоустройству родного города. Он всегда был и снова станет местом встреч и приятных воспоминаний, местом, где создаются новые семьи и новые традиции. Пусть он продолжает дарить радость всем, кто приходит на главную площадь Тувы!» «Символ» воровства это, а не развития!

Аноним, 30-07-2025 #5[ru]

У нас при Ховалыге «потёмкинские деревни» стали системой. Фонтан в центре Кызыла к пуску не готов – всё электропитание сделано по временной схеме, давления воды нет, звук и видео не синхронизированы. Сплошной брак.

Аноним, 30-07-2025 #6[ru]

А почему наградили Богусова? Он же там в «Бастионе» ни директор, ни хозяин. Никто – мальчик на побегушках. Официально там числится зитц-председателем какое-то чмо из Ермаковского.

Аноним, 30-07-2025 #7[ru]

6й, это ЧМО зовут Тырычев. Но он там числится директором и учредителем на тот случай, если будут сажать руководителя «Бастиона» за финансовые нарушения.

Аноним, 30-07-2025 #8[ru]

У Богусова всё фиктивное. Недавно выяснилось, что даже жена у него – фиктивная. Теперь имущество делят.

Аноним, 31-07-2025 #9[ru]

Обновленный фонтан – полное говно, развлекуха для аморалов, люмпенов и прочих деградантов. Старый фонтан был грациозным, строгим и полностью вписывался в архитектурный ансамбль вокруг площади Ленина, а это уе...ще!

Аноним, 31-07-2025 #11[ru]

Тырычев от слова Тырить!!!

Аноним, 31-07-2025 #12[ru]

Кежик Тулуш любит крепко выпить, потом буянить начинает.

Аноним, 31-07-2025 #13[ru]

Установлен график включения фонтана на площади Арата. В будни: с 11 до 15 часов, с 18 до 22 часов. В выходные: с 12 до 15 часов, с 17 до 22 часов. Время музыкально-лазерного шоу – по пятницам и субботам с 21 до 21:45. При неблагоприятных погодных условиях, во время сильного ветра и дождя фонтан будет отключаться. Оказывается и у фонтана есть перерыв на обед, сон и выходные дни... Интересно, сколько дней проживет этот фонтан и снова закроется на «временный» ремонт?

Аноним, 30-07-2025 #16[ru]

В странные времена мы живем. Времена, когда кровавым террористам, держащим в заложниках не только 50 израильтян, но и миллион собственных детей и женщин, сочувствует весь мир. А тех, кто борется с этими террористами, кто пытается скинуть их власть, мир осуждает.

Аноним, 01-08-2025 #21[ru]

В Туве появились большие очереди за трупами: родственники погибших военных простаивают с 7 утра и до вечера, чтобы забрать тела. На днях в республику доставили 31 тело, но власти официально об этом даже не сообщали. Возле территории морга нет ни туалетов, ни скамеек, поэтому жителям республики предложили... скинуться деньгами на установку лавочек и туалета возле морга, чтобы тела забирать было комфортнее...

Аноним, 30-07-2025 #1[ru]

Каракарлик отмажет Юрия.

Аноним, 31-07-2025 #2[ru]

Юрий Якушев сейчас будет строить в суде линию защиты на том, что на него навели порчу и что он является тяжелобольным и недееспособным. Примерно так он планирует отскочить от уголовного срока.

Аноним, 31-07-2025 #3[ru]

Кого только этот Юрий не обул в Туве и за ее пределами. Но все его хотят спасти и защитить. Феноменально!

Аноним, 31-07-2025 #4[ru]

Надеемся что новый министр МВД и прокурор республики, не дадут этому матерому мошеннику избежать правосудия. И он отправиться надолго в места не столь отдаленные.