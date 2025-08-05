    Обзор прессы

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕМОНТ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Недавно Кызылский городской суд приговорил к семи годам общего режима бывшего министра сельского хозяйства республики за приписки при оплате невыполненных работ по восстановлению оросительной системы. Однако это не помешало правительственной малотиражке заявить: «В Туве продолжают работу по модернизации мелиоративных систем». Похоже, этот бесконечный и безрезультативный процесс не прекращается уже лет 30. Но искусственного орошения в республике как не было, так и нет. А денежки текут...

Проблема, оказывается, в том, что «в последние годы аграрии Тувы летом сталкиваются с засухой». Как будто этого не было 10, 20 или 50 лет назад... Мало того: «весной в регионе из-за резкого таяния снега и ледников нередки паводки, которые повреждают мелиоративную инфраструктуру тем, что размывают участки магистральных каналов». На самом деле проблема в том, что под видом восстановления систем мелиорации чиновники и недобросовестные бизнесмены просто при попустительстве прокуратуры и МВД воруют бюджетные средства, а затем списывают их на «паводки, которые повреждают мелиоративную инфраструктуру». Вот и в текущем году «на Барлыкской и Алашской оросительных системах запланировано восстановление аварийного водосброса, а также расчистка и углубление существующих каналов с применением полимерных материалов и берегоукрепление». Уважаемые прокурор и министр внутренних дел республики, возьмите на карандаш! Иначе опять бюджетные деньги украдут родственники Ховалыга!

ТУВИНСКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ – САМЫЕ ЖИРНЫЕ ОТХОДЫ В МИРЕ?

Мусорной реформе в России, которая стартовала 1 января 2019 года, исполнилось пять лет. За это время зачинатели реформы в республике глава Тувы Ш.Кара-оол отправился в Государственную Думу России, а мэр Кызыла В.Ховалыг пересел в его кресло. Но воз, как говорится, и ныне там. Меньше мусора не стало. В республике этим вопросом занялась т.н. «межведомственная рабочая группа». На сегодня она озабочена проблемой «увеличения парка спецтехники, вывозящей мусор». Зачем для этого создавать какую-то «группу», да ещё к тому же «межведомственную» – одному Богу известно. Как сообщается, «в этом году приобретено 14 единиц новой спецтехники». И причём тут «межведомственная рабочая группа», когда эту работу вполне может исполнить один специалист?

«До конца года автопарк пополнится на ещё 24 машины». Хорошо. Но где тут просматривается работа целой «межведомственной рабочей группы»? Или это всё для красного словца, для придания солидности работы правительства? Ну, к примеру, «муниципальные власти получили задание в кратчайшие сроки определиться с местами расположения площадок». Ну, «получили задание», и что с того? Сообщается: «на их строительство будут выделены субсидии». А причём тут эта «группа»? Она будет делить эти субсидии? Но это же в будущем! Да и для этого целая «группа» совсем не требуется.

Сообщается, что «особое внимание во время совещания было обращено на рентабельность работы ГУП «Транспортный сервис и проект». Но раз есть предприятие, то там должен быть экономист, который и следит за тем, чтобы предприятие работало «рентабельно». Наверняка есть и человек, который отвечает за то, чтобы «услуги населению региональный оператор должен оказывать качественно».

Все вышеперечисленные благопожелания естественны для повседневной работы предприятий ЖКХ. И для этого совсем не нужно министерство ЖКХ, зампред правительства РТ и глава республики. К примеру, в природе существует насекомое под названием «сороконожка». Она передвигается сама по себе, не имея никаких инструкций относительно того, какая «ножка» как двигается. Но если бы над ней появился бы такой начальник, как Владислав Товарищтайович, то он, наверное, для неё обязательно бы организовал «межведомственную рабочую группу» и выпустил специальную инструкцию, как ей передвигаться.

В публикации сообщается, что в высоком совещании вспомнили, что в республике до сих пор не начаты работы по строительству мусороперерабатывающего завода. В связи с чем было заявлено: «в ближайшее время могут быть начаты подготовительные работы к строительству мусоросортировочного комплекса в Туве». Ключевыми словами в этом заявлении являются слова «в ближайшее время», « могут быть начаты подготовительные работы». А может быть, и «не начаты», и «не в ближайшее время». Вот скажите, зачем главе Ховалыгу такие беспредметные посиделки, от которых никому не холодно и не жарко?

ТЕПЕРЬ В ТУВЕ БУДУТ ПЬЯНСТВОВАТЬ ТРАДИЦИОННО?

В России извечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?». В Туве это место традиционно занято проблемой «борьбы с незаконным оборотом алкоголя и пьянством», которую обсуждают на всех уровнях. Вот и на этот раз «Глава республики Владислав Ховалыг после обсуждения проблемы с представителями общественных и религиозных организаций, социальных учреждений, а также контрольно-надзорных органов сообщил», что в Туве «усилят борьбу с незаконным оборотом алкоголя и пьянством среди населения».

А всё потому, что прежде принимаемые меры не привели к решению назревшей проблемы. Как выяснилось, драконовское сокращение времени легальной торговли алкогольными изделиями с 11 до 15 часов в рабочие дни с полным запретом легальной торговли спиртным в остальное время привели лишь к росту нелегальной торговли контрафактом. Так, «за прошлый год и первое полугодие 2025 года продолжился рост «пьяных» ДТП, тяжких преступлений, убийств и смертей от внешних причин, связанных с употреблением алкоголя». А потому «требуется более активная работа с так называемыми «адресами», доставкой алкоголя». Хотя ни для кого не секрет, что все так называемые «адреса» активно, как гласит народная молва, «крышуются» криминальными участковыми полицейскими и сотрудниками уголовного розыска.

Тогда чиновники решили «разработать концепцию сокращения потребления алкоголя» населением республики. При этом «Глава Тувы поддержал идею опираться на традиции и культуру предков в борьбе с пьянством». Что это означает на самом деле, никто не знает. По крайней мере, достаточного количества араки в республике не производится. Но, тем не менее, все разошлись с уверенностью, что «новые меры должны снизить уровень алкоголизации населения». А значит, «уменьшить связанные с этим социальные проблемы». Блажен, кто верует – тепло ему на свете!

ШАПКА ОКАЗАЛАСЬ НЕ ПО ООРЖАКУ

«ТП» распространила печальное известие: «Ренат Ооржак объявил об уходе с должности министра образования региона». Подобного сообщения многие ждали более девяти месяцев – с того момента, когда глава республики Ховалыг назначил министром образования Тувы человека, никогда не сталкивавшегося с образованием и не имеющего для этого ни соответствующего опыта, ни необходимых навыков. В общем, оказалось, что представление Ховалыга о том, что в Туве министром может работать даже лошадь, если глава подпишет в отношении неё соответствующий Указ, не соответствует велению времени.

Хотя логика Владислава Ховалыга при назначении Рената Ооржака министром была понятна сразу: если бестолковый Ховалыг может быть главой республики, то почему такого же бестолкового Ооржака не поставить работать министром? А с другой стороны понятна и другая логика: зачем недалёкому Ховалыгу назначать министром человека, который умнее его? В итоге самоуволенный Ооржак «поблагодарил Главу региона Владислава Ховалыга за доверие» и на всякий случай «отметил работу педагогов, технического персонала учебных заведений и сотрудников министерства образования», с энтузиазмом «пожелал успехов учащимся и выпускникам в новом учебном году», с чувством собственного достоинства собрал вещички и ушёл в никуда.

Но он полон оптимизма и с апломбом заявляет: «считаю важным сосредоточиться на новых задачах и проектах». То есть этот балбес уверен, что и после такого провала Ховалыг не бросит его на произвол судьбы и даст новую должность. И, наверное, он прав. Поскольку, если следовать логике назначения Ховалыга, то всякие бестолочи и негодяи всегда вправе рассчитывать на его поддержку и предложение новой работы.

РИСОВАТЬ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В ТУВЕ БУДЕТ БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

«ТП» сообщила, что новым председателем «Избирательной комиссии Тувы» стал бывший заместитель главы правительства по внутренней политике, «выдвиженец организации «Комитет семей воинов Отечества Республики Тыва» «Адыгжы Донгак». Как сообщается, «кандидатура Адыгжы Донгака была одобрена после обсуждения в ЦИК России 16 июля».

Он никогда в жизни не участвовал в работе избирательных комиссий и совсем не знает «кухню» получения заказанного «сверху» результата. Но это ему и не потребуется: механизм фальсификации итогов голосования в совершенстве освоил его заместитель по ИК уголовник Фортуна.

Сам Донгак «родился в Кызыле и обладает богатым опытом работы в органах власти и общественных организациях». За свой недолгий трудовой путь, где он только ни поработал. «Он занимал ключевые должности в мэрии Кызыла и исполнительных органах республики, а также был координатором регионального отделения Общероссийского Народного фронта. До недавнего времени – заместитель руководителя Администрации Главы Республики Тыва».

ДЕЙСТВИЕ ВЛАСТЕЙ ТУВЫ ВЫЗЫВАЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА

Еженедельник вновь обратил внимание читателей на проблему «аварийности с участием детей в республике», которая «растёт». В связи с чем «детский дорожно-транспортный травматизм остаётся одной из острых проблем республики». На эту тему провёл пресс-конференцию «начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дмитрий Кузнецов», который огласил «настораживающую статистику аварийности с участием несовершеннолетних». Как оказалось, «за первые 5 месяцев 2025 года число ДТП с участием детей возросло почти вдвое, с 23 до 40 случаев, что составляет рост на 73,9%», «увеличилось с 27 до 44 количество пострадавших детей». При этом «особенно тревожная ситуация наблюдается в Кызылском районе, где число детских дорожных происшествий увеличилось в два раза, а количество пострадавших несовершеннолетних – на 250%». Но не лучше дела обстоят и в других районах. Так, «в Тоджинском, Тандинском, Чеди-Хольском и Улуг-Хемском районах показатели также удвоились». Да и в столице республики показатели не лучше: «если в прошлом году в Кызыле при ДТП пострадало 12 несовершеннолетних, то в этом 19 детей».

«Около половины несчастных случаев произошло с пешеходами. В девяти случаях дети пострадали по вине взрослых водителей, даже на специально оборудованных пешеходных переходах». Также по вине водителей «участились наезды на несовершеннолетних пеших участников дорожного движения: в 9 случаях дети переходили проезжую часть в соответствии с требованиями ПДД по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам».

Как видно из приведённой статистики, «за вышеуказанными цифрами стоит халатность взрослых». Особое беспокойство сотрудников Госавтоинспекции вызывает «растущая популярность среди молодёжи незаконных поездок на автотранспорте и мопедах». За истекший период «количество задержаний молодых нарушителей за рулём автомобилей и скутеров увеличилось в 3 раза». А всего «за 5 месяцев сотрудники ГИБДД остановили 109 несовершеннолетних водителей, 9 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения». Трое детей погибли автокатастрофах, ещё «17 получили серьёзные травмы». Но ГАИ не дремлет: «за минувшие месяцы владельцы транспорта, чаще всего родители и родственники, заплатили штрафы за передачу руля своему ребёнку без прав на сумму около 3 миллионов рублей».

Впрочем, больше всего беспокоит другое. Чем больше государство уделяет внимания борьбе с легальной торговлей алкоголем, чем сильнее ужесточает контроль за семьями и детьми, тем выше становятся объективные показатели состояния общества. Может, не нужно никого учить и ограничивать? Может, тогда у нас показатели преступности будут намного ниже, чем сегодня и какие имеются в других соседних регионах? Может, власти просто занимаются не тем, чем они должны заниматься?