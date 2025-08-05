Юрий Якушев не хочет отвечать за своё мошенничество в суде

В понедельник, 4 августа 2025 года начался процесс по уголовному делу известного в республике мошенника-рецидивиста Юрия Якушева, обвиняемого в хищении строительных материалов, закупленных ООО «Сельстрой» для строительства школы и Православного Храма. Как и предполагалось, Якушев рассмотрение дела сорвал своей неявкой. Не явился в суд и его защитник. Председательствующий С.Т. Сат был вынужден отложить рассмотрение дела на 15 августа.

Мы будем и далее информировать читателей о ходе рассмотрения нашумевшего уголовного дела.

Редакция