Юрий Якушев не хочет отвечать за своё мошенничество в суде
В понедельник, 4 августа 2025 года начался процесс по уголовному
делу известного в республике мошенника-рецидивиста Юрия Якушева, обвиняемого
в хищении строительных материалов, закупленных ООО «Сельстрой» для строительства
школы и Православного Храма. Как и предполагалось, Якушев рассмотрение дела сорвал
своей неявкой. Не явился в суд и его защитник. Председательствующий С.Т. Сат
был вынужден отложить рассмотрение дела на 15 августа.
Мы будем и далее информировать читателей о ходе рассмотрения
нашумевшего уголовного дела.