«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 127
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 52
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 29, 5 августа / Юрий Якушев не хочет отвечать за своё мошенничество в суде
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№29, 5 августа 2025 года.

Юрий Якушев не хочет отвечать за своё мошенничество в суде

Юрий Якушев не хочет отвечать за своё мошенничество в суде

В понедельник, 4 августа 2025 года начался процесс по уголовному делу известного в республике мошенника-рецидивиста Юрия Якушева, обвиняемого в хищении строительных материалов, закупленных ООО «Сельстрой» для строительства школы и Православного Храма. Как и предполагалось, Якушев рассмотрение дела сорвал своей неявкой. Не явился в суд и его защитник. Председательствующий С.Т. Сат был вынужден отложить рассмотрение дела на 15 августа.

Мы будем и далее информировать читателей о ходе рассмотрения нашумевшего уголовного дела.

Редакция

(прочитано 322 раза)

0
risk-inform.ru/article_11517.html

 Доска объявлений 
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Продам гараж на две машины, есть подвал, печка, стеллажи. Гаражный кооператив «Правобережный».
Тел. 8991 502 1644
Остальные материалы номера 29:
Материалы по теме:
» Юрий Якушев – образец тувинского мошенничества (№28, 29 июля)
» Жульё прячет имущество от конфискации (№20, 27 мая)
» Как сложно и опасно быть мошенником (№33, 5 ноября)
» Юрий Якушев всё-таки вляпался! (№32, 29 октября)
» Кто взращивает преступность в Туве? (№31, 22 октября)
» Неутомимый Якушев строит новые мошеннические схемы (№30, 15 октября)
» Юрий Якушев: прирождённый мошенник с высокой «крышей» (№29, 8 октября)
» Юрий Якушев как символ смутного времени (№28, 1 октября)
» Как долго Юрий Якушев будет убегать от наказания? (№27, 24 сентября)
» Как Юрий Якушев заработал свою первую судимость (№25, 10 сентября)
» Жизнь патологического мошенника (№7, 14 августа)
Юрий Якушев: ловкость рук и немного мошенничества

Путин принял страну, где прапорщики воровали портянки и тушёнку. А сдаст страну, где полковники и генералы воруют целые отрасли экономики.

Шутка 2021 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине