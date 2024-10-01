Юрий Якушев как символ смутного времени

Продолжим разговор о самом, пожалуй, изворотливом мошеннике Тувы нашего времени. Тем более, что, похоже, расследование уголовного дела по хищению строительных блоков «СИБИТ» у ООО «Сельстрой» подходит к своему логическому завершению. Напомню статью «Цена дружбы с Юрием Якушевым» в газете «РИСК» №11 от 19 марта 2024 года. На мой взгляд, в ней очень выпукло изображены как сам мошенник Якушев, так и его приёмы трансформации проблем наивных людей в его достаток.

Итак, вот что в той статье писалось: «Наверное, вставая на тропу почти законного отъёма денежных средств у государства, юридических лиц и простых граждан, Юра Якушев даже не представлял, какие возможности перед ним открываются. Участвуя в сделках купли-продажи, он вряд ли предполагал, какие таинства хранят для проходимца деяния столь широкого профиля. А в связи с налаживанием криминальных отношений с бывшим главой республики перед ним открылись воистину уникальные возможности, не использовать которые для личного обогащения было бы преступлением перед своей семьёй».

А затем автор описывает сферы мошенничества, освоенные нашим героем: «Тут и занятие углём, транспортными перевозками и археологическими раскопками; торговля земельными участками, медицинским оборудованием, строительными материалами, ГСМ и продуктами питания для детских садов; строительство, осваивание средств министерства труда и социальной политики, консультирование Главы республики и предоставление ему различных сомнительных услуг, а также профессиональное отмывание бюджетных средств». Так что, «вкусив шальных денег, он вдруг осознал, что в нём зарыт дар талантливого афериста и изворотливого махинатора».

При этом «пора его расцвета по этой части пришлась как раз на то время, когда Шолбан Кара-оол по протекции министра Сергея Шойгу неожиданно для многих возглавил республику. Они встретились – и закрутилось! Похоже, «рыбак увидел рыбака». Как только Кара-оол пристроил в кресло директора разреза «Каа-Хемский» прохиндея и жулика Базиева, впоследствии осуждённого за хищения средств, Якушев оказался весьма востребованным для левой торговли углём. Он в этом бизнесе лично участвовать не стал, а опробовал простую схему, обеспечивающую ему безопасный способ извлечения дохода».

И далее автор подробно описывает ситуацию, в которой Якушев пристроился «ловить рыбку в мутной водичке». А именно: «Он организовал некую «прокладку», втёмную используя своего знакомого Андрея Янова в качестве человека, пользующегося доверием. Схема была придумана простая, как арбуз. Андрей, ещё не предполагая трагического финала их «дружбы», порекомендовал некоему своему хорошему знакомому Константину Юрочкину, с которым находился в доверительных отношениях, оказать Юре «несложную и безопасную» (со слов Якушева) услугу. В соответствии с договорённостью он должен был всего лишь зарегистрироваться в Налоговой службе индивидуальным предпринимателем, а затем передать право распоряжаться его полномочиями Юрию Якушеву». При этом будущую жертву финансовых афер Якушева убедили, что и делать-то ему ничего не придётся – всё будет делать «финансовый гений и волшебник» Юра. «А за доверие к нему он будет делиться с ним доходами от бизнеса – как минимум, 60 тыс. рублей дивидендов в месяц. Кроме этого, простофиле пообещали на словах, что Юра будет оплачивать все расходы по бизнесу и, что естественно – платить все причитающиеся налоги с доходов от «совместной» предпринимательской деятельности». К тому же Янов поручился перед Юрочкиным за Якушева, пообещав, что «наводить макли» и отвечать за них перед законом будет сам Якушев, которого он охарактеризовал как «опытного финансиста», понимающего тонкости бухгалтерского дела и знающего несколько надёжных способов минимизации налогов. Он в принципе допустил, что Якушев – человек изворотливый. «Наверное, жулик первостепенной масти, но это даже неплохо, так как это гарантирует им обоим хорошие доходы». А иначе хороших денег, мол, не заработать. Но бояться тут нечего, поскольку «Якушев своих не обманывает». Так что, «если и придётся, кого обмануть, то только исключительно государство, которое от этого не обеднеет». При этом «самому Юрочкину и дурить-то никого не придётся – этот тяжкий труд возьмёт на себя Юра. А Константину останется только исправно получать дивиденды и жить в своё удовольствие».

И вот, «в спокойной и размеренной жизни Юрочкина начался новый многообещающий этап его жизни. Он официально стал носить гордое звание индивидуального предпринимателя со всеми вытекающими из этого последствиями». К тому же «Юра слово сдержал – сразу после передачи прав на использование его имени и полномочий он через Янова передал Юрочкину сначала 50 тыс. рублей, затем ещё 10 тыс. рублей». Лиха беда начало! – подумал Юрочкин, получая первые деньги от реализации сделки. Ему показалось, что серая часть его никчёмной бесцельной жизни закончилась, потому что благодаря союзу с Якушевым началась эра личного процветания. Но вскоре выяснилось, что «первые шаги к материальному благополучию Юрочкина оказались последними. Его эйфория длилась недолго. Поскольку после двух траншей финансовый поток от Юры к Константину вдруг иссяк. И сделка Юрочкина с Якушевым для него оказалась большим разочарованием». В общем, «три года пролетели, как миг». Константин постепенно стал забывать, что жизнь свела его с Якушевым. Но оказалось, напрасно. Поскольку «финансовая служба страны про него не забыла. И неожиданно начала требовать с него оплатить государству неизвестно откуда взявшиеся огромные суммы налогов и штрафов». Хотя Константину никаких документов до этого не приходило.

Он наивно полагал, что Якушев его доверием никак не пользуется. Но он ошибался. Получив от него доверенность, Якушев тут же начал оформлять от его имени сделки и проворачивать операции. А за этим последовали требования ФНС об уплате налогов от дохода Константина, которые вычислила дотошная налоговая служба. Как только об этом узнал, «Константин потерял покой и сон». Он «стал звонить Юре по телефону, оканчивающемуся на 28-71 и сообщать ему о своих неприятностях, взывая о помощи однако время шло, а Якушев почему-то всё никак не перезванивал... А налоговики тем временем стали всё жёстче и настойчивей требовать какие-то деньги. Но вдруг Якушев оказался настолько занятым, что вообще перестал брать трубку». Тем временем судебные приставы стали «взыскивать половину пенсии Юрочкина» в счёт погашения долгов перед государством. А долги образовались немалые, поскольку, как выяснилось, «прохиндей Якушев получал от Минтруда республики какие-то сумасшедшие деньги. Но не отработал их, и теперь обязан вернуть». Сегодня несложно понять, что контракты с Минтрудом Якушеву помог заключить его подельник глава республики Кара-оол.

И тут «Константин понял, что теперь ему придётся платить за своего бессовестного «партнёра» всю оставшуюся жизнь». Отчаявшись, «Константин обратился в Госналогслужбу с заявлением о прекращении своей фиктивной предпринимательской деятельности. Однако там ему ответили, что прекратить его деятельность они не смогут до тех пор, пока он не рассчитается с государством». Юрочкин побежал в МВД Тувы, где ему «пришлось рассказать следователю СУ МВД Шаховой обо всех перипетиях взаимоотношений с Якушевым». А потом уже «и к Юре пришли оперативники, которых интересовало: знает ли он Юрочкина?». Тот, не моргнув глазом, сообщил, что знавал когда-то этого алкоголика. С ним они работали на пару с его женой Ольгой, которая «оказывала транспортные услуги». Но теперь дел с ним они не имеют, поскольку тот «втянул Юрия и его жену в криминальную историю», а потом «ушёл в кусты». После чего «их совместный бизнес сначала пошёл на спад, а затем и вовсе «приказал долго жить». Уголовное дело помаленьку набирало оборот, «но тут вдруг Якушев по протекции Кара-оола перешёл под непосредственное подчинение Сергея Шойгу, возглавив тувинское отделение «Русского географического общества». Как следствие – правоохранители потеряли к этому делу интерес и дело заволокитили, поскольку теперь «он стал для правоохранителей Тувы недосягаемым».

Но если кто-то думает, что, находясь под следствием, Юрий Якушев прекратил свою сомнительную деятельность, очень сильно ошибается. Буквально на днях случайно выяснилось, что он не успокаивается и продолжает дурить не только людей, но и суд. Вкратце дело обстоит так. Якушев в 2016 году привлёк в одну криминальную сделку своего приятеля Дашмира Куулара, на которого оформили фиктивный договор купли-продажи земельного участка. Но когда дело вскрылось, то владельцы предприятия обратились в суд за признанием сделки ничтожной, поскольку оплаты по ней сделано не было. Разбирательство шло долго, но всё же оппонентам Якушева в рамках гражданского дела №2-2221/2022 удалось доказать в суде, что сделка была фиктивной.

Казалось, справедливость восторжествовала. Но не тут-то было! Вдруг, откуда ни возьмись, через восемь (!) лет Якушев откопал квитанцию к приходному ордеру на 900 тыс. рублей, якобы полученных от Дашмира Куулара в оплату этой сделки. Причём квитанция якобы была случайно обнаружена судебным приставом-исполнителем на развалинах здания бывшей Судоходной компании. Совершенно очевидно, что квитанция, представленная суду в качестве доказательства «вновь открывшихся обстоятельств», была подделана либо самим Якушевым, либо кем-то по его поручению. Но в суд её представил сам Якушев, выступая в качестве представителя по доверенности Анхбаяра Ховалыга, друга и подельника Дашмира Куулара. Думается, доказать подложность квитанции, представленной в материалы гражданского дела, «случайно» найденной в развалинах здания Судоходной компании, для опытных юристов, представляющих интересы другой стороны, будет делом несложным. Вот тогда для Юры Якушева откроются новые криминальные перспективы.

Вот уж воистину справедливы слова героя Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме!» О ходе рассмотрения дела я буду сообщать читателям газеты, чтобы они были в курсе событий.

Семён Сучков-Задиристый