«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 84
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 16
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 28, 1 октября / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№28, 1 октября 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Теперь у нас свой, Народный Военно-промышленный комплекс. Сами оружие делаем, сами своих ребят, которые воюют, одеваем, обуваем, вооружаем... А твои генералы из МО, замы Шойгу в это время 11 трлн. рублей украли, это как? При этом ни ты, ни твой Шойга ничего не знали. Ой ли?!

Аноним, 25-09-2024 #3[ru]

«Путин пригрозил Украине ядерной бомбой в случае ударов по России дальнобойными иностранными ракетами»... Что делать, когда твоя основная ракета-носитель ядерного оружия взяла, да и обосралась? Ну, вернее, ракета просто не вылетела из шахты в очередной раз...

Аноним, 25-09-2024 #4[ru]

Недавние испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» провалились – по данным OSINT-экспертов, подтвержденным Newsweek, ракета взорвалась прямо в стартовой шахте. Спутниковые снимки демонстрируют разрушенную стартовую площадку и большой кратер на космодроме Плесецк.

Аноним, 25-09-2024 #5[ru]

Опять расписались в том, что победить Украину с помощью конвенционального (обычного) оружия они уже не рассчитывают? Это настоящий позор.

Аноним, 26-09-2024 #6[ru]

Ядерные угрозы Путина – это какой-то нон-стоп-прикол. Ну, то есть у него есть право пульнуть ядерку когда и куда захочет. В «ядерной доктрине» специально была такая графа, что-то вроде – «экзистенциальная угроза существованию России». Как вы помните, под неё подходит всё – от боевых комаров до ЛГБТ (запрещённая российскими властями экстремистская организация), так как Россия настолько мощная при Путине, что её существованию угрожает любой чих. Поэтому новая «доктрина» отличается примерно ничем.

Аноним, 26-09-2024 #8[ru]

Ядерным оружием начали пугать. Значит, обычное уже заканчивается?

Аноним, 26-09-2024 #9[ru]

На этот раз придумали фишку с ядерной доктриной. Сама по себе эта штука безвредная. Все эти доктрины важны, если у тебя государство правовое с системой разделением властей и всякими другими демократическими прибамбасами... Значит ли это, что Кремль не применит ядерное оружие? Отнюдь, в истерическом состоянии как раз больше всего шансов его применить. Просто пока ситуация не является для Путина критической. Разговоры о том, что Кремль применит ядерное оружие в ответ на то, что Украина оккупировала тысячу квадратных километров территории, нерелевантны. А вот если бы ВСУ пошли маршем на Москву в стиле Пригожина, разговор был бы другим.

Свежий анекдот

Аноним, 27-09-2024 #1[ru]

ТАСС: «В случае ответа России от стран, рассуждающих о нанесении превентивного удара по ней, останется мокрое место», – заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ни одного пустого слова у человека. Кремень мужик! Всё, что сказал, – выполнил.

Программа «Минимум»: дожить до 2026 года

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Тыва – это дно. Какие там выборы не устраивайте, русских «выдавили». Вот теперь плюхайтесь в говне, дорогие товарищи (чипидейлы-бичидейлы)

Аноним, 25-09-2024 #2[ru]

Шойгу Путину не по зубам. Во-первых, он из «семейки» неприкосновенных Эльциных. Во-вторых, Шойга – действительный кавалер Мальтийского ордена. А страна Мальта существует и на пожертвования своих кавалеров. Так что «утраченные» 11 трлн. денег Белоусов никогда не найдёт. И малюсенькая, как пуговица, страна Мальта своих кавалеров не только никогда не сдаёт – она способствует их карьерному росту (чем выше и статусней кавалер ордена, тем больше взнос в денежном эквиваленте в казну Мальты). В-третьих, Шойга в доску свой для Путина. Поэтому, если Путин тронет Шойгу, его не поймут западные партнёры. А то, что народу своей страны Шойгу ненавистен, Путину плевать. Рейтинг всё равно «нарисуют».

Аноним, 25-09-2024 #3[ru]

В новоиспеченном парламенте Тывы представителей русского этноса всего двое: Уюсов и Дудко. Оба из золотонесущей касты неприкосновенных. Цель их местоназначение для всех понятно. А вот куда дели других русских кандидатов? Теперь уже смело можно утверждать о мононационализации республики. И о том, что русские никак не смогут теперь влиять на политическую обстановку в Тыве. Моно-парламент, моно-республика, не осталось ничего для русских людей в этом регионе. Так еще и бизнес русский щемят по полной программе...

Аноним, 25-09-2024 #5[ru]

Когда они поняли, что проигрывают выборы – уничтожили оппозицию. Когда они поняли, что проигрывают в интернете – замедлили Ютьюб. Когда они поняли, что проигрывают эволюцию – запретили Дарвина. Когда поняли, что с Украиной – хана – вспомнили про атомное оружие.

Аноним, 26-09-2024 #6[ru]

Пример: взрыв на Шагонарской ТЭЦ весной. Угробить – угробили. А восстанавливала вся страна. Ни Бичелдей с носилками, ни Бартына-сады с лопатой, ни Каракалики с Монгалами и прочими самостийными «земляками» замечены не были. Потому что балбесы, лентяи, воры и барыги. Вот это для них самое то.

Аноним, 26-09-2024 #7[ru]

Каракарлик кунг-фу панда или как там его, боевой богомол.

Аноним, 26-09-2024 #8[ru]

Спикер Монге – это же зять Бичилдея, главного националиста и шовиниста в Туве. Да и зять его ненавидит все русское. Такой же, как и бича.

Аноним, 26-09-2024 #11[ru]

Уважаемый Глава Республики Тыва! Срочно разберитесь с избиением русской девочки! Как такое может происходить в республике?!!

Аноним, 27-09-2024 #12[ru]

Российская Федерация должна в срочном порядке отменить все дотации для Тувы из-за такого вопиющего случая! Охренели совсем, русским нечего делать в этой, так называемой недореспублике!

Аноним, 27-09-2024 #13[ru]

Тыва – дно из днищ во всех смыслах. Не будет здесь никогда нормальной жизни. Так и будет всегда из рук вон плохо!.. Нормальные люди давно поуезжали отсюда, нет никаких производств, даже продукты питания 100% завозятся из-за Саян. Дикая коррупция, кумовство и клановость, как в средневековье. Нормальные тувинцы бегут из Тувы за тридевять земель, медицины нет. Если заболел, можешь сразу умирать. Вот к чему приводят шовинистские выходки!

Аноним, 28-09-2024 #15[ru]

Русские, уезжайте из этой шойгушатины...

Аноним, 28-09-2024 #16[ru]

С каждым днем в Туве все острее ощущается национализм, Русских почти не осталось, а ненависть ко всему русскому все больше и больше, почему так? Что мешает тувинцам самостоятельно развиваться без русских? Привыкли на шее сидеть, на дотациях. Обижаетесь за то, что вас не любят в других регионах. А за что вас любить? Если вы ведете себя не по-людски! Тыва во всех криминальных рейтингах на первом месте по стране! В Туве просто опасно жить! В Кызыле могут убить днем прямо возле здания правительства республики, зарезав, как барана! Русский бизнес притесняют.

Коротко

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Толку нет что от того хурала, что от другого. Это тоже самое, что если бы скрестить Хулио Иглесиаса и Валентину Толкунову – дуэт *ули-Толку!

Аноним, 25-09-2024 #4[ru]

В РФ разрешили обвиняемым по уголовным делам заключать контракт с Минобороны. Закон был принят Госдумой России сразу во втором и третьем чтениях. Также российский парламент разрешил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время.

А что, хорошая тема: идешь, убиваешь того, кто тебе не нравится (к примеру, какого-нибудь депутата Госдумы), а потом на совершенно законных основаниях записываешься в армию. Возвращаешься дважды героем! И еще – пока ты под контрактом, ты можешь убивать, кого хочешь, сколько угодно, раз – по новому закону ты неподсуден.

Аноним, 26-09-2024 #6[ru]

Помощник Путина, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что время на образование в школах и вузах надо сокращать. И как можно раньше отправлять получать трудовую специальность. Раньше завершишь школу – раньше встанешь к станку точить снаряды!

Аноним, 27-09-2024 #8[ru]

«Это неуместно»: в Госдуме призвали убрать презервативы из кассовых зон магазинов. Гондоны устраняют конкурентов...

Сергей Конвиз: Израильтяне и украинцы становятся всё более изощрёнными в своей борьбе на выживаемость

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Если с вражескими беспилотниками наши говорящие головы научились справляться, то, что делать с их обломками, совершенно непонятно.

Аноним, 25-09-2024 #3[ru]

Песков заявил, что у России нет альтернативы победе в СВО. Зато у Пескова и его руководства альтернатива есть. Это может быть, как электрический стул, так и просто расстрел.

Аноним, 27-09-2024 #9[ru]

Этот конфликт показал насколько деформировано российское общество. Контрактники из нищих глубинок, где нет никакой нормальной работы, идущие убивать жителей другой страны. Их матери, считающие, а сколько они получат, если убьют её сына.

Аноним, 28-09-2024 #11[ru]

Ликвидация Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы ещё раз подтверждает, что доктрина «умной войны», в которой доминируют высокие технологии во главе с ИИ, преобладают точечные / высокоточные удары...

Аноним, 28-09-2024 #12[ru]

Я таки жутко извиняюсь, господа евреи, а нельзя ли чтобы вот так же как в Бейруте, но только на Валдае? Весь мир скинется.

Перестрелка в километре от Кремля – новая норма России

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Текущее государственное устройство Российской Федерации требует научного определения. Представляется, что этот строй пока скорее первобытный, чем общинный.

Аноним, 25-09-2024 #2[ru]

«Конфликт вокруг Wildberries не является темой для комментариев Кремля», заявил Песков. Канееешна! Вот если бы они в приёмной кремлёвского кабинета Путина схватились или у дверей в бункер, тогда... А так, чего комментировать...

Аноним, 26-09-2024 #3[ru]

Нападение на офис Wildberries стало, по-моему, первым зафиксированным случаем, когда преступление с самого начала планировалось вместе с наказанием как его неотъемлемой частью. То есть в преступный «бизнес-план» сразу было включено и то, и другое: пришел, убил и не сел, а поехал на СВО...

Аноним, 26-09-2024 #4[ru]

Россия дичает, оскотинивается. Ее часто сравнивают с классическими тоталитарными государствами, где цементом общенационального единства была ненависть. Но в России даже ненависть никого не цементирует. Там все ненавидят всех. Менты ненавидят эфесбешников – и наоборот. Русские ненавидят кавказцев и мигрантов – и наоборот. Воевавшие ненавидят невоевавших и тех, кто воевал с их точки зрения плохо или как-то не так, как нужно.

(прочитано 871 раз)

0
risk-inform.ru/article_11165.html

 Доска объявлений 
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Бытовые (до 20кВт), производственные (до 1МВт). Разработка, поставка, монтаж под ключ.
Тел. 8913 345 2012 (для справок в Кызыле), web: solar-e.ru
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Работа на Севере России Требуется водитель фронтального погрузчика CAT-992C, машинист тяжёлого бульдозера CAT-D11T, машинист гидравлического экскаватора Liebherr, водитель карьерного самосвала, водитель с ДОПОГ(бензовоза) , сварщик , электромеханик, горный мастер(открытые разработки) . Питание и проживание, проезд оплачиваем.
8(977)757-77-82
Остальные материалы номера 28:

Кpасная Шапочка ходила к бабушке два pаза в день. Пеpвый pаз – отнести пиpожки, втоpой – снять кассу.

Шутка 2010 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине