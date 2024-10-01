    Перекрёсток мнений

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Теперь у нас свой, Народный Военно-промышленный комплекс. Сами оружие делаем, сами своих ребят, которые воюют, одеваем, обуваем, вооружаем... А твои генералы из МО, замы Шойгу в это время 11 трлн. рублей украли, это как? При этом ни ты, ни твой Шойга ничего не знали. Ой ли?!

Аноним, 25-09-2024 #3[ru]

«Путин пригрозил Украине ядерной бомбой в случае ударов по России дальнобойными иностранными ракетами»... Что делать, когда твоя основная ракета-носитель ядерного оружия взяла, да и обосралась? Ну, вернее, ракета просто не вылетела из шахты в очередной раз...

Аноним, 25-09-2024 #4[ru]

Недавние испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» провалились – по данным OSINT-экспертов, подтвержденным Newsweek, ракета взорвалась прямо в стартовой шахте. Спутниковые снимки демонстрируют разрушенную стартовую площадку и большой кратер на космодроме Плесецк.

Аноним, 25-09-2024 #5[ru]

Опять расписались в том, что победить Украину с помощью конвенционального (обычного) оружия они уже не рассчитывают? Это настоящий позор.

Аноним, 26-09-2024 #6[ru]

Ядерные угрозы Путина – это какой-то нон-стоп-прикол. Ну, то есть у него есть право пульнуть ядерку когда и куда захочет. В «ядерной доктрине» специально была такая графа, что-то вроде – «экзистенциальная угроза существованию России». Как вы помните, под неё подходит всё – от боевых комаров до ЛГБТ (запрещённая российскими властями экстремистская организация), так как Россия настолько мощная при Путине, что её существованию угрожает любой чих. Поэтому новая «доктрина» отличается примерно ничем.

Аноним, 26-09-2024 #8[ru]

Ядерным оружием начали пугать. Значит, обычное уже заканчивается?

Аноним, 26-09-2024 #9[ru]

На этот раз придумали фишку с ядерной доктриной. Сама по себе эта штука безвредная. Все эти доктрины важны, если у тебя государство правовое с системой разделением властей и всякими другими демократическими прибамбасами... Значит ли это, что Кремль не применит ядерное оружие? Отнюдь, в истерическом состоянии как раз больше всего шансов его применить. Просто пока ситуация не является для Путина критической. Разговоры о том, что Кремль применит ядерное оружие в ответ на то, что Украина оккупировала тысячу квадратных километров территории, нерелевантны. А вот если бы ВСУ пошли маршем на Москву в стиле Пригожина, разговор был бы другим.

Аноним, 27-09-2024 #1[ru]

ТАСС: «В случае ответа России от стран, рассуждающих о нанесении превентивного удара по ней, останется мокрое место», – заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ни одного пустого слова у человека. Кремень мужик! Всё, что сказал, – выполнил.

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Тыва – это дно. Какие там выборы не устраивайте, русских «выдавили». Вот теперь плюхайтесь в говне, дорогие товарищи (чипидейлы-бичидейлы)

Аноним, 25-09-2024 #2[ru]

Шойгу Путину не по зубам. Во-первых, он из «семейки» неприкосновенных Эльциных. Во-вторых, Шойга – действительный кавалер Мальтийского ордена. А страна Мальта существует и на пожертвования своих кавалеров. Так что «утраченные» 11 трлн. денег Белоусов никогда не найдёт. И малюсенькая, как пуговица, страна Мальта своих кавалеров не только никогда не сдаёт – она способствует их карьерному росту (чем выше и статусней кавалер ордена, тем больше взнос в денежном эквиваленте в казну Мальты). В-третьих, Шойга в доску свой для Путина. Поэтому, если Путин тронет Шойгу, его не поймут западные партнёры. А то, что народу своей страны Шойгу ненавистен, Путину плевать. Рейтинг всё равно «нарисуют».

Аноним, 25-09-2024 #3[ru]

В новоиспеченном парламенте Тывы представителей русского этноса всего двое: Уюсов и Дудко. Оба из золотонесущей касты неприкосновенных. Цель их местоназначение для всех понятно. А вот куда дели других русских кандидатов? Теперь уже смело можно утверждать о мононационализации республики. И о том, что русские никак не смогут теперь влиять на политическую обстановку в Тыве. Моно-парламент, моно-республика, не осталось ничего для русских людей в этом регионе. Так еще и бизнес русский щемят по полной программе...

Аноним, 25-09-2024 #5[ru]

Когда они поняли, что проигрывают выборы – уничтожили оппозицию. Когда они поняли, что проигрывают в интернете – замедлили Ютьюб. Когда они поняли, что проигрывают эволюцию – запретили Дарвина. Когда поняли, что с Украиной – хана – вспомнили про атомное оружие.

Аноним, 26-09-2024 #6[ru]

Пример: взрыв на Шагонарской ТЭЦ весной. Угробить – угробили. А восстанавливала вся страна. Ни Бичелдей с носилками, ни Бартына-сады с лопатой, ни Каракалики с Монгалами и прочими самостийными «земляками» замечены не были. Потому что балбесы, лентяи, воры и барыги. Вот это для них самое то.

Аноним, 26-09-2024 #7[ru]

Каракарлик кунг-фу панда или как там его, боевой богомол.

Аноним, 26-09-2024 #8[ru]

Спикер Монге – это же зять Бичилдея, главного националиста и шовиниста в Туве. Да и зять его ненавидит все русское. Такой же, как и бича.

Аноним, 26-09-2024 #11[ru]

Уважаемый Глава Республики Тыва! Срочно разберитесь с избиением русской девочки! Как такое может происходить в республике?!!

Аноним, 27-09-2024 #12[ru]

Российская Федерация должна в срочном порядке отменить все дотации для Тувы из-за такого вопиющего случая! Охренели совсем, русским нечего делать в этой, так называемой недореспублике!

Аноним, 27-09-2024 #13[ru]

Тыва – дно из днищ во всех смыслах. Не будет здесь никогда нормальной жизни. Так и будет всегда из рук вон плохо!.. Нормальные люди давно поуезжали отсюда, нет никаких производств, даже продукты питания 100% завозятся из-за Саян. Дикая коррупция, кумовство и клановость, как в средневековье. Нормальные тувинцы бегут из Тувы за тридевять земель, медицины нет. Если заболел, можешь сразу умирать. Вот к чему приводят шовинистские выходки!

Аноним, 28-09-2024 #15[ru]

Русские, уезжайте из этой шойгушатины...

Аноним, 28-09-2024 #16[ru]

С каждым днем в Туве все острее ощущается национализм, Русских почти не осталось, а ненависть ко всему русскому все больше и больше, почему так? Что мешает тувинцам самостоятельно развиваться без русских? Привыкли на шее сидеть, на дотациях. Обижаетесь за то, что вас не любят в других регионах. А за что вас любить? Если вы ведете себя не по-людски! Тыва во всех криминальных рейтингах на первом месте по стране! В Туве просто опасно жить! В Кызыле могут убить днем прямо возле здания правительства республики, зарезав, как барана! Русский бизнес притесняют.

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Толку нет что от того хурала, что от другого. Это тоже самое, что если бы скрестить Хулио Иглесиаса и Валентину Толкунову – дуэт *ули-Толку!

Аноним, 25-09-2024 #4[ru]

В РФ разрешили обвиняемым по уголовным делам заключать контракт с Минобороны. Закон был принят Госдумой России сразу во втором и третьем чтениях. Также российский парламент разрешил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время.

А что, хорошая тема: идешь, убиваешь того, кто тебе не нравится (к примеру, какого-нибудь депутата Госдумы), а потом на совершенно законных основаниях записываешься в армию. Возвращаешься дважды героем! И еще – пока ты под контрактом, ты можешь убивать, кого хочешь, сколько угодно, раз – по новому закону ты неподсуден.

Аноним, 26-09-2024 #6[ru]

Помощник Путина, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что время на образование в школах и вузах надо сокращать. И как можно раньше отправлять получать трудовую специальность. Раньше завершишь школу – раньше встанешь к станку точить снаряды!

Аноним, 27-09-2024 #8[ru]

«Это неуместно»: в Госдуме призвали убрать презервативы из кассовых зон магазинов. Гондоны устраняют конкурентов...

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Если с вражескими беспилотниками наши говорящие головы научились справляться, то, что делать с их обломками, совершенно непонятно.

Аноним, 25-09-2024 #3[ru]

Песков заявил, что у России нет альтернативы победе в СВО. Зато у Пескова и его руководства альтернатива есть. Это может быть, как электрический стул, так и просто расстрел.

Аноним, 27-09-2024 #9[ru]

Этот конфликт показал насколько деформировано российское общество. Контрактники из нищих глубинок, где нет никакой нормальной работы, идущие убивать жителей другой страны. Их матери, считающие, а сколько они получат, если убьют её сына.

Аноним, 28-09-2024 #11[ru]

Ликвидация Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы ещё раз подтверждает, что доктрина «умной войны», в которой доминируют высокие технологии во главе с ИИ, преобладают точечные / высокоточные удары...

Аноним, 28-09-2024 #12[ru]

Я таки жутко извиняюсь, господа евреи, а нельзя ли чтобы вот так же как в Бейруте, но только на Валдае? Весь мир скинется.

Аноним, 25-09-2024 #1[ru]

Текущее государственное устройство Российской Федерации требует научного определения. Представляется, что этот строй пока скорее первобытный, чем общинный.

Аноним, 25-09-2024 #2[ru]

«Конфликт вокруг Wildberries не является темой для комментариев Кремля», заявил Песков. Канееешна! Вот если бы они в приёмной кремлёвского кабинета Путина схватились или у дверей в бункер, тогда... А так, чего комментировать...

Аноним, 26-09-2024 #3[ru]

Нападение на офис Wildberries стало, по-моему, первым зафиксированным случаем, когда преступление с самого начала планировалось вместе с наказанием как его неотъемлемой частью. То есть в преступный «бизнес-план» сразу было включено и то, и другое: пришел, убил и не сел, а поехал на СВО...

Аноним, 26-09-2024 #4[ru]

Россия дичает, оскотинивается. Ее часто сравнивают с классическими тоталитарными государствами, где цементом общенационального единства была ненависть. Но в России даже ненависть никого не цементирует. Там все ненавидят всех. Менты ненавидят эфесбешников – и наоборот. Русские ненавидят кавказцев и мигрантов – и наоборот. Воевавшие ненавидят невоевавших и тех, кто воевал с их точки зрения плохо или как-то не так, как нужно.