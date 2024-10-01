В результате «выборов» в республике образовался бесцветный парламент

Ну, вот и отгремели предвыборные баталии. 26 сентября новоизбранные депутаты собрались на первую организационную сессию. И мы неожиданно узнали, что на этот раз депутатами стали совсем не те, за кого голосовали избиратели. После некоторых манипуляций большая часть избранных, в том числе герои СВО, почему-то отказалась от своих мандатов и передала полномочия другим, которые в списках стояли за их спинами. А спикером хурала вновь оказался бесцветный перебежчик из одного стана в другой, человек без личной позиции Кан-оол Даваа, главным козырем которого были полная аморфность и отсутствие всяких амбиций. Никчемность этого деятеля настолько очевидна, что на нём, похоже, были готовы поставить «крест». Но накануне главе Ховалыгу позвонили из Администрации Президента (АП) и сообщили, что принято решение остановиться именно на этой кандидатуре. Судя по всему, такое решение АП было не совсем по нраву нашему главе, и он тут же вынужден был лечь под капельницу...

ГРУППИРОВКА ИРГИТА ПРОЧНО ОБОСНОВАЛАСЬ В ХУРАЛЕ

Другой неожиданностью можно считать сложившееся достаточно приличное представительство в Верховном Хурале Тувы людей прожжённого махинатора и проходимца Шолбан-оола Иргита. И если спикера Кан-оола Даваа можно считать человеком Иргита с некоторой натяжкой, учитывая лёгкость Даваа в перемене взглядов, друзей и врагов, то депутаты Салим Кызыл-оол и Роберт Доржу, а также новый вице-спикер Андрей Листков этому эпитету соответствуют полностью. Нужно признать, что Иргит, несмотря на легко просматриваемые перспективы привлечения его к уголовной ответственности за хищения средств ИПСЭР, потраченных якобы на создание мощностей деревообработки, продолжает расстановку своих людей в кабинетах городской и республиканской властей. К ним, кстати, относится и Аяс Лопсан, безуспешно строящий планы захвата власти в Кызыле. А городская власть Иргиту приглянулась тем, что он хотел бы через неё «оседлать» федеральную программу строительства деревянных сборных (панельных) жилых домов. Но для этого и депутаты парламента Иргиту тоже лишними не будут.

Однако вернёмся к парламенту. Многих удивило назначение вице-спикером хурала бывшего руководителя Голевской горнорудной компании Листкова. С одной стороны, нельзя не приветствовать назначение на эту должность русского депутата, численность которых в парламенте резко упала. Но Листков в республике известен не столько своей национальностью, сколько безуспешностью. Он под крылом олигарха Прохорова за 15 лет не смог забить колышка в обогатительную фабрику, невзирая на то, что министр финансов России Силуанов подарил Прохорову 60 млрд. рублей из бюджета России на создание инженерных сетей горнорудного производства. И как закономерный результат: у Прохорова отобрана лицензия на уникальное по своим свойствам медно-порфировое месторождение Ак-Суг, которое находится на южных склонах Восточного Саяна в 240 км северо-восточнее г. Кызыла в верховьях реки Ак-Суг.

Прохоров и Листков много лет кормили власти Тувы и России «завтраками» по поводу строительства обогатительной фабрики, в то время как китайцы компании «Лунсин» совсем рядом при таких же условиях уже давно всё построили, добывают руду и платят в республиканскую казну миллиардные налоги. А у Голевской компании уже несколько лет кроме сторожей никаких работников нет и в помине. И вот организатор этого бардака дружок Иргита, фирменный бездельник, очковтиратель и бесполезный работник Андрей Листков – вице-спикер тувинского парламента! Большего позора трудно себе представить.

СУДЬБА ЦАЛИКОВА СВЯЗАНА С СУДЬБАМИ ШОЙГУ И ХОВАЛЫГА

Однако главная отставка среди депутатского корпуса всё же не состоялась. Имею в виду сложение депутатских полномочий потенциальным сидельцем элитного московского СИЗО вечного первого заместителя Шойгу господина Руслана Цаликова, который «избирался» по спискам «Единой России» в тувинский парламент лишь для того, чтобы затем получить сенаторскую неприкосновенность от уголовного преследования. Которое грозит ему за организацию воровства бюджетных средств в размере не менее, чем 11 трлн. рублей. Эти деньги почему-то не дошли до личного состава Минобороны и не превратились в устроенный быт солдат и офицеров, военную амуницию, беспилотники, снаряды, патроны, оружие и другое, так необходимое нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Но арест и допросы вечного спутника Сергея Шойгу очень опасны для нашего звёздного земляка, перемещённого на должность секретаря Совбеза РФ. Поскольку Цаликова правоохранители (и не только!) считают «кошельком Шойгу». Кроме того, он, как считают осведомленные люди, очень сильно был вовлечён в теневую деятельность своего патрона. И потому вполне закономерно: он слишком много знает. А это весьма опасно для будущего Шойгу. Особенно учитывая линию поведения других бывших заместителей опального министра, уже заключивших досудебные соглашения с органами следствия. Хотя, если сказать откровенно, даже показаний одного зама Тимура Иванова, пока обретающегося в СИЗО Лефортово, достаточно, чтобы «закопать» нашего знаменитого земляка по самое «не хочу». А взамен, по слухам, бывшим сослуживцам Шойгу правоохранители обещают вместо больших сроков помилование президента. Предложение соблазнительное, если не брать во внимание такое средство, как «новичок»...

Однако ожидаемое сложение депутатских полномочий Цаликовым на этом заседании парламента не случилось. А виной тому – позиция Администрации Президента, которая основывается на явном неудовольствии спецслужб по поводу будущего гражданина Цаликова. Оказывается, там чиновники в раздумьях: отпускать Цаликова в Совет Федерации РФ или брать его за жабры прямо в зале заседания Верховного Хурала Тувы?

Всё это очень круто замешано на проекте как настоящего, так в перспективе и будущего Сергея Шойгу, которое на сей момент является неопределённым по целому ряду причин. Ведь от будущего Шойгу в свою очередь напрямую зависят перспективы и нашей республики, в которую он, как клещ, вцепился. Считается, что это его последний шанс в сегодняшней ситуации. А перспективы тут таковы. Если Шойгу, невзирая на серию посадок в Минобороны, всё же сумеет остаться «на плаву» и в очередной раз «выплывет», сохранив своё влияние на президента Путина, то Тува так и останется его вотчиной, где он решает любые вопросы с учётом собственных интересов. В том числе пользуется правами выбирать персоны для делегирования полномочий в федеральные органы власти. Такие, как Госдума, Совет Федерации или Государственный совет. А также определять, кого можно «двигать» на должность главы республики.

В принципе, для тувинского населения такая диспозиция Шойгу большого значения не имеет, поскольку все эти чиновники никак не влияют на уклад жизни. К примеру, до сих пор парламент Тувы в Совете Федерации России представляла Дина Оюн, известная по публикациям в СМИ как бывшая валютная проститутка. Толку с неё было не больше, чем с козла молока. Говорят, это кресло она получила из-за неформальных отношений с бывшим главой республики Шолбаном Кара-оолом. А также за особенную личную преданность его интересам. Получается, что она весь срок своих полномочий являлась публичным позором тувинского народа, поскольку её низкая социальная ответственность ни для кого секретом не является. И вот теперь Шойгу ей на смену продвинул своего криминального заместителя... Хорошая замена. Если так пойдёт дальше, то следующим сенатором от тувинского парламента можно смело двигать какого-нибудь серийного убийцу, пережившего СВО.

Только вот такое понимание роли Шойгу в жизни Тувы уже привело к тому, что Тува уверенно занимает последнее место в России по уровню жизни и первое – по бедности. Так уж случилось, что весь период с 2007 года, когда он навязал республике в качестве главы совершенно никчемного, весьма коррумпированного и связанного с криминалом Шолбана Кара-оола, республика катится в бездну беспросветности. Так что, чем больше властных полномочий по решению тувинских вопросов будет иметь Шойгу, тем хуже будут чувствовать себя в реальной жизни тувинцы.

Да, безусловно, Сергей Шойгу – самый известный в России и мире тувинец. При Горбачёве он был инспектором ЦК КПСС и первым секретарём горкома, при Ельцине – главным спасателем, а при Путине – личным егерем, попутно исполняя обязанности федерального министра. И если бы он так лихо не обделался в Украине, он бы, наверное, сейчас блистал званием маршала. Но не случилось. Подвели алчные заместители, которые растащили имущество Минобороны по своим дворцам.

Но может так случиться, что вины Сергея Кужугетовича в том не найдут. Всё же он на пару с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на последних думских выборах возглавлял партийный список путинской партии «Единая Россия»... Да и сама должность личного егеря главы государства подразумевает для него вечную индульгенцию от любых претензий правоохранительных органов. Для него очень важно, что он до сих пор имеет доступ к телу президента. А это означает, что он в случае чего может попросить Путина о многом. К примеру, назначить главой Тувы того или иного человечка... Именно поэтому, наверное, и циркулируют слухи о том, что наш нынешний депутат парламента Руслан Цаликов, которого Шойгу тянет в Совет Федерации, в случае чего вполне может возглавить республику в 2026 году. Или даже немного раньше, если Шойгу убедит Путина, что лучше кандидатуры на эту серьёзную должность не найти. А действующий глава Ховалыг «не тянет».

К тому же убедить Владимира Путина, что с кандидатурой Владислава Ховалыга они в 2021 году «ошиблись», для виртуоза личных отношений Сергея Шойгу особого труда не составит. Достаточно будет составить справку о состоянии и динамике падения итогов деятельности сельского хозяйства республики, как станет очевидным, что Сергей Кужугетович опять прав. А к тому времени гастарбайтер из Минобороны уже «потрудится» сенатором от Тувы больше года и станет заядлым «знатоком тувинских реалий». Потому его запросто можно будет предложить Путину как человека, хорошо знающего Туву, хорошо подготовленного и верного человека. Короче, очень приличного сменщика Ховалыга.

Вот такую мину Шойгу подложил под действующую в республике власть. При этом формально Сергей Шойгу тут ни при делах – глава Ховалыг и региональное отделение партии «Единая Россия» сами поставили его в список кандидатов в депутаты парламента, сами сделали из него сначала депутата, а потом сенатора. А то, что по нему тюрьма плачет, Сергей Кужугетович в случае чего об этом может сказать, что он «не в курсе».

Впрочем, не будем забегать вперёд. Всё окончательно должно разрешиться на следующем заседании парламента в середине октября. Может так статься, что Александр Бастрыкин пересилит Сергея Шойгу в глазах президента и не позволит Цаликову стать сенатором. Тогда перед нами откроется новая страница истории Тувы. С новыми претендентами на сановные должности. При таком раскладе, глядишь, перед действующим губернатором Тувы откроются возможности повторного избрания на должность главного чиновника Тувы.

Но об этом пока говорить рано, поскольку ситуация в Украине и Курской области складывается драматическая. А если западные лидеры не поверят в готовность президента Путина первым применить ядерное оружие против Украины и позволят Зеленскому атаковать стратегические объекты внутри России, то исход украинской кампании для нас может стать большим и не очень приятным сюрпризом. Думается, для укрепления позиции Шойгу в глазах Путина было бы неплохо, если бы в течение года СВО в Украине была завершена. Тогда бы вина Шойгу в глазах Путина сильно скукожилась. Что дало бы ему возможность снова войти в доверие к российскому президенту.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин