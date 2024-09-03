«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 89
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 13
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 10, 3 сентября / Такому человеку доверять судьбу народа никак нельзя!
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№10, 3 сентября 2024 года.
Такому человеку доверять судьбу народа никак нельзя!

Такому человеку доверять судьбу народа никак нельзя!

Обращение избирателей

Уважаемая редакция!

Буквально на днях блогосферу взорвало сообщение о том, что очередной ветеран СВО 29-летний Иван Россомахин, в 2020 году получивший наказание в виде 14 лет колонии строгого режима за убийство, после начала СВО вышел на свободу, поступив в ЧВК «Вагнер». В марте 2023 года бывший заключенный вернулся в родное село Новый Бурец и начал там заводить свои порядки. Тогда жители села жаловались, что Россомахин ходил по селу с вилами и топором и угрожал соседям.

Но на свободе он пробыл недолго, поскольку после возвращения с фронта сподобился ни за что ни про что убить 85-летнюю жительницу Кировской области. За совершённое преступление суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года колонии строгого режима. А тогда он, умудренный опытом, подписал контракт с Минобороны России и вместо отсидки снова ушёл на фронт. Таким образом, не пробыв в колонии и полугода, осужденный отправился в зону боевых действий.

Так что героизация участников СВО – это дело не совсем простое и очень опасное. Да, молодые люди воюют, часто проявляя мужество и отвагу. Но это совсем не является гарантией того, что и в мирной жизни они будут законопослушными и благопристойными.

Совсем свежий пример из нашей жизни. По третьему Центральному избирательному округу баллотируется кандидат от «Единой России» Ч.С. Чулдум. С виду парень неплохой. Только вот случилась с его братом Туматом Александром Сюндуповичем беда: в пьяной драке убил человека. Следствие возбудило уголовное дело, в рамках которого задержала убийцу. Но когда встал вопрос меры пресечения (а в случае убийства другой меры, кроме ареста фактически не бывает), за брата вступился ветеран СВО Чулдум Чалым. Он дал поручительство, что его брат будет исполнять требования закона и не нарушать правил жизни на подписке о невыезде и примерном поведении.

И суд пошёл навстречу ветерану! Правда, ненадолго. Брат-убийца не продержался и месяца, нарушил закон и всё же был отправлен в СИЗО, где теперь будет ждать приговора. Но речь сейчас не о нём, а о его поручителе Чулдуме. Его гражданской позиции и ответственности за свои действия.

Судя по тому, как убийца Тумат легкомысленно отнёсся к поручительству своего родственника, он – человек безответственный. Ведь тот поручился за него, будучи кандидатом от партии «Единая Россия». А это – повышенная ответственность человека. Конечно, кандидат в депутаты Чулдум про своего брата не мог всего знать. Но, тем не менее, стал поручителем убийцы, что говорит о его личной безответственности. А если бы его брат не только напился, а снова кого-то убил? А ведь это вполне могло произойти, учитывая личность Тумата. Всё это говорит о том, что Чулдум, скорее всего, сам по себе человек безответственный, которому, невзирая на его участие в СВО, доверять судьбу народа никак нельзя.

Поэтому, если в Вашем бюллетене возникнет кандидатура ветерана СВО Чалыма Чулдума, воздержитесь от его поддержки в качестве депутата тувинского парламента. А то он Вас наверняка подведёт, как в случае с братом-убийцей, за которого он поручился, зная, что он – неисправимый уголовник.

Избиратели третьего Центрального избирательного округа г. Кызыла по выборам депутатов Верховного Хурала Республики Тыва.

(прочитано 207 раз)

+1
risk-inform.ru/article_11129.html

 Доска объявлений 
АДВОКАТ Язев Александр Аркадьевич, заслуженный юрист РТ. Ведение уголовных, гражданских, административных дел. Защита на следствии, в суде. Консультации, все виды правовых услуг.
Кызыл, ул.Калинина, 26-89. Тел. 6-17-69, 8913 345 9412
"АКВАМИР". Большой выбор аквариумов (в наличии и под заказ). Аквариумные рыбки, оборудование, аксессуары и декорации. Товары для домашних любимцев: разнообразные корма, снаряжение и аксессуары для животных и птиц.
ул.Ленина, 58
"Скатэнерго". Электротовары, инструмент, сантехника, крепёж. Праздничные гирлянды.
г.Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151, тел. 8923 014 7755
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
Остальные материалы номера 10:

«Можно смеяться над чем угодно, но не с кем попало» (Бернар Вербер).
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине