Такому человеку доверять судьбу народа никак нельзя!

Обращение избирателей

Уважаемая редакция!

Буквально на днях блогосферу взорвало сообщение о том, что очередной ветеран СВО 29-летний Иван Россомахин, в 2020 году получивший наказание в виде 14 лет колонии строгого режима за убийство, после начала СВО вышел на свободу, поступив в ЧВК «Вагнер». В марте 2023 года бывший заключенный вернулся в родное село Новый Бурец и начал там заводить свои порядки. Тогда жители села жаловались, что Россомахин ходил по селу с вилами и топором и угрожал соседям.

Но на свободе он пробыл недолго, поскольку после возвращения с фронта сподобился ни за что ни про что убить 85-летнюю жительницу Кировской области. За совершённое преступление суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года колонии строгого режима. А тогда он, умудренный опытом, подписал контракт с Минобороны России и вместо отсидки снова ушёл на фронт. Таким образом, не пробыв в колонии и полугода, осужденный отправился в зону боевых действий.

Так что героизация участников СВО – это дело не совсем простое и очень опасное. Да, молодые люди воюют, часто проявляя мужество и отвагу. Но это совсем не является гарантией того, что и в мирной жизни они будут законопослушными и благопристойными.

Совсем свежий пример из нашей жизни. По третьему Центральному избирательному округу баллотируется кандидат от «Единой России» Ч.С. Чулдум. С виду парень неплохой. Только вот случилась с его братом Туматом Александром Сюндуповичем беда: в пьяной драке убил человека. Следствие возбудило уголовное дело, в рамках которого задержала убийцу. Но когда встал вопрос меры пресечения (а в случае убийства другой меры, кроме ареста фактически не бывает), за брата вступился ветеран СВО Чулдум Чалым. Он дал поручительство, что его брат будет исполнять требования закона и не нарушать правил жизни на подписке о невыезде и примерном поведении.

И суд пошёл навстречу ветерану! Правда, ненадолго. Брат-убийца не продержался и месяца, нарушил закон и всё же был отправлен в СИЗО, где теперь будет ждать приговора. Но речь сейчас не о нём, а о его поручителе Чулдуме. Его гражданской позиции и ответственности за свои действия.

Судя по тому, как убийца Тумат легкомысленно отнёсся к поручительству своего родственника, он – человек безответственный. Ведь тот поручился за него, будучи кандидатом от партии «Единая Россия». А это – повышенная ответственность человека. Конечно, кандидат в депутаты Чулдум про своего брата не мог всего знать. Но, тем не менее, стал поручителем убийцы, что говорит о его личной безответственности. А если бы его брат не только напился, а снова кого-то убил? А ведь это вполне могло произойти, учитывая личность Тумата. Всё это говорит о том, что Чулдум, скорее всего, сам по себе человек безответственный, которому, невзирая на его участие в СВО, доверять судьбу народа никак нельзя.

Поэтому, если в Вашем бюллетене возникнет кандидатура ветерана СВО Чалыма Чулдума, воздержитесь от его поддержки в качестве депутата тувинского парламента. А то он Вас наверняка подведёт, как в случае с братом-убийцей, за которого он поручился, зная, что он – неисправимый уголовник.

Избиратели третьего Центрального избирательного округа г. Кызыла по выборам депутатов Верховного Хурала Республики Тыва.