    Коротко

Экс-глава ФНС по Туве получила 12 лет за взятки от подконтрольной китайцам компании

Кызылский городской суд признал бывшую руководительницу управления Федеральной налоговой службы по Туве Веронику Суге-Маадыр виновной в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Её также признали виновной в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и отмывании преступных доходов (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК).

Кроме того, по делу проходили муж Суге-Маадыр Анатолий, а также бывшие высокопоставленные сотрудники ФНС Тумен-Олзей Ширин и Орлан Тюлюш. Первому вменяли отмывание денег и мошенничество, второму – только мошенничество, третьему – мошенничество и неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия (часть 4 статьи 272 УК).

По версии следствия, в 2017-2018 годах Вероника Суге-Маадыр с подельниками похитили у местного ООО «Восток» более 30 млн. рублей, которые предназначались для перечисления в федеральный бюджет. Деньги отмыли через фиктивные договоры купли-продажи с подставными фирмами. Средства потратили на покупку двух квартир в Москве, рассказали в республиканском управлении Следственного комитета.

Также экс-главу УФНС обвинили в получении взятки на сумму свыше 15 млн. рублей за освобождение фирмы от уплаты налога на прибыль. Ранее сообщалось, что деньги Суге-Маадыр получала от директора ООО «Лунсин» – эта компания принадлежит «Хэйлунцзянской горной компании „Цзыцзинь-Лунсин“», входящей в китайскую горнодобывающую корпорацию ZijinMining. Она осваивает Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение.

Суд приговорил Веронику Суге-Маадыр к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 5,5 млн. рублей. Остальным фигурантам дела – от четырёх до восьми лет колонии.

Задержан третий замминистра обороны из команды Шойгу

Задержан экс-замминистра обороны Павел Попов. Два месяца назад генерала армии уволили с должности. Он 11 лет работал замминистра обороны и курировал систему Центров управления обороны России.

Дело о мошенничестве в отношении него связано с работой парка «Патриот», сообщили следователи. Попов обогащался за его счет – организовал поставку материальных ценностей себе за счет парка и принуждал подрядчиков парка бесплатно выполнять работы у себя в апартаментах.

В собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости на более 500 млн. рублей.

Попов долгое время работал с Шойгу. С 1996 года он работал на руководящих должностях в МЧС, с 2008 по 2013 годы был заместителем Шойгу в МЧС.

Попов стал четвертым генералом, задержанным в команде Шойгу, и третьим замминистра. До него следователи задержали Дмитрия Булгакова за коррупционные сделки на 1,3 млрд. рублей и Тимура Иванова за взятку в 1,2 млрд. рублей.

Чиновников освободят от ответственности за провалы из-за отсутствия денег

Правительственная комиссия одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым чиновников будут освобождать от ответственности за неисполнение обязанностей из-за недостаточного финансирования, сообщил «Известиям» источник в кабмине.

Подобные поправки могут помочь недобросовестным госслужащим уйти от ответственности, полагает юрист по гражданским делам Алла Георгиева. «То есть фактически от ответственности за разбитые дороги, плохие транспортные условия, безнадзорных животных или плохую организацию охраны общественного порядка на территории конкретного района органы власти могут быть освобождены, если в регионе нет на то средств», – сказала она.

Георгиева уточнила, что если из-за плохого качества дорог пострадает чей-то автомобиль, восстановительный ремонт можно возложить на местный орган власти. Кроме того, может быть наложен и административный штраф за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. По ее мнению, снижение ответственности может стать причиной злоупотреблений со стороны чиновников. «Может сложиться ситуация, что начнут просить больше и больше денег – например, на восстановление дорог. Однако уходить часть средств может не в нужном направлении. Для сокрытия, например, будут составляться завышенные сметы», – добавила она.