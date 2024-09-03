Как «Единая Россия» делает в Туве выборы

или Почему МВД и избиркомы Тувы действуют в интересах криминала?

В республике проходят выборы депутатов парламента. Исполнительная власть очень переживает за судьбу на выборах кандидатов от «Единой России», составленных из чиновников и персон с криминальным прошлым. В списках ЕР имеется один любопытный экземпляр, которого власти республики и лично сам глава Ховалыг стремятся любыми способами сохранить в числе депутатов парламента. Речь идёт о криминальном кандидате в депутаты по Чеди-Хольскому избирательному округу Эресе Хуураке.

КАК ИЗ ШИРОКО ИЗВЕСТНОГО ПРОХОДИМЦА СДЕЛАТЬ БЕЛОГО И ПУШИСТОГО ДЕПУТАТА?

Дело в том, что он вот уже два срока подряд каким-то чудом (скорее всего, в результате махинаций избирательных комиссий) представляет в парламенте Тувы население этого кожууна. А ранее он его даже возглавлял, на чём, собственно, и погорел, получив первую судимость. Именно тогда с его участием были украдены миллионы бюджетных средств, предназначенных для строительства водопровода в с. Сайлыг, что рядом с посёлком Хову-Аксы. И потому его там знают, как облупленного. Уговорить избирателей голосовать за такого проходимца и негодяя – дело архисложное. Но дело в том, что он – не только вор. Хотя следует иметь в виду, что в правящих кругах «Единой России» живут по принципу: «не пойман – не вор». Тем не менее, о Хуураке все наслышаны как о бандите и наркобароне, которого неслабо «крышует» власть. Причём, ранее его «крышевал» глава республики Кара-оол, а после смены власти эстафету принял новый руководитель – В.Ховалыг.

И вот, когда выборы уже были в разгаре, а Эрес Хуурак, невзирая на своё криминальное прошлое, по каким-то нам неизвестным мотивам был выдвинут вновь партией «Единая Россия» по одномандатному округу, вокруг его персоны начались безобразия. Сначала Территориальная избирательная комиссия, а следом и Избирательная комиссия Тувы под руководством Ларисы Андалаевой и Олега Фортуны по подложным документам сняли с выборов основного соперника этого уголовника – кандидата от партии «Справедливая Россия» Камилу Оюн. Тогда партии пришлось обратиться в Верховный суд Республики Тыва.

К счастью, дело досталось честному принципиальному судье. Верховный суд Республики Тыва на поводу у мошенников на этот раз не пошёл, признав все решения избиркомов в отношении К.Оюн незаконными и подлежащими отмене. Правда, это не остановило избиркомовских мошенников. Говорят, с ними провёл «работу» заместитель главы республики А.Чюдюк при поддержке красноярского гастарбайтера Грицюка. И тогда эти же лица, не разбирая дороги, пустились во все тяжкие.

Отлично зная, что Эрес Хуурак в прошлом судим, что, конечно, очень препятствовало бы его продвижению в парламент, приняли от него заявление, не содержащее соответствующих сведений о судимости 2012 года. И это дало им возможность изготовить макет избирательного бюллетеня, в котором Эрес Хуурак представал перед избирателями как «белый и пушистый». И уж точно не имеющий в своём жизненном багаже соответствующей судимости за организацию кражи бюджетных средств в должности главы кожууна. Но, когда пришла пора кандидатам согласовывать текст бюллетеня, возник скандал, так как земляки этого уголовника очень хорошо знают. И достоверно помнят, что он был судим, что вступало в противоречие с текстом, подготовленным избиркомом.

ПОЛНОЕ СЛИЯНИЕ КРИМИНАЛА, ПОЛИЦИИ И СУДА

Вот тогда партия «Справедливая Россия», выдвинувшая Камилу Оюн, обратилась в суд с соответствующим административным иском об исключении уголовника Эреса Хуурака из числа кандидатов в депутаты хурала. На 31 августа было назначено судебное разбирательство. Но когда оно началось, спасибо судье С.Железняковой, вдруг всё с ног встало на голову. Представители избиркомов, посыпая головы пеплом, заявили, что Эрес Хуурак – честнейший человек. И претензии к нему необоснованны, поскольку он в своём заявлении в избирком, как того требует закон, указал на наличие у него судимости. Но они по недосмотру и разгильдяйству сами упустили запись о судимости и не вписали компрометирующие кандидата сведения о его судимости в прошлом в макет избирательного бюллетеня.

При этом у истца имелись достоверные сведения о том, что уже после подачи заявления в суд избиркомы совместно с Хуураком изготовили новое заявление криминального кандидата, в котором компрометирующие его сведения были указаны. Но дату там оставили прежнюю, как будто Эрес Хуурак с самого начала настаивал на своей судимости, но избиркомы почему-то не пошли ему навстречу и соответствующую запись в макет бюллетеня не внесли... Для всех участников судебного процесса, включая прокурора и судью, стало очевидным, что избиркомы, пытаясь выгородить криминального кандидата, представили в суд подложные доказательства, изготовленные после поступления в суд заявления Оюн. Но дальше всё пошло наперекосяк...

Представитель истца заявил ходатайство о назначении судом экспертизы, которая установила бы время изготовления фальшивки, имеющейся в материалах дела. Но оно встретило яростное сопротивление не только ответчиков, но и суда. Судья Железнякова в замешательстве долго выясняла, кто будет проводить экспертизу, а кто – её оплачивать. Получив заверения в том, оплату произведёт истица, вдруг принялась нервно хихикать и препираться. А затем дело дошло до смешного. Судья ни с того ни с сего стала сама отвечать на вопросы. Хотя они были заданы представителям избиркомов, тем самым не давая им возможности ответить. Видимо, опасалась, что те могут со страху что-нибудь не то ляпнуть.

И тут на свет божий вылез ещё один очень специфический документ, демонстрирующий возможности криминала в Туве и его связь с правоохранительными органами. Как оказалось, исполнительная власть в регионе, избирком, МВД и криминалитет к выборам готовились загодя. И подготовили всё, что нужно. Просто они, видимо, были уверены, что судебных разбирательств не будет и всё будет похоронено в недрах избиркома. Но суд состоялся. На нём неожиданно «всплыл» официальный документ Информационного центра МВД за подписью начальника Информационного центра И.А.Байкаловой. В нём чёрным по белому за печатью МВД Тувы записано, что « в отношении Хуурака Эреса Михайловича , 20.06.1969 г.р., уроженца пос. Чодураа Улуг-Хемского района Тувинской АССР, выдвинутого кандидата в депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва четвёртого созыва, в учётах Информационного центра МВД по Республике Тыва и ФКУ «ГИАЦ МВД России» сведений о наличии судимости, в том числе погашенной, не имеется ». А ниже, видимо, для верности, что Эрес Хуурак чист перед законом, записано: «Сведениями о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ, не располагаем». Это притом, что судимость этого типа никаких сомнений ни у кого, кроме избиркома, не вызывает. Более того, сейчас и избиркомы, да и он сам этот специфический факт его биографии подтверждают.

КТО ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

И последнее об этом. Когда судья Железнякова немотивированно отказала в назначении экспертизы, представитель истицы заявил ходатайство о сохранении оригинала заявления Хуурака в материалах дела, чтобы оно не было испорчено или утрачено. Поскольку фальсификация доказательств и представление их в материалы судебного дела – это уголовно наказуемые деяния, за которые полагается срок. Однако судья Железнякова, видимо, испугавшись того, что по её недогляду высокопоставленные махинаторы попадут под дамоклов меч правосудия, отказала в удовлетворении и этого безобидного ходатайства. Тем самым, собственно, внутренне соглашаясь с предположением, что в суд представлен поддельный документ. Её не смутил даже тот факт, что представители избиркомов не смогли обосновать свой отказ в оставлении документа в материалах дела никакой законодательной нормой. Но это для судьи Железняковой препятствием не стало, что усилило подозрения в том, что она, скорее всего, находится в некоем сговоре с ответчиками.

Впрочем, что-то подобное с ней случалось и ранее, когда она, будучи судьёй Кызылского городского суда, вопреки требованию закона, отказала в аннулировании депутатства Гарфутдинова. Затем апелляционная инстанция признала это решение незаконным и отменила. Ну, а уже после обращения В.Жириновского генеральный прокурор РФ Ю.Чайка обратился в Совет судей за лишением Железняковой судейских полномочий. Правда, в конце концов, ей всё же удалось выжить в нашем судейском сообществе. Но, видимо, нужных уроков из той истории она так и не извлекла...

Примечательно, что судья Железнякова «совещалась» по делу всего 210 секунд и вышла с готовым напечатанным решением на половине страницы, что говорит о том, что решение по делу ею было изготовлено до начала судебного разбирательства. Интересный факт...

А теперь скажите мне: как оказалось, что в таком засекреченном месте, Информационном центре МВД, кто-то «вымарал» запись о том, что Эрес Хуурак был судим? И кто мог санкционировать это должностное преступление, если не министр С.Кондрашов? Или это И.А.Байкалова самовольно изготовила фальшивый документ и направила его в избирком, невзирая на наличие информации о его судимости? Или всё же кандидат Эрес Хуурак с функционерами «Единой России» купили и МВД Тувы, и избиркомы, чтобы они выписывали им подмётные бумаги и прикрывали криминальное прошлое их кандидатов? Ведь невозможно считать случайным совпадение, что ТИК и ИК РТ сначала попытались незаконно обеспечить Эресу Хуураку фактически неконкурентные выборы, по подмётным документам исключив Камилу Оюн из числа его соперников, заодно «подправив» криминальному кандидату его уголовное прошлое? Не много ли совпадений для одного избирательного округа?

Но, по крайней мере, теперь в избирательном бюллетене Хуурака будет записано, что он в прошлом был судим и является уголовником.

И ещё для «картинки». На одном из избирательных участков этого избирательного округа председателем комиссии записана директор школы, в которой кандидат К.Оюн работает. В связи с этим обстоятельством избирком обязан был вывести директора школы из состава избирательной комиссии. Он должен был заменить его на другого члена комиссии, не имеющего отношения к данной школе. Однако этого почему-то сделано не было. Неужели обыкновенный просчёт конторы Андалаевой или в этом кроется какой-то криминальный замысел?

А в целом тут проглядывается определённый запрос правительства Тувы и руководства партии «Единая Россия», которые возглавляет один и тот же человек – глава республики Владислав Ховалыг, в пользу кого и были совершены все эти грубейшие нарушения выборного законодательства. Конечно, может статься, что руководитель РО «Единая Россия» В.Ховалыг ещё до выборов «договорился» с министром МВД С.Кондрашовым, чтобы ИЦ МВД выдал избиркому фальшивые сведения об отсутствии судимости одного (а может, и нескольких?) кандидатов от партии власти? И тогда, может быть, тут и председатель избиркома Тувы Андалаева с председателем Чеди-Хольского избиркома Бады ни при чём?

Впрочем, пусть в этом разбираются соответствующие компетентные органы, куда готовит заявление руководитель РО «Справедливая Россия» В.Оюн. А газета расскажет своим читателям о результатах проверки и выводах. Как известно, «вор должен сидеть в тюрьме», а не в парламенте Тувы.

Семён Сучков-Задиристый