Василий Оюн: «Настала пора нам всем проснуться»

– Что заставило Вас вернуться в политику?

– Жизнь заставляет. Мне, как человеку, который был всегда тесно связан с сельским хозяйством, больно смотреть, как наши сёла деградируют. И никаких позитивных изменений в социально-экономической политике местной власти не видно. Нынешняя ситуация в сельских населённых пунктах, на мой взгляд, критическая. У людей работы нет, сельская молодёжь покидает родные места и обратно не возвращается. Основным источником доходов населения в сельской местности стали пенсии, пособия и зарплата бюджетников. Сегодня сложившиеся на селе условия таковы, что стало невыгодно и непрестижно заниматься сельскохозяйственной деятельностью.

Созданные в последние годы сельхозпредприятия и кооперативы постепенно прекращают свою производственную деятельность, многие фермеры и предприниматели вынуждены просто выживать. Где сейчас Туранское молочное хозяйство, почему мы не видим его продукцию? Прекратила свою деятельность ферма в селе Ильинка, на создание которой были затрачены сотни миллионов рублей бюджетных средств. Прекращено финансирование губернаторских проектов «Кыштаг» и «Сорук», которые создавали небольшие, но всё же реально производящие продукт рабочие места и трудоустраивали представителей молодых семей. Вместо этого появились фальшивые хозяйства, у которых производство имеется только на бумаге, но, тем не менее, они пользуются государственной поддержкой.

Если не изменится такая ситуация, то высока вероятность того, что в скором будущем в Туве некому будет заниматься сельским хозяйством. И в первую очередь – животноводством. Тува – это единственный регион в стране, в Конституции которой прописано специальная статья об особом статусе животноводства, которая гласит: «животноводство в Республике Тыва является исторически сложившимся укладом жизни, традиционным видом хозяйствования и находится под особой защитой государства». То, что происходит на селе, показывает, что предписанное конституционное требование в реальности не реализуется. Кто за это будет нести ответственность?

Вот почему я возвращаюсь, как вы сказали, к региональной политике. Нельзя нам сейчас сидеть и ждать с моря погоды. Надо всем сообща действовать, чтобы остановить дальнейшую деградацию сёл. Их следует не разорять, а возрождать.

– Что вы думаете о предложении Салчака В.Б. о проведении референдума по вопросу возрождения села?

– Считаю, предложение Валерия Болай-ооловича следует активно поддержать. Я намерен не просто поддержать «Программу возрождения села», но и активно участвовать в распространении и реализации её основных положений. По его просьбе я лично вручал текст этой программы два года назад заместителю Председателя Правительства РТ Ондару У.А., курировавшему в то время агропромышленный комплекс республики. Просил его поддержать программу. Но он ничего не сделал. И даже никак не отреагировал на эту инициативу. А жаль.

Идеи и предложения, изложенные в «Программе возрождения села», совпадают с моими мыслями и убеждениями. Если кто помнит, когда я возглавлял РО партии «Справедливая Россия», мы участвовали в выборах Верховного Хурала РТ с лозунгом «Будет село – будет и Тува». Поэтому считаю, что игнорирование предложения ветерана и известного экономиста нашей республики является непростительной ошибкой. Больше двух лет прошло, как была представлена программа, но до сих пор нет никакой реакции со стороны даже Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, которое на самом деле в первую очередь должно быть заинтересовано в развитии сельского хозяйства республики.

Однако министерство не воспользовалось предоставленной возможностью. Хотя в предложенной программе было пошагово расписаны все необходимые меры для того, чтобы реально изменить состояние сельского хозяйства. Среди них – создание фонда возрождения села и развитие всего агропромышленного комплекса республики. Сегодня на поддержку АПК выделяются мизерные средства – около одного процента бюджета республики, которые образованы на 90% за счёт федеральных средств.

– Как Вы считаете, каковы шансы регионального отделения Партии «Справедливая Россия» на выборах Верховного Хурала РТ?

– На конференции, которая состоялась 14 мая текущего года, я был избран Председателем Совета регионального отделения Политической Партии «Справедливая Россия – За Правду». Согласно отчётным данным, в региональном отделении было 70 членов партии. Это, конечно же, очень мало. Чтобы достойно участвовать в региональных выборах, надо иметь местные отделения партии во всех кожуунах республики. Такая работа начата. Созданы два новых местных отделения, численность членов партии увеличилась до 200 человек. Работа продолжается. Мы находимся только в начале пути партийного строительства.

В сентябре текущего года должны состояться выборы в Верховный Хурал Республики Тыва. Подготовка к этим выборам – наша главная задача. Наряду с укреплением местных партийных организаций намерены консолидировать всех, кто готов поддержать нашу повестку. Основой нашей программы будут вопросы развития села, сельского хозяйства и АПК в целом. Уверен, что в предвыборной программе будут предусмотрены и другие вопросы.

Мы считаем необходимым поднимать вопросы, связанные с массовой бесконтрольной распродажей природных богатств Тувы. Знаю, что большинство населения республики не поддерживает политику наших властей по данному вопросу. Много проблем накопилось по вопросам выделения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В г. Кызыле за земельные участки под строительство дома люди платят 2-3 млн. рублей. Необходимо к решению этой проблемы подойти комплексно. Следует вкладывать республиканские средства в подготовку серьёзных земельных массивов для предоставления их гражданам под индивидуальное жилищное строительство. Прокладывать инженерные сети, обеспечивающие централизовано будущих поселенцев водой, электричеством и теплом. Тогда индивидуальное жилищное строительство не будет усугублять и без того тяжёлую экологическую ситуацию в столице. При сегодняшнем положении нам никогда не решить жилищную проблему.

Есть и бородатый вопрос – это загазованность г. Кызыла. Пока мы видим одни обещания властей, а ситуация с каждым годом ухудшается и становится критической. Думаю, что эти и другие вопросы, которые мы намерены отразить в своей программе, касаются большинства населения республики. А значит, будут и сторонники реализации наших идей, которые, надеюсь, поддержат нас ради будущего своих детей и внуков.

– Вы прекрасно знаете, какая ситуация складывается в республике с честным проведением выборов. Как Вы считаете, в этой части что-то изменилось в последнее время?

– Мне хочется в это верить. Если Глава республики намеревается изменить социально-экономическое положение в республике и хочет добиться позитивных перемен, то у него нет другого варианта, как проводить честные и прозрачные выборы, в результаты которых поверит население. Только так можно добиться прихода в парламент новых людей, болеющих за развитие республики и знающих, как это сделать.

Однако в решающей степени итоги выборов будут зависеть от избирателей Тувы. Если будет воля народа, то никакое давление со стороны соответствующих органов и должностных лиц не сумеет изменить результаты голосования. Не секрет, что фальсификация результатов голосования происходит непосредственно на участковых избирательных комиссиях. Члены комиссии – это те же жители сёл и городов. Они тоже должны понимать, почему наши территории не развиваются, в них не создаются условия для обеспечения занятости жителей, особенно сельских. И почему их дети уезжают из родных мест и не хотят возвращаться обратно в родные места. Члены участковых комиссий должны помнить, что фальсификация результатов голосования своих же родственников, земляков-односельчан является не только уголовным делом, но большим грехом, за который придётся отвечать перед небесами, если не в этой жизни, то в следующей.

Настала пора нам всем проснуться и понять: никто за нас ничего не будет делать, мы должны сами добиться перемен в своей жизни, изменить существующее положение своими руками, знаниями и стремлением в светлое будущее.

– Спасибо за такой полезный и откровенный разговор.