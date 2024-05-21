    Коротко

Путин уволил ещё одного замминистра из команды Шойгу

Владимир Путин уволил Юрия Садовенко с поста замминистра обороны РФ. Его место занял аудитор Счётной палаты Олег Савельев.

Садовенко работает с Шойгу уже 30 лет. В Минобороны он был главой его аппарата.

Санкции убили президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате жесткой посадки вертолета вечером 19 мая.

На борту также находились министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Все они «погибли в результате инцидента», отмечает иранское агентство Mehr.

Бывший глава МИД Ирана Зариф заявил, что одним из главных виновников катастрофы являются США, которые наложили эмбарго на продажу авиационных запчастей в Иран. Агентство Tasnim сообщает, что президент летел на вертолете американского производства Bell-212.

В России резко выросло производство водки и вина

В первые четыре месяца 2024 года российские алкогольные заводы выпустили на 10% больше спиртных напитков крепостью выше 9%, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем производства составил 33,681 млн. декалитров (около 340 млн. литров), пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Алкогольные напитки пользуются все большим спросом у россиян. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2023 году продажи крепких спиртных напитков в стране увеличились до 7,2 литра на душу населения и достигли максимума за последние семь лет. В основном граждане предпочитают водку: ее потребление составляет 5,3 литра на человека в год.

Потеплело: В Туве сняли режим ЧС после взрыва на шагонарской ТЭЦ

В Республике Тыва снят режим ЧС регионального значения после аварии на шагонарской ТЭЦ в начале марта. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владислав Ховалыг.

Решение о снятии режима ЧС обусловлено тем, что были устранены «обстоятельства, послужившие основанием для введения режима», а также окончанием отопительного сезона в республике, пояснили в правительстве региона.

Авария на ТЭЦ в городе Шагонар произошла утром 6 марта в результате взрыва угольной газопылевой смеси. Впоследствии это привело к возгоранию на транспортной ленте подачи твердого топлива. Населенный пункт остался на время без теплоснабжения и электроэнергии. По данным властей, пострадали 23 человека, один из сотрудников предприятия скончался. Сейчас в ожоговом отделении больницы по-прежнему остаются трое пострадавших.

В марте 2024 года суд обязал ГУП УК ТЭК-4 построить новую котельную в городе. Иск был подан еще в 2023 году, после того как выяснилось, что котельная находится в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время в здании котельной, где прогремел взрыв, проводятся ремонтные работы.

«Один работает за четверых». Глава МВД заявил о необходимости нанять 152 000 полицейских

В МВД ухудшение ситуации с некомплектом личного состава, заявил и. о. министра внутренних дел Владимир Колокольцев во время выступления в Совете Федерации. Так, в Москве недостаток участковых уполномоченных в настоящий момент составляет 75%, отметил он: «Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых».

По словам и.о. министра, чтобы полностью укомплектовать штат полиции, нужно еще 152 тыс. человек. Главной причиной сложившейся ситуации является низкая заработная плата, говорит Колокольцев: «Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел».

При этом Россия является мировым лидером по количеству полицейских на душу населения. В прошлом году на 100 тыс. россиян приходилось 643 сотрудника МВД. Для сравнения: в Китае, Индии и США этот показатель составляет 120, 128 и 256 полицейских соответственно.

В правительстве и Госдуме отказались освобождать от СВО многодетных отцов

Обещания Владимира Путина и депутатов поддержать многодетные семьи лишь остаются обещаниями и не превращаются в законы. Комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации многодетных отцов, пишут СМИ.

В заключении за подписью главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова сообщается, что депутаты «с пониманием относятся к постоянному стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан от неблагоприятных для них и членов их семей последствий мобилизации». Картаполов не согласен с предложением из-за того, что расширение отсрочек негативно отразится на комплектовании армии. Правительство также не поддержало законопроект.

Во время предыдущей «частичной мобилизации» Минобороны предоставило отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет, но позже она была отменена.

Это не первая отклоненная инициатива для поддержки многодетных семей. В феврале Госдума отказалась освободить многодетные семьи от транспортного налога из-за выпадающих доходов.

Россия потеряла уже 500 тысяч гектаров посевов из-за непогоды

Аномальные холода продолжают уничтожать посевы пшеницы, кукурузы, свеклы и других культур в Воронежской, Тульской, Волгоградской, Тамбовской и Липецкой областях.

«Ситуация в этом году у нас достаточно тяжелая. В ряде регионов ЦФО, ПФО, Волгоградская область попали в заморозки. На юге подходим к засухе, если сейчас дождь не пойдет. У нас сейчас три региона ЦФО ввели региональные ЧС по заморозкам. Выпало у нас порядка 500 000 гектаров. Это пока предварительные данные... Все необходимо пересеивать, семена у нас есть, – сказала в Госдуме РФ кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут, отметив, что и финансов для этого достаточно. – Изыщем возможности для того, чтобы профинансировать всех, кому не хватает».

По ее словам, Минсельхоз следит за деятельностью страховых компаний», чтобы все в этом нуждающиеся получили возмещение в течение 10 дней.

В России взлетели цены на курятину

Цены на курятину в России резко выросли, несмотря на действующий в стране с начала 2024 года беспошлинный ввоз этой продукции, приведший к росту ее импорта на 16% в январе и феврале, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Национального союза птицеводов (НСП). Стоимость мяса курицы в зависимости от его вида в марте поднялась на 31-48% год к году, указывает издание.

В марте 2024-го в центральной части России куриный окорок стоил 179 руб. за килограмм, что на 48% больше, чем годом ранее, тушка бройлера – 164 руб. (рост на 33% год к году), куриное бедро – 132 руб. (на 31% дороже, чем год назад).

Увеличение цен на куриное мясо было вызвано увеличением экспорта российской продукции и снижением внутреннего производства. Так, в январе–феврале 2024 года вывоз курятины из России увеличился на 9% год к году – до 53,94 тыс. тонн. Внутреннее производство мяса птицы в первом квартале текущего года по всей стране снизилось на 0,3% – до 1,623 млн. тонн.

Путин уговорил Си Цзиньпина покупать российский топинамбур и говяжьи хрящи

Обставленный с помпой государственный визит президента России Владимира Путина в Китай, первый после инаугурации на пятый срок, не принес Кремлю новых важных двухсторонних соглашений. По итогам продолжавшихся 2,5 часа переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином российская и китайская делегации подписали 12 документов.

Среди них – соглашения о поставках в Китай российского топинамбура и субпродуктов из говядины, в частности говяжьих хрящей и желудков, следует из материалов на сайте Кремля и Россельхознадзора.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин договорились о создании в приграничной зоне резервата «Земля больших кошек» и утвердили концепцию развития острова Уссурийский, который был безвозмездно передан Китаю в 2008 году.

Три документа касаются объединения усилий госпропаганды: китайское агентство «Синьхуа» будет сотрудничать с государственным ТАСС, а также проведет экспертный форум БРИКС совместно с агентством «Россия сегодня». Кроме того, медиакорпорация Китая CMG подписала меморандум о сотрудничестве с «Газпром-Медиа Холдингом», владеющим, в частности, телеканалом НТВ.

Помимо этого, был согласован меморандум «в сфере инфраструктурного и инженерного строительства» и аналогичный документ о сотрудничестве между бизнес-объединением «Деловая Россия» и Китайским комитетом по содействию международной торговле.

В списке документов не оказалось соглашения о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», с помощью которого Кремль рассчитывал заменить «Газпрому» потерянный европейский рынок.