    Перекрёсток мнений

Аноним, 16-05-2024 #1[ru]

Путин неоднократно выступал насчёт того, что участники СВО – это «новая элита». И обещал им всяческое продвижение – в том числе и во власть. В администрации президента для этого даже какой-то кадровый проект придумали. А единороссы уже третий год обещают начать массово включать ветеранов войн в свои предвыборные списки. Путин только что сформировал новое правительство. Почему он не показал пример того, как надо продвигать участников СВО? Почему не включил ни одного из них в состав кабинета? Неужели там не нашлось ни одного человека, который потянул бы пост хотя бы министра спорта? Что они там все, дурнее Дегтярева что ли?..

Аноним, 18-05-2024 #3[ru]

Каждый новый правитель переписывает историю под себя. Вспомните «Краткий курс ВКПб» Иосифа Сталина.

Аноним, 18-05-2024 #4[ru]

А у нас в Туве историю переписывает сепаратист Бичелдей. И он уже сам стал почти «белым и пушистым».

Аноним, 18-05-2024 #5[ru]

Визит В.В. Путина в Пекин уже приносит прорывные результаты. Так, Китай нынче снял ограничения на ввоз из РФ топинамбура – земляной груши. Это и есть подлинная диверсификация экономики РФ, которая становится не только сырьевой, но и великой топинамбурной державой!

Аноним, 15-05-2024 #1[ru]

Почта России выпустила марку в честь инаугурации Путина. «Теперь лизнуть президенту может каждый». Марка резко набрала популярность среди чиновников! А Кара-оол побежал скупать весь тираж.

Аноним, 15-05-2024 #2[ru]

После того, как арестовали зама Шойгу и начали шерстить всё его окружение, у Кара-оола в его блогах резко вырос уровень подхалимажа. Видимо, не хочется вслед за Ивановым загреметь. Но это уже за гранью добра и зла! Неужели никто, кроме «Риска», не замечает уровень абсурда??? Или именно такое подлизывание Путину и нравится?

Аноним, 15-05-2024 #3[ru]

Своими руками себе вырастили монстра, вскормили его, подняли на божественную высоту, а теперь сами же трясутся от страха в ожидании, когда же до них дойдет очередь... И ведь в не такой уж далекой истории уже всё это было, но нет – так и ходят по одним и тем же граблям! Необучаемые.

Аноним, 18-05-2024 #6[ru]

До увольнения Сергей Шойгу считался самым мудрым полководцем, хорошим семьянином и честным человеком. Но вот его сняли. И кто он теперь?..

Аноним, 18-05-2024 #7[ru]

А что не похвалить действующего начальника. А вдруг что-то отломится?

Аноним, 15-05-2024 #1[ru]

Интересно, а какие «пряники» сможет предложить Кара-оол, когда его хозяина Шойгу оттеснили от военного бюджета? Из собственного кармана он вряд ли согласится платить. Будем наблюдать.

Аноним, 15-05-2024 #2[ru]

В Москве задержан кадровик Минобороны генерал Кузнецов, а следом Басманный районный суд Москвы отправил под стражу до 12 июля Леву Мартиросяна, второго фигуранта уголовного дела о взятке. Посыпался денежный домик Шойгу. Интересно, как быстро теперь свернутся проекты его дочки, которая разъезжала по регионам, и её везде встречали как важного гостя?

Аноним, 15-05-2024 #3[ru]

Вымогатели ШВК сейчас активизировались. Рыскают по городу туда-сюда, что-то все вынюхивают, особенно карлик с оторванными ушами и дылда-имбицил.

Аноним, 15-05-2024 #4[ru]

При обысках в доме арестованного кадровика Минобороны Кузнецова нашли денежные средства на сумму более 100 миллионов рублей. Понимаете? У «простого» кадровика ДОМА ЛЕЖАТ деньги на сумму, для получения которой россиянину с зарплатой 50 тысяч придётся работать 167 лет. А теперь представьте, сколько можно найти дома у его начальника Шойгу? Вся Тува может лет 100 не работать и жить на Канарах!

Аноним, 15-05-2024 #5[ru]

Шойгу в Совбез – это в утиль. Совбез теперь станет местом, где несостоявшийся маршал квасит с несостоявшимся президентом. Ничем больше в Совбезе заниматься не будут.

Аноним, 15-05-2024 #6[ru]

Так прокатить Шойгу? Это действительно под силу только талантливому напёрсточнику. Ведь мало кто скажет, что должность секретаря Совбеза – это, по сути, всего лишь секретарь Медведева. Большинство скажет, что это же вместо САМОГО Патрушева! Ну, красиво на самом деле сбрили. И Песковым присыпали.

Аноним, 15-05-2024 #7[ru]

«Кофе подавать не ниже 40 градусов». Медведев обозначил обязанности Шойгу на посту секретаря Совбеза.

Аноним, 17-05-2024 #9[ru]

У Секретаря Совета безопасности (СБ) России Сергея Шойгу возникли проблемы с проходом в парламент КНР на переговоры президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Уточняется, что организаторов чем-то не устроил значок Шойгу, дающий право на проход, из-за чего его не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. «И секретарю Совбеза пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу. А до этого он пропустил, стоя у двери, не меньше десяти коллег по цеху», – отметил Колесников.

Аноним, 18-05-2024 #10[ru]

Незавидная сегодня участь у придворной медиа обслуги и всяких Z-блогеров на госкормежке. Шойгу сняли – значит, ругать можно, но поставили на почетную должность, то есть, ругать нельзя. Но всё-таки же отправили в отставку, значит, немного поругать можно. Но одно дело – ругать бывшего министра обороны, а другое – действующего секретаря Совбеза. Тут за «немного» может и бутылка прилететь, хоть и небольшая, а всё равно неприятно. В общем, не легкое это дело – с рязанскими хлебальниками в византийских играх участвовать.

Аноним, 18-05-2024 #12[ru]

Началась зачистка Минобороны. Через полгода доберутся и до Кужугетыча.

Аноним, 18-05-2024 #13[ru]

Все, кто ставили на Шойгу и Кара-оола, ошиблись. Бегите скорее к Оюну!

Аноним, 18-05-2024 #14[ru]

Должность секретаря Совбеза без Патрушева – это отстой. Никаких полномочий и денег.

Аноним, 18-05-2024 #15[ru]

Ховалыг доволен – Кара-оол в соплях: Шойгу уже не хозяин Тувы!

Аноним, 18-05-2024 #16[ru]

Шойгу – всё! Но и эра Ховалыга не началась. Кара-оол ещё себя покажет.

Аноним, 18-05-2024 #17[ru]

Да Кара-оол и при властном Шойгу нередко работал «грушей».

Аноним, 15-05-2024 #2[ru]

Вместо Шойгу министром обороны назначен некто Белоусов. К войне и армии он имеет столько же отношения, сколько Рогозин к космосу, а Кравцов к просвещению и науке...

Аноним, 15-05-2024 #3[ru]

Белоусов – многозначительный нарцисс. Опытный позёр. Он столь же пустое место, как Шойгу. Но его пустота хорошо отполирована. Новый министр будет бешено выпендриваться, изображая «иной подход» и иное «качество» человека. Но очень скоро говнище русской армии засосет и растворит Белоусова. Его нос приплюснется, ноздри зарастут, а взгляд станет таким же тупым, как у Кожедубыча.

Аноним, 15-05-2024 #5[ru]

... Выбор экономиста для руководства Минобороны говорит о том, что Кремль теперь относится к военной сфере как к части «народнохозяйственного комплекса»... Экономика должна быть экономной – и С. Шойгу так этого и не понял. Смена его на А. Белоусова может, конечно, означать приход в министерство «эффективных менеджеров» – но что более важно, она означает, что СВО отныне в России является такой же обыденностью, как согласование бюджета или регулирование ключевой ставки Банка России.

Путен, 15-05-2024 #6[ru]

Я всё равно буду любить тебя всегда, Кужугетыч!!! https://t.me/pr_russia/50186

Аноним, 15-05-2024 #7[ru]

Лысый черт Пригожин достал-таки с того света своего орденоносного недруга Шойгу. Дожал болезного. Убрал его царь подальше от глаз людских, задвинул за штору Совета безопасности известного пылесборника, где на полках, словно в Кунсткамере, томятся разные экспонаты, экзотические личности, содержание которых при дворе стало накладным... А Шойгу, не успев разместиться толком на полке Кунсткамеры, уже что-то отдавил Медведеву, лишив его единственного более-менее внятного аппаратного функционала – должности в военно-технической комиссии. Понятно, что двум таким медведям в одной берлоге, даже самой безопасной, не ужиться долго. Так что через какое-то время Медведев станет шатуном и пойдет гулять по номенклатурному лесу...

Аноним, 17-05-2024 #10[ru]

Всерьёз воспринимать слова путинского пресс-секретаря о том, что новый министр должен будет перестраивать экономику на военные рельсы, я не готов – все контакты Минобороны с промышленностью идут через Военно-промышленную комиссию, и никаких управленческих по отношению к предприятиям полномочий Минобороны не имеет и не получит.

Аноним, 18-05-2024 #11[ru]

Белоусова отправили на год в Минобороны проводить аудит. Когда закончит, придут за нашим земляком, как пришли в 5 утра за главным кадровиком Минобороны Кузнецовым.

Аноним, 18-05-2024 #13[ru]

И что теперь будет делать Кара-оол? Он же без Кужугетовича – никто!

Аноним, 18-05-2024 #1[ru]

Читаю Салчака и удивляюсь: как он сохранил ясность мысли и понимание предмета, хотя уже давно пенсионер!

Аноним, 18-05-2024 #2[ru]

Я думаю, что Салчак пишет прописные истины. Всем же понятно, что для Тувы сельское хозяйство – это основа основ экономики и образа жизни тувинцев!

Аноним, 18-05-2024 #3[ru]

Как так получилось, что государство выделяет средства на содержание чиновников, а на развитие сельского хозяйства денег жалеет?

Аноним, 18-05-2024 #4[ru]

Ховалыг с огнём играет. Если он и дальше будет так относиться к сельскому хозяйству республики, останется на обочине общественной жизни. И тогда ему не подняться.

Аноним, 18-05-2024 #5[ru]

Там у Ховалыга всем заправляет Чюдюк. А он – балбес и зазнайка.

Аноним, 18-05-2024 #6[ru]

У нашего главы нет хорошей команды. А серость не переносит умных.

Аноним, 15-05-2024 #5[ru]

Неожиданная перестановка свидетельствует, что Путин сделал ставку на мощь российского военно-промышленного комплекса, чтобы пережить Украину и ее западных сторонников. Путин, наконец, понял, что СВО вступила в новую фазу – битвы за ресурсы... У кого их больше и чьи цепочки поставок лучше организованы.

Аноним, 18-05-2024 #8[ru]

И откуда у Семёныча такие сведения?

Аноним, 18-05-2024 #12[ru]

По федеральному российскому каналу предлагают не заморачиваться – взять Харьков в кольцо и устроить блокаду, не обращая внимания на жертвы среди мирного населения. Главное не перепутай – фашисты в Украине!

Аноним, 15-05-2024 #2[ru]

Простого парня Николая Кухтина кинула эта зловонная жирная жаба Якушев. А до этого он обокрал детей-сирот. И ему ничего за это не было. Он что, неприкасаемый?

Аноним, 15-05-2024 #3[ru]

Интересно список обворованных граждан Якушев согласовывал со своим патроном или все жертвы чисто рандомные персонажи?

Аноним, 16-05-2024 #5[ru]

Писать нужно в Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет России по поводу ситуации с невозбуждением уголовных дел в отношении Якушева. До каких пор этот бандит будет находиться на свободе, а добропорядочные граждане будут лишаться своего имущества и денег? Нужно срочно остановить этого наглого преступника!!!

Аноним, 18-05-2024 #7[ru]

АЗС на правом берегу, которую незаконно построил Якушев, по решению суда должна быть демонтирована. А она продолжает, как ни в чем не бывало, функционировать. В чем вопрос? А Якушев, скорее всего, продолжает разбавлять бензин ослиной мочей…

Аноним, 18-05-2024 #8[ru]

В Китае Якушеву давно бы уже отрубили руки, а в Туве его оберегают, пылинки сдувают, в больнице лечат бедолагу.