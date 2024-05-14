На кого сегодня позволено нападать полицейским Тувы?

Наиболее обсуждаемой в кулуарах республики темой вот уже вторую неделю является ситуация вокруг ареста известной в Туве авантюристки Евгении Хертек и популярной блогерши Аллы Донгур-оол. Дело принимает откровенно скандальный характер, однако почему-то никакой официальной информации СУ при МВД Тувы не распространяет. Это порождает множество самых неожиданных слухов. По одним публикациям в телеграм-канале уголовное дело связано с распространением подозреваемыми дамами недостоверной порочащей информации, по другим – якобы их подозревают в вымогательстве. Если анализировать то, что изрёк во время обыска в редакции газеты «РИСК» следователь Салчак, то выходит, что подозреваемые шантажировали большое количество известных в республике лиц. В их числе чиновники правительства, депутаты и бизнесмены, у которых вымогали земельные участки и деньги в ответ на гарантии того, что они не станут предавать гласности известные им факты злостного нарушения закона при осуществлении ими своих полномочий.

СКОЛЬКО ЖЕ У НАС НЕЧИСТОПЛОТНЫХ ЧИНОВНИКОВ?

Если лейтенант Салчак ничего не придумал или специально не наврал по заданию начальства, если верить информации, которую он как бы невзначай предал гласности, то можно сделать вывод, что данное уголовное дело (по которому фигуранты арестованы на два месяца и помещены в СИЗО) совсем не связано ни с каким распространением клеветы. А что до обвинения в вымогательстве, то, похоже, «клиентами» женщин с активной гражданской позицией стали как минимум 78 важных персон региона. Многие из них весьма известны в определённых кругах.

Список вельмож, на которых обратили пристальное внимание указанные дамы, пожелавшие поправить своё состояние за счёт грешных чиновников, депутатов и бизнесменов, весьма примечателен. В их числе, по крайней мере, три зампреда правительства (один из них – Брокерт – в отставке), три министра правительства РТ, несколько высокопоставленных правоохранителей, группа депутатов парламента Тувы и с десяток крупных и средней руки бизнесменов. Полный список 78 фигурантов, попавших в сложную ситуацию из-за своих проделок, по понятным причинам раскрывать невозможно. Но чтобы не быть голословным, придётся рассказать о некоторых из них. Самое удивительное состоит в том, что уголовное дело было возбуждено по заявлению только одного подвергшегося шантажу человека. А оставшиеся 77 никаких заявлений в правоохранительные органы не писали... И это навевает определённые мысли, которыми я поделюсь ниже. Установить жертв шантажа помогла переписка подследственных с их клиентами, которую следствие сумело получить из телеграм-канала.

Если верить утечкам из следствия, то блогерши действовали совершенно безбоязненно, поскольку обладали надёжным компроматом на лиц, которые заслужили их пристальное небескорыстное внимание. Кроме того, по некоторым сведениям, они находились под «крышей» высокопоставленного силовика – подполковника МВД Тувы. Который, кстати, тоже был вынужден платить. Как стало известно от сотрудников следственных органов, размеры платежей, которые пытаются вменить Хертек и Донгур-оол, как вымогательство, варьировались от 10 тыс. рублей до полумиллиона. Некоторые договаривались с ними о небольших, но регулярных, порой ежемесячных расчётах.

Примечателен пример с участием в финансировании этой деятельности бывшего чиновника. Он ранее некоторое время с подачи Кара-оола трудился в качестве главы г. Кызыла. Речь идёт о Викторе Тунёве, ныне подвизающегося в качестве скандально известного предпринимателя. Судя по всему, этого бизнесмена они «держали за яйца» информацией о том, в каком антисанитарном состоянии (при странном бездействии санитарных органов Тувы) тот разливает газированные и прочие напитки на бывшем молокозаводе. А также торгует просроченными продуктами питания в магазине №45. Этот молокозавод экс-глава республики Шолбан Кара-оол «подарил» Тунёву неизвестно за какие заслуги. Пока сложно комментировать, как Тунёв «договаривался» с женщинами о неразглашении сведений об антисанитарном состоянии пищевого предприятия. Однако предположительно известный в республике скряга почему-то вдруг изменил своим принципам, и длительное время демонстрировал поразительную щедрость, ежемесячно проплачивая по «десятке», почему и оказался в этом списке. А когда его вызвали на допрос, то он поначалу пояснял, что ни о каком вымогательстве он ничего не знает, хотя деньги действительно платил. Но не под давлением, а как бы за рекламу. Хотя не смог представить ни соответствующего договора, ни хотя бы расходных ордеров, которые непременно должны были иметь место, если бы речь шла о рутинной сделке.

В аналогичной ситуации оказались и некоторые чиновники правительства. И теперь будет что сказать следствию зампредам правительства Куулару и Чоксуму, а также ряду министров и депутатов, о которых расскажу в других публикациях.

В этом плане очень важно с общественной точки зрения, какие неблаговидные делишки заставляли облачённых властью людей платить блогерам за умолчание по взаимному согласию. Ведь чиновника или депутата с безупречной репутацией шантажировать нет никакого смысла, поскольку при попытке запугивания, тот просто пошлёт вымогателя куда подальше. И следом как законопослушный гражданин обратится в правоохранительные органы. Так что в подобном случае больше к нему уже никто не придёт. В данном случае уголовное дело, которое ведёт наше МВД, при определённых условиях вполне может иметь далеко идущие последствия. Не случайно следственную группу возглавляет не какой-нибудь зелёный начинающий следователь, а сам начальник следственной части СУ при МВД РТ Сарыглар. Да к тому же под контролем оперативников ФСБ. Но если делу будет дан законный ход, то оно вполне сможет «перекочевать» в СКР и ФСБ, освободив сотрудников СУ МВД для более простых рутинных уголовных дел. Таких, как дело криминального предпринимателя Юрия Якушева. До которого у них никак не доходят руки.

ДЕВИЗ ЯКУШЕВА: НИ ДНЯ БЕЗ МОШЕННИЧЕСТВА!

Что же до этого проходимца, то в редакцию поступили новые материалы, подтверждающие не только наглость и беспринципность, но и глубокую аморальность Якушева при достижении своих целей. Все знают, что на западных рубежах страны идёт специальная военная операция. По сути это стало главным событием страны. Россия с самого начала СВО всем миром одевает и обеспечивает необходимым бойцов СВО. Это считается проявлением гражданского долга перед бойцами, рискующими своими жизнями. Так что сбор и отправка на фронт всего необходимого – от защитных сеток до беспилотников, включая транспорт повышенной проходимости – было поднято на флаг Отчизны. В апреле 2023 года Общероссийское общественное движение «Народный фронт» проводило всероссийскую акцию «Автопоезд», в рамках которой жители России могли отправить автомобили на линию боевого соприкосновения. В акции участвовала и Тува под руководством главы республики.

Когда связались с бойцами 55-й бригады Минобороны РФ, поступила просьба обеспечить их вездеходом «Нива». И бизнесмены республики были озадачены этой проблемой. Им было поручено в трёхдневный срок изыскать авто и отправить его на линию боевого соприкосновения. Деньги на оплату автомашины предложил бизнесмен Сергей Сафрин. Но проблема состояла в том, что в республике на тот момент таких свободных новых машин в наличии не оказалось. Самое ближайшее, где можно было её приобрести, был Красноярск. А везти на фронт б/у, которую придётся там, в полевых условиях, чинить, было неразумно. Да и указание было чётким – отправить бойцам именно новую «Ниву». Однако на подбор такой машины времени уже не оставалось. А поскольку сбор и отправка подарков фронту находились на контроле лично главы республики В.Ховалыга, изыскать машину в кратчайшие сроки взялся Юрий Якушев. Он заявил – готовьте деньги, новую машину найду.

И он её реально нашёл в дилерском автоцентре «Регион-Тыва», что находится в Кызыле на Правом берегу. Получив от Сафрина 952 тыс. рублей, он следом пригнал новенькую «Ниву» в отделение «Народного Фронта». Правда, почему-то без документов. Естественно, руководство «Народного фронта» спросило документы на авто. Якушев пообещал, что эту проблему решит. Но автосалон документы не выдавал, ссылаясь на то, что машина не оплачена. А тем временем автопоезд с подарками, в том числе и автомашиной «Нива», убыл на фронт.

Время шло, а документов на машину не было. При этом Якушев объяснял задержку с документами тем, что они оформляются в Красноярске в головной организации. И скоро будут у него на руках. Тем временем в дилерском центре возник конфликт из-за того, что на сторону ушла автомашина без оплаты. Крайним оказался менеджер по продажам Николай Кухтин, передавший Якушеву автомашину под обещание оплаты. А тут с фронта за документами на машину прибыл боец А.Кенден. Дело приняло скандальный оборот. Дилерский центр оказался в этот скандал вовлечённым, поскольку не выдавал документы на «Ниву». Тогда руководство автосалона принудило менеджера Кухтина подписать договор купли-продажи и оформить акт приёма-передачи машины, тем самым покрыв недостачу. А поскольку тот денег в оплату машины не получал, он пригрозил Якушеву, что в случае неоплаты за «Ниву» он обратится в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

При этом Якушев, большой мастер психологических трюков и искусный схемотозник, хорошо понимал, что, если он начнёт рассказывать басни про то, что он машину заберёт без оплаты, а рассчитается с автосалоном тогда, когда Сафрин даст ему денег, то ему наверняка никто ничего не даст в долг. Но если он прикроется фамилией Кара-оола и наплетёт на счёт лотереи, которую когда-то уже проводил Кара-оол, то это будет очень похоже на правду. И, глядишь, с учётом красноречия Якушева, афера и прокатит. Поэтому поначалу сообщил менеджеру, что «Нива» ему нужна для организации лотереи среди клиентов АЗС «Эне Сай», принадлежащей семье экс-главы республики Ш.Кара-оола. Менеджер ему поверил, поскольку ранее в 2020 году такая процедура на АЗС «Эне Сай» действительно проводилась. Также бралась машина в долг под лотерею, а затем за неё Кара-оол рассчитался.

Но на этот раз расчёт за машину так и не поступил. Более того, выяснилось, что Якушев больше у Кара-оола ни в каком качестве не работает, поскольку умудрился и его «кинуть на бабки». Поэтому к кара-ооловской АЗС он никакого отношения уже не имеет. Тогда Якушев переоценил ситуацию и сменил тактику объяснения причины задержки с оплатой: теперь он уверяет менеджера в том, что на самом деле «Нива» нужна для бойцов СВО, а оплачивать её должен Сафрин, который вдруг от своих обязательств отказался. В дилерском центре в такую версию уже не поверили и пригрозили, что будут выручать деньги через полицию.

Такая перспектива известного в республике авантюриста испугала, и он решил привлечь к участию в деле свою бывшую супругу высокопоставленную чиновницу Ольгу Якушеву, предложив её «Hyundai» как гарантию скорой оплаты за «Ниву». Но когда специалисты автосалона стали проверять пригнанную Якушевым машину, выяснилось, что она уже находится под обременением. А жена Якушева, невзирая на свой респектабельный вид, не вправе её ни продать, ни подарить, ни передать в залог. Тогда к Якушеву возникли новые претензии в том, что он пытался обмануть дилерский центр, подсунув в качестве залога оплаты за «Ниву» машину, распоряжаться которой не имел никакого права.

Якушев решил «Hyundai» из автосалона забрать. А поскольку ему её не отдавали, туда приехала сама хозяйка машины Ольга Якушева, которая представила документы, подтверждающие, что она в настоящее время находится с Якушевым в разводе, в связи с чем за его действия уже не отвечает. Так что претензии к её бывшему мужу к ней самой никакого отношения не имеют. И потому «Hyundai» ей пришлось вернуть. А менеджер Кухтин 1 апреля 2024 года обратился в МВД с заявлением о привлечении Якушева к уголовной ответственности за мошенничество.

В итоге автомашина уехала в зону СВО, а менеджер автосалона по продажам Н.Кухтин, поверивший Якушеву на слово, оказался должен предприятию 952 тыс. рублей, которые частями гасит из собственной зарплаты...

Так Якушев подставил строителя Сафрина, собственную жену, с которой оформил фиктивный развод, ОНФ, направивший неоплаченную машину на фронт, менеджера автосалона Кухтина, поверившего ему на слово, и бойца 55-й бригады Кендена, которому пришлось ехать в Туву, чтобы «выколачивать» документы на «подаренную» «Ниву». А в целом – Туву, которая даже такое благое дело, как дар фронту, не смогла провести без скандала.

Но, как оказалось, вся эта история оказалась совсем не интересной для следователя СУ МВД по Туве Кучуге А.А., которая 1 мая 2024 года вынесла Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ю.Якушева, поскольку, по её мнению, «не установлены обстоятельства совершения умышленного хищения автомобиля «Нива». Как это похоже на предложение типа: «Когда Вас убьют – приходите. Примем меры». Причём из этого Постановления видно, что следствие не удосужилось выяснить, где находится автомобиль «Нива», где и в каком качестве служит А.А. Кенден. И о том, под каким предлогом Якушев просил передать ему автомобиль без оплаты, также в Постановлении ни слова. Интересно, как они собираются ловить преступников, если следствие ведут такие следователи, как Кучуге?

Будем надеяться, прокуратура даст надлежащую оценку её действиям.

Семён Сучков-Задиристый