    Перекрёсток мнений

Аноним, 08-05-2024 #1[ru]

Пишут, что дворец в Геленджике реконструировали – там больше нет зала для стриптиза и казино. Зато появилась часовня. Скрепно! Духовно. Но давайте скорее уже крематорий и колумбарий начинайте строить. Не тяните!

Аноним, 09-05-2024 #3[ru]

Корреспондент Первого канала комментирует инаугурацию Путина: «Я вижу послов многих стран в зале. Есть посол Сирии иии... другие послы... они еще подъезжают».

Путен, 11-05-2024 #7[ru]

Мы должны как можно больше россиян вытащить из трущоб и засунуть в окопы! Так победим бедность!

Аноним, 10-05-2024 #2[ru]

Сегодня в нижней палате праздник! Народные избранники гоголем ходят. «Нам, – говорят, – дали теперь полномочия утверждать Премьера, его замов и министров». Аналогичный случай был в одном гареме, где евнухам разрешили воспользоваться услугами наложниц... Ничего не изменилось, но самооценка скопцов резко возросла.

Аноним, 10-05-2024 #3[ru]

Вся слава ушла в анекдоты...

Аноним, 10-05-2024 #4[ru]

«И не стоит обилие сволочи принимать за нашествие тьмы», – как верно сказано!

Аноним, 11-05-2024 #5[ru]

Не вижу в новом составе правительства РФ ни героев СВО, ни свежего ветра перемен. Где минкультуры Чичерина? Где минпросвещения Охлобыстин? Где премьер Милонов? Где минфин Делягин? Где министр экономики Хазин?!

Аноним, 08-05-2024 #1[ru]

В чьих интересах работает грабитель Якушев? Столько ограбленных им людей не могут добиться справедливости, почему бездействует МВД? Грабитель до сих пор находится на свободе! Сколько еще людей под угрозой быть ограбленными Якушевым?

Аноним, 09-05-2024 #2[ru]

Крыша в Москве. Бункерная.

Аноним, 09-05-2024 #3[ru]

Похоже, столичные тренды, где «держиморды» привыкли плевать на закон, докатились и до нашей глубинки... Если Конвиз и Ко не смогут достойно ответить и наказать уродов в погонах, то скоро полицаи будут так же заходить в каждый дом. А может, и на месте будут избивать и убивать – закона же нет. У кого автомат и дубинка – тот и прав.

Аноним, 10-05-2024 #4[ru]

У нас сформировалось и окрепло полицейское государство. В любой момент могут посадить любого. Ни за что. За ерунду. За косой взгляд на власть. Такое время.

Аноним, 10-05-2024 #5[ru]

Обыск в редакции газеты Риск – это сигнал, что для властей уже не существует ничего святого.

Аноним, 10-05-2024 #6[ru]

Вы не правы, коллега. Обыск у Конвиза – это индикатор того, насколько он прав. У Семёныча такие связи, которых нет ни у кого. Посмотрите, чем дело кончится.

Аноним, 10-05-2024 #7[ru]

Семёныч, не сдавайся!

Аноним, 10-05-2024 #8[ru]

Вообще оборзели: искать в офисе Конвиза оружие и наркотики! Странно, что они ему не подкинули то, что искали. С них станется.

Аноним, 10-05-2024 #9[ru]

Обыск в офисе независимой газеты – это примета нашего времени.

Аноним, 10-05-2024 #10[ru]

Друзья, редактора Независимой газеты лауреата Нобелевской премии Муратова занесли в список иноагентов! А вы тут что-то про великого Конвиза пишете. Всех, кто против власти, непременно замочат. Таков девиз времени.

Аноним, 11-05-2024 #14[ru]

Тыва – конченый регион

Аноним, 11-05-2024 #15[ru]

#13 – ну да. Тогда они все сдохнут, а мы попадём в рай.

Аноним, 11-05-2024 #16[ru]

Конечно, в рай, всенепременно. Только перед этим нас будут лет триста жарить в аду на сковородке.

Аноним, 12-05-2024 #17[ru]

Этого жирное чмо Якушев – вор поганый.

Аноним, 08-05-2024 #1[ru]

Бывшего режиссера «Ералаша», осужденного за растление 13-летнего мальчика, наградили медалью «За спасение погибавших» и освободили от наказания. В ноябре 2022 года Белостоцкого приговорили за педофилию к 14 годам колонии строгого режима, а с конца 2023 года он служит медиком в штурмовом отряде, – пишет «Мск 1». «По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти – отныне я больше не «зек», – похвастался сам Белостоцкий. Родители потерпевшего мальчика не препятствовали его освобождению. Веселые истории экран покажет наш, веселые истории в журнале Ералаш!

Аноним, 08-05-2024 #2[ru]

Россия ответит на отправку западных войск в Украину ядерным ударом по Вашингтону, Парижу и Лондону, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев...

Аноним, 11-05-2024 #4[ru]

7 октября ХАМАС атакует Израиль, совершает неслыханные зверства, убивает 1200 человек, похищает более 260, обстреливает израильские города тысячами ракет. 10 мая Генассамблея ООН голосует за то, что Палестина может считаться полноценным государством и надо рекомендовать Совбезу утвердить ее в этом статусе...

Аноним, 08-05-2024 #1[ru]

Минстрой Тувы поставили какого-то очередного недотепу, напыщенного гуся, ну и кадровые перестановки, хрень редьки не слаще, дурик редкостный

Аноним, 10-05-2024 #2[ru]

Нужно воздать главе Ховалыгу должное – снижение тарифа на оплату электроэнергии – серьёзный успех. В этом плане он – единственный подобный в Туве с 1991 года.

Аноним, 10-05-2024 #3[ru]

Молодец Ховалыг! Теперь бы ещё также газификацией Кызыла заняться! От сажи спасу нет.

Аноним, 11-05-2024 #4[ru]

Мартыш Мадыр-оолович, шедевральный кадр.

Аноним, 11-05-2024 #5[ru]

Осталось дождаться объявления от «Твоего Информа»: «По многочисленным просьбам наших читателей газета будет выходить в удобных рулонах и без текста».

Аноним, 08-05-2024 #1[ru]

Шойгу может быть повышен до вице-премьера. Иванов войдёт в новое правительство как министр финансовых оборотов. Спорим?!

Аноним, 09-05-2024 #5[ru]

Четыре пакета наград замминистра обороны РФ Тимура Иванова, доставленные в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на его арест, с большим трудом поместились на столе... Тянет на оправдание, восстановление в должности и премию! https://t.me/stalin_gulag/9825

Аноним, 09-05-2024 #6[ru]

#5 – Адам Кадыров: наконец-то достойный противник! Эта битва будет легендарной!

Аноним, 09-05-2024 #8[ru]

«Этот день Победы! Порохом пропах... этот день мы приближали, как могли!» Вот так МО Шойгу приближают День Победы! Они не могут по-другому, они так живут. Это их образ жизни.

Аноним, 10-05-2024 #11[ru]

Неужели кто-то верит, что Иванов и прочее жульё случайно оказались в одной компании в Минобороны России?

Аноним, 10-05-2024 #12[ru]

11й, больше похоже, что их селекционировал министр, очень похожий на Шойгу.

Аноним, 10-05-2024 #13[ru]

А кто может ответить, зачем министр подбирает себе в замы жуликов? Чтобы с ними пиво пить?

Аноним, 10-05-2024 #14[ru]

Скорее всего, такие заместители нужны, чтобы было способнее дербанить закрытый от контроля военный бюджет страны. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека...

Аноним, 11-05-2024 #17[ru]

Посмотрите, сколько боевых наград у не служившего ни дня в армии генерала армии Иванова! Больше – только у не служившего ни дня в армии генерала армии министра обороны Шойгу!

Аноним, 11-05-2024 #18[ru]

Но награды этих генералов – это ерунда. Гляньте, сколько у них собственности! У маршала Победы Жукова и десятой доли такого не было.

Аноним, 11-05-2024 #19[ru]

Тогда воровство было не в чести.

Аноним, 10-05-2024 #1[ru]

Да, Монге-Далай пустилась во все тяжкие. Надеется, что её вернут в судьи? Напрасно.

Аноним, 10-05-2024 #2[ru]

Нужно признать, что свою защиту Купцов выстроил на «5». Три известных адвоката, фильмы, публикации в Риске. Этой Монге-Далай, наверное, неудобно на людях появляться. https://www.youtube.com/watch?v=k8-Vddw-cFE

Аноним, 10-05-2024 #3[ru]

№2 – таким судьям всё удобно. Ничего страшного. Она же думает, что приносит пользу обществу.

Аноним, 10-05-2024 #4[ru]

Да ничего она не думает. Нечем.

Аноним, 11-05-2024 #6[ru]

Вспомните судью Дондупай, который поверил справке начальника уголовного розыска МВД Тувы Степанова, в которой было указано, что еврей Конвиз имеет гражданство Бахрейна и он – учредитель секты пятидесятников в Чадане? На основании которой его упрятали в СИЗО? И где эти судья и начальник УР? Тю-тю... Конвиз обид не прощает. Это он с виду такой интеллигентный, добренький, белый и пушистый. На самом деле он очень упорный и последовательный в преследовании своих врагов. Посмотрите, какое чмо он сделал из Якушева. Страшно смотреть. Хотя он у него 10 га земли и отсудил. И всё равно преследует. И будет бить в одну точку, пока Якушев не сядет. То же самое будет и с Монге-Далай. Вот посмотрите. Судейское сообщество не любит тех, кто их позорит. И от таких, как Монге-Далай избавляются.

Аноним, 08-05-2024 #1[ru]

Мой родственник, когда вспоминал о войне, то радости не было. И все больше говорил о тех, кого с ним нет, про товарищей своих. А про подвиги просто говорил, когда спрашивали – помню, за что первую Славу получил? Ответ был простой: ехала машина, гранату бросил: в машине погибли, кто ехал. Вот портфель забрал, а там документы (документы важные были)... Он не был выскочкой, это я прочитал потом о нем многое, потому как кавалер Ордена Славы везде о нем много было. И сейчас много осталось и в интернете. А так работал слесарем после войны всю жизнь. И моя бабушка прошла добровольцем от Москвы до Праги и орден Красной Звезды и Отечественной войны и за взятие Кёнисберга медали были и за взятие городов. Но про войну не хвастались те, кто воевал. Спрашивал, что делала, когда обстрел был? Молилась – ответ ее. А на войне страшно? Говорит, бывало, но некогда думать об этом было.

Я всегда помню своих и тех, кто не вернулся, в каждом доме у наших родных были портреты, кто не пришел. Моей супруги дедушка не вернулся, моя другая бабушка и прадед погибли... А вот уроков мы не извлекли... раз кричим «можем повторить». Не это должны мы говорить: а то, что говорил мой дядя кавалер Ордена Славы: «он поднимал рюмку за товарищей и за то, чтобы этого никогда не было!»

Аноним, 08-05-2024 #2[ru]

Да еще забыл сказать: до 1965 года у нас в СССР 9 мая не праздновался и парадов не проводили. Понятно – почему. Это для молодых справка, кто в те годы не жил или в те годы не помнит, что так было. Может, кто-то догадается, почему не праздновали? Это легко сообразить.

Аноним, 09-05-2024 #4[ru]

Список иностранных лидеров, которые примут участие в параде в Москве 9 мая: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Куба, Лаос, Гвинея-Бисау. А где же главы дружественных Эритреи, Никарагуа и КНДР, таких же великих борцов с фашизмом, как Лаос, Куба и Гвинея-Бисау? Не говоря уж об адекватных мужиках талибах (запрещённая российскими властями террористическая организация)!

Аноним, 09-05-2024 #7[ru]

Немцев победили, и фашистов переживем. Надеюсь... https://t.me/eshkinkrot/53053

Аноним, 10-05-2024 #11[ru]

Всё верно сказано. Настоящие герои Великой Отечественной войны своими подвигами не хвастались. Хотя могли напридумывать с три короба – всё равно не проверишь. Председатель Совета Ветеранов отечественной войны Московской области курсировал с одного мероприятия на другое, рассказывая о своих подвигах. А потом выяснилось, что на самом деле он – предатель, каратель и полицай, который отсидел свой срок после войны, а затем легализовался по чужим документам. А настоящие герои вели себя всегда скромно.

Аноним, 11-05-2024 #13[ru]

Отца Семёныча многие помнят. Это он создавал в Туве жилищно-коммунальное хозяйство. Прокладывал сети, строил дома, первые гостиницу, баню и прачечную. Газифицировал республику. Его очень уважал и ценил сам Тока. А редактор газеты «Шын» Шойгу публиковал про него грязные пасквили, которые разбирали на бюро и признавали «перегибами».