Произвол и беззаконие как норма в полиции Тувы

Не случайно правоохранительные органы и силовики в России считаются наиболее коррумпированными областями деятельности россиян. Достаточно вспомнить уголовное дело, возбуждённое в отношении банды вымогателей во главе с полковником МВД Захарченко. В ходе расследования ФСБ РФ была выявлена целая квартира, используемая в качестве хранилища наличных денег, где было конфисковано сразу порядка 9 млрд. рублей. Кстати сказать, полковник Захарченко, поначалу заявивший, что эти миллиарды ему «подкинули», на ходу (где-то через год) «переобулся» и подал в суд на следствие, требуя возврата этих денег. Помнится, уже тогда гуляло мнение, что если у обычного полковника МВД столько денег хранится на конспиративной квартире, то сколько миллиардов можно выгрести, проведя обыск у какого-нибудь генерала?

Но генералов никто не шерстил, пока выбор не пал на заместителя министра обороны генерала армии Тимура Иванова, по которому только две взятки от руководителя ООО «Олимпситистрой» сразу потянули на 1,2 млрд. рублей. А потом при обыске было найдено столько наличности в рублях и валюте, что полковник Захарченко со своими несколькими миллиардами просто «отдыхает».

СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПОЛИЦИИ?

Но это всё – в Москве. А как обстоят дела с коррупцией в глубинке? Ну, к примеру, в Кызыле? Для наглядности возьмём случай с известным в республике пройдохой криминальным предпринимателем, уже имеющим за плечами судимость за мошенничество по ст. 159 УК РФ Юрием Якушевым. Газета «РИСК» в системе больше месяца публикует материалы о том, как он много лет обирал частных лиц, предприятия, банки и заодно бюджет, набивая свои карманы. С декабря 2023 года в СУ МВД на него отправлено не менее пяти заявлений о мошенничестве – и заявления продолжают поступать. Обманутые мошенником люди бомбардируют СУ МВД, требуя от следствия конкретных действий по пресечению противоправных действий Якушева. А в ответ получают заверения от следователя Кучуге А.А. в том, что следствие работает, но нужны дополнительные доказательства по делу. И нужно подождать. Дело дошло до того, что С.Сафрин обратился к Министру внутренних дел С.Н. Кондрашову с жалобой на бездействие следователя. Но воз, как говорится, и ныне там.

Чтобы ввести министра в заблуждение, Кучуге оформляет немотивированный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Якушева, и тут же сама отменяет его. Так она провернула отказы-отмены уже два раза подряд. Получается, что следствие якобы усиленно работает, но результата никакого нет. При этом Кучуге, откровенно волокитя рассмотрение заявления Сафрина в течение более четырёх месяцев, формально не нарушает сроков проведения проверки. Как известно, в соответствии с УПК РФ, следователь обязан в двухдневный срок принять решение по заявлению о совершении преступлении. Максимально разрешённый срок принятия решения о возбуждении или в отказе от возбуждения уголовного дела – 10 дней. А тут потерпевший от мошенничества человек чуть не полгода требует реакции правоохранительных органов – и тщетно! Мало того, мошенником похищены материалы, необходимые для строительства социально значимого объекта – школы на 825 мест в пгт. Каа-Хем, финансируемой из федерального бюджета. Казалось бы, это должно было подвигнуть следствие к ускорению проверки. А реакции со стороны руководства СУ МВД – никакой.

Ни для кого не секрет, что чиновники и правоохранители добровольно нарушают нормы законодательства только в одном случае: если в этом имеется их личная заинтересованность. А вот как узнать, кому дали взятку за волокиту при рассмотрении заявления строителя – следователю Кучуге или кому-то рангом повыше? Поди, сыщи. Хотя, как известно, именно для подобных расследований и существует Служба собственной безопасности МВД, которая по долгу службы обязана выявлять и пресекать коррупцию в рядах сотрудников МВД. Да и прокуратура, осуществляющая надзор за следствием, тоже дремать не должна. А тут какой-то рядовой следователь Кучуге для отмазки переводит казённую бумагу: выносит глупейшее постановление, тут же его сама отменяет. Получается: и сыт, и пьян, и нос в табаке! Такая у нас борьба с мошенниками. Для видимости. А ведь люди получают из рук государства полномочия, оружие, форменную одежду и спецпаёк. Им государство платит немалую по российским меркам зарплату, бесплатно выделяет жильё и путёвки на санаторно-курортное обслуживание, чтобы они могли с честью исполнять свой долг. А они вместо этого за счёт государства решают свои личные проблемы. И при этом подсчитывают, через сколько месяцев им будет присвоено очередное звание.

«ДЕРЖИМОРДЫ» ПРИШЛИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

Но бывают и иные случаи. Так, к примеру, 2 мая в офис газеты «РИСК» с раннего утра, не представляясь, вломились с 12 молодчиков с автоматами из МВД Тувы под командованием лейтенанта Салчака. Большая часть из них была в масках. С собой они привезли двух молодых девчушек в милицейской форме под видом понятых. Заявили, что будут производить обыск в помещении газеты в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Алефтины Донгур-оол, которая обвиняется в вымогательстве. Находящийся в помещении хозяин Конвиз С.С. объяснил, что в редакции газеты «РИСК» такого сотрудника не имеется, и поинтересовался, что именно сотрудники намерены искать. В ответ следователь Салчак зачитал постановление, из которого следовало, что они намерены найти в офисе «оружие и наркотики». Конвиз им объяснил, что помещение принадлежит ему, но оно арендуется тремя юридическими лицами, руководителей и сотрудников которых в настоящее время нет в связи с выходными. Поэтому предложил им прийти в рабочие дни. Но сотрудники МВД были неумолимы. Пользуясь тем, что Конвиз в помещении находился один, они разбрелись по разным кабинетам и начали что-то искать. Не исключено, что, рассчитывая на своё количество, были намерены что-нибудь подкинуть. Но, заметив, что помещения находятся под контролем видеонаблюдения, от своих намерений были вынуждены отказаться.

Тогда владелец помещений вызвал адвоката А.Язева, который вскоре прибыл. Но следователь Салчак, вопреки требованию закона, велел не впускать адвоката в помещение, чтобы он «не помешал следственным действиям». Похоже, он реально испугался адвокатского контроля. Обыск длился более пяти часов. Конвизу, недавно перенесшему операцию на глазах, необходимо было закапать глазные капли. Однако следователь Салчак воспрепятствовал и этому. Две «понятые» сидели и играли в сотовые телефоны и над чем-то между собой посмеивались. А затем, не глядя, подписали протоколы. Конвиз это заметил и сделал им замечание. На что следователь Салчак дико заржал и заявил, что он – «лучший следователь в мире», и они подписывают документы, не глядя, «потому что хорошо его знают и доверяют ему». А на требование соблюдать уголовно-процессуальный закон РФ лейтенант надменно ответил: «Здесь УПК – это я!»

Затем вся эта правоохранительная орава собрала все имеющиеся в помещениях компьютеры, сотовые телефоны, носители информации и удалилась. Судя по всему, их целью было не столько поиск улик и доказательств, сколько простое воспрепятствование журналистской деятельности газеты «РИСК». Видимо, от начальства было получено указание изъять все компьютеры, находящиеся в помещении, чтобы редакция не смогла работать. И чтобы следующие номера газеты не вышли.

Статья в газете – это не жалоба на действия сотрудников полиции. И я не стану перечислять, какие нормы закона эта не совсем адекватная полицейская свора нарушила. В прокуратуру и суд направлены соответствующие жалобы, и с «самым лучшим следователем мира», надеемся, там разберутся. А конфискованное имущество вернут в целости и сохранности. Но отмечу, что, как и ожидалось, никакого оружия и наркотиков, а также предметов, используемых для совершения преступления, им закономерно найти не удалось.

Впрочем, сотрудники МВД хоть и не семи пядей во лбу, но всё же не дебилы. И надеяться на то, что они найдут и изымут у Конвиза оружие и наркотики, или хотя бы беспрепятственно что-нибудь подкинут, никто не надеялся. Осталось только выяснить, откуда взялся такой лейтенант, кто его научил так хамить. И вообще вести себя непрофессионально во время следственных действий. Конечно, в республике придурков хватает и среди людей в погонах. Но желательно, чтобы они обходили офис газеты «РИСК» стороной. Всё-таки это публичное место. Можно и на полосу газеты попасть. А рукописи, как известно, не горят.

КТО БУДЕТ СМЕЯТЬСЯ ПОСЛЕДНИМ?

И немного о нашем обществе. 4 мая прочитал отзыв сестры экс-главы республики Кара-оола Саяны Монгуш на задержание Алефтины Донгур-оол. Бывшая заводная подружка Алефтины, всегда чрезвычайно завидовавшая её популярности, на этот раз превзошла в желчи саму себя. Удивился, сколько злобы и злорадства у Саяны, считающей себя журналисткой. Я не могу знать, чем закончится дело Алефтины, но помню, что это не первое подобное «приключение» в её жизни. И при этом она всегда выходила из положения с достоинством. А Саяне Монгуш хочу посоветовать вести себя прилично и радоваться не от сознания, что у соседа сдохла корова. Как говорится, не рой яму другому...

А заодно хочу напомнить и следователю подполковнику юстиции СУ МВД Айлане Анатольевне Кучуге, что её действия (бездействие) вполне могут подпасть под действие УК РФ, поскольку имеют признаки преступления. И если она и впредь будет волокитить дело в отношении матёрого мошенника Якушева, то и у неё могут возникнуть серьёзные проблемы по службе.

Семён Сучков-Задиристый