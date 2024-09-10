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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 25, 10 сентября / Как Юрий Якушев заработал свою первую судимость
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№25, 10 сентября 2024 года.

Как Юрий Якушев заработал свою первую судимость

Как Юрий Якушев заработал свою первую судимость

Уважаемые читатели газеты «РИСК»! В связи с загруженностью газеты во время выборов депутатов мы не смогли продолжить повествование о том, каким образом мошенник Якушев обманывал и продолжает обманывать доверчивых людей. Теперь выборы уже позади, и мы продолжим рассказывать о мошеннических подходах Юрия Якушева в его непомерном стремлении разбогатеть.

В №7 газеты «РИСК» мы остановились на том, как матёрый мошенник обжёгся на прокуроре Тувы А.Гринёве. Тот, невзирая на поддержку мошенника со стороны главы республики Кара-оола, сумел-таки довести уголовное дело о мошенничестве Ю.Якушева при строительстве жилья для детей-сирот до логического конца и повесить ему на грудь знак о судимости.

В статье «И при чём тут Кызыл-оол?» газеты «РИСК» в №50 газеты от 13 декабря 2016 года, в частности сообщается, что в приговоре суд указал: «Якушев завладел печатью и электронной подписью ООО «Строительная компания «Конус», генеральным директором либо доверенным лицом которого на самом деле не являлся. В декабре 2013 года злоумышленник заключил от имени ООО «СК «Конус» с директором ГКУ «Госстройзаказ» четыре государственных контракта на приобретение 17 жилых домов для детей-сирот. Общая стоимость сделки составила более 17 млн. 140 тыс. рублей. На основании фиктивных счетов фактур и товарных накладных... указанная сумма была перечислена в адрес подрядчика и в дальнейшем поступила на счета аффилированных Якушеву лиц». На самом деле «жилые дома ООО «СК «Конус» в действительности не приобретало».

Но когда за него взялась прокуратура, «после выявления факта мошенничества правоохранительными органами и начала проверки по данному факту Якушев, чтобы придать своим действиям видимость правомерности, на собственные средства построил 2 жилых помещения из 17 и фундаменты для 12 домов». «Однако строительная экспертиза установила, что объём выполненных работ составил лишь 6 млн. 251 тыс. рублей. Работы на сумму свыше 10 млн. 889 тыс. рублей подрядчиком не выполнены». Таким образом, «в результате незаконных действий Якушева дети-сироты не получили жильё».

Это судебное разбирательство ещё примечательно тем, что там был допрошен в качестве свидетеля председатель администрации посёлка Каа-Хем закадычный друг и собутыльник Юрия Якушева небезызвестный сексуальный террорист Юрий Ананьин. Он в настоящее время трудится в должности руководителя кадровой службы правительства Тувы. На вопрос прокурора, «знает ли свидетель Ананьин подсудимого Якушева», «Юрий Юрьевич мелко-трясущимся голосом тихо-тихо пояснил суду, что в районе имеются на очереди бездомные дети-сироты, но он лично сам не имеет никакого отношения ни к ним, ни к этой очереди, ни к строительству домов для них, ни к этому любителю детей Якушеву». Более того: свидетель Ананьин с испугу пытался убедить суд, что с подсудимым «Якушевым... не знаком. Или почти не знаком». Хотя, честно говоря, в этом не очень уверен. В общем, он «не припоминает, знаком с ним или нет».

Однако в итоге Якушев каким-то чудом всё же отделался условным сроком и штрафом. Так что, невзирая на множественные случаи мошеннического обмана со стороны Якушева, на сегодняшний день у того только один случай, когда дело закончилось обвинительным приговором. Об этом газета рассказала в №22 газеты от 23 июня 2015 года в статье «Авантюрист с высокой крышей», в которой, в частности, повествовалось, как Якушев «зарабатывает» тем, что подмешивает в дорогой качественный уголь Каа-Хемского разреза дешёвый уголь низкого качества с Элегестинского месторождения. «То он в хороший уголь подмешивает дерьмовый, то спекулирует землёй, то бесплатно строит премьеру Кара-оолу АЗС в Кызыле, то жильё для детей-сирот, в которых либо нет кухонь, либо кухни – без окон». Автор публикации при этом удивляется, как «обычный барыга-спекулянт трансформируется в солидного общественного деятеля» до такой степени, что под «крышей» Шойгу умудрился возглавить тувинское отделение Русского географического общества, президентом которого является сам В.Путин. Но то, что Шойгу принял Якушева в благотворительном обществе, которое возглавляет сам президент страны, «злые языки полагают, что таким образом Шойгу хотел отмывать в Туве деньги российских олигархов». В итоге борьбы жулья с правоохранителями прокурору Гринёву удалось-таки слуге Кара-оола и Шойгу проходимцу Якушеву накрепко приклеить соответствующее его деятельности клеймо «мошенник», которое за ним закрепилось теперь уже на вполне законном основании.

В публикации также сообщается, что уже на тот момент «Якушев при всей его респектабельности должен кучу денег большинству людей. Кому миллионы, а кому – десятки тысяч. Прикрываясь фамилией Шойгу, он беззастенчиво обирает и богатых, и бедных людишек. С кем-то не рассчитался за строительные материалы или электромонтажные работы, кому-то должен за работу миксера. И ему всё сходит с рук благодаря неформальным отношениям с премьером Тувы Кара-оолом, которому он за покровительство оказывает безвозмездные услуги», – об этом можно и сейчас прочитать в той статье.

При этом автор письма в газету, которого Якушев «кинул» на 25 тыс. рублей, негодует по поводу того, что «о русских в Туве складывается мнение на примере таких, как Тунёв или Якушев. Но не все же русские в Туве проходимцы, воры и жулики. Однако именно подобная шваль пришвартовалась к тувинской власти и позорит русских в Туве, создавая им имидж людей беспринципных, наглых и неразборчивых в средствах». Как сообщается в том письме читателя газеты, во время работы в Русском Географическом обществе «Якушев сначала ссылался на некие объективные трудности, обещал оплатить работу позже, а затем и вовсе перестал брать трубку телефона и отвечать на звонки. А его бухгалтер прямо заявила, что Якушев все деньги давно «пристроил» и ждать от него ничего не стоит. К тому же, таких клиентов, с кем он не рассчитался – пруд пруди. Похоже, деньги «Долины Царей» уже осели не только в карманах Якушева, но и Кара-оола».

Справедливости ради следует признать, что после получения судимости за мошенничество Сергей Кужугетович, дабы подстраховаться на всякий случай, расстался с Якушевым, уволив его из Русского географического общества. Но талантливый эффективный мошенник всегда в цене – его тут же подхватил Кара-оол, пристроив к своим автозаправочным станциям.

О другой сомнительной деятельности Якушева газета «РИСК» поведала в №48 от 11 декабря 2018 года. Суть публикации состояла в том, что кара-ооловским АЗС руководил некто сильно пьющий С.Ремнёв. Достоверно неизвестно, как тот рассчитывался с Кара-оолом. Но он по каким-то причинам очень сильно задолжал за полученное и реализованное топливо. «Но в этой истории примечательны даже не долги. Интересно то, на кого разгневанный Кара-оол заменил Ремнёва. А ротация весьма показательна. Поскольку место Ремнёва занял известный в республике мошенник и вор, недавно осуждённый Кызылским городским судом по ст. 159 УК РФ, Юра Якушев. Тот самый, про которого газета писала, что он бесплатно построил Кара-оолу АЗС «Эне-Сай» возле коммунального моста. Видимо, в виде отката за государственный подряд по строительству жилья для детей-сирот, за который, собственно, он и получил приличный, но всё же условный срок».

В той же статье, в частности, сообщается, что «независимые СМИ, в том числе и газета «РИСК», не раз обращали внимание общественности на то, что вокруг Главы республики Ш.Кара-оола удивительным образом собираются разного рода проходимцы, негодяи, мошенники, бандиты и воры». Приводились примеры типа Шолбана Иргита, Каадыр-оола Бичелдея, Леонида Доржу, Юрия Тыт-оола, Валентина Ендана, Юрия Якушева и прочих. «При этом главным доводом непричастности Шолбана Кара-оола к инкриминируемым им преступлениям является то, что к Кара-оолу они пришли без тёмного прошлого». Что же до Якушева, то в нём реально «зарыт талант афериста и махинатора. Расцвет его гениальности пришёлся как раз на то время, когда Шолбан Кара-оол по протекции министра Шойгу неожиданно для многих возглавил республику. И тут, судя по всему, «рыбак увидел рыбака очень даже издалека». Как только Кара-оол пристроил в кресло директора разреза «Каа-Хемский» прохиндея и жулика Базиева, в настоящее время отбывающего срок за мошенничество, Якушев оказался востребованным для левой торговли углём».

Там же рассказывается, как Шолбан Кара-оол в благодарность Якушеву за то, что тот построил ему АЗС, дал «возможность строить дома для детей-сирот». При этом он по случаю и без оного неустанно нахваливал Якушева и ставил его в пример другим строителям, говоря, что тот «задал хороший стандарт жилья для детей-сирот», не замечая, что тот настроил за счёт бюджета «квартир без кухонь или кухни без окон». И вот «2 июля 2014 года Шолбан Кара-оол перед телекамерами и корреспондентами правительственных газет, поджимая мышцы ягодиц и поводя бёдрами от приятных ощущений в тазобедренных суставах, перерезая красную ленточку, сказал: «... здесь, в посёлке Каа-Хем, дома построены образцовые. И здесь Юрий Георгиевич Якушев присутствует, ему отдельное спасибо за выработку определённого стандарта, который будет распространяться на все новые дома для детей-сирот, чтобы в них было и красиво и уютно...». А затем весной 2018 года этот самый Юрий Якушев по приговору суда получил за мошенничество срок в три года шесть месяцев.

И последнее. Банкротство АЗС, принадлежащих семье премьера Тувы, – это симптом. Никто не в состоянии представить себе, как человеку с миллиардным состоянием, возможностью стянуть на свою АЗС всех бюджетников республики, можно обанкротить сеть АЗС. Это просто уму непостижимо. И такому деятелю Сергей Шойгу доверил республику? Неужели можно было надеяться на то, что Кара-оол когда-нибудь окажется компетентным в части управления? Неужели у кого-то может появиться мысль, что этот горе-деляга когда-нибудь сможет организовать какое-нибудь казённое рентабельное производство, если он не в состоянии разобраться со своей собственностью?

В следующих номерах газеты мы продолжим повествование о «художествах» Якушева уже по более поздним публикациям.

Наш корр.

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