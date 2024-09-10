    Коротко

Путин пообещал модернизировать теплосети Монголии после коллапса системы ЖКХ в России

Во время своего визита в Улан-Батор Владимир Путин пообещал президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху помочь в реконструкции ТЭЦ-3 в столице страны и инвестировать в строительство первой угольной электростанции в аймаке Увс, сообщают пресс-служба Кремля и РФПИ. Эти заявления прозвучали на фоне крупного энергетического коллапса в России, который оставил без света и тепла 1,5 миллиона человек в начале 2024 года.

2 сентября российское правительство опубликовало распоряжение о подписании межправительственного соглашения, в котором говорилось, что реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе предполагает расширение части высокого давления на 50 МВт и строительство новых блоков мощностью 250 МВт. На следующий день стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Хотгор Шанага», владеющая крупнейшим угольным месторождением в Монголии, договорились о совместных инвестициях в строительство угольной электростанции в аймаке Увс. Проектная мощность станции составит 120 МВт, а стоимость строительства оценивается в 20 млрд. рублей. Этот проект призван сократить энергодефицит Монголии, которая сейчас частично зависит от импорта электроэнергии из России и Китая.

РФПИ также примет участие в реконструкции ТЭЦ-3, что должно повысить надежность энергоснабжения в Улан-Баторе и снизить дефицит электроэнергии.

Ещё двух бывших чиновников Шойгу арестовали за взятки

Суд отправил под арест бывшего сотрудника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрея Чекмазова по делу о получении взятки в 7,7 млн. рублей. Его заместителю Дмитрию Фомину избран домашний арест.

«Следствием установлено, что в 2016 и 2022 годах между Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ и АО „Оборонтест“ заключены 2 государственных контракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд Минобороны РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа общей стоимостью 1,5 млрд. рублей», – говорится в сообщении военных следственных органов. По версии следствия с июня прошлого года по 3 сентября Чекмазов и Фомин получили от гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева взятку в размере 7,7 млн. рублей за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, общее покровительство и попустительство по службе.

Фигурантов обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Им грозит до 15 лет колонии. Сухарев подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ему грозит аналогичный срок.

Долги россиян по кредитным картам резко выросли и достигли почти 5 трлн. Рублей

Россияне резко увеличили долги по кредитным картам: по итогам июля общий объем задолженности достиг рекордных 4,8 трлн. руб., что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые публикуют «Известия».

При этом число открытых кредитных карт за год выросло не столь существенно – на 16%, до 82 млн. Одновременно с этим подскочил уровень просроченной задолженности. Согласно данным ОКБ, по итогам июля объем необслуживаемых долгов от 90 дней и более вырос почти на треть, до 579 млрд. руб., а число таких карт увеличилось на четверть, до 7 млн.

В БКИ «Скоринг бюро» также сообщили об ускоренном росте сегмента – на 40% год к году в июле. По данным организации, общая сумма долгов россиян по кредитным картам составила 3,9 трлн. руб., а количество выданных карт выросло за год на 11%, до 94 млн. Объем просроченной задолженности на конец июля увеличился на 15%, до 459 млрд. руб. В срок не обслуживались 7 млн. карт, отметили в «Скоринг бюро».

Розничное кредитование растет, поскольку в обществе сохраняются высокие инфляционные ожидания, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. При этом россияне готовы тратить в долг на фоне увеличения располагаемых доходов и макроэкономической неопределенности, добавил эксперт.

«Новых людей» и КПРФ пропустили в парламент Тувы

«Единая Россия» набирает 80,8% голосов на выборах в Верховный Хурал Тувы. Примерно столько же было на выборах 2019 года. Но тогда ЛДПР получила 7,75% и взяла два мандата, а сейчас эта партия не преодолела пятипроцентный барьер. Оппозицию будут представлять «Новые люди» и КПРФ, получившие 5,38% и 5,23% соответственно – у них по одному креслу.

У «ЕР» будет 14 мандатов по спискам и ещё 14 из 16 по округам.

На округе №11 самовыдвиженец, депутат горсовета Кызыла из «ЕР» Буян Биче-оол обыграл военкома Сылдыса Шивита, которого выдвинула «Единая Россия» (6,5 тыс. против 2,6 тыс. голосов). Шивит был участником «спецоперации», а Биче-оол считается соратником бывшего главы республики Шолбана Кара-оола, конфликтующего с нынешними властями региона.

На округе №10 самовыдвиженец 1995 года рождения, директор государственной спортшколы «Субедей» Саян Ондар сходу выиграл округ при отсутствии единоросса.

Вероятно, и Биче-оол, и Ондар вступят во фракцию «ЕР», так что у неё будет столько же кресел, сколько и в действующем созыве (30 из 32).

Общая явка составила около 58,85%. На прошлых выборах Верховного Хурала она была 65,87%.

Роскомнадзор пригрозил аннулировать лицензии провайдерам, которые ускоряют ютьюб

Роскомнадзор заявил, что будет привлекать к административной ответственности (статья 13.45 КоАП) и даже лишать лицензий российских интернет-провайдеров, которые применяют технологии обхода блокировок сайтов вопреки требованиям властей, пишет Forbes.

Издание ознакомилось с соответствующими письмами территориальных управлений РКН по Северо-Западному федеральному округу, Дагестану и Рязанской области, разосланными операторам связи 30 августа и 2 сентября.

В документах говорится, что требования не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией необходимо исполнять незамедлительно. «В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона „О связи“ вплоть до аннулирования лицензии», – цитируют журналисты текст одного из писем.

РКН в своих письмах не уточняет, о каких запрещенных сайтах идет речь.

Тувинским учителям предлагают работать за 30-40 тыс. рублей

Как уверяет Росстат, средняя зарплата педагогов общего образования в Туве по итогам первой половины 2024 года составила 61,6 тыс. рублей. Но реальные предложения в 1,5-2 раза ниже, следует из опубликованных вакансий, которые изучил «Сибирский экспресс».

На сайте «Работа России» сейчас более 80 предложений для учителей в республике. Максимальная доступная зарплата – 53 тыс. рублей. Её обещают учителю начальных классов в средней школе №2 в городе Туран Пий-Хемского района Тувы. Учителю английского в Самагалтайской школе №2 обещают 36-46 тыс. рублей. Преподаватель математики и информатики в школе села Хонделен может рассчитывать на 32-45 тыс. рублей. Преподаватель физики в муниципальной школе №12 Кызыла сможет зарабатывать 36,5 тыс. рублей. Столько же там обещают учителям начальных классов, русского языка, музыки и географии. Довольно много предложений ниже 30 тыс. рублей в месяц. Например, учителям начальных классов и русского языка в муниципальной школе №4 Кызыла предлагают 25-30 тысяч рублей. Временному преподавателю родного языка и литературы в селе Успенка Тандинского района готовы платить 16,4 тыс. рублей в месяц.

При этом для трудоустройства учителем в муниципальные школы необходимо профильное высшее образование.

Тувинский школьник заявил о дефиците дефектологов на встрече с Путиным

В Туве образовался дефицит педагогов-дефектологов, заявил один из учащихся на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кызыле.

По словам молодого человека, его семилетнюю сестру не берут ни в обычную, ни в коррекционную школу. Девочка не разговаривает, но не отстаёт в развитии, пояснил он.

Путин пообещал поговорить с министром образования РФ Сергеем Кравцовым.

Путин заявил, что его «маленькие члены» семьи свободно говорят на китайском

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его внуки или дети свободно говорят на китайском языке. «Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке, говорят свободно. Но это не значит, что мы должны забыть свой интерес к английскому языку. Английский язык – это великий язык», – сказал глава государства во время открытого урока «Разговор о важном» в школе Кызыла.

В 2019 году китайский язык был впервые включен в перечень предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. Как сообщал Рособрнадзор, на тот момент его изучали более 17 тыс. школьников в 168 школах в 24 регионах России. К 2021 году их количество увеличилось до 91 тыс.

По данным последней переписи населения, 17,6 тыс. жителей России считают китайский родным языком. Говорят на китайском языке 59,2 тыс. человек, примерно столько же, сколько и на белорусском. Летом прошлого года помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко сообщал, что российские вузы будут постепенно включать изучение китайского языка в свои программы, так как этот язык становится одним из главных в научной сфере.