    Перекрёсток мнений

Аноним, 04-09-2024 #1[ru]

Путин прилетел в Туву. Но почему-то не посетил местную достопримечательность – железную дорогу, в которую он в 2011 году забил «золотой костыль». И которая сегодня выглядит точно так же, как 13 лет назад. 50 метров рельсов из ниоткуда в никуда посреди ничего...

Аноним, 04-09-2024 #2[ru]

Путин посетил город Кызыл, который в 2020 году вошёл в список самых опасных городов мира. В этом населенном пункте республики Тыва происходит 45 убийств на 100 тысяч населения. Для сравнения: в Южном Судане этот показатель – 13 убийств, в Йемене – 9 убийств, в Афганистане – 6 убийств на 100 тысяч населения. Лучшего места для рассказов о светлом образе будущей России просто не найти!

Аноним, 04-09-2024 #4[ru]

Путин дал совет школьнику из Кызыла: «Мотоцикл – опасный вид транспорта... Накопи на машину лучше» В Туве накопить на машину можно только продавая наркоту или разворовывая бюджет. Ну, еще можно отправить папашку на фронт и молиться, чтобы он вернулся в цинковом гробу, чтобы получить гробовые, на которые наконец-то можно будет купить белую «ладу-гранту»!

Аноним, 04-09-2024 #5[ru]

«Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке свободно», – заявил Путин. Что это за маленькие члены семьи, он не уточнил... Всех своих родственников Путин скрывает.

Аноним, 04-09-2024 #7[ru]

А мы все удивляемся: почему Путин страну фактически под Китай положил? А он, оказывается, детей/внуков уже с детства приучает к новому хозяину.

Аноним, 05-09-2024 #8[ru]

Итак, Тува ликовала от одного вида Путина. Последний раз с официальной поездкой он был здесь 10 лет назад (вылазки выходного дня с Шойгу не в счёт). За десять лет много воды (и не воды) утекло: для жителей Тувы вероятность погибнуть в Украине в 30-40 раз выше, чем для москвичей – писала в ноябре 2023 года Русская служба Би-би-си. С учетом плотности населения, на каждые 10 тыс. мужского населения возрастом от 16 до 61 года в Туве приходилось 48,6 подтверждённых погибших военных (Би-би-си ведет такой перечень). Для ноября 2023 года это был самый высокий показатель в России, отмечало издание. Даже Путин рассказал кызылским школьникам, что на СВО сейчас находятся 10 000 тувинцев. Это примерно каждый 33-й житель республики. Это как если бы Москва выставила 398 тысяч. Но ликует при этом именно Тува... https://t.me/tuvaunofficially/4231

Аноним, 05-09-2024 #11[ru]

Путин выдал: «Украиной руководят инопланетяне или иностранцы». В России что, начались перебои с галоперидолом?

Аноним, 05-09-2024 #13[ru]

30 августа: «Песков заявил, что Путин никогда не встречался с Дуровым». 5 сентября: Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым. Песков – профессия врать?

Аноним, 06-09-2024 #3[ru]

«Мьянма предложила России менять рис и масло на нефть и газ из-за санкций»... Сначала великий экономист перевел Россию на расчеты в рублях, а теперь в свободно-конвертиртируемые рис и газ!

Аноним, 28-08-2024 #1[ru]

В российском законодательстве предлагается новое основание для прекращения дел о правонарушениях в отношении региональных чиновников. Поправки к КоАП, разработанные Минюстом и уже поддержанные комиссией правительства, позволят закрывать административные дела в случае, если чиновник не выполнил обязанности из-за недостаточного финансирования. Недофинансирование регионов приобретает хронический характер и требует изменения дизайна некоторых институтов. Значит, никаких перспектив улучшения ситуации в обозримом будущем в этой части власти не планируют. Именно это, а не то, что вам рассказывают по телевизору, говорит о реальном состоянии российской экономики. В этой связи вспоминается старая шутка: «Только было цыган приучил свою лошадь совсем ничего не есть, как она возьми – да и сдохни».

Аноним, 04-09-2024 #1[ru]

Что Тыва – это особый регион России, сказал. Что Тыва стала первым из всех государств мира союзником СССР в войне с фашистской Германией – сказал. Что около 10 000 тувинцев участвуют в СВО – сказал. А про самого знаменитого тувинца почему-то ничего не сказал. Вообще не упомянул. Забыл, наверное...

Аноним, 04-09-2024 #2[ru]

«Перед визитом в Улан-Батор Путин пообещал Монголии льготы на топливо и дешевый газ». А тем временем в соседней с Монголией республике Тыва 88% семей отапливают дома дровами и углем, в том числе из-за тотальных проблем с газификацией. В Бурятии – также в приграничном для Монголии регионе – центральное отопление проведено лишь в 45,3% домовладений, в 42,7% домохозяйств продолжают греться у печек. Ну и кто там говорил, что Россия полностью зависит от Китая?! Еще немного и россияне начнут завидовать ещё и монголам!

Аноним, 28-08-2024 #1[ru]

По оценкам, в понедельник на удар по Украине Россия потратила 120 млрд. рублей. Для понимания: бюджет Тувы на весь 2024 год – 56 млрд., бюджет Бурятии – 108 млрд. Целые регионы в РФ в год имеют меньше, чем Россия потратила на убийство украинцев за один день...

Аноним, 28-08-2024 #2[ru]

«Смешались в кучу – кони, люди!» – это называется анархия. В это смутное время каждый пытается отгрызть себе кусок пожирнее. А теперь представьте, что начнется, когда Путина не станет. И живые позавидуют мертвым!

Аноним, 28-08-2024 #3[ru]

Из всей немецкой диаспоры Тувы только Гер Прокерт поддерживает Карлика.

Аноним, 29-08-2024 #4[ru]

Казанцева – это кто? Чем она вообще занимается?

Аноним, 29-08-2024 #5[ru]

Гера Чпокерта выгнали из правительства все же за б***ство или по коррупционной повестке?

Аноним, 29-08-2024 #6[ru]

На ещё одного зама Шойгу заведено уголовное дело о коррупции! Бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает СК. «По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности», – сообщает СК. Наверное, святую фуражку Гитлера из храма спёр!

Аноним, 29-08-2024 #7[ru]

Всё, абсолютно всё окружение Шойгу оказалось ворьём. И только сам Шойгу по-прежнему чист и честен, аки ангел. Ну и Путин, конечно же, об этом воровстве ничего не знал.

Аноним, 29-08-2024 #8[ru]

Попов – один из ближайших соратников Сергея Шойгу с начала 90-х годов. Всю жизнь с ним в МЧС, а при переходе Шойгу в Министерство обороны становится его помощником, затем заместителем вплоть до его отставки в 2024 году. Сумеет ли Сергей Кужугетович защитить своего ближайшего соратника? Осмелится ли вступиться за него?

Аноним, 29-08-2024 #9[ru]

Вот, трудно даже представить состояние человека, у которого чуть ли не через день арестовывают бывших замов и ближайших соратников по недавней службе. Наверное, сон неровный, тревожный. А чуть рассвет забрезжит, чудится, будто «чёрный воронок» к воротам поместья подъезжает!

Аноним, 30-08-2024 #10[ru]

Русских отовсюду выдавили, Русский бизнес еле дышит в Туве, за исключением там какого-нибудь Уюсова, которому хорошо живется при любой власти. В Туве элементарно даже хлеб разучились печь, вот такая политика была 14 лет в регионе. Высококлассные специалисты вынуждены были уехать навсегда из республики!

Аноним, 30-08-2024 #11[ru]

Всё, в чём преуспел Шойга, так это выжил почти всех русских из республики. Молодец! Отлично выполнил задание Мальтийского ордена.

Аноним, 30-08-2024 #12[ru]

Воруют, как не в себя. В ситуации, когда будущее мрачно и никаких просветов на горизонте не видно, – когда есть понимание, что ничем, кроме катастрофического обвала всё это завершиться не может (на самом деле может, но большинство этого не понимает), – единственное, чем нынешний истеблишмент может успокоить себя, – это воровать в промышленных масштабах... Воровство как психотерапевтическое средство.

Аноним, 30-08-2024 #13[ru]

Как так получается, что чиновник, пока работает на своей должности, то всегда практически святой, но после внезапного увольнения на деле оказывается вором, коррупционером и форменным подлецом?

Аноним, 30-08-2024 #15[ru]

Тучи вокруг бывшего министра обороны сгущаются всё сильнее. Пора брать первый билет до США и идти в программу защиты свидетелей. Других шансов у Шойгу, кажется, нет.

Аноним, 31-08-2024 #16[ru]

Карла хвастается, что он построил по какому-то стандарту дома для детей сирот. А про то, что его коллега и близкий друг Якушев украл десятки миллионов по этой программе, он забыл упомянуть...

Аноним, 31-08-2024 #17[ru]

Кому он на хрен нужен со своей велодорожкой? Споил всю Туву вместе с Туневым, а теперь эти бутлегеры про ЗОЖ поют.

Аноним, 31-08-2024 #18[ru]

Мелкий, злобный карлик-шойгушонок допрыгается. Врать и пиариться научился у своего «наставника», ворюги со стажем. Ложь просто звенящая.

Аноним, 01-09-2024 #20[ru]

Ну, вот и поставлена точка в «деле налоговиков» Тувы. Два особо приближённых к Кара-оолу человека получили реальные сроки. Интересно на эту тему высказался экспертный телеграм канал Шалимов прав: «Воровать надо с прибыли, а не с убытков» https://vk.com/wall-67525643_88326

Аноним, 05-09-2024 #2[ru]

Жадный Аяс быстро переобулся, сначала был активным караоловцем теперь переметнулся в новый стан, теперь еще и хвастается по телевизору, что новая школа в Каа-Хеме – это его заслуга! Каков ловкач, однако!

Аноним, 06-09-2024 #6[ru]

Каракарлика, если не понимает слово, прилюдно выпороть палками по голой ж... С телетрансляцией по всему миру. Такой обычай в Туве был. В книге Сергея Минцлова «Секретное поручение. Путешествие в Урянхай» 1914 года, на странице 88 подлинная фотография с комментарием «Порка сойотов их собственными чиновниками». Каракарлику такое наказание будет как благо. Доиграется.

Аноним, 06-09-2024 #11[ru]

«Никаких сложностей на электронном голосовании в Москве нет», – заявили в МГИК. Полная фраза звучала так: – Очень удобно, даже вбрасывать не надо, нарисовали – и всё! Никаких сложностей на электронном голосовании в Москве нет!

Аноним, 05-09-2024 #1[ru]

Уроженец пос. Чодура, землячок Каракарлика. Судимый, дефективный. Блеск! В «ЕР» других не бывает.

Аноним, 05-09-2024 #6[ru]

Самая красивая военная РФ-экспертка А.В. Кашеварова срывает покровы и обнажает правду. Одна из ключевых проблем СВО Z и вообще РФ в IV мировой войне: на Руси, оказывается, теперь не любят и презирают собственных военных. Боец СВО – это, в современном русском сознании, опасный маргинал, в лучшем случае – антигерой. Вот оно как. Приоритетная в этой ситуации задача: запретить военным всех уровней бухать.

Аноним, 29-08-2024 #1[ru]

Возрождение России начнётся тогда, когда хотя бы 20% населения РФ какие-нибудь пожары в Чеди-Холе будут волновать гораздо больше, чем снос какого-нибудь памятника Пушкину в каком-нибудь Житомире. То есть – никогда.