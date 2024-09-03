Сподобится ли Ховалыг организовать в Туве выборы без выбора?

Вот и подходят в Туве к своему концу выборы депутатов Верховного Хурала. Не обошлось и без неожиданностей, главная из которых – фальсификация документов в пользу криминальных кандидатов от «Единой России» руководителями избиркомов и сотрудниками МВД Тувы. Нужно признать, что ранее с таким фактами мы как-то не встречались. Одно дело – шить уголовные дела «белыми нитками», с чем мы встречаемся сплошь и рядом. А другое – «вытравливать» компрометирующие гражданина сведения из базы данных Информационного центра МВД. В первом случае беззаконие творит какой-нибудь следователь под прикрытием прокурора, а во втором – чувствуется властная рука уровня министра внутренних дел Кондрашова.

В случае с избиркомами одно дело, когда они по привычке и сложившейся практике воруют голоса избирателей, подбрасывая в урны для голосования бюллетени, отмеченные за кандидатов от «Единой России». И совсем другое – когда они то ли вымарывают из бюллетеней сведения о судимостях кандидатов от ЕР, то ли подделывают новые доказательства. Они представляют их в суд, заявляя, что криминальный кандидат ни в чём не виноват, а виноват избирком. Нужно признать, что до того, как во главе встал Владислав Ховалыг, мы с такими позорными фактами не сталкивались. Как говорится, новая метла по-новому метёт...

На этих выборах официально зарегистрированы пять партийных списков: ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Фактически идёт борьба между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Но если ЕР пустилась во все тяжкие и пытается победить с помощью фальсификаций и подлогов, то «Справедливая Россия» кропотливо, от двери к дверям, работает с избирателями, убеждая их в необходимости голосовать за «Справедливую Россию», отметая других кандидатов. И это у них, похоже, получается. По крайней мере, замеры общественного мнения показывают, что только около 35% избирателей готовы поддержать кандидатов партии власти, тогда как у «Справедливой России» показатель привлекательности превышает 40%. А в таком кожууне, как Танды, «Справедливую Россию» готовы поддержать до 60% избирателей. Обстановка для главы республики, возглавляющего партийный список единороссов, весьма тревожная. Если учитывать, что ему через два года предстоит идти на перевыборы, а похвастаться успехами его правительство не может.

Многие отмечают необыкновенную «лёгкость мыслей» у нынешнего главы республики. Он непринуждённо и без долгих раздумий в состоянии пообещать всё, что у него попросят. Хоть борьбу с сажей, хоть войну за урожай. Но идёт третий год его правления, а воз и ныне там. И никаких перемен не ожидается. Его, похоже, совсем не беспокоит, что клеймо «обещалкина» и «болтуна» за ним закрепляется всё крепче. Но это ещё – полбеды. Главная проблема В.Ховалыга – это его криминальное окружение. Оно состоит из судимых и выпускников шовинистического тыва-турецкого лицея, а также негодных к службе профанов, раз в три месяца сменяющих друг друга в креслах министров и зампредов, для которых клятва службы отечеству – пустой звук. Под стать им и кандидаты от «Единой России», среди которых стоящих людей можно пересчитать по пальцам.

А вся беда Ховалыга состоит в том, что пришёл во власть он случайно, по случаю, хотя у него к тому времени не было не только каких-либо серьёзных успехов по роду деятельности, но и команды, которая могла бы компенсировать его непрофессионализм. А эта разношёрстная шушера набрала ему на выборы команду кандидатов, от которых за версту разит коррупцией, сепаратизмом и откровенным криминалом.

Об уголовнике Эресе Хуураке газета писала много. Но среди единороссов и другой падали хватает. К примеру, по Кызылскому округу баллотируется Аяс Монге, зять Каадыр-оола Бичелдея, известного сепаратиста и прожжённого мошенника, бывшего министра образования Тувы, получившего судимость за кражу 44 млн. рублей, выделенных из бюджета Тувы на строительство пришкольных спортивных площадок. Как раз через Монге, похоже, и прошли эти миллионы, не оставив следа. Ещё он в бизнес-кругах известен как криминальный торговец мебелью и земельными участками через магазин «Хелера». Таким образом, сам Бичелдей, осознавая своё криминальное прошлое, на выборы не сунулся, а «двинул» туда зятя от четвёртой жены. Причём ни для кого не секрет, что в этом случае очень подходит русская поговорка «яблоко от яблони не далеко падает». Те, кто хорошо его знают, уверены – он вобрал в себя все худшие черты Бичелдея.

У партии власти на этих выборах фактически один информационный ресурс – Альмира Сенди, которая за многомиллионный правительственный грант на развитие туризма нахваливает единороссов, коммунистов и новых людей, поливая грязью В.Оюна и его «Справедливую Россию». При этом она совсем не специалист по чёрному пиару, поэтому получается у неё это коряво и неубедительно. Например, она незатейливо пишет, что комментировать деятельность партии «Единая Россия» «особо нечего», так она и без этого «соберёт урожай в 26-27 мандатов», как бы намекая, что избиркомы ей такой показатель обеспечат своими фальсификациями. Про коммунистов она пишет: «КПРФ проводит активную агитацию», не приводя никаких конкретных примеров, поскольку их не существует в природе.

А вот про «Справедливую Россию» она пишет, что её «ведёт на убой скандально известный политик из прошлого Василий Оюн». Почему он «скандально известный» и почему «из прошлого» – на эти вопросы, Альмира, похоже, ответов не имеет. Хотя её понять можно – деньги получены, и писать нужно. Но не напишешь же, что он – единственный из лидеров региональных отделений партий, занимающийся в условиях тотальной травли конкретным делом, в котором весьма преуспел в отличие от Ховалыга, Тамоева и других. Ну, не рассказывать же ей, чем раньше занимался лидер единороссов Ховалыг, разоряя «Тываэнергосбыт»? Или чем вообще занимается гастарбайтер Тамоев?

Очень интересен пассаж про «Новых людей», список которых сформировал зампред правительства Чюдюк из мелких чиновников правительства. Никакой агитацией они не занимаются в принципе. Даже отказались от участия в публичных дебатах. «Новые люди» выпустили одну листовку с фотографией сына тувинского золотопромышленника Дудко, которого за уничтожение природы Тувы ненавидит всё население республики. Какой-то полный идиот на первую полосу листовки поставил фотографию сынка разрушителя тувинской экологии, где он демонстрирует на всём теле уголовные татуировки. Ну, скажите, кто за такого лоботряса криминального вида станет голосовать?

Впрочем, не будем судить строго. Альмира Сенди грант получила не от «Новых людей» и не от коммунистов, а от правительства Тувы, которое олицетворят партия «Единая Россия». Так что зачем ей агитировать за коммунистов и недотёп под флагом «Новые люди»?

И последнее, что хочется отметить. Сенди за неимением серьёзного компромата на Оюна и его команду, «напирает» на термин «перебежчики», предъявляя претензии к кандидатам «Справедливая Россия», что они когда-то состояли в партии «Единая Россия». Смешной, откровенно говоря, довод хотя бы потому, что «Единая Россия», называемая в народе с лёгкой руки убитого оппозиционера «партией жуликов и воров», на самом деле никакой партией не является, поскольку главной её идеологией являются не принципы свободы и демократии, а лозунг «Не пойман – не вор!». Лидер единороссов Ховалыг по сути своей никаким политическим лидером не является. И как только он перестанет быть губернатором, ему и руки-то никто не подаст. Да и сама Альмира, ещё совсем недавно ходившая в подручных у Андриана Ооржака и продавшаяся Ховалыгу за гроши, является примером абсолютной беспринципности. И если завтра Оюн предложит ей большие деньги, она, ни на секунду не задумываясь, перескочит к нему. А если вдруг он поставит перед ней задачу «мочить» за деньги Ховалыга, она будет делать это со всем своим удовольствием. Да и сам Ховалыг, ещё не так давно смотревший Кара-оолу в рот и исполнявший все его прихоти, а теперь готовый с остервенением рвать его на части – разве это пример политической стабильности, порядочности и веры в принципы?

Следует иметь в виду, что для главы республики Ховалыга эти выборы – проходные. И чем бы они ни закончились, для него основная цель – это выборы главы республики в 2026 году. А в этом контексте для него основные политические противники – это В.Оюн, Ш.Кара-оол, А.Ооржак ещё пара-тройка политиков рангом поменьше. На предыдущих выборах в 2021 году Ховалыгу удалось договориться с Оюном и Ооржаком об их неучастии в выборах. А Кара-оол в них принять участие не мог по определению. Но и тогда результат этих безальтернативных выборов был подтасован услужливыми избиркомами и оказался просто безумным, учитывая фактический рейтинг бывшего банкротчика, мэра и сбытовика.

В 2026 году, скорее всего, предвыборная ситуация будет совсем иная. И если Кара-оол к тому времени как политик может уйти в небытие, то остальных это вряд ли коснётся. Так уж случилось, что В.Ховалыг в своей повседневной деятельности своей необязательностью, непрофессионализмом и отсутствием команды нажил себе немало врагов в тувинской элите, которые ему могут всё припомнить на выборах. Особенно с учётом того, что приличной «крыши» у него как не было, так и нет. А результаты его деятельности как в глубоком прошлом, так и сейчас весьма спорны. Ховалыг откровенно не работает на перспективу республики. Не занимается ни созданием новых энергетических мощностей, ни строительством новых водозаборов и очистных сооружений, ни реконструкцией инженерных сетей. Это обязательно даст о себе знать в ближайшее время. Тогда соперники порвут его, как тузик грелку. Им только попадись.

Впрочем, до выборов ещё далеко. И если произойдёт что-то экстраординарное, как взрыв на Шагонарской ТЭЦ, то с его карьерой может случиться непоправимое гораздо раньше. Однако, судя по всему, сейчас Ховалыг живёт одним днём, не думая о перспективе. Это его и может сгубить. Политик тем и отличается от простого человека, что он способен предвидеть и принять соответствующие меры предосторожности. А ему даже вернуться на своё прежнее место работы не получится – к тому времени АО «Тываэнергосбыт» будет по банкротству окончательно ликвидирован.

Кондрат Пчёлкин