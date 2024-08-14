Предвыборная гонка в Туве началась

Вот и подобралась в Туве пора открытой агитации в СМИ на выборах депутатов парламента. Это ещё не пик предвыборной борьбы, но в любом случае – начало открытой погони за депутатскими мандатами. Прошла регистрация кандидатов, и мы теперь точно знаем, кто с кем будет соревноваться за место в Верховном Хурале Тувы.

Итак, в республике определились три основные группы претендентов на депутатские группы. Главная группа – это, вне всякого сомнения, те единороссы и самовыдвиженцы, кого подобрал и поддержал глава республики В.Ховалыг. Они идут под флагом «Единой России». Вторая группа – это те, за которыми стоит зловещая тень экс-главы республики Ш.Кара-оола, у которого ежедневно, ежечасно и ежеминутно тает влияние в республике. Они тоже зарегистрированы в основном как единороссы, хотя к партии они отношение имеют отдалённое. Эти кандидаты должны, став депутатами, служить экс-главе. И третья группа – это сторонники бывшего спикера парламента, перековавшегося в аграрии, В.Оюна, которые зарегистрированы как справедливороссы. Остальные участники выборного процесса – это заведомые аутсайдеры, которым рассчитывать на что-то серьёзное в этом марафоне не приходится. К ним можно смело отнести никому не известных мелкочиновных кандидатов от партии «Новые Люди», аморфных беззубых невнятных кандидатов от КПРФ и известных исключительно со скандальной стороны сотрясаемой конфликтами ЛДПР. И если в ЛДПР и КПРФ есть надежда на избрание по одному-двум кандидатам, имеющим перспективы на избрание, то список «Новых Людей» при самом минимальном честном подсчёте голосов лишён всяких перспектив.

Но давайте по порядку. Начнём с партии власти – «Единой России», возглавляемой главой республики В.Ховалыгом. Интрига этих выборов состоит в том, что бывший глава республики, ныне прозябающий в кресле девятого заместителя спикера Государственной Думы РФ без реальных полномочий, Шолбан Кара-оол, пользуясь поддержкой экс-министра обороны РФ Шойгу, попытался вернуть себе былое величие, расколов партию изнутри и выставив через неё своих людей на выборах. Однако он явно переоценил возможности падающего по нисходящей траектории бывшего министра обороны страны С.Шойгу. И очевидно недооценил способности Ховалыга последовательно добиваться поставленной цели. Первый, как только «запахло жареным», срочно ретировался из Тувы и больше у нас не показывается, боясь навлечь на себя претензии Кремля. При этом из Москвы идут слухи, что Сергея Кужугетовича собираются «задвинуть» послом России в Иран. Вот тогда внутренняя политика в России для него станет недоступной. А губернатор Ховалыг обложил Кара-оола, как того медведя в берлоге, и не даёт ему возможности развернуться. В результате этого Кара-оол и его команда оказались в числе изгоев политического процесса в республике.

Такая диспозиция взаимоотношений между известными персонами привела к тому, что шансы на избрание кандидатов, поддерживаемых экс-главой, депутатами резко упали. А когда нет шансов на победу, неминуемо начинаются проблемы с финансами. Потому, когда Шолбан Валерьевич 5 августа собрал своих выдвиженцев для координации действий, первым возник вопрос финансирования выборов. Тут Кара-оол огорошил своих бойцов разъяснениями того, что теперь в силу обстоятельств финансировать их избрание депутатами он возможности не имеет. А потому они должны сами побеспокоиться о своих выборах. Скорее всего, это связано с тем, что наш замечательный земляк Шойгу, который, собственно, и инициировал раскол в тувинском отделении «Единая Россия», скорее всего, всё же потеряет бразды правления республикой. С одной стороны, ему будет не до выборов, а с другой стороны, ему точно запретят вмешиваться в политические процессы внутри страны.

Ни для кого не секрет, что Шолбан Кара-оол без своего патрона Сергея Шойгу никакой фигурой не является. Так что, если Шойгу отъедет в Тегеран, то, скорее всего, Кара-оол может стать фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Тогда ему уж точно будет не до выборов главы республики в 2026 году.

Впрочем, первым эту ситуацию прочувствовал кандидат-одномандатник Болбан-оол Динмей. Он понял, что ориентироваться на Кара-оола – дело опасное. И принял для себя верное решение – «забыл» сдать в избирком первый финансовый отчёт, за что и был снят с регистрации. А ларчик, как говорится, просто открывался – у него хорошая высокооплачиваемая должность в Убсу-Нурской котловине. И рисковать ею без особой причины он не стал. К тому же Аяса Сарыглара избирком Тувы не зарегистрировал по партийным спискам. И, скорее всего, снимет с выборов и как одномандатника. Если, конечно, не прислушается к пожеланию ЦИКа России, который попросил своих тувинских коллег разрешить Аясу участие в выборах, несмотря на обнаружившуюся у него непогашенную судимость.

Так Кара-оол сразу лишился сразу двух очень важных для него топовых кандидатов в депутаты, которые могли стать в новом составе хурала застрельщиками его идей и организовывать в нужное время по нужному вопросу качественный саботаж. Поэтому в команде Кара-оола остались кандидаты, не способные на активную защиту линии своего патрона. Это четыре списочника «Единой России»: А.Куулар, М.Тагба, Н.Куулар и С.Кызыл-оол и четыре единоросса-одномандатника: А.Донгак, А.Монгуш, С.Шивит и Ш.Шомбун. Подробнее о них читайте в следующем номере газеты.

К тому же в целом позиции кандидатов от ЕР выглядят не очень уверенно в связи с тем, что Шойгу, уходя из большой политики, «продавил» в список единороссов бывшего своего заместителя Руслана Цаликова с прицелом на Совет Федерации. Ни для кого не секрет, что Цаликов для Тувы – человек чуждый. К тому же у нас откровенно недолюбливают кавказцев. Все понимают, что такой сенатор биться за интересы Тувы не станет, он будет заниматься своими делами. Если, конечно, его, как сенаторов Арашукова и Савельева, не арестуют по обвинению в организации какого-нибудь убийства или масштабного хищения бюджетных средств.

Сам Цаликов, как и Кара-оол, без поддержки со стороны Шойгу никакой ценности не представляет. Скорее, это явная мишень для правоохранителей, которые, арестовав кучу генералов из окружения Шойгу, принялись за полковников. При таком раскладе бывший первый заместитель, возможно отправленного за границу Шойгу – очень удобная мишень для привлечения к ответственности за любые решения, которые исходили «сверху». Что же до выборов в Туве, то нахождение такого кандидата, как Цаликов, не только не повышает рейтинг партии, а, наоборот, топит её в глазах избирателей.

В этом плане более выигрышно выглядят шансы партийного списка «Справедливая Россия – за правду», возглавляемого известным в республике аграрием Василием Оюном. Последние годы региональное отделение партии под водительством Рената Ооржака находилось в коматозном состоянии. И очень напоминало такие безликие скандальные политические структуры, как КПРФ и ЛДПР. Поэтому партия не имела своих представителей в выборных органах власти, довольствуясь 1,5-2% общественной поддержки. Видимо, это и послужило причиной того, что лидер партии С.Миронов призвал в руководство тувинского регионального отделения испытанного политического деятеля, хорошо известного в республике – В.Оюна. Р.Ооржак попытался было заблокировать обновление в рядах партии и её участие в парламентских выборах, затеяв бесперспективные судебные разборки. Но центральный аппарат партии быстро разобрался в ситуации и расставил всё по своим местам, обеспечив участие регионального отделения в республиканских выборах. А тем временем Оюну удалось по крохам создать работоспособный целеустремлённый коллектив единомышленников из достойных людей и начать активную избирательную кампанию.

До сих пор ничего толком не известно о кандидатах от партии «Новые Люди». Похоже, как и коммунисты, они не озабочены стремлением стать депутатами и к этому даже не стремятся, участвуя в выборах формально «для галочки». Им соревноваться за голоса избирателей придётся разве что только с кандидатами от «Единой России», поскольку в «Новых Людях» список кандидатов по составу и взглядам точно такой же, как в «Единой России». Там также собран состав из муниципальных и государственных чиновников, которые если каким-то чудом и придут во власть, то совсем не за тем, чтобы исполнять наказы избирателей. Правительство сформировало этот список точно таким же способом, как список ЕР. Им в хурале нужны не самые достойные люди, а послушные исполнители воли начальства.

О перспективах коммунистов даже и писать как-то не хочется. Возглавляемое гастарбайтером из Красноярска Тамоевым региональное отделение за последние годы совсем утратило своё лицо. Ни тебе действенной поддержки обиженных властью обездоленных граждан, ни внятной позиции по пенсионной реформе и другим новациям власти, ни серьёзных акций по близким для людей темам в среде коммунистов Тувы даже не обсуждаются. Да и место в парламенте нужно, по большому счёту, только самому Роману Тамоеву, который спит и видит, как он после небольшого успеха на выборах наконец-то переберётся в Москву в центральный аппарат партии. Но, как говорится, людей не обманешь. Так что за Тамоева голосовать население республики вряд ли станет.

Что же до кандидатов от ЛДПР, то в рядах этой партии есть 2-3 достойных кандидата-одномандатника, имеющих реальные шансы на избрание. Чего не скажешь о списке, возглавляемого скандально известной по земельным аферам и судебным разборкам Арланмай. Шансов на преодоление 5% порога по партийному списку чрезвычайно мало. Ранее партия, снижая показатели, по инерции катилась на авторитете В.Жириновского и А.Ооржака, но всему бывает предел. Региональному отделению, разъедаемому коррупцией и кумовством, нужны свежие не запятнанные скандалами и внутрипартийными разборками силы, но пока таких попыток к восстановлению имиджа партии не ощущается. Так что эти выборы партия в Туве вынуждена будет провести в падении её имиджа и снижении уровня поддержки населения.

Вот вкратце и вся перспектива предстоящих выборов в Туве. О том, что предложат нам партии и кандидаты, вы узнаете из новых выпусков газеты «РИСК». Не исключено, что кто-то встрепенётся и выдаст на-гора что-нибудь оригинальное.

Кондрат Пчёлкин