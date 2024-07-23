Выборы в Туве: что день грядущий нам готовит?

Как и предполагалось, нынешние выборы депутатов Верховного Хурала Тувы станут предметом битвы действующего главы республики В.Ховалыга и его предшественника – девятого заместителя председателя Государственной Думы России Ш.Кара-оола за влияние в будущем парламенте республики.

Нужно иметь в виду, что сам по себе Шолбан Кара-оол – птица невысокого полёта. И воспринимается он как в республике, так и за её пределами в качестве вассала другого тувинца – Сергея Шойгу. В целом его деятельность воспринимается как исполнение желаний Шойгу и не более того. Но после того, как Шойгу обвинили во всех грехах и уволили из Минобороны, его аппаратный вес стал медленно, но верно таять, как мартовский снег. Соответственно, и имидж Кара-оола стал сжиматься, как шагреневая кожа. И если в республике он ещё пока остаётся заметной фигурой, то за Саянами он вообще не воспринимается в качестве влиятельной особы.

Да, честно говоря, и в Туве его значимость упала до такого уровня, что на День Рождения 18 июля на станцию «Тайга» поздравлять его прибыло не более 20 гостей. Для тувинского торжества это как если бы русский пил в одиночку... И это – накануне регистрации кандидатов в депутаты тувинского парламента!

А всё потому, что в разборки Ховалыга и Кара-оола вмешалась Администрация Президента (АП) и сказала Карлику: «ЦЫЦ»! Не сметь раскалывать ряды «Единой России» и подрывать её шансы на успех в выборном процессе. В телеграм-канале появилось сообщение, что Кара-оол был вызван в АП, где его строго предупредили не совать палки в колёса действующему губернатору на выборах депутатов и не раскалывать тувинскую элиту. На что сам Кара-оол в своём блоге ответил, что он никуда не ходил. И никто его не ругал. А Шойгу к этим выборам никакого отношения не имеет. Но это всё – разговоры в пользу бедных. Если бы наш звёздный земляк никакого отношения к выборам в республике не имел, то его бывший первый заместитель по МЧС, правительству Московской области и Минобороны Цаликов в списке кандидатов от «Единой России», да ещё вторым номером, ни за что бы не появился. Всем понятно, что Шойгу очень интересует результат выборов. И все действия Карлика по сколачиванию будущего боевого крыла в Верховном Хурале продиктованы им. Особенно учитывая, что Карлик ещё с 2007 года без разрешения Шойгу вряд ли ходит в туалет. А тут – целые выборы!

Но проблема Шойгу и Кара-оола состоит в том, что выборы депутатов в Туве, учитывая территориальность пограничной республики и рост сепаратистских настроений в политическом бомонде республики, взращенном Шойгу и Кара-оолом, с некоторых пор находятся под строгим контролем АП и ФСБ. Поэтому ни Шойгу, ни тем более Кара-оолу федеральный Центр не может позволить формировать ситуацию, при которой Тува может пожелать дрейфовать в направлении независимости. У Центра нет никакого другого пути, кроме как активно поддержать действующего губернатора во всём, что касается выборов. Что, собственно, сейчас и происходит на наших глазах. В связи с этим Шойгу, прилетев в республику, вёл затворнический образ жизни, отдыхал в тайге, куда ему вертолётами возили нужных ему людей. И вёл там кулуарные переговоры, о результатах которых можно только догадываться. После чего улетел без пышных проводов, чтобы не создавать условий для слухов и сплетен.

А что Кара-оол? Он согласно ранее утверждённому Шойгу плану продолжал расставлять своих людей по партиям и в одномандатных округах. Теперь уже можно констатировать, что он пристроил своих людей среди кандидатов в депутаты таким образом, что у него в загашнике «проходные» как минимум восемь ветеранов СВО и до четырёх не воевавших претендентов. К примеру, «смотрящим» за СВО-шниками (по заявления самого Кара-оола) должен в парламенте стать Аяс Сарыглар. А в подстраховку к нему направлен Монгуш Очур-Суге. К сожалению Кара-оола, ему не удалось пристроить в ряды кандидатов в депутаты таких решительных своих сторонников, как Бартына-Сады, Ощепкова и Саяна Монгуш. Уж слишком одиозными они смотрятся на политической арене Тувы. Теперь этим людям остаётся только участие в организации выборов, чтобы получить нужный Кара-оолу и Шойгу результат.

По замыслу нашего знаменитого земляка, боевая лидерская группировка из таких «бойцов» впоследствии поможет Шойгу через Кара-оола управлять Верховным Хуралом, «продавливая» бюджетные заказы для определённых близких к ним предпринимателей. А когда появятся деньги, можно будет подумать и по продвижению других программ, включая подготовку к очередным выборам главы республики. Ожидается, что эта боевая часть депутатов органично сольётся с сейчас уже подзабытой криминальной группой «Чоннун Оолдары» («Сыновей народа»), которая при Кара-ооле весьма успешно несколько лет при попустительстве МВД и прокуратуры терроризировала предпринимателей, торговавших винно-водочной продукцией.

Но, думается, подобный план имеет очевидные изъяны. Условно участников СВО можно разделить на две группы. Одна – это те, кто будет беспрекословно подчиняться приказам Шойгу, транслируемым через Кара-оола. Вторая группа будет в своей депутатской деятельности беспрекословно следовать партийным установкам в русле властных указаний. Причём с теми, кто будет выполнять команды Кара-оола, будут заниматься силовые органы. И по примеру «Кара-Шериг» вывозить из республики. Таким образом к очередным выборам главы республики Туву очистят от нукеров Кара-оола, обеспечив выборы без влияния криминалитета. Но это будет уже другая история.

Об этом, а также о том, чем закончилось выдвижение кандидатов – в следующем номере газеты.

Кондрат Пчёлкин