    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-07-2024 #2[ru]

Путин хочет, чтобы вымирающая страна с населением немного большим 100 млн., диктовала условия всему миру?

Аноним, 17-07-2024 #3[ru]

За Путиным – ШОС и БРИКС, в которых живут миллиарды человек. Правда, неизвестно, кто этими объединениями рулит: Си или Путин?

Аноним, 17-07-2024 #4[ru]

Китайские социальные сети переполнены сообщениями о том, что у президента Си Цзиньпина случился инсульт, что вызвало шок у Путина, парализовало Лукашенко, а Ким Чен Ына – разорвало на куски!

Аноним, 20-07-2024 #6[ru]

С себя начни. Тебе и твоим нукерам ни законы, ни конституции не указ. Свежий пример – твой Шойга, под чьим руководством разворовали миллиарды, когда пацаны на СВО себе броники и каски покупают. Ребятишкам скидываются на лекарства всей страной. Помолчи...

Аноним, 17-07-2024 #1[ru]

«Если прокуратура и тюрьмы у нас будут работать на благо людей, то страшно представить, какие учреждения будут работать для счастья людей» – как точно сказано! Как хорошо жилось в СССР при Сталине, когда одна половина сидела, а другая её охраняла! Всё было в порядке. И никакого инакомыслия.

Аноним, 17-07-2024 #2[ru]

1й, прокурору Дябкину очень хочется вернуться в те времена.

Аноним, 17-07-2024 #3[ru]

Что Дябкину – все генералы туда рвутся.

Аноним, 17-07-2024 #4[ru]

Генерала Попова выпустили из СИЗО. Ему вряд ли хотелось вернуться в 37 год.

Аноним, 17-07-2024 #1[ru]

Супер Аяс, он же не рукопожатный после его знаменитых видеороликов в Красноярской гостинице.

Аноним, 17-07-2024 #2[ru]

Однорукий бандит Аяс супер.

Аноним, 17-07-2024 #4[ru]

Нерукопожатный Аяс Сарыглар всплыл в списках кандидатов от «Справедливой России». Это случайность?

Аноним, 17-07-2024 #5[ru]

В продолжение 3-му: На мой взгляд, в России формируются условия для нового ГКЧП. Мы являемся свидетелями сращивания верхушки силовых структур с самой реакционной частью политического класса, в результате чего внутри системы оформляется «новая оппозиция» – оппозиция людоедов, которая стремится к нарушению статус-кво и требует перемен. Но не тех, которые имел в виду певец Виктор Цой.

Аноним, 17-07-2024 #6[ru]

Аноним 4 – Шолбан Кара-оол купил у Василия Оюна место в списке СР?

Аноним, 17-07-2024 #7[ru]

Для Карлика очень важно, чтобы «Нерукопожатный Аяс» стал депутатом в Верховном Хурале. Он там будет контролировать голосование депутатов, чтобы они не своевольничали.

Аноним, 17-07-2024 #8[ru]

Нерукопожатному Аясу трудно будет заслужить доверие у вновь избранных депутатов. Вероятно, он так и останется нерукопожатным – авторитета ноль, совсем слабый кандидат.

Аноним, 17-07-2024 #9[ru]

Аяс займёт в парламенте место умершего Юрия Кара-оола.

Аноним, 17-07-2024 #11[ru]

«Герой СВО» расстрелял толпу детей в Волгоградской области. Ранен 12-летний мальчик. Как рассказали родственники пострадавшего ребёнка, в хуторе Угольский компания детей в возрасте 9-13 лет проходила мимо дома, где два брата-участника СВО с женщиной «что-то отмечали». «Герои СВО» вышли на улицу, один из них начал стрелять в детей из пистолета и карабина. Полиция приехала спустя час после стрельбы и сначала боялась заходить в дом, опасаясь, что стрельба возобновится. Интересно, а как отметит свое избрание депутатом Герой Очур-Суге Монгуш? Отрежет яйца спикеру Хурала? Или просто устроит праздничный салют, разбрасывая гранаты по площади Арата?

Аноним, 17-07-2024 #12[ru]

«Для вас, сука, убиваю людей, *ля. А где водка-то?» «Герой СВО» устроил дебош в супермаркете в Чебоксарах. Пьяный военный разнес «Пятерочку», подчеркивая, что ему за это ничего не будет, ведь он «с СВО». «Сидите, сука, дома – зае*ись. А я там, *ля, сука, кровь свою проливаю», – подчеркнул мужчина. «Произойдёт ли в Туве обновление власти?» – спрашивает автор. Отвечу: непременно произойдет! И мало никому не покажется!

Аноним, 18-07-2024 #13[ru]

Гипер Аяс выглядит куда потешнее, чем даже Брокерт, который отличился своими голыми вечеринками и порнографическим контентом. Да уж, когда действительно кадровый дефицит...

Аноним, 18-07-2024 #14[ru]

Дзюба Аяс станет депутатом? Вот насмешили...

Аноним, 18-07-2024 #15[ru]

Чпокердт вместе с супер Аясом – два главных мачо мэна кара-ооловца. Любителей горячей «клубнички».

Аноним, 21-07-2024 #19[ru]

Агрессивный Шолбан.

Аноним, 17-07-2024 #1[ru]

Россия – бедная страна. А Тува – это голая нищета. Спасибо Шолбану Кара-оолу и Сергею Шойгу!

Аноним, 20-07-2024 #4[ru]

Тем временем, в Анапе, где уже четвертый день нет ни света, ни воды, жители перекрыли улицу. А ранее в Краснодаре жители, оказавшиеся без света и воды в жару под 40°C, перекрыли трассу. Но вместо электричества получили полицию и Росгвардию, которые лишь разогнали протестующих. После протеста в части домов электричество вновь появилось, а на десятках других улиц его отключили... Зимой летели все системы из-за морозов. Летом летят из-за жары. Еще иногда бывает «мегаливень» – и тогда тоже летят системы. Но у нас ведь как? Не жили хорошо – нечего и привыкать!

Аноним, 17-07-2024 #1[ru]

Якушева – гея жирного – на парашу. Тварь безбожная. Обчистил карманы сотни людей.

Аноним, 17-07-2024 #2[ru]

Сексот Якушев – отработанный материал. Всё, что нужно было – сообщить ШВК. Он, скорее всего, давно сообщил. Теперь пусть идет с чистой совестью под суд за многомиллионные хищения!

Аноним, 17-07-2024 #3[ru]

«В карцере московского СИЗО умер бизнесмен, проходивший по делу о коррупции против зама Шойгу». Ничто в биографии умершего в СИЗО Котельникова не указывало на его оппозиционность. Он был встроен в систему и до последнего являлся ее бенефициаром. Являлся до тех пор, пока вдруг не оказался в камере СИЗО, температура в которой составляла около 40 градусов. Где и умер. Не просто умер, а фактически сварился заживо... Просто вспомните, что единственным поистине бесспорным уроком 37 года, к которому вы все движетесь, является тот факт, что для того, чтобы оказаться под катком репрессий, вовсе не обязательно быть оппозиционером. Главный урок тех лет, которые вы коллективными усилиями пытаетесь вернуть, является то, что не существует той меры лояльности, которая гарантировала бы тебе безопасность. Нет, ты можешь увешать портретами товарища Сталина/Путина свой офис, дом, спальню, сауну, а потом к тебе придут и скажут: «Что-то ты подозрительно лоялен. Наверное, ты – затаившийся враг, который пытается обвести нас вокруг пальца»...

Аноним, 17-07-2024 #4[ru]

У нас в Туве каждый следующий прокурор хуже предыдущего. Вот и Дябкин оказался мурлом почище Боровкова.

Аноним, 17-07-2024 #5[ru]

Вспоминаю бывшего министра внутренних дел Лесняка и сравниваю его с нынешним Кондрашовым. Как низко упал уровень министров... Куда делись деловитость, чувство собственного достоинства и интеллект?

Аноним, 17-07-2024 #6[ru]

Думающий министр для российской системы весьма опасен.

Аноним, 17-07-2024 #7[ru]

Кстати, те, кто приходят за другими, должны понимать, что рано или поздно придут и за ними тоже. Как пришли за Ягодой, Ежовым, Абакумовым, Берией, Меркуловым, а также подавляющим большинством их заместителей и помощников. «Не спрашивай, по кому звонит колокол. Он звонит по тебе».

Аноним, 18-07-2024 #9[ru]

Суд арестовал бывшего главу департамента культуры правительства Москвы Александра Кибовского по делу о мошенничестве и взятках. Совершенно очевидно, что общая репрессивная логика диктует новые (они же старые) правила игры: каждой кремлевской башне – по собственному заложнику (затворнику). Понятно, что Кибовский – подкоп под Собянина и весь «московский клан». Аресты в Московской области и Министерстве обороны – наезд на клан Шойгу-Воробьева. Я бы начал на месте Мишустина и Грефа внимательно пересчитывать «кошельки» в своем кармане. Но на горизонте маячит тотальный психоз, когда в дополнение к семьям, где у каждой кто-то на фронте, появятся семьи, где у каждой кто-то в тюрьме. А во многих семьях часть будет на фронте, а часть – в тюрьме.

Аноним, 18-07-2024 #10[ru]

Пока Юрка Якушев ворует деньги у добропорядочных граждан, его жену трахают на право и на лево другие мужики. Вот такой вот куколд юрка...

Аноним, 18-07-2024 #11[ru]

Стукач Якушев украл федеральные деньги у детей-сирот – и ему ничего за это почти что ничего не было. Видимо, крепкая крыша у этого подлеца.

Аноним, 18-07-2024 #12[ru]

Спасибо газете за освещение махинаций этого поганого Юрки. Теперь ему точно в Кызыле больше ничего не светит – никто не будет работать с этим негодяем.

Аноним, 18-07-2024 #13[ru]

Осведомитель Якушев – крайне мерзкий персонаж. Скользкий и гадкий тип. Одним словом, гандон.

Аноним, 18-07-2024 #14[ru]

Теперь в Тыве все знают кто такой Якушев. Эту мразь нужно чморить повсеместно в формате 24/7.

Аноним, 18-07-2024 #15[ru]

Фактическое закрытие Грушинского фестиваля самодеятельной песни – очень интересный индикатор исторического зависания России. Петь у костра теперь можно только «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Совершенно очевидно, что Россия в своем движении вверх по лестнице, ведущей вниз, на полном ходу проскочила всю эпоху застоя, заскочила за 56-й с его разоблачением культа личности и вошла в войну. Многие охвачены энтузиазмом, предвидя впереди 37-й год и новый «черный передел». Но очень важно помнить, что там дальше совсем рядом «последняя станция» – год 1917... Ну вот еще раз: верной дорогой идете, товарищи! Главное уже – не сворачивайте и дойдите до конца.

Аноним, 20-07-2024 #16[ru]

Стукач и осведомитель Якушев, видимо, плохо «стучит» на своих дружбанов Кара-оола и Иргита. Так как они до сих пор находятся на свободе.

Аноним, 20-07-2024 #17[ru]

У наших властей есть три умения: они умеют сажать, воровать и убивать. Никаких других талантов за ними не числится.

Аноним, 20-07-2024 #18[ru]

Даже после начала СВО цели и аппетиты наших властей не меняются. И, чем громче они кричат о патриотизме, тем, скорее всего, больше хотят украсть и положить в карман...

Аноним, 17-07-2024 #11[ru]

Нынешняя Россия – это страна, в которой из списка террористов исключают Талибан (запрещённая российскими властями террористическая организация), чтобы добавить на его место Юлию Навальную.

Путен, 18-07-2024 #12[ru]

Юг России первым приступил к реализации нац. проекта «Россия без вражеских технологий»! В ходе реализации проекта будем отучать население от всякой западной гейской хероты типа электричества, мобильной связи и интернета. В строгом соответствии с графиком. ПО ПЛАНУ.

Аноним, 20-07-2024 #16[ru]

Международный суд ООН признал Израиль оккупантом палестинских территорий. Той самой ООН, которая спонсировала террористов через свои благотворительные организации и в Совбезе которой главенствует государство-оккупант. То есть, спонсоры террористов признали оккупантами жертв террористов, прекрасно. Что же, евреям пора начинать новый исход – из ООН. А там и другие подтянутся.