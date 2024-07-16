    Коротко

Почти половина россиян признались в полном отсутствии сбережений

Практически половина граждан России не имеют ни рубля сбережений на черный день, показало исследование, проведенное холдингом «Ромир» совместно с консалтинговой компанией «Яков и Партнёры».

По данным на май 2024 года, накопления в той или иной форме имели 55% россиян. И хотя за год их доля увеличилась на 3 процентных пункта, людей со сбережениями в РФ по-прежнему существенно меньше, чем в развитых странах: 83% в Японии, 76% в Австралии, 70% в Германии и 68% в США.

Среди имеющих сбережения подавляющее большинство держат на «черный день» небольшие суммы, и лишь каждый третий имеет накопления, которых хватит, чтобы семья прожила шесть месяцев. В первую очередь это жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также других городов-миллионников, указывает «Ромир». Самым популярным способом сбережений, согласно исследованию, остаются вклады в российских банках и наличные рубли: их держат 56% и 48% респондентов. В ценные бумаги вкладывают лишь 10% россиян, а недвижимость в качестве инвестиций используют только 5%. Доля тех, кто предпочитает хранить деньги в наличной иностранной валюте, сократилась с 6% до 5%.

В России начнут готовить потомственных тюремщиков

Дети сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) получат право на поступление в ведомственные вузы в приоритетном порядке. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Ведомостям» осведомленный источник. На данный момент преимущественное право на зачисление в ведомственные вузы есть только у детей военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии. Но обязательным условием для этого является успешное прохождение вступительных испытаний.

В Минюсте предложили предоставить такую же возможность для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), в частности ФСИН, чтобы исключить «правовое неравенство» между силовыми ведомствами. Согласно предложенным поправкам, приоритетное право для зачисления в вузы получат дети тех сотрудников УИС, которые проработали в системе 20 лет и более или были уволены по достижении предельного возраста.

Инициатива может быть связана с кадровым голодом в ФСИН, говорит член Совета по правам человека Ева Меркачева. В марте этого года директор ФСИН Андрей Гостев заявил, что дефицит кадров в службе в 2023 году составил 19%.

47 человек отравились в патриотическом детском лагере «Чагытай»

46 детей и один воспитатель госпитализированы после отравления в детском лагере «Чагытай», сообщил министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай в телеграм-канале.

«Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение. Девочка, которая находится в реанимационном отделении, тоже чувствует себя значительно лучше», – утверждает чиновник.

Ранее сообщалось, что пострадали 34 ребёнка, из которых был госпитализирован 31.

Уголовное дело возбуждено по факту оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК).

«Чагытай», по данным его сайта, относится к территориальной организации профсоюза работников культуры. Её возглавляет сопредседатель местного «Народного фронта» Галина Сорюн. Год назад учреждение отчитывалось, что проводило акцию «Своих не бросаем», во время которой воспитанников выстроили латинской буквой Z с портретами военнослужащих, на части которых в уголках были заметны чёрные полосы.

Правосудие подорожает: Россиянам до 30 раз повысят пошлины за обращение в суд

В России в разы поднимут государственные пошлины за обращения в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, такие меры содержатся в законопроекте об изменении налоговой системы, который думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении, пишет Forbes.

Для подачи заявления в арбитражные суды о признании должника банкротом пошлина вырастет с 300 до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц с 6 тыс. до 100 тыс. рублей. При подаче заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при сумме иска до 100 тыс. рублей пошлина вырастет до 10 тыс. Для самой крупной категории исков – от 50 млн. рублей размер пошлины составит 725 тыс. рублей, а также 0,5% суммы, превышающей 50 млн. рублей.

«Причины повышения пошлин понятны – это перегруз судов и желание государства их разгрузить», – считает управляющий партнер юридического бюро Sollars Людмила Соболевская. С ней солидарен президент Судебно-экспертной палаты Денис Подшиваленко, он полагает, что если у судей будет меньше работы, то повысится их эффективность.

Российские мясокомбинаты добавляют в колбасу вещество, вызывающее Альцгеймер и Паркинсон

Использование трансглютаминазы или «мясного клея» в мясоперерабатывающей промышленности вызвало серьезные опасения среди экспертов. Как отметила доктор биологических наук Ольга Багрянцева, регулярное потребление продуктов, содержащих трансглютаминазу, может затруднить лечение инфекционных заболеваний антибиотиками. «Возможно развитие наследственных заболеваний, таких как целиакия. Ее [трансглютаминазы] поступление с пищей может стать причиной развития болезни Альцгеймера, Паркинсона», – сказала Багрянцева.

В 2023 году было выявлено 25 случаев использования «мясного клея» – вдвое больше, чем в 2022-м. А за первые шесть месяцев этого года трансглютаминазу обнаружили уже в 28 пробах. Добавка применяется для увеличения объема продукта и экономии. В этом году специалисты Роспотребнадзора обнаружили ее в продукции таких предприятий, как «Дубки», «Митэк», «Атяшевский», «Алтайская Буренка», «Айсберг-Люкс», Останкинский мясоперерабатывающий комбинат и Брянский мясокомбинат. Фермент запрещен в России с 2020 года.

Владимир Путин подписал закон о повышении налогов для россиян на триллионы рублей

Президент Владимир Путин подписал законопроект о повышении налогов и введении прогрессивной шкалы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), повышение налога на прибыль организаций с 20 до 25%, поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения.

Согласно законопроекту, ставка налога будет повышена с 13% до 15% для россиян с доходами от 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн. руб. в год), до 18% для тех, кто зарабатывает от 5 до 20 млн. руб. в год, до 20% – для доходов от 20 до 50 млн. руб. в год и до 22% – для доходов свыше 50 млн. руб.

По оценке Минфина, в 2025 году бюджетная система получит от повышения НДФЛ дополнительно 533 млрд. руб., а до 2030 года – 3,1 трлн. В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн. рублей.

Путин предложил ввести в России прогрессивную шкалу НДФЛ в ходе послания Федеральному собранию. Он заявил в июне, что все необходимые изменения законодательства должны быть приняты до конца августа.

Повышение налогов поможет финансировать СВО в Украине, отмечал экономист Александр Исаков. В этом году федеральный бюджет потратит на оборону рекордные 10,8 трлн. руб., а доля военных расходов в казне – почти 30% – станет беспрецедентной со времен СССР.

Чиновников обеспечат жильем по ипотеке после закрытия льготной программы для россиян

Правительство распорядилось предоставить государственным служащим льготную ипотеку. Программу запустят 15 июля в ограниченном формате: на первом этапе квартиры по низким ставкам смогут купить 90 чиновников в возрасте до 35 лет, которые занимают свои должности не менее года.

В эксперименте задействуют госслужащих из Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства. Приоритет будет отдаваться участникам СВО, обладателям госнаград, почетных грамот и благодарностей от президента России Владимира Путина.

Эксперимент продлится до 1 февраля 2027 года. Деньги на него выделят из федерального бюджета. Предполагается, что госслужащему выплатят стоимость 33 м² жилья, рассчитанную из цены «квадрата», которую раз в квартал утверждает Минстрой для каждого региона: четверть – на первый взнос, остальное – в течение 9 лет равными долями. Также на протяжении 9 лет государство будет частично компенсировать чиновникам проценты по ипотеке.

Если власти сочтут эксперимент успешным, программу могут сделать постоянной. Решение об обеспечении госслужащих жильем по доступной цене было принято после сворачивания льготной ипотеки для россиян.