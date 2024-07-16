    Перекрёсток мнений

Аноним, 11-07-2024 #1[ru]

Как же так случилось, ВовиК? Тебя как Главнокомандующего снова обманули? На глазах у всего Мира? Где же наши танки Т-14 «Армата», которые строил наш замечательный строитель и твой кунак древотёс Шойга??? Нету-ти? Есть только танки оставшиеся от СССР? Других-то нет! Новых танков нет! А ты говорил, что в СССР только галоши делали. Нехорошо получается. Обманул тебя Шойга на четыре кулачка, э-эх...

Аноним, 11-07-2024 #2[ru]

Занятный получился у индийского гостя визит к Путину. Точь-в-точь как последний визит Си Цзиньпина в Москву. И тот, и другой, поговорив с Путиным с глазу на глаз, свернули заранее согласованную программу, которая предусматривала переговоры в составе делегаций. И улетели домой. Похоже, для них стало ясно, что с таким лидером, который живёт в придуманном им для себя мире, ни о чём практическом разговаривать нет смысла.

Аноним, 14-07-2024 #3[ru]

Чё-то разговор пошёл какой-то не такой. Мол, мы – миролюбивый народ, хотим мира и согласия. А этот запад вооружает Украину и заставляет её с нами воевать... А что, всё могло быть иначе? О чём Путин думал 24 февраля? Шойгу ему наплёл сказок, что как только мы пойдём на Вы, хохлы сдадутся и мы в 3 дня окажемся в Киеве, вот он и поверил. А теперь недоумевает: как так, почему они не сдаются?

Аноним, 14-07-2024 #1[ru]

Про погоду хорошо сказано. А вот всё, что мы руками делаем, получается неважно.

Аноним, 14-07-2024 #2[ru]

Посмотрите на Шойгу. Разве он что-нибудь путное за свою жизнь сделал? Всё только под себя гребёт.

Аноним, 10-07-2024 #2[ru]

Видимо, Шойгу оправился от шока и теперь пытается спасти хотя бы Цаликова. Напомню, что Тимура Иванова он стремительно «слил» самым позорным образом, немедленно отправив его в отставку буквально сразу после ареста. Хотя это было делать совсем не обязательно. Министр финансов Кудрин, например, своего заместителя Сторчака так и не уволил – несмотря на всё давление силовиков. Четыре года тот был под следствием, из них один год сидел в СИЗО. Но все это время продолжал оставаться заместителем министра финансов. В этом смысле либерал Кудрин оказался гораздо больше «мужиком», чем увешенный с головы до пят какими-то нелепыми наградами генерал армии и Герой России Шойгу.

Аноним, 10-07-2024 #3[ru]

Сенди Альмире «Почему чиновники бывшего правительства ничего не сделали для развития Тувы и снова хотят вернуть себе власть?» Да потому, что менталитет чабана и оленевода на большее не способен. Что бывшие, что нынешние, что вышестоящие, что ниже срущие... Разницы никакой. Посмотрите на Шойгу. Этот ради власти и личного обогащения продаст всех хоть оптом, хоть в розницу – как скот. Ну скажите, где наш замечательный танк Т-14 «Армата»? Ау... оленевод-копатель могил?

Аноним, 10-07-2024 #4[ru]

«Руслан Цаликов – кандидат, даже не участвовавший в праймериз. Ранее о нём ничего, связанного с выборами не обсуждалось. Разговор о нём заканчивался предположением, отравят его «Новичком» или отправят на нары. А теперь оказалось, что у него может появиться шанс на третий путь – в парламент Тувы» – В Москве внезапно умер чиновник Минобороны – подчиненный арестованного зама Шойгу. Магомеду Хандаеву – начальнику управления государственной экспертизы Минобороны РФ – был 61 год. Высокопоставленного чиновника похоронят в родном селе Гента Шамильского района Дагестана, сообщили местные власти (не уточнив, правда, причину его смерти). Известно, что Хандаев работал в прямом подчинении у ныне бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. А у Цаликова как со здоровьем? Он долго протянет, если что?

Аноним, 11-07-2024 #5[ru]

Обратили внимание, как мёртво исчез из медиа Шойгу? Словно никогда и не было такого... Помните анекдот: «а как стонал!»

Аноним, 13-07-2024 #7[ru]

8 июля внезапно умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ генерал Хандаев. Он был правой рукой арестованного экс-зама Шойгу Иванова. А 11 июля в СИЗО внезапно умер бизнесмен Игорь Котельников, который был посредником по передаче денег при Иванове. Не верьте! Всё это абсолютные случайности!

Аноним, 14-07-2024 #8[ru]

Почему Чпокерта не привлекут за растрату и другие уголовные деяния? Кому-то хорошо проплатил?

Аноним, 14-07-2024 #10[ru]

Говорят, когда Бастрыкин узнал, что Шойгу протаскивает своего ручного лоботряса Цаликова в парламент Тувы, чтобы сделать из него сенатора, он возмутился до невозможности. И сказал, что по этому поводу будет разговаривать с Путиным. Мол, на Цаликова насобирали материалов для отсидки лет на 20, а Шойгу хочет его спасти. Не выйдет!

Аноним, 14-07-2024 #11[ru]

Поскольку Цаликов в списке ЕР, то его до выборов не тронут, чтобы не ломать избрание единороссов. Ну а потом за Цаликова возьмутся.

Аноним, 14-07-2024 #1[ru]

Золотари – это просто клад для местного населения. Можно доить и доить.

Аноним, 10-07-2024 #1[ru]

Злоба и ненависть в народе копится. Выхода для неё нет. Поэтому она временами вырывается этакими протуберанцами в «тонких» местах типа отключения воды или электричества. Из того же разряда новость про бунт против золотодобытчиков в Чеди-Холе – все те претензии, что они перечисляют, к артели Ойна не имеют никакого отношения. Но ненависть надо на кого-то выплеснуть – вот они и подвернулись. Всё это кончится очень плохо. В конце концов, какой-нибудь русский, кавказец или даже еврей случайно собьет на дороге тувинёнка (или произойдет еще какое-то событие подобного разряда), и Тува просто взорвется массовыми погромами похлеще Дагестана.

Аноним, 11-07-2024 #2[ru]

анониму №1. Само не взорвётся никакое такое общество. Но вот если кто-то, типа Бичи, Карлика и т.п., почувствовав опасность для себя лично, поймёт, что им хана, вот тогда они могут это организовать через подконтрольный им криминал. Но есть одно «НО»! Кого громить будут? Ни русских, ни евреев, ни кавказцев в нужном количестве для погромщиков в ТЫВЕ нет. Они что, между собой резню устроят? Сомневаюсь. Полицаев нынче хватает. Не прокатит.

Аноним, 14-07-2024 #3[ru]

Нужно сказать спасибо Троцану, Лукину и Фалалееву, что мы до сих пор живём в Кызыле цивилизованно. Всё держится ни их энтузиазме. Все сети в Кызыле в аварийном состоянии. А где тонко, там и рвётся.

Аноним, 14-07-2024 #4[ru]

Ну что такое отключили горячую воду на пару недель? Дело понятное – нужно готовиться к зиме. А если зимой рванёт, что делать будем?

Аноним, 10-07-2024 #1[ru]

Почему Якушева до сих пор не арестовали? Сотни людей пострадали от рук этого бандита с большой дороги! Кто его «крышует», чей он друг закадычный?

Аноним, 10-07-2024 #2[ru]

Чего церемонятся с этим Якушевым? Тварь проклятая, сколько людей он обманул! На кол сцуку и делов-то...

Аноним, 11-07-2024 #3[ru]

Самый ценный кадр Кара-оола

Аноним, 12-07-2024 #5[ru]

Изощренные мошенники пытаются запутать следствие.

Аноним, 12-07-2024 #6[ru]

Якушев постоянно прикрывается именем своего шефа Кара-оола

Аноним, 14-07-2024 #7[ru]

Интересно, а министру внутренних дел Тувы Кондрашову не стыдно про себя такое читать?

Аноним, 14-07-2024 #8[ru]

Якушев – поставщик компромата на Кара-оола и Шойгу. И он нужен и МВД, и ФСБ. А пока он им нужен, они его не сдадут.

Аноним, 10-07-2024 #2[ru]

Совершенно не исключаю, что та суета, которую сейчас наводит Орбан, является частью нового кремлевского плана по дискредитации Зеленского в глазах мировой общественности. Та устала от военного конфликта. И непримиримая позиция украинского президента, отвергающего одно мирное предложение за другим, со временем начнёт раздражать. С точки зрения внутриукраинского дискурса, однако, усиливая внешнее давление на президента Украины, российские власти скорее оказывают ему услугу. Что бы тот теперь ни делал, с имиджевой точки зрения он будет смотреться более выигрышно: пойдёт на уступки – так в ситуации, когда от него этого добивается «весь мир», это не будет выглядеть его личным поражением; продолжит непримиримо стоять на своём – предстанет эдаким «стойким оловянным солдатиком».

Аноним, 10-07-2024 #3[ru]

Банальность зла осталась где-то далеко в прошлом и за кадром. Зло, с которым мы столкнулись, небанально. Оно искрит, вибрирует и, то и дело, срывается в штопор, обрушивая на головы своих жертв все новые дозы террора. Честно говоря, к этому почти невозможно привыкнуть... Зло удивительным образом закольцовано: внутри и снаружи оно подрастает одновременно и скачками. Мы, очевидно, выходим на какой-то качественно новый уровень зла. И там, где все ждут сегодня какого-то чуда мироточия и облегчения, я напряженно и с ужасом жду каких-то новых невиданных зверств.

Аноним, 11-07-2024 #5[ru]

Нашим государством управляют благородного вида бандиты. Нашей армией командуют вероятные военные преступники. Часть нашего народа участвует в военных преступлениях. Другая часть считает, что если начали, «надо заканчивать» и заканчивать победой, потому что проиграть Россия не имеет права. А в случае победы она превратит Россию в государство, где братоубийство и несправедливость и подлог являются сакральной нормой.

Аноним, 11-07-2024 #7[ru]

В подсознании западных элит, четверть века наблюдавших процесс комплексной деградации России, прочно отложилось мнение, что Россия «прикалывается», потому что большую часть того, что Россия сейчас вытворяет, иначе, чем по приколу, ни одно вменяемое общество делать не станет. В принципе, посыл правильный. Загвоздка в том, что вменяемость России – не аксиома, а теорема, которую неплохо было бы доказать. Может быть, Россия даже переживает формационную (цивилизационную) агонию. Об этом многое говорит. Проблема в том, что агония-то как раз и является крайне опасным состоянием для окружающих. Она способна порождать эйфорию, которой вполне хватит на последний смертельный укус.

Аноним, 11-07-2024 #8[ru]

У Запада есть абсолютно всё, чтобы вернуть России реальное ощущение мира. Кроме яиц.

Аноним, 14-07-2024 #9[ru]

Кто может объяснить, как человек, ни дня не служивший в армии, может получить звание генерала армии и должность министра обороны страны?

Аноним, 14-07-2024 #10[ru]

Шойгу – не такой уж и балбес. Он умеет организовать парад, построить и взять штурмом фанерный рейстаг, построить храм, в котором на панно он и Путин. Это дорогого стоит!

Аноним, 10-07-2024 #1[ru]

Тюлюш – это который чиня беспредельщик? Иргитовский отморозок, который кошмарит местных предпринимателей?

Аноним, 11-07-2024 #2[ru]

С этими огромными титьками Дивановне разве что только на базар дынями торговать

Аноним, 10-07-2024 #1[ru]

Российские власти увековечили память 408 заключенных, погибших на СВО против Украины, посчитал журналисты. Памятные таблички на школах, новые названия улиц и районов в честь бывших убийц, насильников, наркоторговцев и грабителей появились в 58 регионах страны. Такова новая элита России...

Аноним, 14-07-2024 #3[ru]

У нас теперь убийцы, грабители и насильники – золотой фонд армии. Только с их помощью мы сможем одолеть фашизм в Украине.