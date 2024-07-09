    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-07-2024 #1[ru]

Одна из главных целей пропаганды любых диктаторов – создание у людей безнадёжного ощущения, что так будет всегда. У них что ни рейх – то вечный. А потом – бац! И нету ничего.

Аноним, 04-07-2024 #2[ru]

Одно не могу понять. Как можно постоянно всех переигрывать и одновременно, чтобы тебя постоянно все надували?

Аноним, 05-07-2024 #3[ru]

Риски нужно было просчитывать до 24 февраля 2022 года. А теперь не считать надо, а выкручиваться из ситуации, в которую нас втянули.

Аноним, 05-07-2024 #4[ru]

Судя по всему, выиграть у Украины мы сможет только с применением ядерного оружия. Но и такой шаг чреват тем, что от России останутся только сибирские регионы.

Аноним, 05-07-2024 #5[ru]

Единая Россия в Туве сообщила, что вторым номером в списке кандидатов в депутаты Верховного Хурала Тувы будет Цаликов – бывший первый заместитель Шойгу по Минобороны. Крысы прячутся от уголовного преследования по всем щелям?

Аноним, 05-07-2024 #6[ru]

Заместитель Шойгу генерал армии Иванов находится на даче. Даче показаний на Шойгу. То же самое ждёт и другого заместителя генерала армии Цаликова, который тоже является кошельком Шойгу. Поэтому Цаликову нужно сенаторство для обеспечения личной неприкосновенности.

Аноним, 05-07-2024 #7[ru]

№6, слабое утешение. Достаточно вспомнить, как сенатор Арашуков от Ставрополья «отъехал» на пожизненное – и сенаторство не помогло.

Аноним, 06-07-2024 #8[ru]

Тувинцы, как бараны, стерпят любое унижение. А назначение Цаликова, не имеющего никакого отношения к Туве, сенатором от Тувы – это натуральное унижение для местного населения.

Аноним, 06-07-2024 #9[ru]

Вспомните: когда-то Шойгу назначал сенатором от Тувы своего приятеля Пиманова. Правда, ненадолго. А ещё Туву в Госдуме долгое время представляла сестра Шойгу из психушки. А до этого – заместитель Шойгу по МЧС генерал Локтионов. Шойгу никогда не считался с мнением своих земляков. Для него они – быдло, недостойное внимания.

Аноним, 06-07-2024 #10[ru]

Вор он и в масонских кальсонах вор.

Аноним, 06-07-2024 #11[ru]

Цаликова, в конце концов, посадят также, как Арашукова и Иванова. Они с вашим земляком Шойгу столько денег прижучили, что им пожизненного срока будет мало.

Аноним, 06-07-2024 #12[ru]

Цаликов заниматься делами Тувы в Совете Федерации не будет. До него даже Ховалыг дозвониться не сможет.

Аноним, 06-07-2024 #13[ru]

Никто тувинцев не ставит ни в грош. Спасибо Шойгу!

Аноним, 05-07-2024 #1[ru]

«Движение «Талибан» (запрещённая российскими властями террористическая организация) – наши союзники в борьбе с терроризмом», – сказал Владимир Путин. «А водка – наш союзник в борьбе с пьянством», – добавил Медведев.

Аноним, 05-07-2024 #2[ru]

Сарыг-Донгак спрятался от вертухаев в Украине. Ждите похоронку.

Аноним, 05-07-2024 #3[ru]

Откупиться от штурмовой роты Сарыг-Донгаку помогут деньги – 2 млн. рублей плюс ежемесячное жалование, пока он числится на фронте. Через полгода, если выживет, вернётся в Кызыл с медалью «За Отвагу!».

Аноним, 06-07-2024 #5[ru]

Так этот Сарыг-Донгак и медаль, и не одну, купит. Кара-оол Карлик лично вручит и в засос зацелует. А Шойга прослезится и скажет: «Кгасавцы!».

Аноним, 06-07-2024 #6[ru]

#3 – в нашей армии всё продаётся и покупается. Не случайно главный кадровик Минобороны находится в СИЗО.

Аноним, 06-07-2024 #7[ru]

А Кендену не повезло – он уже в штурмовой роте. А там после атаки остаётся в живых 8 человек из ста. Но откупиться Кендену не удастся – нет денег.

Аноним, 03-07-2024 #1[ru]

А чем Шойга лучше Тюлюшей или Кара-оолов с Бичелдейкой? Ответьте! Судя по последним сведениям о хищениях МО РФ, Шойгу – вор матёрый, изощрённый. А в Туве не хватает своего Белоусова и воли гаранта.

Аноним, 03-07-2024 #2[ru]

На Чедыре – там даже конь еще не валялся!

Аноним, 04-07-2024 #3[ru]

Еще очень много осталось в республике этой черной мрази.

Аноним, 05-07-2024 #4[ru]

Этот Тюлюш – такая мерзость! Развалил сначала курорт, а затем и районную больницу. Выжил всех русских. Близкий родственник и личный друг Кара-оола.

Аноним, 06-07-2024 #6[ru]

Карло довыгонялся – в этой бедной республике не осталось ни одного специалиста. Тувинцы сами беспомощные, ничего делать не умеют. Только петь и плясать. Развалил и разворовал все, выгоняльщик хренов.

Аноним, 06-07-2024 #7[ru]

Возле Карлика все такие – мерзавец на мерзавце. Приличных людей рядом с ним нет и быть не может.

Аноним, 06-07-2024 #8[ru]

Карлик – это личная погремушка Шойгу. Как тот скажет, так этот и будет греметь. Вот они и нагремели на выборах по 100 и больше процентов в нужную корзину. За это и обласканы Путиным. А что русских выжили из республики – так это же неправда! Скольким жизней поломали. Всё этим мразям аукнется. Ещё как аукнется!

Аноним, 06-07-2024 #9[ru]

Тюлюша должны были посадить ещё за развал и банкротство курорта Чедер. Куда правоохранители смотрели?

Аноним, 06-07-2024 #10[ru]

9й, правоохранители смотрели в рот Кара-оолу.

Аноним, 07-07-2024 #11[ru]

Черные мрази выдавили всех талантливых и активных предпринимателей из республики, которые смогли бы развивать экономику. А сейчас поганое отродье опять куда-то лезет?

Аноним, 03-07-2024 #1[ru]

Если караоловскую гниду не замочат на СВО, то эта тварь явится обратно в республику, и в этом случае уже следователям и судьям, отправивших его в тюрьму, следует опасаться за себя и судьбу своих близких...

Аноним, 03-07-2024 #2[ru]

«Сжёгший задержанного заживо глава угрозыска Кызыла уехал на СВО из колонии», – представляю себя следователем из тех российских сериалов про хороших профессиональных работников из органов, которые ловят реальных преступников. Типа годами выслеживал какого-нибудь чикатилу, поймал, посадил – х*як и встретил его на улице уже в качестве героя СВО. Вам не обидно, менты? Или похер?

Аноним, 03-07-2024 #4[ru]

#3 – как скоро дойдут до расстрелов родственников тех, кто критикует власть – неизвестно. Но, судя по анонсам от Кадырова и Пескова, за ними не заржавеет...

Аноним, 03-07-2024 #1[ru]

Да у нас путинский говорун Песков с Тимурчиком Ивановым (укравшем миллиарды в МО, шойгушкин заместитель) семьями дружил, Пугачёвой (иноагетша) ручки целовал в подобостастном поклоне и ничиго. Живее всех живых. Усы ещё кучнее. Глаза совсем из орбит повылазили и стыд потеряли. Ссы в две струи, что в глаза, что в усы.

Аноним, 05-07-2024 #3[ru]

У нас и следствие и прокуратура прогнили. Хертек похищала земельные участки более 10 лет. А взяли её только сейчас. Она давно должна была чалиться на зоне.

Аноним, 05-07-2024 #4[ru]

Наше следствие – особенно милицейское – придурок на придурке и придурком погоняет. Ничего не умеют и не хотят работать.

Аноним, 06-07-2024 #5[ru]

Во всём виноваты прокуратура и суд, которые пропускают их шитые белыми нитками уголовные дела. Как правило, в делах никаких доказательств нет. Но прокуроры и судьи стараются на это не обращать внимания.

Аноним, 06-07-2024 #6[ru]

Вы что думаете, эта Хертек одна в Туве? Да таких прошмандовок-мошенниц наберётся не меньше десятка. А сидит пока только Хертек.

Аноним, 06-07-2024 #7[ru]

Да откупится она – вот увидите. Сначала отпустят под домашний арест, а потом и вовсе дело прикроют. Продажные твари.

Аноним, 03-07-2024 #1[ru]

Как интересно и увлекательно идёт третий год (а вообще одиннадцатый уже) освобождения народа Донбасса от украинского ига! Вроде и привыкли уже все к таким новостям, но вот прочитаешь – и невольно восхищаешься гениальным замыслом идущей строго по плану СВО. А главное – никто не против, включая сидящих без света и воды. Словно все только об этом и мечтали. А то до этого жили как-то скучно и бессмысленно.

Аноним, 03-07-2024 #3[ru]

Да надо было захватить сначала Германию, Францию и Америку. Тогда бы эти страны не смогли поставлять оружие Украине. Вот тогда бы и за 3 дня взяли бы Киев, но момент уже упущен...

Аноним, 04-07-2024 #6[ru]

Путин: Россия получила от «Талибана» (запрещённая российскими властями террористическая организация) сигналы о готовности вместе работать на антитеррористическом треке, Москва это приветствует. Необучаемый...

Аноним, 05-07-2024 #7[ru]

Всё дело в том, что Шойгу, пообещав Путину победу над Украиной в 3 дня, просто обманул его. А деньги, выделенные на обработку населения Незалежной, тупо украли. Вот за это его, собственно, и сняли. А теперь Сергей Кужугетович, оставшись не у дел, вынужден плотно заниматься Тувой. Вот он и привёз вам этого Цаликова – прожжённого авантюриста, на котором пробу негде ставить.

Аноним, 05-07-2024 #8[ru]

Цаликов теперь будет «смотрящим по Туве» от Шойгу, Теперь он, получив статус сенатора, будет у нас главным.

Аноним, 06-07-2024 #9[ru]

Шойгу мерзавец. Очень выгодный мерзавец. Для Путина лично.

Аноним, 06-07-2024 #10[ru]

#9 – ну да. Пока Шойгу и Цаликова не посадят или не убьют.

Аноним, 06-07-2024 #11[ru]

Везёт же Туве. То их в Совете Федерации представляла проститутка, теперь будет жулик.

Аноним, 06-07-2024 #12[ru]

И зачем Дина Ивановна грудь наращивала? Куда она теперь с этими огромными титьками?

Аноним, 03-07-2024 #1[ru]

Совсем непонятно для кого старался кукловод Якушев когда воровал деньги, для жены у которой молодой любовник или для своего шефа кара-оола?

Аноним, 07-07-2024 #2[ru]

Почему бандит Якушев до сих пор на свободе?

Аноним, 03-07-2024 #1[ru]

Нина Леонидовна, выражаю Вам свои соболезнования по Вашему погибшему сыну. А насчёт этих двух мерзавцев из министерства скажу, что такое отношение их к Вам объясняется тем, что Вы русская. Я не думаю, что Вы найдёте понимание даже в Администрации Путина. К всеобщему моему сожалению. Поэтому оба этих утырков себя именно так ведут. Знают, что им ничего не будет. А оскорблять женщин, для них это как дышать. Путинское жлобьё.

Аноним, 03-07-2024 #2[ru]

Этот замминистра Чингис Петрович Ховалыг тварь редкостная, крайне агрессивный тип, ведет двойную игру, хамит простым гражданам, и его непосредственный руководитель Кыргыс смотрит на все это сквозь пальцы!!! А весь этот беспредел творится в этом минстрое, потому что курирует его пришлый из Крск некий проходимец по фамилии Лукин, которому дела нет до простых людей!

Аноним, 03-07-2024 #4[ru]

Ничего необычного. Очередное проявление русофобии с которой Путин президент бьётся денно и нощно, 365/24. По всему миру бьётся. А она, русофобия, у него по разным министерствам да парламентам-хуралам жирует, цветёт буйным цветом. Так и несёт душком шойгу-каракарликом.

Аноним, 03-07-2024 #5[ru]

Уважаемая редакция должна разобраться с этими мерзавцами и негодяями из минстроя Тувы! Оборзели в корень уже, мало того что взяточник на взяточнике там сидит, так еще и уважаемую женщину оскорбили и унизили!

Аноним, 03-07-2024 #6[ru]

Кыргыс сам боится давать комментарии, подставляет своих шестерок, а у них нет мозгов, только и могут, что оскорблять и хамить, не министерство, а какая-то подворотня.

Аноним, 07-07-2024 #8[ru]

Эти утырки должны публично извиниться перед женщиной и покаяться в содеянном!