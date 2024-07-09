    Коротко

Жители Тувы обвинили в своих бедах золотодобытчиков

В Чеди-Хольском районе Республики Тыва местные жители остановили разведку месторождений золота. Работой должна была заняться артель старателей «Ойна», которая начала завозить буровое оборудование. Однако люди перегородили мост и не пропустили технику. Женщины окружили простого рабочего и засыпали его вопросами, с какой целью они заезжают тайгу, которая кормит своими дарами всех безработных Чеди-Хольского района. Люди выразили опасения, что тайга будет уничтожена, а реки загрязнены. Власти республики в связи с народными волнениями попросили приостановить компанию «Ойна» работы в Чеди-Хольском районе и найти взаимопонимание с местными жителями.

В обращении чеди-хольцев к властям говорится, что планы по разработке месторождений россыпного золота близ села Сайлыг и реки Элегест вызывают особое возмущение и тревогу. Они боятся вырубки леса, обмеления и загрязнения почвы. Питьевая вода для местного пятитысячного населения берется напрямую из реки Элегест. «Долгие годы мы не обеспечены качественной питьевой водой, забор воды осуществляется из реки Элегест без надлежащей очистки и обеззараживания, что не соответствует санитарным нормам и правилам», – говорится в обращении. – Десятки лет мы страдали от ядовитых отходов комбината «Тувакобальт» и сейчас начинаются новые работы по добыче золота».

Также говорится о том, что ни депутаты, ни администрация района, ни правительство Тувы не предоставляли жителям никакой информации о разработке месторождений золота, никаких экспертных заключений не было. Жители рассказывают, что не было публичных слушаний, не учтены интересы местного населения. В связи с этим, они попросили главу региона Владислава Ховалыга обратить внимание на тяжелую экологическую ситуацию в Чеди-Хольском районе.

В свою очередь Владислав Ховалыг заявил, что артель «Ойна» получила от Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) лицензию по уточнению запасов рассыпного золота в местечке Кызыл-Эрик. По словам главы Тувы, на сегодняшний день артель занимается геологическим изучением, проводит бурение и анализ проб. Никаких вырубок леса пока не предполагается.

Хлебозаводы заявили о резком подорожании муки из-за падения урожая

Пшеничная мука для хлебопекарен подорожала на 30% за последние две недели на фоне ухудшения прогнозов по урожаю, сообщили РБК в Национальном союзе хлебопечения (НСХ). Уведомления о предстоящем в июне росте цен до 29-30 руб. за 1 кг пшеничной муки высшего сорта многие хлебопекарные предприятия получили еще в мае. Но во второй половине июня цены стали расти сразу на несколько рублей за 1 кг, утверждают в НСХ.

«Одновременно часть мукомолов начали требовать сокращения срока отсрочки платежа, а иногда даже полной предоплаты, а также предлагать зафиксировать буквально немыслимые цены уже на июль», – отметили в союзе. Текущее подорожание сырья может сказаться на отпускных ценах на хлеб, стоимость которого в среднем вырастет на 10% в зависимости от вида и сорта, или примерно на 3 руб. за одну буханку или батон, прогнозируют в НСХ.

Россиянам рекордно за 11 лет подняли тарифы на газ, чтобы залатать бюджет «Газпрома»

Российские власти запустили рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для граждан, чтобы залатать бюджет «Газпрома», который потерял европейский рынок и в прошлом году получил рекордный в своей истории чистый убыток. С 1 июля регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей увеличились на 11,2%, согласно постановлению правительства, которое в конце прошлого года подписал премьер министр РФ Михаил Мишустин.

Одновременно на 9,8% повышен совокупный платеж граждан за услуги ЖКХ, а также тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей (на 9,1%). С июля 2025 года газовые тарифы для населения вырастут еще на 8,2% – такие параметры в прогноз социально-экономического развития страны заложило Минэкономики. Таким образом, за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала СВО – на 34%. В 2022 году тарифы индексировали дважды: на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексация не проводилась.

Хакасия отправила пожарных на помощь в Туву

Глава Хакасии Валентин Коновалов получил просьбу от главы республики Тува Владислава Ховалыга о помощи в стабилизации лесопожароопасной обстановки. Об этом сообщила пресс-служба Минлеса РХ. В рамках межрегионального плана маневрирования и согласно протоколу заседания комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Хакасия направила в Туву группу парашютно-десантной пожарной службы в составе 12 человек.

С 1 июля в Туве объявлен режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожаров достигла более 3 тысяч гектаров, на территории региона действует 25 очагов возгорания. Установилась сухая и ветреная погода, отмечается высокая грозовая активность. По данным региональной диспетчерской службы Тувы, пожары охватили Кызылский, Тандинский, Каа-Хемский, Тоджинский и Улуг-Хемский районы. На данный момент со стихией борются более 200 огнеборцев.