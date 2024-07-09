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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 2, 9 июля / Свежий анекдот
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№2, 9 июля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЖили гнусно, мелко и блудливо,
Лгали и в стихе, и в жалкой прозе;
А в раю их ждали терпеливо –
Райский сад нуждается в навозе.
Игорь Губерман

* * *

«Всё у нас хорошо, но дальше так жить нельзя» (Виктор Томенко, врио губернатора Алтайского края).

* * *

Да что вы, блин, всё на погоду жалуетесь?! Можно подумать, всё остальное у вас зашибись!

(прочитано 191 раз)

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Остальные материалы номера 2:

Чибо. Давать – самое лучшее.

Шутка 2008 года

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