Свежий анекдот
Жили гнусно, мелко и блудливо,
Лгали и в стихе, и в жалкой прозе;
А в раю их ждали терпеливо –
Райский сад нуждается в навозе.
Игорь Губерман
Лгали и в стихе, и в жалкой прозе;
А в раю их ждали терпеливо –
Райский сад нуждается в навозе.
Игорь Губерман
* * *«Всё у нас хорошо, но дальше так жить нельзя» (Виктор Томенко, врио губернатора Алтайского края).
* * *Да что вы, блин, всё на погоду жалуетесь?! Можно подумать, всё остальное у вас зашибись!
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