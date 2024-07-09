    Свежий анекдот

Жили гнусно, мелко и блудливо,Лгали и в стихе, и в жалкой прозе;А в раю их ждали терпеливо –Райский сад нуждается в навозе.

* * *

«Всё у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»

* * *

Да что вы, блин, всё на погоду жалуетесь?! Можно подумать, всё остальное у вас зашибись!